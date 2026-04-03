נעילה חיובית בבורסה: ת"א 35 קפץ ביותר מ-2%; טאואר זינקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים



13:50

המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בעליות: ת"א 35 זינק ב-2.2%, ת"א 125 עלה ב-1.9% ות"א 90 טיפס ב-1.1%. מדד הבנקים הוסיף 1.5%, ת"א נפט וגז קפץ ב-2.4% ות"א טכנולוגיה זינק ב-3.6%. מדד הביטחוניות זינק ב-3.8%, ואילו מדד הביטוח נפל ביותר מ-2%. מחזור המסחר הסתכם ב-2.5 מיליארד שקל.

מניית טאואר בלטה בעליות כשזינקה היום ביותר מ-14% לשווי שוק של 69.3 מיליארד שקל - מדובר בתוספת של 8.7 מיליארד שקל לשווי שלה ביום אחד.

לעומת זאת, מניית מיטרוניקס בלטה לשלילה, כשהשלימה צניחה של כמעט 17% ביום אחד - לשווי של 290 מיליון שקל בלבד.

מניות נוספות שבלטו בעליות היום הן אירודרום , גילת , קווליטאו , ישראמקו , קמטק , אלביט מערכות , נאוויטס ונובה . בירידות בלטו שטראוס , פריון נטוורק ונופר אנרג'י .

גם בשוק האג"ח נרשמו היום עליות נאות. מדד תל גוב שקלי עלה ב-0.25% ומדד תל גוב צמודות עלה ב-0.27%. במקביל, מדדי התל בונד של האג"ח הקונצרניות רשמו עליות חדות יותר. מדד תל בונד 20 עלה ב-0.4% ומדד תל בונד שקלי עלה ב-0.54%.

בחודש הבא יתקיים עדכון המדדים החצי שנתי בבורסה בת"א. השבוע החלו 'עשרת ימי המסחר הקובעים' כאשר כדי שמניה תישאר במדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, היא צריכה להיות במיקום שהוא לפחות 39 בבורסה. חברה שרוצה להיכנס בזכות עצמה צריכה להיות במקום 30 ומעלה.

נכון לעכשיו, חברת הנדל"ן המניב וחוות השרתים מגה אור של צחי נחמיאס נמצאת במקום ה-24 בבורסה וצפויה להשתרג ולהיכנס למדד הדגל. בצד השני לא פחות מ-4 חברות מתנדנדות ועלולות למצוא עצמן מחוץ למדד: מניית חברת הנדל"ן דמרי , מניות חברת הנדל"ן המניב אמות ומבנה , וחברת המלונאות פתאל - שכולן נמצאות כעת במיקום 40 ומטה.

אם הן ייצאו מהמדד, מי שנכון לעכשיו מתמודדות על מקומות לעלייה למדד במקומן, הן מניית הבורסה לניירות ערך עצמה, מניית חברת ההחזקות קנון של עידן עופר ואולי גם דוראל אנרגיה . מעל הכל מרחפת שאלת השאלות - האם הבורסה תצרף את מניית חברת הסייבר פאלו אלטו . אם כן, זה יבוא על חשבון אחת מהחברות ברשימה הזו. אם לא, ההערכות הן שפאלו אלטו תיכנס למדד בעדכון הבא, של חודש אוגוסט, במסגרת מסלול מהיר.

12:40

המסחר בבורסה מתנהל בעליות. ת"א 35 קופץ בכ-2%, ת"א 125 מוסיף 1.7% ות"א 90 עולה ב-0.7%.

11:45

מדד ת"א 35 מזנק ביותר מ-2%, בהובלת מניות טאואר, נאוויטס, קמטק ואלביט. מדד ת"א 125 מוסיף 1.9% ות"א 90 עולה בכ-0.7%. מדד הבנקים עולה בכ-1%, מדד הנפט קופץ בכ-2%, מדד התעשיות הביטחוניות מטפס ב-3%, ומדד הטכנולוגיה מזנק ב-3.5%. מדד הביטוח נופל ביותר מ-1% ומדד רשתות השיווק מאבד 0.7%.

מניית מיטרוניקס צונחת בכמעט 14%. זאת לאחר שהחברה פרסמה כאמור אזהרת רווח.

מניית ניו-מד אנרג'י , החברה הבת של קבוצת דלק של תשובה (54.2%), עולה במסחר למרות דיווח שלילי על כך שניסיון קידוח ניסיון שלה בפרוספקט Krum בבולגריה נכשל. לדברי השותפות שמחזיקה ב-45% מהזכויות שם, הקידוח בעומק 3.5 קילומטר נכשל אחרי ש"בקידוח נתגלו סימני גז טבעי שאינם משמעותיים" ומדובר ב"קידוח יבש". השותפות טרם פרסמה מה יהיה גובה ההפסד בגלל הקידוח, שבהם תכיר בדוחות לרבעון הראשון של 2026. עם זאת, המניה עולה מאחר שהנכס הגדול שלה (45.3%) מאגר הגז לוויתן חזר לפעול, לאחר השבתה מתחילת המלחמה באיראן.

מניית החברה הביטחונית אר פי אופטיקל מזנקת בכ-8%. זאת לאחר שהחברה דיווחה על הסכם מסגרת עם לקוח ביטחוני בארץ "לפיתוח ואספקת מערכות תצפית מתוצרתה לגילוי ועקיבה אחר מטרות אוויריות המבוססות על טכנולוגיה של מצלמות מקוררות ב-8 מיליון דולר". מתוכם צופה החברה הזמנה של 2.2 מיליון שקל השנה ובשנה הבאה.

בתחילת השבוע דיווחה החברה על תוצאות שנת 2025 עם הכנסות של 48 מיליון דולר, קפיצה של 40% בשנה האחרונה ורווח נקי של 4.6 מיליון דולר. מעבר לכך, החברה העלתה תחזיות לשנתיים הקרובות וגם צופה לראשונה הכנסות של 160 מיליון דולר בשנת 2028. מניית החברה, שהונפקה אשתקד, הספיקה לזנק ב-330% מאז ההנפקה לשווי של יותר מ-2.9 מיליארד שקל והיא צפויה להיכנס בחודש הבא למדדים ת"א 90 ות"א 125.

חברת המלונאות פתאל של משפחת פתאל מקבלת המלצת קנייה חריגה מלידר שוקי הון עם אפסייד של 43% למחיר של 800 שקלים למניה. לפי האנליסט רז דומב, פתאל היא חברת המלונאות מספר 7 באירופה. "פתאל מיצבה את עצמה כאחת מחברות המלונאות הצומחות באירופה... היא צפויה להמשיך ולהגדיל את הפורטפוליו באופן משמעותי גם בשנים הקרובות, כאשר לאור ניסיון העבר אנו מעריכים, שבנוסף לצבר שהחברה מדווחת עליו כיום, אנו צפויים לראות עסקאות נוספות שהחברה תבצע, כך שייתכן שהצמיחה העתידית, תהיה גבוהה יותר ממה שהחברה צופה כיום. כמו כן, הנהלת החברה מתכננת להקים שותפות נוספת שתתמוך במגמת הצמיחה של הקבוצה בשנים הבאות... עם אסטרטגיית צמיחה ברורה, פיזור גיאוגרפי, גיוון בסגמנטים (תמהיל הכולל מלונות נופש, עסקיים ונופש עירוני) ויכולת מוכחת לייצר ערך גם בתקופות מאתגרות".

דומב גם התייחס לתחזית שפרסמה פתאל לשנת 2029, "תחזית ארוכת טווח שהייתה גבוהה ביחס להערכות הקודמות שלנו ולכן עדכנו את המודל". פתאל צופה הכנסות של 11-11.5 מיליארד שקל בשנת 2029, גידול באמצע הטווח של 37%. החברה גם צופה EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של 2.5 מיליארד שקל (אמצע טווח), עליה צפויה של 74% ביחס לשנה שעברה.

11:04

העליות בבורסה ממשיכות להיחלש. בשעה זו, ת"א 35 עולה ב-1.7%, ת"א 125 מוסיף 1.5% ות"א 90 מטפס ב-0.7%. זאת על רקע חידוש המטחים מאיראן לצפון.

10:30

העליות החדות בבורסה נחלשו מעט, אך עדיין המדדים עולים בשיעור יפה. ת"א 35 קופץ ב-2%, ת"א 90 עולה ב-1% ות"א 125 מטפס ב-1.8%. מדד הבנקים, ת"א בנייה ות"א נדל"ן עולים בכ-1%. מדד הביטוח מאבד 0.8%, ומדד הביטחוניות מזנק ביותר מ-3%.

ת"א טכנולוגיה מזנק ב-3.6%, בהובלת מניות טאואר , קווליטאו וגילת .

מניית טאואר, חברת השבבים ממגדל העמק, מזנקת בבורסה בעקבות פער ארביטראז' חריג ורושמת תוספת שווי של כ-9 מיליארד שקל, תוספת השווי הגדולה ביותר של החברה מעולם ליום מסחר בודד. בכך היא מתקרבת לשווי שוק של 70 מיליארד שקל עם זינוק מדהים של 370% בשנה האחרונה. המניה רשמה השבוע גם ציון דרך, כשעקפה את בנק מזרחי טפחות במונחי שווי שוק. הבנק נסחר לפי שווי של 60 מיליארד שקל.

קווליטאו מזנקת לאחר שדיווחה על כי המזנה בהיקף של כ-4.2 מיליון דולר מלקוח בארה"ב. ההזמנה תסופק במהלך הרבעון הרביעי של 2026 והרבעון הראשון של 2027.

חברת ולוריקס דיווחה על נזק משמעותי שנגרם למפעל היחיד של חברת אירוסול בעקבות נפילת טילים בסמוך לו. החברה רכשה את המפעל לפני פחות משבוע תמורת 35 מיליון שקל, הכוללים השקעה של 9 מיליון שקל בפיתוח החברה. בדיווח צויין כי "החברה בוחנת את היקף הנזק והשפעתו על פעילות אירוסול. הערכת הנזק מבוססת על סריקות ראשוניות בשטח, אך אינה ודאית ועלולה להשתנות".

גם חברת וילאר , הפועלת בתחום הנדל״ן ומבני התעשייה, דיווחה על נזק במתחם המשועבד למחזיקי אג"ח. לפי דיווח של החברה לבורסה הנזק נגרם למתחם בבעלותה באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה. ארבעה מבנים נפגעו, כאשר לשלושה מהם נגרם נזק קל ולרביעי נזק משמעותי המונע שימוש.

10:06

המסחר בבורסת ת"א נפתח בעליות חדות. זאת לאחר בפתיחה אנגלית, בעקבות מניית טאואר שמזנקת בכ-15%. ת"א 35 ות"א 125 קופצים ב-3%, ות"א 90 מזנק ב-2.4%.

מדד ת"א טכנולוגיה קופץ ב-4.5%, מדד הביטוח מטפס ביותר מ-2%, מדד הבנקים מוסיף 1.9%, ת"א בנייה ות"א נדל"ן מוסיפים כ-2%.

בת"א 35, בנוסף לטאואר, בולטות גם מניות קמטק , אלביט מערכות ואנלייט אנרגיה .

מניית מיטרוניקס נופלת בכ-20%. זאת לאחר שהחברה דיווחה הבוקר הפרשות חד-פעמיות הצפויות בדוחות הכספיים לשנת 2025, בהיקף של 80-100 מיליון שקל, בעקבות ירידת ערך נכסים ועדכון אומדנים חשבונאיים. החברה מעריכה כי ההפסד הנקי לשנה זו יעמוד על 200-230 מיליון שקל.

8:00

1. שוק המניות

יום המסחר בבורסת ת"א, האחרון של השבוע והראשון לחודש אפריל, ייפתח במגמה חיובית, זאת בעקבות פערי חיובי גדול במניות הדואליות. הבורסה, שחוזרת אחרי חופשת פסח בת יומיים, תושפע מהתנודתיות ואי הוודאות הרבה בשוקי העולם בשל המלחמה עם איראן. היום לא מתקיים מסחר בוול סטריט, בבורסות אירופה ובמרבית בורסות העולם בשל חגיגות "יום שישי הטוב".

המניות הדואליות חוזרות בפער חיובי גדול של 2.25% וצפויות להשפיע לחיוב על המסחר בת"א, למרות התחזקות השקל. כך, טאואר צפויה לזנק בכמעט 15%, מה שגם יוביל לפתיחה אנגלית (עיכוב של כמה דקות בפתיחת המסחר). המניה נמצאת במונטום חיובי ממושך, מתחילת השנה היא זינקה ביותר מ-40% בבורסת ת"א. בשבוע שעבר הודיעה החברה על ארגון מחדש של פעילותה ביפן והרחבת קיבולת הייצור שם. בסקירה של בנק הפועלים נכתב כי הביקוש לפעילות טאואר, ובפרט לפלטפורמות הסיליקון פוטוניקס (SiPho) והסיליקון גרניום (SiGe) גבוה מהתכנון המקורי ודורש הגדלת היקפי ייצור. בנוסף, לפני כשבוע בית ההשקעת האמריקאי בנצ'מרק העלה את מחיר היעד למניית טאואר ל-230 דולר. מחיר המניה עמד על 197.8 דולר בסגירת המסחר בוול סטריט אתמול.

טאואר היא לא היחידה שצפויה לזנק. גם החברה הביטחוניות אלביט מערכות חוזרת בפער חיובי של 5.4%, חברת בדיקת השבבים קמטק עם פער חיובי של 6.5%, אנלייט אנרגיה עם 4.4%, נובה , נייס , טבע ופאלו אלטו עם פער חיובי של כ-2% כל אחת.

המסחר בוול סטריט התנהל אתמול ושלשום בתנודתיות, והושפע מהמסרים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לגבי המשך המלחמה עם איראן, לצד דיווחים לגבי מצר הורמוז. כך, אתמול (ה') המסחר נפתח בארה"ב בירידות חדות של כ-1.5% לאחר נאום טראמפ בליל בין רביעי לחמישי. שבו אמר טראמפ כי יעדי ארצות הברית באיראן קרובים להשגה מלאה וכי "כל הקלפים בידינו" במסגרת העימות. הוא הוסיף כי וושינגטון תכה באיראן "בעוצמה רבה" במהלך השבועיים-שלושה הקרובים וכי "אנחנו עומדים להחזיר אותם לתקופת האבן, המקום אליו הם שייכים".

בהמשך המסחר הירידות נמחקו לאחר דיווח של סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית IRNA כי איראן ועומאן מנסחות פרוטוקול ל"ניטור מעבר" דרך מיצרי הורמוז. עם זאת, במהלך הלילה דובר צבא איראן הצהיר שהמצר יישאר סגור לטווח ארוך עבור ארה"ב וישראל. לבסוף, המסחר ננעל במגמה מעורבת, עם ירידות קלות בדאו ג'ונס ועליות קלות ב-S&P 500 ונאסד"ק. השבוע החולף שבר רצף של חמישה שבועות עם ירידות.

הבוקר המסחר מתנהל בחלק מבורסות אסיה. מדד ניקיי היפני קופץ בכ-1.2%, מדד שנחאי הסיני מאבד כ-1%, מדד קוספי הדרום קוראיני מזנק בכמעט 3%.

מאגר הגז לוויתן חזר לפעול לאחר שהיה סגור במשך 32 ימים. על פי הודעת משרד האנרגיה "בעקבות הערכות מצב ובחינת מכלול השיקולים הרלוונטים, הוחלט בשלב זה להשיב את אסדת לוויתן לפעילות. אספקת הגז הטבעי למשק המקומי נמשכת וכעת תוגבר בעקבות שילוב אסדה נוספת במערך ההפקה".מניות ניו מד (שמחזיקה בכ-44% מהמאגר) ורציו (15%) צפויות להגיב בחיוב לבשורה.

מיטרוניקס דיווחה הבוקר על הפרשות חד-פעמיות הצפויות בדוחות הכספיים לשנת 2025, בהיקף של 80-100 מיליון שקל, בעקבות ירידת ערך נכסים ועדכון אומדנים חשבונאיים. החברה מעריכה כי ההפסד הנקי לשנה זו יעמוד על 200-230 מיליון שקל. מדובר בהערכה ראשונית והדוחות הכספיים טרם הושלמו, כך שייתכנו שינויים בתוצאות הסופיות.

שותפות חיפושי הנפט נאוויטס דיווחה כי המנכ"ל שלה, עמית קורנהואזר, ביצע מימוש משמעותי של כ-49% מסך החזקותיו הסחירות בה, בסכום כולל של כ-57.7 מיליון שקל. לפי הודעת החברה, מדובר ב"מימוש אישי וחלקי של יחידות השתתפות שהבשילו, אשר הוענקו לו עוד בשנת 2017, עוד טרם הפיכתה של נאוויטס לשותפות ציבורית מונפקת בבורסה בת"א".

בוול סטריט, מניית טסלה צנחה ב-5.4%, והייתה בעלת הביצועים הגרועים ביותר במדד ה-S&P 500. יצרנית הרכבים החשמליים דיווחה על מכירות רכבים נמוכות מהתחזיות ועל ירידה בפעילות חטיבת הסוללות שלה.

חודש מרץ, שנפתח בבורסה המקומית בפרץ של אופטימיות עם פתיחת מבצע "שאגת הארי", שינה בהמשך כיוון והגיע לסיומו עם תשואה שלילית במדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125. המדדים שבלטו לטובה במרץ, בניגוד למגמה הכללית, היו נפט וגז ותשתיות ואנרגיה, על רקע עליית מחירי האנרגיה בעקבות המלחמה. מנגד, מדדי הבנקים, הבנייה ורשתות השיווק בלטו בירידות.

המניות החלשות ביותר במרץ היו דווקא הביטחוניות, ארית תעשיות ונקסט ויז'ן , שנפלו בשיעורים דו־ספרתיים; גם מניית קרסו בלטה לרעה. המניות החזקות בחודש האחרון, עם עליות דו־ספרתיות, היו של חברת הנדל"ן ג'י סיטי , יצרנית השבבים טאואר, ואולי במפתיע גם מניית בזן - למרות פגיעות במתקניה בחיפה פעמיים במהלך המלחמה (אך כאלה שלא הובילו לנזק מהותי).

בשבוע המסחר המקוצר, בבורסה הגיבו גם להחלטת הריבית השבוע שנותרה כצפוי ללא שינוי, ולהפחתת תחזיות הצמיחה במשק.

2. שוקי האג"ח

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ירדה בימים האחרונים כשהמשקיעים משדרים רגיעה מסוימת ויציבות בנוגע לתוואי הריבית בארה"ב לשנה הקרובה, עם סיכוי של 35% לירידה אחת בריבית עד סוף השנה. כך, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לשנתיים נסחרת ברמה של 3.8%, זו ל-10 שנים ירדה לרמה של 4.31% וזו ל-30 שנה נסחרת בתשואה של קצת פחות מ-4.9%.

על פי נתוני הבורסה, מחזור המסחר באג"ח עמד בכ־6.3 מיליארד שקל ביום שלישי. תשואות איגרות החוב ירדו לאורך כל העקום, בדומה לתיקון בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה״ב.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח, השקל מתחזק הבוקר מול הדולר, שנסחר מתחת לרמה של 3.14 שקלים. זאת לאחר שבתחילת השבוע הדולר היה ברמת שיא של חודשיים, ונסחר במעל ל-3.17 שקלים.

מחירי הנפט ממשיכים לזנק. נפט מסוג ברנט זינק אתמול בכמעט 8% ומחירו עומד על 109 דולר, במקביל נפט מסוג WTI זינק ב-12% ומחירו עומד על כ-112 דולר. מדובר בתוספת יומית של כמעט 12 דולר - הכי גדולה מעולם. "זה הופך ליותר ויותר ברור שוושינגטון במידה רבה 'משכה את ידיה' מהעמדה האמריקאית לגבי מה צריך לעשות כדי להוציא את הנפט דרך מצר הורמוז. זה כעת משהו שמדינות שמעבירות נפט דרך המצר צריך לפתור בעצמן", אמר אתמול ג'יילס אלסטון, אנליסט לסיכונים פוליטיים ב-Oxford Analytica, לרשת CNBC.

בחברת ביטוח האשראי Coface מציינים כי העליות במחיר לא נעצרות בחומרי הגלם הבסיסיים כמו נפט וגז טבעי, אלא התגלגלו לכיס הצרכן. כך לדוגמה, מחיר הסולר באסיה כמעט שילש את עצמו ומחיר הדשנים מבוססי גז טבעי לחקלאות טיפסו.

בבלומברג הזכירו את הקפיצה בחוזים העתידיים על אלומיניום בעקבות תקיפה איראנית על שני אתרי ייצור במזה"ת, אזור שמהווה 9% מהיקף הייצור העולמי, והזהירו מפני הפרעות בשרשרת האספקה.

בתוך כך, הזהב לא מילא עד כה את תפקידו כנכס מקלט בטוח מפרוץ המלחמה. מחירו ירד אתמול ביותר מ-2% ל-4,702.7 דולר. זאת לאחר שרשם ירידה של 13.5% במרץ - החודש החלש ביותר זה 17 שנה.

4. מאקרו

נתוני מאקרו בישראל לא יפורסמו בשבוע הקרוב ויחכו עד אחרי חול המועד.

היום (ו') צפוי להתפרסם בארה"ב דוח התעסוקה לחודש מרץ. על רקע המלחמה באיראן, המתיחות הגיאופוליטית, משבר האנרגיה והעצבנות הכללית, הפרסום המדובר יכול לסמן את הכיוון העתידי - הרגעת המשקיעים או החרפת הפאניקה גם בשוק המניות ואיגרות החוב. לפני כחודש הנתונים הפתיעו לרעה, כשהצביעו על ירידה של 92 אלף משרות בשוק. הצפי כעת הוא לתוספת של 50־60 אלף משרות ואפשרות גם לעלייה קלה בשיעור האבטלה ל־4.5%.

יו"ר הפד ג'רום פאוול, אמר השבוע בשיחה שהתקיימה עם סטודנטים באוניברסיטת הרווארד כי הבנק המרכזי לא צריך להגיב בהעלאת ריבית לטלטלה במחירי האנרגיה - והוביל לירידה משמעותית בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, לכל אורך העקום. לדבריו, על אף העלייה במחירי האנרגיה, "ציפיות האינפלציה מעוגנות היטב מעבר לטווח הקצר".

בעקבות דברי פאוול, הציפיות בשווקים להעלאת ריבית בארה"ב השנה נחתכו בחדות מרמה של כ־50% לשיעור חד־ספרתי נמוך, לפי המסחר בחוזים העתידיים על ריבית הפד. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ירדה מתחילת השבוע בכ־13 נקודות בסיס לרמה של 4.3%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ־12 נקודות בסיס לרמה של 3.79%. עם זאת, התשואות עדיין נמצאות ברמתן הגבוהה ביותר מאז יולי 2025.

5. תחזית

בלומברג מדווחים כי רגיעה במזה"ת יכולה להביא לזינוק חד בוול סטריט. הסיבה: קרנות הגידור "הרימו ידיים". סוחרים בגולדמן זאקס מספרים כי קרנות הגידור חותכות את ההחזקות שלהן במניות ברחבי העולם במשך שישה שבועות רצופים, בעיקר באמצעות מכירות שורט כבדות (מכירות בחסר שמשמעותן תמחור ירידה במחיר נייר ערך). מדובר במכירת המניות (נטו) השלישית בגודלה בארה"ב בעשור האחרון, קרוב לרמות שנראו במשבר הקורונה, אך נמוך מאלו שהיו במשבר המכסים בשנה שעברה.

"מתחילים להופיע סימנים של כניעה", כתבו בגולדמן זאקס, מה שמרמז שקרנות הגידור קרובות לרמות הפסימיות המקסימליות לגבי השוק, ואם תגיע רגיעה במלחמה, הן ייאלצו להגדיל במהירות את החשיפה למניות. "האסימטריה היא כלפי מעלה - במהלך החודש הקרוב אנחנו מעריכים כי יהיו קונים בכל תרחיש", כתבו כלכלני בנק ההשקעות והוסיפו שגם קרנות פנסיה צפויות לקנות מניות בקרוב.

אז האם המשמעות היא ששוק המניות קרוב לתחתית? "מרגיש שאנחנו יותר קרובים לסוף מאשר להתחלה", כתבו שם, אך הדגישו כי אף אחד לא יכול לספק לוח זמנים ברור למלחמה. "למרות שזה מהנה להיות מי שייקח קרדיט על זיהוי התחתית, היושר האינטלקטואלי מצביע על כך שאנחנו עדיין לא שם".