חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:20

1. שוק המניות

המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח הבוקר ברקע הרגיעה בשוק איגרות החוב האמריקאי בעקבות צעדי האוצר בוושינגטון, שסייעו לנעילה ירוקה אמש בוול סטריט. במקביל, עונת הדוחות המקומית מעלה הילוך עם שורה ארוכה של דיווחים כספיים הצפויים לזרום הבוקר לשוק, ובהם של אלטשולר שחם, דמרי, נופר אנרגיה, הפניקס ושיכון ובינוי.

● ההשקעה שמלמדת: האם וורן באפט עדיין מושך בחוטים?

המניות הדואליות חוזרות למסחר בתל אביב עם השפעה אפסית כמעט על מדד ת"א 35, כשהן משקפות מגמה מעורבת במסחר בניו יורק. בצד השלילי, לחץ במניות הטכנולוגיה והביטחון גורר פערים שליליים בטאואר (1.7%-), אלביט מערכות (1.0%-), קמטק (0.2%-) ותאת טכנולוגיות (1.9%-). מנגד, רוח גבית חלקית מגיעה מכיוון נובה שחוזרת עם פער חיובי של כ-1.4%, פאלו אלטו (1.9%+) ופורמולה מערכות (2.1%+), לצד זינוקים במניות ביוטק קטנות יותר, מה שמקזז את מרבית הלחץ השלילי ומציב את המדד המוביל בנקודת פתיחה מאוזנת.

בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית, כשהיא שואבת רוח גבית מהנעילה הירוקה בוול סטריט ומנסיגת תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. את העליות ביבשת מוביל בחדות מדד הקוספי בדרום קוריאה עם זינוק מרשים של כ-6%, כשהוא מתאושש מהירידות החדות הדומות של האתמול בזכות עליות שערים מטאוריות בענקיות הזיכרון והשבבים SK Hynix (כ-12%+) וסמסונג (8.5%+). יפן מצטרפת למגמה החיובית כאשר מדד הניקיי מטפס בכ-1%, נתמך בעליות בסקטור הטכנולוגיה והמוליכים למחצה בהובלת סופטבנק (4.0%+). גם בהונג קונג ובסין נרשמות עליות קלות, כאשר מדד ההאנג סנג מוסיף 0.8% ומדד שנחאי עולה ב-0.2%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על המשך המגמה החיובית ופתיחה ירוקה, בהובלת החוזים על מדד הנאסד"ק שמטפסים בכ-0.4%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מוסיפים כ-0.1% וכ-0.05%, בהתאמה.

אתמול, הבורסה בתל אביב חחמה את יום המסחר במגמה מעורבת, כאשר הירידות בסקטור השבבים בוול סטריט הכביד על מניות השבבים הדואליות, שגררו את המדדים מטה. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 התחזק בכ-0.6%.

את הירידות הוביל מדד הטכנולוגיה, שנפל בכ-3%, כאמור, בגלל מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק , שסיימו את היום בירידות חדות. הסיבה לירידות היא החרפה בסנטימנט כלפי מניות השבבים בוול סטריט: קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, ירדה נכון לשעת נעילת המסחר בקרוב ל-3%. גם מדד הקלינטק בלט לשלילה, עם ירידה של כ-1.6%.

מנגד, את העליות הוביל מדד הביטוח, שהתחזק בכ-4.2%, בעקבות פרסום התוצאות הכספיות של כלל . אחריו, בולט לחיוב מדד ת"א־נפט וגז, שטיפס בכ-3.5%, על רקע הדוחות של קבוצת דלק והעלייה במחירי הנפט בעולם.

מניות של שלוש חברות בלטו לחיוב במיוחד, על רקע תוצאותיהן הכספיות לרבעון השני:

מניית החברה הביטחונית מנועי בית שמש זינקה, לאחר שפרסמה מוקדם יותר היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני. החברה דיווחה כי הכנסותיה הסתכמו ב-91.4 מיליון דולר - גידול של כ-19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי יותר מהכפיל עצמו ל-16 מיליון דולר, לעומת כ-7.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

קבוצת דלק זינקה, לאחר שדיווחה כי סיכמה את הרבעון השני של 2026 עם צמיחה של 24.2% בהכנסות, שהגיעו לכ-1 מיליארד שקל, וגידול של 78.4% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, ל-314 מיליון שקל. הכנסות הקבוצה מכלל מגזרי הפעילות שלה הסתכמו ב-4.4 מיליארד שקל.

כלל עסקי ביטוח דיווחה הבוקר גם היא על תוצאות הרבעון השני. היא הרוויחה 614 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2026. אומנם מדובר בעלייה של 16% ביחס לרבעון המקביל אלא שברבעון המקביל אשתקד הרווח הכולל של החברה נפגע ב-100 מיליון שקל מפסק דין שומות המע"מ.

עונת הדוחות בתל אביב תעלה היום הילוך, כאשר שורה של חברות בולטות צפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות, ובהן אלטשולר שחם , סוגת , הולמס פלייס , איי.בי.אי, דמרי , אנליסט , קארפור, ניו-מד אנרג יהש , אורמד פארמ , אר פי אופטיקל , נופר אנרג'י וג'י סיטי .

הבוקר,פורסמו הדוחות הכספיים של 4 מתוך החברות הללו: קבוצת התשתיות והנדל"ן, שיכון ובינוי , סיכמה את הרבעון השני של 2026 עם הכנסות של כ-2.3 מיליארד שקל ורווח נקי של כ-229 מיליון שקל (עלייה מ-153 מיליון שקל ברבעון המקביל). צבר ההזמנות הקבלני צמח לשיא של כ-18.5 מיליארד שקל. החברה הציגה התקדמות משמעותית בתוכנית המימוש והפחתת החוב, במרכזה חתימה על מכירת "שיכון ובינוי אנרגיה" תמורת 4.45 מיליארד שקל (צפויה להניב תזרים נטו של כ-2.8 מיליארד שקל) והשלמת מכירת הוחזקות במעונות הסטודנטים בתל אביב.

חברת הנדל"ן למגורים, דמרי , הציגה ברבעון השני עלייה של 5.8% בהכנסות לכ-398.9 מיליון שקל, לצד גידול במכירת דירות (237 יח"ד לעומת 176 ברבעון המקביל). עם זאת, בשל עלייה בעלויות הבנייה והוצאות המימון, הרווח הנקי נשחק לכ-63.8 מיליון שקל (לעומת כ-90 מיליון שקל אשתקד). החברה, שמקימה כיום מעל 5,000 יחידות דיור, הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-24 מיליון שקל.

רשת מועדוני הכושר, הולמס פלייס , מדווחת על רבעון שיא בכל הפרמטרים. ההכנסות צמחו ב-11% ל-156.3 מיליון שקל, הרווח הנקי זינק ב-34% לכ-12.2 מיליון שקל, וה-EBITDA צמח ב-21% לכ-28.7 מיליון שקל. הצמיחה נתמכה בעיקר מהתרחבות זרוע "אייקון" ומעליה כוללת במספר המנויים לשיא של 230.4 אלף. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד של 8.9 מיליון שקל ואישר הפחתת הון לחלוקה נוספת של 20 מיליון שקל.

ענקית הנדל"ן המניב, ג'י סיטי , מציגה צמיחה תפעולית ברבעון השני עם עלייה של 25.3% ב-NOI (באיחוד יחסי ובנטרול שע"ח) לכ-332 מיליון שקל, וזינוק של 5% ב-NOI מנכסים זהים, לצד שיעורי תפוסה גבוהים של 95.3%. מנגד, ה-FFO מפעילות נדל"ן מניב ברבעון ירד ל-97 מיליון שקל (לעומת 116 מיליון שקל אשתקד), בעיקר כתוצאה ממכירות נכסים נרחבות בהיקף של 2.8 פיליארד שקל. על רקע התוצאות, החברה העלתה את תחזית ה-FFO השנתית ל-2.00-2.10 שקלים למניה. במקביל, אישר הדירקטוריון תוכנית אסטרטגית חדשה למיקוד עסקי והורדת מינוף, הכוללת מימוש נכסים בהיקף של כ-6.1 מיליארד שקל עד סוף 2027 (באירופה, ארה"ב וברזיל), והכריז על הצעת רכש עצמית ל-10 מיליון מניות במחיר של 11.5 שקלים למניה.

● החברה הישראלית שתמכור לארה"ב מל"טים מתאבדים

בניו יורק, וול סטריט ננעלה אתמול אתמול במגמה חיובית, כאשר המדדים המובילים קטעו רצף שלילי של שלושה ימי ירידות. מדד ה-S&P 500 טיפס בכ-0.4%, הדאו ג'ונס הוסיף כ-0.3%, ומדד הנאסד"ק עלה גם הוא בכ-0.3%. מדד התנודתיות (VIX) ירד ב-5.2% לרמה של 15 נקודות.

הטריגר המרכזי לתפנית החיובית בשווקים אתמול היה התאוששות חדה בשוק איגרות החוב הממשלתיות. תשואת האג"ח ל-30 שנה רשמה את הירידה היומית החדה ביותר שלה מאז אוקטובר 2025, לאחר שמוקדם יותר השבוע הגיעה לרמות שיא שלא נראו מאז 2007. הזינוק במחירי האג"ח הגיע בעקבות הודעת משרד האוצר האמריקאי על הרחבת והכפלת תוכנית הרכישות החוזרות של חוב ממשלתי ארוך-טווח החל מספטמבר. עם זאת, אסטרטגים ב-BNP Paribas ו-TCW סייגו וציינו כי מוקדם לקבוע שהושגה "תקרה" לתשואות, שכן מגמת עליית התשואות היא גלובלית (הרחבה בהמשך).

נסיגת התשואות והיחלשות הדולר (מדד DXY ירד ב-0.7%) העניקו רוח גבית עזה לסקטור הטכנולוגיה, ובעיקר לענקיות המגזר. תעודת הסל Roundhill Magnificent Seven קפצה ורשמה את יום המסחר הטוב ביותר שלה מזה כחודשיים, בהובלת טסלה ואמזון . מנגד, לחץ כבד נרשם בסקטור השבבים, מדד ה-SOX אנפל, על רקע סקר בנק אוף אמריקה שהגדיר את הטרייד בסקטור כ"צפוף ביותר בשוק", לצד אכזבה מנתוני OpenAI והנפקת אג"ח להמרה של נביוס .

במוקד המסחר במניות הבודדות עמדה מניית מודרנה , שזינקה במעל 175% בעקבות תוצאות חיוביות בניסוי קליני מתקדם לחיסון מותאם אישית לסרטן בשילוב תרופת הקייטרודה של מרק שעלתה גם היא. מניות הקריפטו חוו עדנה בעקבות שורט קוויז מסיבי שהזניק את הביטקוין מעבר ל-68 אלף דולר, קוינבייס גלובל ורובין הוד מרקטס בלטו. עליות נרשמו גם בטארגט הלת'קר ריט שפירסמה דוחות חיוביים, בעוד לה-זי-בוי צנחה בעקבות פספוס תחזיות.

2. שוקי האג"ח

גל המכירות החריף בשוק איגרות החוב הממשלתיות הגלובלי, שהזניק ביום שלישי את התשואות לשיאים של עשרות שנים, נעצר אתמול בעקבות מהלך של משרד האוצר האמריקאי. תשואת איגרת החוב ל-30 שנה בארה"ב, שהגיעה לרמת שיא של יותר מ-5.33% (רמתה הגבוהה ביותר מאז יוני 2007), נסוגה בכ-9 נקודות בסיס אל מתחת ל-5.20%. במקביל, תשואת האיגרת ל-10 שנים נחלשה בכ-5 נקודות בסיס.

התפנית נרשמה לאחר שהאוצר האמריקאי הודיע על הכפלת היקף תוכנית הרכישה החוזרת של חוב ממשלתי לטווח ארוך, צעד שהעניק תמיכה מיידית למחירים. פטר בוקבאר, מנהל השקעות ראשי ב-One Point BFG Wealth Partners, מבהיר כי "אין מדובר בשיפוי או צמצום החוב, אלא בארגון מחדש של לוח זמני הפירעונות של האג"ח הממשלתיות", ומעריך כי ההיצע הארוך יוחלף בהנפקות חוב קצרות יותר.

הטלטלה בשוק החוב מגיעה על רקע חששות גלובליים מתמשכים מאינפלציה דביקה, עלייה במחירי הנפט וגידול חד בגירעונות הממשלתיים. בארה"ב, הגירעון הפיסקלי זינק ביולי ל-432.3 מיליארד דולר, הרמה החודשית הגבוהה ביותר מאז מרץ 2021, והביא את הגירעון המצטבר השנה לכמעט 1.8 טריליון דולר. תשלומי הריבית על החוב הלאומי, המתקרב לרף ה-40 טריליון דולר, עלו לממשל האמריקאי כ-1.2 טריליון דולר השנה בלבד. הלחץ על התשואות אינו מוגבל לארה"ב, תשואת האג"ח ל-10 שנים ביפן הגיעה לשיא של שלושה עשורים, בעוד התשואות ל-30 שנה בגרמניה ובצרפת טיפסו לרמות שיא של 2011 ו-2008 בהתאמה.

על רקע התנודתיות הגבוהה בחלק הארוך של העקום, בבנק UBS ממליצים למשקיעים למקד חשיפה באג"ח לטווח קצר ובינוני. באנליזה שפרסם הבנק מצוין כי החלק הקדמי של עקום התשואות נותר מעוגן ויציב יחסית, והתשואות הנוכחיות מספקות כרית ביטחון משמעותית. להערכת UBS, תשואות האג"ח ל-2 ול-5 שנים יצטרכו לזנק ב-100 עד 230 נקודות בסיס נוספות כדי שהפסדי ההון ימחקו את הכנסות הריבית. העדפת המשקיעים לאפיקים קצרים כבר מתבטאת בשטח: לפי נתוני מורנינגסטר, לקרנות הסל המתמחות באג"ח לטווח קצר ביותר (Ultra-short) נרשמו גיוסים חדים של 12.8 מיליארד דולר בחודש יולי לבדו.

בישראל, תשואות איגרות החוב הממשלתיות ננעלו אתמול במגמה חיובית (ירידת תשואות), תוך שהן מציגות תלילות עולה לאורך עקום התשואות. בחלק הקצר, האג"ח לשנתיים נחלשה בתשואה ב-4.8 נקודות בסיס לרמה 3.372%. בטווח הבינוני, האיגרת ל-10 שנים רשמה ירידה של חמש נקודות בסיס לרמה של 3.807%, ואילו בקצה הרחוק של העקום, האג"ח ל-30 שנה ירדה גם היא ב5 נקודות בסיס לתשואה ברמה של 4.3%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אתמול, הדולר ננעל בירידה קלה של 0.17% מול השקל ונסחר ברמה של 2.973 שקלים, לאחר שנע במהלך יום המסחר בין שער נמוך של 2.9668 לשער גבוה של 2.9932 שקלים. הבוקר, הדולר נסחר סביב רמות הבסיס.

מחירי הנפט רשמו אתמול עליות של יותר מ-1% וסגרו יום רביעי ברצף של עליות, כשהם מונעים מהסלמה נוספת במתיחות הגאו-פוליטית במזרח התיכון בעקבות החלטת איחוד האמירויות להקפיא את כל יחסיה הכלכליים והפיננסיים עם איראן. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט טיפסו ב-0.7% לרמה של 91.62 דולר לחבית, בעוד הנפט האמריקאי (WTI) עלה ב-1% ל-85.83 דולר לחבית, ברקע חוסר ודאות גובר לגבי נתיבי השיט במצר הורמוז ומסרים סותרים מוושינגטון ומטהראן בנוגע לפתיחתו. דניס קיסלר, סגן נשיא בכיר למסחר ב-BOK Financial, ציין ל-CNBC כי "מחירי הנפט ממשיכים לקבל תמיכה מהמתיחות הגאו-פוליטית במזרח התיכון, וכעת גם מהודעת איחוד האמירויות על ניתוק הקשרים הפיננסיים עם איראן בעקבות מתקפות הטילים האחרונות". במקביל, אחמד עסירי, אסטרטג מחקר בברוקראז' Pepperstone, הוסיף כי העלייה של הברנט מעל לרמת ה-91 דולר תופסת תמחור של פרמיית סיכון גבוהה יותר בשווקים, מצב אשר להערכתו עלול להחזיר את מחירי הנפט לרמות של שלוש ספרות.

מחירי הזהב זינקו אתמול במעל 3% לרמתם הגבוהה ביותר מזה כחודשיים וחצי, בעקבות הודעת משרד האוצר האמריקאי. צעד זה הוביל לנפילה חדה בתשואות האג"ח וללהיחלשות מדד הדולר ב-0.8%, מה שהעניק רוח גבית חזקה למתכת היקרה. מחיר הזהב למסירה מיידית טיפס בכ-3.5% לרמה של 4,486.88 דולר לאונקיה והחוזים העתידיים עלו בכ-2.8% ל-4,546.1 דולר. בשוק מציינים כי לצד הזרמת הנזילות של הממשל, חששות מורחבים מסטגפלציה והערכות כי הפדרל ריזרב יותיר את הריבית ללא שינוי בפגישתו בספטמבר ממשיכים לתמוך בירידת התשואות הריאליות ובדחיפת המשקיעים בחזרה למתכות היקרות.

בשוק המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין פרץ את טווח המסחר של החודשים האחרונים וזינק בעד 7.7% לשיא של כ-68,476 דולר - יום המסחר החזק ביותר שלו מאז תחילת מרץ. הזינוק נרשם על רקע ציפיות לאקלים רגולטורי אוהד בארה"ב, בעקבות פגישה שנערכה בבית הלבן בין הנשיא דונלד טראמפ לבין בכירים בתעשיית הקריפטו, בהם מנהלי קוינבייס ובלוקצ'יין. ברקע לפגישה, רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) הציעה להעניק פטורים מרישום לחברות קריפטו צעירות בשלבי גיוס הון, בעוד בתעשייה ממשיכים לקדם את "חוק השקיפות", התקוע בסנאט, במטרה לקבע מסגרת רגולטורית יציבה לטווח הארוך.

4. מאקרו

בשעה שהשוק ממשיך לצנן את הציפיות לגבי העלאת ריבית בהחלטת הפדרל ריזרב הקרובה בספטמבר, הלחצים המוניטריים בארה"ב ממשיכים לבעבע מתחת לפני השטח. מצד אחד, פרוטוקול ישיבת הפד מיולי שנחשף אתמול בערב (ד') מציג את השסע העמוק ביותר בבנק המרכזי מאז 2016; מהצד השני, בנק אוף אמריקה משחרר תחזית ניצית במיוחד ומעריך כי גל ההשקעות המטאורי בתחום ה-AI יוביל ללא פחות משלוש העלאות ריבית עוד השנה.

השסע בפד מתרחב ממסמכי ישיבת ה-FOMC מ-28-29 ביולי עולה כי אף על פי שהוחלט להותיר את הריבית בטווח של 3.5%-3.75% ברוב של 9 תומכים מול 3 מתנגדים (הנשיאים המאק, לוגאן וקשקארי שדרשו העלאה מיידית), התמיכה בהידוק מוניטרי רחבה בהרבה. שני נשיאים אזוריים נוספים ללא זכות הצבעה, שמיד ומוסלם, אותתו כי היו מצטרפים לדרישה להעלות ריבית.

כמו כן, "רבים" מחברי הוועדה ציינו כי העלאה נוספת תהיה הכרחית אם האינפלציה לא תתקרר. אי-הוודאות הוחמרה בעקבות הסלמת הלחימה מול איראן והשפעתה על מחירי האנרגיה, כאשר חלק מהחברים הזהירו כי התנאים הפיננסיים הנוכחיים אינם מרסנים מספיק. במקביל, היו"ר קווין וורש ספג ביקורת חריפה על הופעתו במסיבת העיתונאים, שלא סיפקה כיוון ברור וגרמה לזינוק בתשואות האג"ח. וורש אף הציע לבחון את צמצום מספר פגישות הפד מ-8 ל-6 בשנה, אך הבהיר כי הדבר לא ייושם ב-2026.

ה-AI יאלץ את הפד להעלות ריבית 3 פעמים בעוד נתוני מאקרו אחרונים, כמו ירידה במכירות הקמעונאיות ואובדן 23,000 משרות, גרמו לשוק להפחית את הסתברות ההעלאה בספטמבר לכ-36%-56% ולדחות את התמחור לדצמבר, כלכלני בנק אוף אמריקה דבקים בתחזית שונה לחלוטין. בבנק צופים שלוש העלאות ריבית של 0.25% עד לסוף 2026, שיביאו את הריבית לטווח של 4.25%-4.50%. לדבריהם, "השקעות ה־AI מגדילות את כושר הייצור והופכות את המשק לעמיד יותר בפני מדיניות מוניטרית מרסנת".

השקעות ההון של ענקיות הטכנולוגיה ב-AI צפויות לזנק ב-91% השנה. "השקעות אלו מייצרות השפעות משניות חיוביות על הכלכלה כולה, כולל עליית שווי שוק התומכת בצריכה; עלייה של 1.1% בייצור התעשייתי ותוספת של 23,000 משרות מתחילת השנה בענפים אלו", הם מציינים.

5. תחזית

כשמניית טארגט פתחה את שנת 2026, מעטים העריכו כי אחת הקמעונאיות המושמצות של השנים האחרונות תהפוך לאחת ממניות ההתאוששות המרשימות ביותר בוול סטריט. אך לאחר זינוק מטאורי של למעלה מ-53% מתחילת השנה ודוחות רבעוניים שנתנו גב איתן למגמה, נראה כי החברה הצליחה להתנער כמעט לחלוטין מבעיות המלאי, החרמות והשחיקה בתנועת הקונים. כעת, כשהיא נסחרת סביב רמת ה-160 דולר, השאלה המרכזית בקרב המשקיעים היא האם מדובר בשיא זמני, או שמא זו רק תחילתה של תנופה ארוכת-טווח לקראת המחצית השנייה של השנה ועידן חדש לחברה.

השינוי הדרמטי בביצועי טארגט מיוחס במידה רבה למנכ"ל מייקל פידלקה, שתפס את המושכות באוגוסט 2025. פידלקה, ותיק החברה שהגיע מתחום הפיננסים והתפעול, זיהה במהירות את נקודת התורפה המרכזית והיא הצרכנים הרגישים למחיר שמחפשים ערך בסביבה אינפלציונית. הצעד האגרסיבי שנקט, הורדת מחירים על למעלה מ-10,000 מוצרים שנרכשים בתדירות גבוהה, הוכיח את עצמו במהירות, כאשר המכירות בחנויות זהות זינקו ב-3.8% ברבעון השני והציגו תפנית חדה מול הירידה של 1.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הפרשן הכלכלי של CNBC, ג'ים קרמר, ציין כי פידלקה הכניס אנרגיה חדשה לחברה והוכיח שהוא מנכ"ל שמחובר מאוד לשטח, ולדבריו, על אף שהמניה כבר עלתה באופן משמעותי, מדובר במנצחת ברורה.

מעבר לצמיחה בשורה העליונה, מה שהלהיב את האנליסטים בוול סטריט הוא היעילות התפעולית של הרשת. שולי הרווח התפעולי של טארגט הגיעו ל-9.6%, זינוק מרשים של 440 נקודות בסיס שהשאיר אבק לקונצנזוס התחזיות שעמד על 5.6% בלבד. השיפור הושג בזכות ניהול מלאי הדוק, גידול בפעילות הדיגיטלית הרווחית יותר והטבות נקודתיות כמו החזרי מכסים, מה שהוביל את הנהלת החברה להעלות את תחזיות ההכנסות והרווח הנקי לשארית השנה הפיסקלית. פידלקה עצמו ציין עם פרסום הנתונים כי תוצאות הרבעון השני נשענות על התנופה המעודדת מהרבעון הראשון, ומעניקות ביטחון גובר בכך שהאסטרטגיה של החברה עובדת מול הלקוחות ומחזקת את מעמד ההובלה שלה בשוק.

למרות הזינוק החד, הניתוח הטכני והפונדמנטלי של המניה מצביע על כך שההתאוששות עדיין לא מיצתה את עצמה, במיוחד לאור הסביבה המאקרו-כלכלית שבה צרכנים מחפשים חלופות זולות לרשתות היקרות אך אינם רוצים לוותר על חוויית הקנייה. התרחיש השוורי מעריך כי המשך התייצבות האינפלציה והתחזקות ערוץ האונליין יאפשרו לטארגט לשמור על שולי רווח גבוהים ולהמשיך להגדיל את תנועת הקונים, כך שכל נסיגה זמנית במחיר תהווה הזדמנות איסוף נוחה למשקיעים. מנגד, התרחיש הדובי מזהיר כי אינפלציה "דביקה" שתמשיך לשחוק את כוח הקנייה של מעמד הביניים, לצד תחרות עזה מצד ענקיות כמו וולמארט ואמזון, עשויות להאט את קצב הצמיחה במחצית השנייה. כך או כך, הגישה הרווחת כעת בוול סטריט גורסת כי החברה הוכיחה את יכולתה לצאת מבעיות מבניות עמוקות, ובמקום לרדוף אחרי המניה בשיא, נכון ליישם אסטרטגיה של קנייה בנסיגות לקראת עונת החגים של סוף השנה.

במקביל לחגיגה בטארגט, עיני המשקיעים נשואות כעת אל המתחרה הגדולה ביותר, וולמארט , הצפויה לפרסם היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השני. בשווקים נערכים לתנודתיות חדשה במניה, כאשר תמחור האופציות הנוכחי מצביע על ציפייה לתזזיתיות של עד 4.5% לשני הכיוונים עד לסוף השבוע - תנועה שתוכל להזניק את המניה לרמה של כ-122 דולר או להפילה אל מתחת ל-112 דולר. בעוד מניית וולמארט רשמה עלייה צנועה של כ-5% מתחילת השנה, היא נסוגה בכ-14% משורת השיאים של חודש מאי, ברקע חששות המשקיעים כי הלחצים האינפלציוניים והסלמת הלחימה מול איראן יכבידו על צריכת המזון והמוצרים של הצרכן האמריקאי.

עם זאת, בוול סטריט מזהים הזדמנות דווקא בציפיות הנמוכות שנוצרו בשוק. אנליסטים ב-JPMorgan ציינו כי להערכתם תחזיות השוק לקראת הדיווח ירדו מספיק כדי לאפשר לחברה לדווח על תוצאות טובות מכפי שחששו בשווקים, ואילו ב-UBS הדגישו כי הנסיגה האחרונה במניה לצד הנמכת הציפיות מייצרות את אחד המצבים האטרקטיביים ביותר שראו משקיעי וולמארט מזה זמן רב. על פי תחזיות הקונסנזוס, ענקית הקמעונאות צפויה להציג הכנסות רבעוניות של כ-186.78 מיליארד דולר, המשקפות צמיחה של כ-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לצד רווח מתואם של 74 סנט למניה וגידול של כ-4% במכירות בחנויות זהות. הדיווח של וולמארט צפוי לספק אינדיקציה קריטית נוספת לא רק לגבי כיוון המניה, אלא לגבי מצבו הכללי של הצרכן האמריקאי.