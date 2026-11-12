חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית ייפתח ברקע הטלטלה החזקה בוול סטריט ובבורסות אסיה, המושפעות מהדיווחים לפיהם דירקטוריון ענקית השבבים אנבידיה שוקל להדיח את המנכ"ל והמייסד, ג'נסן הואנג. התפתחות זו, המלווה בחששות עמוקים סביב עתיד תעשיית הבינה המלאכותית, שולחת את החוזים העתידיים בוול סטריט לירידות שערים ומעיבה על הסנטימנט הגלובלי, בבואם של המשקיעים לפתוח יום מסחר מתוח גם בתל אביב.

● כשהמניות יורדות והריבית נשחקת: איפה ניתן להרוויח יותר מאשר בקרנות כספיות?

המניות הדואליות יחזרו הבוקר למסחר בבורסה בתל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל חיובי קל של 0.29% על מדד ת"א 35. בקרב המניות הבולטות במדד, טבע צפויה לפתוח בעלייה קלה עם פער חיובי של 1.3%, וכמוה טאואר עם פער חיובי של 2.9%. מנגד, איי.סי.אל חוזרת עם פער שלילי קל של 0.5%, וקמטק עם פער שלילי מינורי של 0.1%. במניות השורה השנייה והשלישית בולטות אבוג'ן שחוזרת עם פער חיובי עצום של קרוב ל-15%, מנגד, פלורי חוזרת עם פער שלילי של כ-8%.

חברת התשתיות י.ד ברזאני, שבשליטת האחים יוסי ברזאני ודיין בר, מתחילה היום את דרכה הציבורית. החברה השלימה גיוס ענק של כמיליארד שקל מהמשקיעים המקומיים, והנפיקה את מניותיה לפי שווי של 2.25 מיליארד שקל (לפני הכסף) - מהלך שהופך כל אחד מהאחים למחזיק במניות בשווי של כ-1.1 מיליארד שקל (34.6% מהחברה). "אנחנו שמחים מאוד על השלמת המהלך, זה ציון דרך חשוב עבורנו אחרי 35 שנות פעילות", אמר דיין בר, מנכ"ל ובעל השליטה. לדבריו, תמורת ההנפקה תשמש בין היתר להקמת מפעלים לייצור חומרי גלם ולרכישות אסטרטגיות, במטרה להגיע לצבר עבודות של 3.5 מיליארד שקל, תוך ניצול תנופת התשתיות האדירה בישראל, בה פרויקטים כמו המטרו ושכונות מגורים חדשות.

אתמול, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א 35 איבד כ-1%, בעוד מדד ת"א 90 הצליח לטפס בכ-0.5%.

בצד השלילי, סקטור הבנקים הוביל את הירידות וצנח ב-3.4%, ומשך אחריו את מדד הפיננסים שאיבד 2.7%. גם סקטור הביומד ותשתיות האנרגיה בלטו לשלילה עם ירידות של 1% ו-0.9% בהתאמה. מנגד, סקטור התוכנה בלט בעליות של 1.9%, ואחריו מגזרי הבנייה (1.6%), התקשורת (1.5%) והנדל"ן (1.1%).

מניית הבורסה לניירות ערך חוותה יום מסחר קשה במיוחד ונפלה בכ-9.2%, נפילה שמחקה למעלה ממיליארד שקל משווייה. זאת, למרות שפרסמה לפני יומיים דוחות כספיים שהציגו צמיחה של 19% בהכנסות ל-175 מיליון שקל וזינוק של 37% ברווח הנקי (ל-68 מיליון שקל). מניית הבנק הבינלאומי צללה גם היא ברקע דוחות שחשפו שחיקה של 13% ברווח הנקי ל-508 מיליון שקל, המוסברת בירידת הריבית ובאינפלציה הנמוכה, וירידה בתשואה להון ל-13.8%. עוד בלטו לשלילה: דלתא מותגים (בשל דוחות פושרים וצניחה ברווח הנקי), פיבי ואנלייט אנרגיה .

מנגד, מניית הייפר גלובל טסה לאחר שהציגה רבעון שיא. החברה דיווחה על זינוק של 118% בהכנסות (ל-144.5 מיליון דולר) וזינוק של 184% ברווח הנקי. אביעד באשה, שותף בקרן Long Road, ציין כי "אנחנו רואים בתוצאות ביטוי להבשלה של התהליכים העסקיים שההנהלה קידמה. ההצטיידות במלאי (שעלה לכ-192 מיליון דולר) נועדה להמשך הצמיחה ולמתן מענה לצבר ההזמנות הנרחב. אנחנו מעריכים שההנהלה תדע לתרגם את המלאי והצבר למכירות במרווחים טובים, ושגידול נוסף בפעילות יאפשר להמשיך לשפר את המרווח התפעולי באמצעות פיזור ההוצאות על בסיס מכירות רחב יותר".

גם מניית נאייקס קפצה לאחר שדיווחה על רווח נקי מתואם שהכה את התחזיות, והעלתה את תחזית ההכנסות השנתית בעקבות רכישת חברת IPS האמריקאית. בנוסף, מניית טיאסג'י זינקה לאחר שהודיעה על רכישת שליטה בחברה לפתרונות ייצור ב-28 מיליון שקל. עוד בלטו בעליות: אייאיאס שמתכננת תחנת כוח בפלמחים לאחר אישור הממשלה לקידום מואץ, טלסיס , מספנות ישראל ואקונרג'י .

דיווחים מרכזיים נוספים מאתמול: בזק הציגה דוחות חזקים לרבעון השלישי. ה-EBITDA ההשוואתי חצה את רף המיליארד שקל (עלייה של 8%), והרווח הנקי ההשוואתי זינק ב-44% ל-372 מיליון שקל. מספר משקי הבית הנגישים לסיבים חצה את רף ה-3 מיליון. זפירוס מתרחבת לרומניה ותרכוש 7 פרויקטים סולאריים בפיתוח תמורת 56 מיליון אירו. הפרויקטים צפויים להוסיף 84 מיליון אירו להכנסותיה השנתיות לאחר השלמתם.

אשטרום במגעים למכירת 20% מפעילות הדיור להשכרה לכלל ביטוח , במקביל לעסקה הקיימת עם מגדל . רפק אנרג'י נכנסת לשוק האמריקאי עם רכישת Sky Solar וצבר פרויקטים בטקסס תמורת 4 מיליון דולר. ריט 1 העלתה תחזיות ל-2026 וצופה כעת NOI של עד 543 מיליון שקל וג'י סיטי הציגה דיווח מקדים חיובי עם קפיצה של 2.21% ב-NOI מנכסים זהים.

● הדחת מנכ"ל אנבידיה עלולה להוביל לתרחיש אימה בשווקים

באסיה, הדרמה סביב אנבידיה נותנת את אותותיה גם במסחר בבורסות היבשת ומכבידה על ספקיות השבבים המקומיות. בטוקיו, מדד הניקיי נסחר בתנודתיות ורושם כעת ירידה של 0.8%. בדרום קוריאה, מדד הקוספי, שמושפע רבות מענקיות כמו סמסונג ו-SK הייניקס (ספקיות של אנבידיה), מאבד כ-0.6%. בהונג קונג, מדד ההאנג סנג יורד בכ-1%, ואילו בורסת שנגחאי רושמת ירידה קלה של 0.6%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחה שלילית, כאשר סערת הענק סביב הנהלת אנבידיה מטילה צל כבד על המדדים המובילים. החוזים על מדד הנאסד"ק נופלים ב-0.9%, החוזים על ה-S&P 500 יורדים ב-0.4%, בעוד החוזים על הדאו ג'ונס רושמים עלייה קלה של כ-0.1%.

במוקד הסערה עומדת ענקית השבבים אנבידיה , שמנייתה צללה בלמעלה מ-8% במסחר המאוחר בארה"ב. הירידה החדה הגיעה בעקבות דיווחים בתקשורת האמריקאית, ולפיהם דירקטוריון החברה נערך להדיח את המנכ"ל המיתולוגי והמייסד, ג'נסן הואנג. הדיווחים מגיעים זמן קצר לאחר שה'ניו יורק טיימס' חשף כי הואנג ניהל רומן עם קימברלי פאוול (סגנית נשיא לתחום הבריאות באנבידיה שכפופה אליו ישירות), וזאת ברקע חקירת הדירקטוריון את החשד כי הואנג סיפר על סודות מסחריים במסגרת רומן עם אישה שעל פי החשד קשורה למודיעין הסיני.

אם הירידה במניית אנבידיה תישמר עד לפתיחת המסחר, אנבידיה תשלים מחיקה של כ-600 מיליארד דולר משווי השוק שלה. מדובר בצניחה מצטברת של כ-15% במחיר המניה מאז התפוצצות הפרשה והכרזת הדירקטוריון על פתיחת החקירה בסוף השבוע האחרון.

בוול סטריט מגיבים בתדהמה. "זה מתחיל להיראות כמו התרחיש הגרוע ביותר עבור משקיעי אנבידיה", אמר בריאן קוללו, אנליסט ב-Morningstar. האנליסט קודי אקרי מ-StoneX הוסיף: "אני לא חושב שלדירקטוריון יש ברירה אלא לפעול אם יש ראיות לרומן שני... זה לא סתם עוד עזיבה של מנהל. בלי אנבידיה, אין תעשיית AI. המניה של אנבידיה נמצאת כעת בסיכון משמעותי לירידה חדה נוספת".

בתוך כך, המתחרות של אנבידיה מזנקות על רקע המשבר. מניותיהן של AMD וברודקום עלו במסחר המאוחר ב-7.3% וב-4% בהתאמה. "המצב הזה עשוי לספק הזדמנות למתחרות כמו AMD, אם הלקוחות יתחילו לדאוג מחוסר היציבות סביב אנבידיה", סיכם ג'ק גולד מחברת J.Gold Associates.

אתמול, ראלי במניות ענקיות הטכנולוגיה הוביל את וול סטריט לעליות חדות, על רקע ההערכות כי לראלי במניות ה-AI, שהניע את השוק השורי, יש עוד מקום להימשך לאחר שתי יממות רצופות של ירידות במניות השבבים. מדד נאסד"ק עלה ב-1.6% ונאסד"ק 100 ב-2.5%, מדד S&P 500 ב-1.4%, ומדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%. SOXX , קרן הסל על השבבים זינקה בכ-6%.

סימן נוסף לביקוש הגובר הגיע מ-OpenAI, שהכנסותיה הרבעוניות הגיעו ל-10 מיליארד דולר, בעוד שההנפקה המתוכננת של אנתרופיק זכתה, לפי הדיווחים, לביקושי יתר. באירופה, מדד המניות המרכזי עלה לשיא.

מניית קורוויב , חברת תשתיות הענן המתמחה בבינה מלאכותית (Neocloud), זינקה לאחר שדיווחה על הכנסות ברבעון השלישי שהיו גבוהות מתחזיות האנליסטים. החברה גם העלתה את תחזיותיה להכנסות ולרווח התפעולי ב-2026.

גם מניותיהן של חברות ניאו-קלאוד אחרות, המשכירות תשתיות ומרכזי נתונים לענקיות הטכנולוגיה, רשמו עליות, ובראשן נביוס . גם מניות השבבים בלטו בעליות, בהן יצרניות שבבי הזיכרון כמו סנדיסק .

קורוויב היא הגדולה מבין חברות ה"ניאו-קלאוד" - חברות שמקימות מרכזי נתונים ומשכירות את כוח המחשוב והתשתיות שלהן לענקיות כמו מיקרוסופט ו-OpenAI. בשל כך, היא נמצאת בלב החששות כי ההשקעות העצומות בתשתיות בתחום הבינה המלאכותית עלולות להיות מופרזות ולחרוג מהיקף הביקוש בפועל. החששות מתחדדים לנוכח נטל החוב הכבד של החברה.

מניית מטא נסחרה בירידה לאחר שוול סטריט ג'ורנל דיווח כי חברת התעופה יונייטד איירליינס מתכננת למנוע מעוזרי בינה מלאכותית אישיים גישה למערכות שלה לצורך הזמנת כרטיסי טיסה. בנקים, קמעונאיות וחברות מענפים נוספים מתמודדים עם השאלה כיצד להיערך לעלייתם של סוכני AI, כמו Muse של מטא ו-Dots של OpenAI, שמבטיחים לקחת על עצמם מגוון מטלות יומיומיות.

2. שוקי האג"ח

בישראל, עקום תשואות האג"ח הממשלתי רשם אתמול מגמה מובהקת של עליות תשואות לאורך רוב הטווחים (למעט בטווחים הקצרים מאוד של עד 3 חודשים), מה שמעיד על ירידת מחירים בשוק איגרות החוב. המגמה בלטה במיוחד בטווחים הבינוניים-קצרים, כאשר התשואה על האג"ח הממשלתי לשנתיים רשמה את הקפיצה החדה ביותר לאורך העקום, עם זינוק של 5.6 נקודות בסיס לרמה של 3.38%. הלחץ לעליית התשואות ניכר גם בטווחים הארוכים המשמשים עוגן לתמחור בשוק: התשואה לאיגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס וחצתה את רף ה-4.1%, והתשואה על האג"ח הארוכה ביותר, ל-30 שנה, רשמה עלייה מתונה יותר של 1.9 נקודות בסיס ונקבעה על רמה של 4.756%. מגמה זו מרמזת על ציפיות השוק להמשך סביבת ריבית גבוהה והתאמת תמחור סיכונים מצד המשקיעים.

בארה"ב, אתמול לא התקיים מסחר בשוק האג"ח.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הבוקר, הדולר נסחר בעלייה קלה של 0.14% מול המטבע המקומי, סביב רמה של 3.17 שקלים. התחזקות המטבע האמריקאי, הן בישראל והן בעולם, מגיעה על רקע נתוני אינפלציה גבוהים מהצפי בארה"ב.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, מסביר את המגמה: "האינפלציה בארה"ב הפתיעה כלפי מעלה והחזירה את ציפיות הריבית למרכז המסחר... העליות במחירי הדיור, המזון, האנרגיה ושירותי התחבורה מצביעות על לחצי מחירים שאינם מוגבלים לסעיף אחד, ובשילוב מסרי בכירי הפד בנוגע להעלאות ריבית נוספות, הובילו למכירת אג"ח ולהתחזקות הדולר".

מנשה מדגיש את ההשפעה על השוק המקומי: "בישראל, השקל מושפע בעיקר מהתחזקותו הגלובלית של המטבע האמריקאי. העלייה בתשואות בארה"ב מגדילה את יתרון התשואה של הדולר ועלולה לצמצם את מרחב הפעולה של בנק ישראל, במיוחד אם היחלשות נוספת של השקל תגדיל את הסיכון להתייקרות היבוא".

שמואל קצביאן, אסטרטג ראשי בבנק דיסקונט, מתייחס בסקירתו לשאלה מדוע הקשר בין המגמה בשוקי המניות בחו"ל (ובפרט בנאסד"ק) לבין שער הדולר-שקל הוא מהחזקים בעולם כולו. לדבריו, מאז תחילת 2026 עמדה הקורלציה השבועית בין החוזים על הנאסד"ק לשינוי בדולר-שקל על 69%-, לעומת ממוצע של כ-23.1%- בלבד בקרב 23 מטבעות אחרים שנבחנו.

קצביאן מצביע על כמה סיבות מרכזיות לעוצמת הקשר הייחודית לישראל. בראש ובראשונה, פעילות הגופים המוסדיים בולטת בהיקפה: נכסי הפנסיה, הגמל והביטוח בישראל עצומים ביחס לשוק ההון המקומי ולמחזור המסחר במט"ח. כאשר המניות בחו"ל עולות, החשיפה המטבעית של המוסדיים גדלה אוטומטית, והם נדרשים למכור דולרים כדי לשמור על שיעור חשיפה קבוע, מה שמוביל לייסוף השקל, ולהיפך כאשר המניות יורדות.

נוסף על כך, מדיניות שער החליפין בישראל היא ניידת וחופשית לחלוטין, בניגוד למדינות שבהן הבנקים המרכזיים מתערבים במסחר במט"ח או מצמידים את המטבע לרצועות ניוד (כמו דנמרק, סינגפור או דרום קוריאה). לכך מצטרפים הקשר הכלכלי ההדוק של תעשיית ההייטק המקומית לשוק הטכנולוגיה העולמי, המגביר את הרגישות לתנודות בוול סטריט, והעובדה שבעיני משקיעים זרים רבים, השקל מתפקד כ"נכס מסחר" המגיב ישירות לקורלציה בשוקי המניות הגלובליים ויוצר מעין "נבואה שמגשימה את עצמה".

בשורה התחתונה, קצביאן מזכיר כי "המגמה והכיוון של השקל ממשיכים להיות מושפעים בדרך כלל מהמגמה של שוק המניות הגלובלי, ובאופן די בולט גם בהשוואה למטבעות אחרים", ולכן כל פעיל בשוק המט"ח חייב לקחת בחשבון את הקורלציה ההדוקה הזו בהערכת הסיכונים שלו.

בגזרת הסחורות, לאחר שפל של חודשיים, מחירי הנפט שבו לעלות. המגמה החיובית מגיעה לאחר ירידות חדות שנרשמו בשבוע הקודם, ועל רקע הודעתו של בכיר במועצה לביטחון לאומי באיראן כי טהראן לא תאפשר הוצאת חומר גרעיני מועשר משטחה. הצהרה זו מתנגשת ישירות עם הדרישה האמריקאית לכלול את הסוגיה הגרעינית בכל משא ומתן ראשוני שנועד לסיים את העימות.

השוק, שנע בימים האחרונים בין תקוות לרגיעה לבין חששות מהסלמה, מגיב כעת להתבדות הציפיות. "מחירי הנפט נתמכים בעקבות התפוגגות התקוות לדה-אסקלציה בטווח הקרוב", ציין ג'ובאני סטאנובו, אנליסט ב-UBS.

במקביל, המתיחות הביטחונית במיצרי הורמוז מסרבת לגווע. על פי נתוני מכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון, בחודש אוקטובר נרשם שיא שלילי מאז פרוץ המלחמה, עם תקיפתן של 37 ספינות. ג'ון גו, אנליסטית בכירה ב-Sparta Commodities, התייחסה להתפתחויות ב-CNBC: "נרשמה עלייה בתקיפות כלי שיט בנתיבי השיט במפרץ, זאת על רקע חוסר הוודאות סביב המגעים הדיפלומטיים". גו הדגישה כי הגורם המרכזי שיקבע את כיוון השוק הוא נכונותה של איראן לדון בדרישות ארה"ב כדי להגיע להסכם דיפלומטי.

גם בתרחיש האופטימי של הסכם, הדרך לחזרה לשגרה במיצרים נראית ארוכה. בסוכנות המחקר LSEG ציינו בדו"ח שפרסמו כי "גם במקרה שיושג הסכם, הגברת תנועת הנפט בנתיב המים עדיין תהיה תלויה בפינוי מוקשים ימיים, בעלויות ביטוח, ובשאלה האם בעלי אוניות בכלל יהיו מוכנים לקחת את הסיכון".

בצד ההיצע, נתוני מכון הנפט האמריקני (API) מצביעים על עלייה משמעותית של 9 מיליון חביות במלאי הנפט הגולמי בארה"ב בשבוע האחרון. במקביל, הפגיעה בתשתיות האנרגיה הרוסיות נמשכת, כאשר מתקפת מל"טים אוקראינית נוספת גרמה לשריפה בנמל אוסט-לוגה בים הבלטי. על פי מקורות בתעשייה, יכולת הזיקוק של רוסיה הצטמצמה בכ-30% מאז סוף אוקטובר בעקבות המתקפות. למרות זאת, נציגים מרוסיה ואוקראינה נפגשו באבו דאבי לשיחות שלום ראשונות מאז פברואר, כחלק ממאמץ מחודש של ממשל טראמפ לסיים את המלחמה.

הבוקר, מחירי הנפט נסחרים בירידות שערים: חבית נפט מסוג WTI מאבדת 0.1% לרמה של 86.4 דולר, ונפט מסוג ברנט רושם ירידה של 0.2% לרמה של 92.6 דולר.

4. מאקרו

התחזיות המוקדמות מתנפצות אל קרקע המציאות של נתוני המאקרו. בנק ההשקעות גולדמן זאקס הודיע על שינוי בתחזית הריבית שלו לריבית ארה"ב, ומוסיף העלאת ריבית נוספת בחודש מרץ - זאת בעקבות נתוני האינפלציה של חודש אוקטובר שהיו גבוהים מהצפי.

על פי הערכות הבנק, ההשלכות של תוצאות בחירות אמצע הקדנציה שנערכו בשבוע שעבר (לצד נתוני מדד המחירים לצרכן המצביעים על ליבת אינפלציה של 3.75%), סוללות את הדרך לריבית גבוהה מזו שמתמחר השוק כעת. דיוויד מריקל, כלכלן בכיר בגולדמן זאקס, מציין כי זהו החודש השלישי ברציפות שבו נתוני האינפלציה מאכזבים את השווקים. דבריו אלה מגובים בנאומו הניצי של נגיד הפד, כריס וולר, בלונדון.

בעקבות כך, מריקל צופה כי מעבר להעלאה הצפויה בישיבת הפדרל ריזרב בדצמבר, יבצע הפד העלאה נוספת של 25 נקודות בסיס במרץ הקרוב. הוא מעריך כי ההחמרה המוניטרית במרץ כבר תשתקף בעדכון ה"דאט פלוט" (תרשים תחזיות הריבית של חברי הפד) בחודש הבא. נכון לעכשיו, הסוחרים מתמחרים הסתברות של 90% להעלאת ריבית של 25 נקודות בסיס בדצמבר, והסתברות של 10% לתרחיש קיצון שעליו רמז וולר - העלאה חדה של 50 נקודות בסיס (חצי אחוז).

נקודת התורפה שמדאיגה במיוחד את מריקל היא החשש מלחצי מחירים שיגיעו בתחילת 2027: "הסיכוי לעליית מחירים כבר בינואר יעצים את הלחצים על העלויות, וישאיר לפד מעט מאוד ברירות מלבד להדק את המדיניות המוניטרית".

עם זאת, בגולדמן זאקס שומרים על אופטימיות זהירה לטווח הארוך. מריקל מציין כי הירידה במחירי הנפט שכנעה אותו ש"מרבית ההשפעה של זעזוע האנרגיה על המחירים לצרכן כבר מאחורינו". על פי תחזית הבנק, האינפלציה תשכך עד סוף 2027, מה שיאפשר לפד לצאת לדרך של ארבע הפחתות ריבית רצופות החל משלהי 2027. תהליך זה צפוי להחזיר את ריבית היעד של הפד לרמה של 3.25%-3.5%, בהשוואה לרמה הנוכחית של 3.75%-4%. בינתיים, בשוק האג"ח ניכר לחץ: התשואה על איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב לשנתיים זינקה ל-4.75% ביום שלישי (הזינוק היומי החד ביותר מאז אפריל 2025).

5. תחזית

לקראת פרסום דוחות הרבעון הראשון הפיסקלי של 2027 בשבוע הבא, ענקית הסייבר, פאלו אלטו ממשיכה ליהנות מרוח גבית מצד האנליסטים בוול סטריט, חרף ירידה של כ-25% מהשיא האחרון של המניה. סקירות חדשות מצביעות על מומנטום עסקי חזק וציפיות גבוהות להמשך צמיחה.

סקירה של אופנהיימר מותירה את המלצת Outperform למניה עם מחיר יעד של 450 דולר, המשקף אופטימיות רבה ביחס לפוטנציאל ההפתעה של החברה בדוחות הקרובים. האנליסטים סרגיי וסצ'ונוק, אביבית מנה קליל ובריאן שווארץ מציינים כי: "בדיקות ערוצי ההפצה של פאלו אלטו מעידות על ביקושים חזקים ותומכות בהפתעה לתחזית הרבעון, לאור המומנטום במכירות המנויים הנלווים למערכות הפיירוול". באופנהיימר מצפים להפתעה חיובית של כ-2% בשורת ההכנסות השנתיות החוזרות מאבטחת הדור הבא (NGS ARR) - מעל הקונצנזוס העומד על 9.55 מיליארד דולר (צמיחה שנתית של 63%). בשורת ההכנסות הכוללות צופים האנליסטים הפתעה של 1%-1.5% מעל תחזיות השוק שעומדות על 3.305 מיליארד דולר.

גם שילוב הרכישות מניב פירות, באופנהיימר מציינים כי איחוד צוותי המכירות לאחר רכישת סייבר ארק מתקדם היטב, "פעילות אבטחת הזהויות מתקדמת מהר מהצפוי, והמכירות הצולבות מעל התוכנית המקורית". פעילות ה-Observability צפויה גם היא לתרום תוספת משמעותית להכנסות. לגבי תחום ה-AI, האנליסטים מציינים כי פתרון Prisma AIRS "חוצה את היקף ARR של 100 מיליון דולר ועובר מפיילוטים להכנסות בפועל", כאשר מפיצים רואים ב-2027 הקלנדרית כשנת הכנסות משמעותית ראשונה. את התמחור הגבוה של המניה במכפילי הרווח, מסבירים האנליסטים ביתרונות התחרותיים של פאלו אלטו "כמובילת פלטפורמת הסייבר הכוללת".

במקביל, בנק אוף אמריקה מאשרר את המלצת ה"קנייה" למניית פאלו אלטו עם מחיר יעד של 420 דולר, המשקף עדיין פרמיה של קרוב ל-30% ממחיר המניה הנוכחי. בבנק מדגישים כי רמת הציפיות נותרה גבוהה. להערכתם, כדי שהמניה תגיב בחיוב לדוחות, "החברה תידרש להציג תוצאות הגבוהות בכ-3% מהתחזיות ולשפר את התחזית להמשך". בדומה לאופנהיימר, גם בבנק אוף אמריקה ממליצים להתמקד בנתון ה-NGS ARR.

למרות סימני האטה בפעילות הפיירוול אצל מתחרות, האנליסטים בבנק אוף אמריקה מעריכים כי "פאלו אלטו ממשיכה להגדיל את נתח השוק שלה, בין היתר בזכות מכירת פלטפורמות אבטחה משולבות", ומציינים את פעילות אבטחת ה-AI והרכישות האחרונות כגורמים מפתח לקראת פרסום הדוחות.

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