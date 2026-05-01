חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:40

1. שוק המניות

חודש מאי יפתח הבוקר בבורסת ת"א על רקע אי הוודאות הגיאו-פוליטית שלא שוככת וההסלמה בצפון. עם זאת, המשקיעים מקווים לחודש טוב כמו זה שהסתיים אתמול והעליות אתמול בוול סטריט עשויות לתת לשוק המקומי רוח גבית.

המניות הדואליות יתמכו אף הן בשוק - בראשן מניית טאואר שחוזרת בפער ארביטרז' חיובי של מעל 7% לאחר שזינקה אתמול בוול סטריט בכ-10% והשלימה זינוק של כ-80% מתחילת השנה. זאת, על רקע שילוב של חדשות חיוביות ומומנטום חזק בסקטור השבבים, בעיקר סביב חשיפה גוברת לתחום הבינה המלאכותית. החברה נהנית מעניין גובר בטכנולוגיות כמו silicon photonics ופתרונות תקשורת מתקדמים לדאטה סנטרים, מה שממצב אותה כשחקנית רלוונטית יותר בשרשרת הערך של תשתיות AI.

דואליות אחרות - נובה , קמטק , איי.סי.אל ואנלייט יעלו ב-1%-2%.

הבוקר באסיה מסחר דליל במיוחד בעקבות חג הפועלים. הניקיי, שכן נסחר היום, עולה בכ-0.7% על רקע העליות באתמול בוול סטריט. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט מראים כעת עליות של 0.1%-0.2% על המדדים המובילים.

אתמול בתל אביב ננעל המסחר בשינויים קלים למרות העליות שנרשמו במרבית שעות המסחר, ייתכן בהשפעת הירידות בפתיחת המסחר בוול סטריט או שעל רקע המתיחות ההולכת וגוברת במזרח התיכון. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 ננעלו ללא שינוי. מדד הבנקים ירד ב-1.8% ומדד הביטוח ב-1%.

מדד הביטחוניות בלט לחיוב והתחזק בכ-1.8%, הרבה בזכות הקפיצה במניית נקסט ויז'ן . החברה הודיעה אתמול כי קיבלה הזמנה מצד שלישי לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה תמורת 14.5 מיליון דולר.

עוד מניה שבלטה היא מניית טבע שזינקה שלשום בשיעור דו-ספרתי, אחרי שפרסמה דוחות טובים והודיעה על רכישה ראשונה אחרי עשור, של Emalex המפתחת תרופה לתסמונת טורט תמורת עד 900 מיליון דולר.

עוד אתמול, קרן קיסטון צפויה להצטרף רשמית לקבוצה לרכישת הוט מובייל, לצד דלק ישראל ולאומי פרטנרס. המגעים בין הצדדים נחשפו לראשונה בגלובס. בכך, צפויה קיסטון לתפוס את מקומו של בית ההשקעות מור, שלא ישתתף בעסקה.

מחלבות גד הודיעה כי השלימה רכישת 51% ממשק ויילר, לאחר קבלת אישור הממונה על התחרות, בעסקה ששווייה עודכן לכ־84 מיליון שקל.

הבורסה סיכמה אתמול חודש מצויין כשהמדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 90 עלו ב-6.7% ו-7.4% בהתאמה. בלטו בין המדדים הענפיים מדדי הקלינטק ותשתיות אנרגיה שזינקו בכ-14%. עוד בלטו מדדי הביטוח ומניב-ישראל שעלו ב-10%. מדד הביטחוניות הוא המדד הענפי היחיד שסיכום חודש אדום וירד ב-4%.

בוול סטריט, נתוני מאקרו מעודדים בכלכלה הגדולה בעולם חיזקו אתמול את האופטימיות של המשקיעים לגבי תחזית הרווחים של החברות בארה״ב, ודחפו את שוק המניות לעבר החודש הטוב ביותר מאז סוף 2020.

מדד S&P 500 ננעל בשיא וחצה את רף ה-7,200 נקודות - הוא רשם עלייה של כ-10% באפריל לאחר שנתונים הראו כי הצמיחה בארה״ב האיצה על רקע זינוק בהשקעות בבינה מלאכותית. מדד של החברות הקטנות, ראסל 2000, התלויות יותר בפעילות מקומית, טיפס ב-2%. ירידה במחירי הנפט תרמה גם היא לסנטימנט, ותמכה באג״ח. הין היפני התחזק על רקע ספקולציות להתערבות מצד יפן.

דוחות חזקים של קטרפילר תמכו במדד דאו ג'ונס שעלה במעל ל-1.5% בעוד חששות מהשקעות אגרסיביות מדי בבינה מלאכותית הפילו את מטא פלטפורמס (פייסבוק) והעיבו על נאסד"ק למרות שזה ב-1% ונסחר בשיא.

מניית אלפאבית (גוגל) זינקה ביותר מ-7% לאחר שהכתה את התחזיות, בעוד אמזון מטפסת אף היא בעקבות הדוחות שפרסמה.

ענקית שנפלה בחדות היא מטא פלטפורמס (פייסבוק) - החברה הכניסה ברבעון האחרון 56.3 מיליארד דולר והרווח למניה עמד על 10.44 דולר למניה, מעל הצפי, אך הוצאות ההון ברבעון עמדו על 19.84 מיליארד דולר, מתחת להערכות בוול סטריט לסכום של 27.57 מיליארד דולר.

מניית אנבידיה ירדה בזמן שיצרניות שבבים אחרות דווקא עולות. בשוק אומרים שהמשקיעים שוקלים את התגברות התחרות מול אנבידיה, שעד כה נחשבה לשחקנית הדומיננטית בתחום תשתיות הבינה המלאכותית.

בשיחת המשקיעים שלה אתמול, אמזון ציינה כי פעילות השבבים הפנימית שלה נמצאת בצמיחה חזקה, בעוד אלפאבית הודיעה כי בכוונתה למכור את יחידות העיבוד הייעודיות שלה (TPUs) ללקוחות נבחרים, שיתקינו את השבבים במרכזי הנתונים שלהם.

מניית צ'ק פוינט צנחה בעקבות הדוח הרבעוני. חברת אבטחת הסייבר מסכמת את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות נמוכות מתחזיות האנליסטים, לצד רווח נקי גבוה מתחזיות האנליסטים ומהתחזיות שמסרה בעצמה ברבעון הקודם. צ'ק פוינט צמחה ברבעון הראשון ב-5% להכנסות של 668 מיליון דולר, כ-5 מיליון דולר פחות מתחזיות השוק ובתוך טווח התחזית של החברה.

בשורה התחתונה נרשם רווח נקי Non-GAAP של 2.5 דולר למניה, 10 סנטים מעל תחזיות האנליסטים ולעומת תחזית החברה ל-2.35-2.45 דולר למניה.

מניית איליי לילי זינקה לאחר שתוצאותיה הכספיות ניפצו את תחזיות האנליסטים. הרווח למניה עמד על 8.55 מיליארד דולר לעומת צפי ל-6.66 מיליארד דולר, בעוד ההכנסות עמדו על 19.8 מיליארד דולר לעומת צפי ל-17.62 מיליארד דולר. ההכנסות צמחו בשיעור של 56%.

לאחר המסחר, ענקית הטכנולוגיה אפל פרסמה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השני של שנת 2026. אפל דיווחה על הכנסות של 111.2 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 109.72 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.01 דולר למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.94 דולר למניה.

המכירות של האייפון פספסו את תחזיות האנליסטים בפעם השנייה מתוך שלושת הרבעונים האחרונים הנתון המשמעותי היחיד בדוחות של החברה שלא עמד בציפיות ביום חמישי. בעקבות הדוחות, מניית אפל עולה בכ-2.4% במסחר המוקדם.

2. שוק האג"ח

אחרי שיו"ר הפד ג'רום פאוול הותיר כצפוי את הריבית בארה"ב ללא שינוי בהחלטתו האחרונה, תשואות האג"ח הממשלתיות שם עלו. בפד ציינו את חוסר הוודאות על רקע ההתפתחויות במזרח התיכון. שלושה מבכירי הבנק המרכזי האמריקאי הציגו עמדה ניצית יותר, ובוול סטריט ג'ורנל העריכו בעקבות זאת שיו"ר הפד הנכנס, קווין וורש, יתקשה לשכנע להוריד את הריבית. תשואת האג"ח ל־10 שנים הגיעה ל־4.42% לעומת 4.39% לפני החלטת הריבית, ותשואת האג"ח לשנתיים עלתה מ־3.91% ל־3.93%.

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי באי.בי.אי, כתב השבוע כי וורש מעוניין להקטין בהדרגה את מאזן הפד. להערכת גוזלן, "ככל שוורש יתקדם עם האג'נדה, המשמעות תהיה לחץ שלילי על נכסי הסיכון במקביל לעלייה בתלילות העקום.

בחינת פרמיית הסיכון בשוק איגרות החוב מעלה כי היא התייצבה ברמות גבוהות יחסית". וזאת, לפי גוזלן, בשל "שילוב של חוסר המשמעת הפיסקאלית ומגמת העלייה בחוב, במקביל לאי־ודאות בנוגע לעצמאות הפד". לדבריו, עד שלא תתבהר מידת העצמאות של הפד תחת ניהולו של וורש, סביר לצפות להמשך רמות גבוהות של פרמיית הסיכון בשוק איגרות החוב".

אצלנו אתמול, בשוק האג"ח הממשלתי נרשמו עליות שערים נרשמו לאורך העקום: תל גוב-כללי עלה ב-0.08%, תל גוב-שקלי עלה ב-0.12% ומדד תל גוב-שקלי 10+ עלה ב-0.31%.

3. סחורות ומטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל הוסיף והתחזק אתמול מול הדולר - זאת לנוכח המגמה לאחרונה והעליות בוול סטריט וירידת הדולר מול המטבעות המובילים. אתמול נסחר השקל ב-2.95 שקלים, שיא חדש. בשעה זו הוא נסחר על 2.94 שקלים.

תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל ומנהל אגף ההשקעות של חברת הביטוח איילון, אמר לאחרונה לגלובס ש"אני סבור שתנועות ההון הפיננסיות לתוך ישראל משמעותיות מאוד הן על ידי מוסדיים והן על ידי צרכני קצה השבים לישראל ומקטינים את חשיפת המט״ח באופן אקטיבי וללא קשר להתנהגות שווקי המניות העולמיים".

סיבה נוספת להתחזקות השקל היא היחלשות הדולר האמריקאי שרשם את הירידה החודשית החדה ביותר מזה 11 חודשים.

מדד DXY ירד ב־2.3% במהלך אפריל, כאשר עיקר הירידה נבעה מהפסקת אש בין ארה״ב לאיראן בתחילת החודש. עם זאת, לאחרונה נרשמה התמתנות במהלך, בעקבות התאוששות שנבעה מזינוק מחודש במחירי הנפט ומהערכות כי הפד עשוי להעלות ריבית בשנה הבאה.

הירידות באפריל מהוות היפוך חד לעומת הראלי החזק של הדולר במרץ. בזמן שהמלחמה טלטלה את שוקי האנרגיה, הדולר התחזק בזכות מעמדו כמטבע מקלט ומעמדה של ארה״ב כיצרנית הנפט הגדולה בעולם.

גם דינמיקת הריביות משחקת תפקיד: הדולר עלה אתמול לאחר שהפד, בהחלטה מפוצלת, הותיר את הריבית ללא שינוי ורמז כי חוסר הוודאות הכלכלי בעקבות המלחמה עשוי למנוע הורדות ריבית בהמשך. הסוחרים אף הגדילו את ההימורים על העלאת ריבית בשנה הבאה.

במקביל, בנקים מרכזיים גדולים אחרים היו ברורים יותר לגבי נכונותם להעלות ריבית מוקדם יותר כדי להילחם באינפלציה, מה שתומך במטבעות המקומיים שלהם מול הדולר. הדולר האוסטרלי והקרונה הנורווגית התחזקו מול הדולר החודש, עם עליות של 4.1% ו־4.3% בהתאמה, כאשר הסוחרים מתמחרים העלאות ריבית אפשריות מצד הבנקים המרכזיים של אוסטרליה ונורבגיה.

עוד בשוק המט"ח אתמול - הין היפני זינק בשיעור החד ביותר מזה שנתיים. הין נסק ב-3% מול הדולר לרמתו הגבוהה ביותר מאז סוף פברואר. לפי דיווחים שונים, יפן התערבה בשוק המט"ח זמן לא רב לאחר שבכירים בממשלה הזהירו משקיעים נגד מכירת ספקולטיבית של המטבע.

מחיר הנפט עלה שוב בימים האחרונים ועמד על מעל 100 דולר לחבית, שיא מאז 2022, כשברקע מבוי סתום במגעים בין ארה"ב לאיראן. גם הבוקר נרשמים עליות בגזרה זו, כאשר מחיר חבית נפט ברנט עולה בכ-0.8% ועומדת על 111 דולר. השבוע, איחוד האמירויות פרשה מארגון אופ"ק של יצרניות הנפט. אנליסט האנרגיה של בנק קנטור, סקוט דרלינג, העריך שהמהלך חיובי לחברות הנפט באיחוד האמירויות והוסיף כי ההשפעה של אופ"ק כבר פחות בולטת מאשר לפני עשור. זאת, משום שמדינות כמו ארה"ב יכולות להגיב למחירי הנפט ולהגדיל ייצור.

גם נורברט רוקר, ראש תחום כלכלה ומחקר הדור הבא ביוליוס בר, התייחס לנושא. לדבריו, אופ"ק אינו ארגון מלוכד והחברות בו פועלות באופן יותר אופרטונסיטי מאשר אסטרטגי. להערכתו, היצע נרחב ותחרות גוברת בשוק הנפט יובילו למחיר של 65־69 דולר לחבית, "רמה שנצפתה בשנה שעברה וסביר שתשוב לאחר דעיכת התנודתיות הגיאופוליטית הנוכחית".

4. מאקרו

בארה"ב, הצרכנים התמודדו עם עליית מחירים מואצת במרץ, כאשר המלחמה באיראן דחפה את מחירי הנפט כלפי מעלה ויצרה שכבת אתגרים חדשה עבור הפד.

מדד הליבה של הוצאות הצריכה האישיות (PCE), שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.3% בחישוב מנוכה עונתיות במהלך החודש, והעלה את קצב האינפלציה השנתי ל-3.2%, רמתו הגבוהה ביותר מזה שלוש שנים, כך דיווחה מחלקת המסחר אתמול. הנתונים תאמו את תחזיות הקונצנזוס של דאו ג’ונס. כאשר כוללים את הרכיבים התנודתיים של דלק ומזון, נרשמו נתונים גבוהים יותר, עלייה חודשית של 0.7% וקצב שנתי של 3.5%, גם כן בהתאם לציפיות.

יוני פנינג, אסטרטג ראשי, חדר עסקאות מזרחי טפחות טוען שהחלטת הפד להותיר את הריבית על כנה שיקפה את דעת הפד לפיה התקדמות האינפלציה אינה אחידה והסיכונים נותרו דו-צדדיים. נתון ה-PCE של אתמול מאשר במידה רבה את הזהירות הזו. "עלייה אינפלציונית, מחד, שכוללת בעיקר השפעה דלקית. אבל לא פחות חשוב מזה, חוסר בהירות לגבי ההשפעות השניוניות של אותה עליית מחירים. ומהצד השני, צרכן במצב הדוק יותר. האם ההחלטה הבאה של הפד, תחת נגיד חדש, תצא מפד מפולג יותר? לא מן הנמנע".

"בראייה מקומית, עליית מחירי הנפט גוזרת עלייה קלה בתחזית למדד יוני, על רקע העדכון המאוחר של המחירים בתחנה. התיסוף העיקש בשקל, מנגד, אמור למתן את זה. אבל כמו שראינו בהודעות הריבית האחרונות, המדיניות הנוכחית מתמקדת בניהול סיכונים, יותר מאשר תוואי אמצע. ועל רקע זה, ההסתברות להורדת ריבית על ידי בנק ישראל בהחלטה בסוף מאי נשחקה לאחרונה אל סביבות 25%".

5. תחזית

מניית טבע זינקה בשיעור דו־ספרתי אחרי שפרסמה דוחות טובים והודיעה על רכישה ראשונה אחרי עשור, של Emalex המפתחת תרופה לתסמונת טורט, תמורת עד 900 מיליון דולר. טבע מאותתת שהיא חוזרת גם לבחון החזר לבעלי המניות, בדמות רכישה עצמית.

מנהלת המחקר בלידר שוקי הון, סבינה לוי, ממליצה על המניה ב"קנייה" ומעלה את מחיר היעד ל־46 דולר, פרמיה של 30%. לדבריה, התוצאות היו גבוהות מהצפי. "תוצאות הרבעון הביאו עימן מסר מרגיע למשקיעים, שחששו משחיקה גבוהה יותר בעסקי הגנריקה בארה"ב ולרווחיות גולמית נמוכה יותר", כתבה לוי.

להערכתה, רכישת Emalex "מהווה סנונית ראשונה של המעבר למסלול צמיחה אקטיבי יותר" והיא מעריכה שטבע תשאף לבצע עוד עסקאות בהיקפים כספיים נמוכים יותר. "אנחנו ממשיכים להיות אופטימיים בנוגע לעתיד טבע, וחזרתה לקדם מהלכי פיתוח עסקי עשויה להאיץ את הצמיחה בטווח הבינוני־רחוק, לתרום להתרחבות הרווחיות ולהוביל לעלייה בנתח הפעילות האינובטיבית", מסכמת לוי.

האנליסט דניס דינג מג'פריס ממליץ על טבע ב"קנייה" ב־40 דולר, פרמיה של 12.4% אחרי הזינוק. להערכתו, השנה הדגש הוא על הפייפליין, ויש קטליזטורים רבים עם יחס סיכון/סיכוי חיובי שמובילים לכך שמניית טבע - היא הבחירה המובילה מבחינתו.