נפרדים משנת 2022 בתמונות: הרגעים שלא נשכח מהשנה החולפת

איך אפשר לסכם שנה כמו 2022? זו לא השנה שלה איחלנו, אבל גם השנים שקדמו לה הכו את העולם בתדהמה לא פחות. איום הקורונה אומנם נעלם מרוב המדינות, אך את מקומו תפסה הפלישה הרוסית לאוקראינה, שגרמה לעשרות אלפי הרוגים ושיבשה את העולם כולו. במקום בידודים, ברחבי אירופה מפחדים מהחורף המתקרב וממלחמת האנרגיה שנולדה בשל התלות ברוסיה. הכלכלה העולמית, שרק התחילה להתאושש משיבושי האספקה של הקורונה, מצאה את עצמה מתמודדת עם בעיות אספקה חדשות לחלוטין, וגם האינפלציה זינקה לרמות שלא נראו כבר הרבה זמן. ואם זה לא מספיק, בשנה החולפת צץ מחדש גם האיום במלחמה גרעינית.

המאמץ העולמי נגד ההתחממות הגלובלית נזנח ברובו, אבל משבר האקלים כבר פה, ואי אפשר להכחיש זאת. בתוך חודשים ספורים, בריטניה, למשל, ציינה את היום החם ביותר בהיסטוריה המודרנית ואז את אחד החורפים הקרים ביותר שידעה מעולם. סופות, בצורות, שיטפונות ושרפות השאירו מיליוני אנשים ברחבי העולם רעבים וללא קורת גג.

2022 הייתה שנה של ייאוש, של פרידות, של כאב. אבל זה לא כל מה שהיא הייתה, ולא רק הרע בטבע האנושי קיבל את קדמת הבמה. זו גם הייתה שנה שבה בני האדם לא עמדו מנגד והתגייסו לטובת אחרים, שנה שבה אזרחים התאחדו ביחד כדי להילחם על עתיד טוב יותר, שנה של גילויים מדעיים והישגים. 2022 הייתה גם שנה של אומץ, של שמחה, של תקווה.

רגע לפני סופה, גלובס בחר את הרגעים המשמעותיים מהשנה החולפת, בתקווה ש-2023 תספק לנו הרבה יותר רגעי שמחה ונחת.

3 בינואר: בתחילת השנה, ישראל עדיין נאלצה להתמודד עם איום הקורונה. התפרצות הגל החמישי לצד ההקלות למחוסנים שנחשפו לחולה מאומת, יצרו תורי ענק במתחמי בדיקות הקורונה ברחבי הארץ. בחלק מהמתחמים, הנבדקים יכלו לחכות בתור אפילו יותר משעתיים.

5 בינואר: נשיא קזחסטן התמודד עם איום ממשי על שלטונו למול שורה של הפגנות המוניות, שהחלו ב־2 בינואר ונגמרו ב־11 בינואר. זאת לאחר שהממשלה ביטלה את תקרת המחירים של גז הבישול במדינה, והדבר הביא לעלייה חדה ופתאומית במחירו. לפי דיווחים רשמיים, במהומות, הידועות בשם "ינואר העקוב מדם", נהרגו 227 בני אדם. ההפגנות נרגעו לאחר שרוסיה שלחה כוחות לאזור, והנשיא הודיע על החזרת מכסות הגז לחצי שנה.

מפגינים בעיר הקזחית אלמטי עומדים מול כוחות המשטרה, ב-5 בינואר / צילום: Associated Press, Vladimir Tretyakov

9 בינואר: גשמים חזקים במדינת המחוז פארה שבברזיל הובילו לשיטפונות קשים באזור. רחובות בעיר מרהבה הוצפו לגמרי, והתושבים נאלצו לעבור ממקום למקום בעזרת סירות קאנו.

15 בינואר: התפרצות הר הגעש התת-ימי הונגה טונגה גרמה לנזק אדיר לטונגה. ההתפרצות יצרה ענן אפר שהגיע לגובה 20 קילומטרים ורעידת אדמה בעוצמה של 5.8 בסולם ריכטר, שבתורה הביאה לגלי צונאמי בטונגה, בפיג'י, בונואטו ובסמואה האמריקאית. הצלב האדום העריך כי עד 80 אלף בני אדם הושפעו מכך.

צילום לוויני של התפרצות הר געש תת-ימי ליד טונגה ב-15 בינואר / צילום: Associated Press, Japan Meteorology Agency

27 בינואר: סופת "אלפיס" הגיעה לישראל מיוון והביאה איתה גשמים כבדים וגם שלג. כמויות גדולות של שלג ירדו ברמת הגולן, בגליל, בירושלים ובאזורים נוספים בישראל.

שלג ברמת הגולן, ב-27 בינואר / צילום: Associated Press, Ariel Schalit

3 בפברואר: כוחות קומנדו אמריקאים פשטו על ביתו של מנהיג דאע"ש אבו איברהים אל־האשימי אל־קוריישי בסוריה, בפשיטה הגדולה ביותר של ארה"ב במדינה מאז 2019. מנהיג ארגון הטרור פוצץ את עצמו ואת משפחתו.

ביתו של מנהיג דאע''ש אבו איברהים אל-האשימי אל-קוריישי שהותקף על ידי כוחות אמריקאיים / צילום: Associated Press, Ghaith Alsayed)

4 בפברואר: אולימפידת החורף ה־24 במספר נערכה השנה בבייגינג', סין. מדיניות הקורונה המחמירה של סין, לצד ביקורת על הפרת זכויות האדם במדינה, הובילו לכך שמנהיגים רבים החרימו את המשחקים. נורבגיה זכתה במספר המדליות הרב ביותר במשחקי 2022 עם 37 מדליות.

ספורטאי אוסטרי מתחרה במקצה סקי בסגנון חופשי על רקע בייג'ינג, 7 בפרואר / צילום: Associated Press, Matt Slocum

6 בפברואר: המלכה אליזבת' הספיקה לחגוג לפני מותה 70 שנים לעלייתה לכס המלכות - תקופת המלוכה הארוכה ביותר של מונרך בריטי מעולם. אליזבת' הוכתרה למלכת בריטניה ו־12 מדינות נוספות לאחר מות אביה ג'ורג' ב־6 בפברואר 1952. חגיגות יובל הפלטינה התקיימו ברחבי בריטניה בתחילת יוני.

ילדה מעניקה למלכה אליזבת' פרחים לכבוד ציון 70 שנות שלטונה, ב-5 בפברואר / צילום: Associated Press, Joe Giddens/Pool Photo

7 בפברואר: חודש פברואר אופיין במתיחות רבה מאוד בגזרת רוסיה-אוקראינה ובניסיונות אחרונים של מנהגי העולם למנוע מרוסיה לממש את איומה ולפלוש לשכנתה. אחד המנסים היה נשיא צרפת עמנואל מקרון, שהגיע למוסקבה בניסיון לשכנע את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להרגיע את הרוחות.

נשיא צרפת עמנואל מקרון נפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בניסיון למנוע את הפלישה לאוקראינה, ב-7 בפרואר / צילום: Associated Press, Sputnik, Kremlin Pool Photo

11 בפברואר: הקרנבל שנחשב לארוך ביותר בעולם חזר לרחובות מונטווידאו, בירת אורוגוואי. הקרנבל, שהתחיל באמצע ינואר ונמשך כ־40 ימים, לא התקיים ב־2021 בשל מגפת הקורונה. ב־2022 הוא התרחש תחת מגבלות שהורידו את היקף המשתתפים בו ל־70%.

16 בפברואר: גל קורונה קשה במיוחד תקף את הונג קונג והביא לקריסתה של מערכת הבריאות המקומית. בשיאו כ־10 אלף חולים חיכו לטיפול, ובתי החולים נאלצו להקים חדרי מיון מאולתרים.

24 בפברואר: רוסיה פלשה לאוקראינה וקיוותה למלחמה קצרה ונוחה, אך המציאות הייתה שונה לחלוטין. המערב התגייס לצד אוקראינה בנחישות וממשיך לעזור בחימושה, למרות שהמלחמה לא קרובה לסיום, ואילו רוסיה ספגה מפלות רבות בשדה הקרב. גלי ההדף מהפלישה הרוסית הורגשו ברחבי העולם עם זינוק מחירי המזון והאנרגיה והאינפלציה שמשתוללת במדינות רבות. עד כה, מעל ל־6,000 אזרחים נהרגו במלחמה, לצד עשרות אלפי חיילים הרוגים בשני הצדדים.

אישה מחכה בתחנת הרכבת בקייב כדי לעזוב את העיר עם פלישת רוסיה לאוקראינה / צילום: Associated Press, Emilio Morenatti

2 במרץ: הפלישה הרוסית לאוקראינה הוציאה לרחובות אלפי אזרחים רוסים שהתנגדו למלחמה. עם זאת, לאחר שנחקק חוק שמעניש את מי שמפיץ במכוון "מידע שקרי על הצבא הרוסי" בעד 15 שנות מאסר, היקף המחאות הצטמצם משמעותית. לפי אתר ovdinfo, מאז תחילת המלחמה נעצרו ברוסיה כמעט 20 אלף מפגינים.

9 במרץ: רוסיה פגעה בבית חולים ליולדות בעיר האוקראינית מריופול, שנהרסה כמעט לחלוטין במהלך חודשי המלחמה. אחת התמונות האייקוניות ביותר מהטרגדיה מציגה אישה צעירה בהריון שמפונה מבית החולים ההרוס. בהמשך נודע כי האישה והתינוק לא שרדו את המתקפה. מתחילת הפלישה, רוסיה מתמקדת בפגיעה במוקדים אזרחיים והרגה אלפי אזרחים אוקראינים.

אשה מפונה לאחר שבית החולים ליולדות במריופול הופצץ על ידי הרוסים. האישה והתינוק לא שרדו / צילום: Associated Press, Evgeniy Maloletka

18 במרץ: הרב חיים קנייבסקי, שנחשב לאחד מגדולי הדור של החברה החרדית, הלך לעולמו בגיל 94. מאות אלפי בני אדם הגיעו כדי להיפרד מהרב.

משתתפים בהלוויתו של הרב חיים קנייבסקי בבני ברק, ב-20 במרץ / צילום: Associated Press, Oded Balilty

27 במרץ: אחד מרגעי הטלוויזיה הזכורים של השנה התרחש בטקס האוסקר. השחקן וויל סמית עלה על הבמה וסטר למנחה הטקס כריס רוק, לאחר שזה סיפר בדיחה על ג'יידה פינקט סמית, אשתו של סמית. חודשים לאחר האירוע, וויל סמית התנצל על התקרית.

וויל סמית סטר לכריס רוק בטקס האוסקר לאחר שרוק סיפר בדיחה על אישתו של סמית / צילום: Associated Press, Chris Pizzello

30 במרץ: בשבוע האחרון של מרץ התמודדה ישראל עם גל פיגועים שלא ידעה כמותו תקופה ארוכה: 11 נרצחים וכ־20 פצועים בפיגועים בבני ברק, בחדרה ובבאר שבע בשבוע אחד.

משתתפים בהלוויתו של לוחם המג''ב יזן פלאח, שנרצח בפיגוע בחרדה ב-27 במרץ / צילום: Associated Press, Ariel Schalit

4 באפריל: מתחילת הפלישה לאוקראינה, רוסיה הואשמה בפשעי מלחמה. הגילויים בעיירה הקטנה בוצ'ה לא השאירו ספק לאכזריות הצבא הרוסי. לאחר שהצבא האוקראיני שיחרר את היישובים סביב הבירה קייב, התגלו מעמדי הזוועות שהצבא הרוסי השאיר מאחוריו: קברי אחים וגופות של אזרחים שפשוט מוטלות ברחובות. מאז מראות דומים נמצאו ביישובים נוספים ששוחררו על ידי האוקראינים.

אישה בוכה לצד ארונו של בנה, שנרצח בעיירה האוקראינית בוצ'ה / צילום: Associated Press, Rodrigo Abd

7 באפריל: הסנאט האמריקאי אישר את מינוייה של השופטת קטנג'י בראון ג'קסון לבית המשפט העליון. בכך הפכה ג'קסון לאישה השחורה הראשונה שמכהנת בו.

השופטת קטנג'י בראון ג'קסון לצד נשיא ארה''ב ג'ו ביידן לאחר שהסנאט אישר את מינוייה לעליון / צילום: Associated Press, Susan Walsh

11 באפריל: מאות סטודנטים יצאו להפגין ליד הפרלמנט האינדונזי בעיר הבירה ג'קרטה. הסטודנטים מחו נגד הזינוק במחירי המזון ונגד השמועות על התכנון של הנשיא ג'וקו וידודו לדחות את הבחירות שאמורות להתקיים ב־2024.

כוחות המשטרה משתמשים בתותחי מים נגד המפגינים מחוץ לפרלמנט בבירת אינדונזיה, ג'קרטה. ב-11 באפריל / צילום: Associated Press, Tatan Syuflana

24 באפריל: עמנואל מקרון נבחר לקדנציה שנייה כנשיא צרפת, והוא הראשון מזה שני עשורים שהצליח להיבחר מחדש.

חוגגים את ניצחונו של עמנואל מקרון בבחירות בצרפת, פריז, 24 באפריל / צילום: Associated Press, Rafael Yaghobzadeh

3 במאי: הדלפה חסרת תקדים של טיוטת פסיקת בבית המשפט העליון האמריקאי הראתה כי הרוב השמרני בבית המשפט עומד לבטל את החלטת בית המשפט משנת 1973, שהעניקה מעמד חוקי להפלות מלאכותיות. ואכן, ב־24 ביוני בית המשפט ביטל את הפסיקה והשאיר את הבחירה בידי המדינות עצמן.

מפגינות ומפגינים נגד ביטול זכות ההפלה מחוץ לבית המשפט העליון בארה''ב, ב-7 במאי / צילום: Associated Press, Amanda Andrade-Rhoades

5 במאי: מדינת ישראל חגגה את יום העצמאות ה־74. על פי נתוני הלמ"ס, אוכלוסיית ישראל מונה כ־9.5 מיליון בני אדם, והיא הוכפלה כמעט פי 12 מקום המדינה.

11 במאי: העיתונאית המפורסמת שירין אבו עאקלה, שעבדה ברשת אל־ג'זירה, נהרגה במהלך חילופי אש בין צה"ל ומחבלים פלסטינים בג'נין. תחקיר צה"ל שפורסם בספטמבר קבע כי אף שלא ניתן לקבוע בוודאות מי ירה באבו עאקלה, האפשרות הסבירה ביותר היא שלוחם צה"ל ירה בה בשוגג. בנובמבר החליט ה־FBI לפתוח בחקירה משלו לבירור נסיבות מותה של העיתונאית, שהחזיקה באזרחות אמריקאית, וישראל הודיעה כי לא תשתף פעולה עם החקירה.

עימותים בין כוחות המשטרה למשתתפים במסע הלוויה של שירין אבו עאקלה, ב-13 במאי / צילום: Associated Press, Maya Levin

14 במאי: בהתאם לצפיות ובפער אדיר מהמקום השני, להקת קאלוש אורקסטרה האוקראינית זכתה באירוויזיון. עם זאת, התחרות בשנת 2023 לא תקיים באוקראינה בשל המלחמה, אלא בליברפול בבריטניה.

חברי המשלחת האוקראינית לאחר הזכייה באירווזיון 2022 / צילום: Associated Press, Luca Bruno

18 במאי: שגרירי שבדיה ופינלנד הגישו באופן רשמי את בקשת ההצטרפות לנאט"ו. הפלישה הרוסית לאוקראינה דחפה את המדינות לצעד הדרמטי שמשנה את יחסי הכוחות באירופה ומחזיר את נאט"ו לימי הזוהר שלו. עם זאת, התהליך עד להצטרפות הרשמית ארוך. המשא־ומתן מול טורקיה, שבדומה לכל חברות הברית יכולה להטיל וטו על המהלך, עדיין נמשך בימים אלו.

נציגי שבדיה ופינלנד מגישים את בקשת ההצטרפות לנאט''ו למזכ''ל הארגון / צילום: Associated Press, Johanna Geron/Pool

24 במאי: 19 ילדים ושתי מורות נרצחו במסע ירי קטלני שביצע צעיר בן 18 בבית הספר היסודי רוב בטקסס. זהו הירי השני הקטלני ביותר בבית הספר בארה"ב מאז 2012, אז נהרגו 26 ילדים ומבוגרים בבית הספר היסודי סנדי הוק. מאז תחילת השנה בארה"ב, מעל ל־700 בני אדם נרצחו, וכמעט 3,000 נפצעו, ביותר מ־700 אירועי ירי המוני.

פינת הנצחה לילדים ולמורות שנרצחו בטבח בבית הספר היסודי רוב בטקסס / צילום: Associated Press, Eric Gay





30 במאי: הרשויות במצרים הציגו לציבור 250 סרקופגים בני כ־2,500 שנה שנמצאו בנקרופוליס סקארה שליד קהיר. ארונות העץ נמצאו בשלמותם בפירי קבורה והכילו מומיות, קמעות וקופסאות עץ. החפירות בסקארה, שמדרום לפירמידות של גיזה, החלו ב־2018, ובאזור נמצאו תגליות ארכיאולוגיות רבות.

1 ביוני: אחרי 65 ימים של סגר נוקשה, שנגחאי יצאה לחופשי. הרשויות בסין הודיעו על הורדת הסגר ברוב חלקי העיר, אך בתי קולנוע, מוזיאונים, חדרי כושר ורוב בתי הספר עדיין נשארו סגורים.

3 ביוני: גן החיות טרופיקווריום בשווייץ הציג לראשונה צב גלאפגוס יוצא דופן שבקע במאי - צב לבקן. מגן החיות, שמתמקד בשימור זני חיות שנמצאים בסכנת הכחדה, ציינו כי זו הפעם הראשונה בעולם שצב גלאפגוס לבן נולד בשבי, וכי מעולם גם לא נצפו צבי גלאפגוס לבקנים בטבע.

8 ביוני: כחלק מחגיגות יום האוקיינוסים הבינלאומי, רשות הטבע והגנים שחררה צב ים בחזרה לים התיכון. הצב, שנפצע בסערה לפני כמה חודשים, טופל על ידי הרשות, וכשהבריא, שוחרר בחזרה לטבע.

צב ים עושה את דרכו לים בחוף חדרה / צילום: Associated Press, Ariel Schalit

12 ביוני: מקדונלד'ס מכרה את כל הסניפים שלה ברוסיה בעקבות המלחמה באוקראינה. לענקית המזון המהיר האמריקאית היו יותר מ־800 מסעדות ו־62 אלף עובדים ברוסיה. הרוכש היה איש עסקים מקומי, שב־12 ביוני פתח חלק מהסניפים מחדש תחת מיתוג ושם חדש.

15 ביוני: האינפלציה הרותחת בארה"ב שהגיעה במאי לשיא של 41 שנה הובילה את הבנק המרכזי בארה"ב לבצע העלאת ריבית שנייה ברציפות, לאחר שב־16 במרץ הבנק הקפיץ את הריבית ב־0.25%, לראשונה מאז 2018. העלאת הריבית בפעם השנייה הייתה בשיעור של 0.75%, שהיה קצב העלאה הגבוה ביותר זה קרוב ל־30 שנה. מאז הבנק המרכזי האמריקאי הקפיץ את הריבית בשיעור זה עוד שלוש פעמים, עד שהסתפק בהעלאה של 0.5% בדצמבר. לפי תחזית הפד, רמת הריבית צפויה לעמוד בסוף 2023 על בין 5%-5.5%.

יו''ר הפד פאוול במסיבת העיתונאים אחרי העלאת הריבית ב-15 ביוני / צילום: Associated Press, Jacquelyn Martin

22 ביוני: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה של 6.1 פגעה במזרח אפגניסטן והביאה למותם של יותר מאלף בני אדם ומעל 6,000 פצועים.

ילדים יושבים ליד בית שנהרס ברעידת האדמה באפגניסטן / צילום: Associated Press

30 ביוני: הכנסת ה־24 פוזרה אחרי שנה ושלושה חודשים בלבד, וישראל יצאה למערכת הבחירות החמישית שלה בתוך שלוש שנים.

יאיר לפיד ונפתלי בנט לאחר ההצבעה על פיזור הכנסת / צילום: Associated Press, Ariel Schalit

7 ביולי: בוריס ג'ונסון, שנחשב רק לפני שנתיים למושיע של המפלגה השמרנית והוביל את הממלכה המאוחדת לברקזיט, התפטר מתפקיד ראש ממשלת בריטניה. לפני התפטרותו, ג'ונסון חווה השפלה פומבית שלא זכור לה תקדים בבריטניה, כאשר יותר מ־55 חברי ממשלה, ביניהם שרים בכירים, שרים זוטרים וחברי ממשלה, הודיעו כי כהונתו אינה מקובלת יותר, וכי עליו להתפטר. הביקורת נגד ג'ונסון הייתה אישית והתמקדה בשורת מקרים בהם התברר כי לא אמר אמת.

בוריס ג'ונסון נכנס לדאונינג 10 לאחר שהתפטר מתפקיד ראש הממשלה / צילום: Associated Press, Alberto Pezzali

8 ביולי: ראש ממשלת יפן לשעבר שינזו אבה נרצח על ידי מתנקש בזמן שנשא נאום בעיר נארה לקראת הבחירות לבית העליון של יפן. אבה, שהיה בן 67 במותו, כיהן כראש ממשלת יפן בשנים 2006-2007 ומ־2012 ועד 2020. לפי דיווחים, המתנקש, טטסויה ימאגמי, טען בחקירתו כי החליט לפעול בגלל קשר שהיה קיים לטענתו בין אבה לבין קבוצה דתית שמקורה בדרום קוריאה. אותה קבוצה ניצלה לטענתו את אמו וגרמה לקריסה כלכלית של משפחתו.

אדם מתפלל במקום שבו נרצח ראש הממשלה היפני לשעבר שינזו אבה / צילום: Associated Press, Hiro Komae

11 ביולי: יותר מ־100 אלף אנשים הפגינו מחוץ למעונו הרשמי (וחלקם אף נכנסו פנימה) של נשיא סרי לנקה גוטביה רג'פקסה, בדרישה שיתפטר מתפקידו. ב־14 ביולי הנשיא הודיע כי יעזוב את תפקידו, לאחר שראש הממשלה רניל ויקרמסינגה התפטר כבר ב־9 ביולי. המפגינים מחו על המשבר הפיננסי החמור ביותר של סרי לנקה ב־73 שנות עצמאותה, אחרי שעתודות המט"ח שלה צנחו לשפל שלא היה כמותו, ונגמרו לה הדולרים לרכוש מוצרי יבוא חיוניים, כולל מזון, תרופות ודלק.

מפגינים פרצו לתוך מעונו הרשמי של נשיא סרי לנקה בעיר הבירה קולמבו ב-11 ביולי / צילום: Associated Press, Rafiq Maqbool

12 ביולי: סוכנות החלל נאס"א פרסמה לראשונה תמונות שצולמו באמצעות טלסקופ החלל ג'יימס ווב, המשוכלל ביותר שנבנה עד כה. התמונות אפשרו להביט ביקום שלנו כפי שהוא לא נראה מעולם. בתמונה שמצורפת כאן רואים את "ערפילית קארינה", המרוחקת כ־7,600 שנות אור מכדור הארץ. באתר של סוכנות החלל הישראלית נכתב כי מדובר ב"אזור ייצור כוכבים, 'תינוקייה חללית'. ערפיליות הן למעשה ענני אבק וגז, שמשמשים מצע להיווצרות הכוכבים, אך האבק והגז גם מסתירים את הנעשה בתוך הערפיליות. היכולת של טלסקופ החלל ג'יימס ווב לצלם בתת־אדום מאפשרת לו לחדור מבעד למסך הערפל ולראות את היווצרות הכוכבים ממש. כך נראתה מערכת השמש שלנו לפני כ־5 מיליארד שנה".

''המצוקים הקוסמיים'' של ערפילית קארינה / צילום: Reuters, NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team/Handout via REUTERS

19 ביולי: גל חום היסטורי פקד את בריטניה בחודש יולי, ובמהלכו נשברו שיא מפוקפק למדי - היום הכי חם ביותר במדינה מאז ומעולם, עם טמפרטורה של 40.2 מעלות.

שוטר נותן מים לחייל משמר המלכה שלבוש בלבוש מסורתי מחוץ לארמון בקינגהאם, ב-18 ביולי / צילום: Associated Press, Matt Dunham

23 ביולי: שריפת חורש גדולה השתוללה ליד הפארק הלאומי יוסמיטי בקליפורניה לקראת סוף חודש יולי. כוחות הכיבוי הצליחו לכבות את השריפה רק אחרי כשלושה שבועות.

בית עולה באש במחוז מריפוסה בקליפורניה, ב-23 ביולי / צילום: Associated Press, Noah Berger

3 באוגוסט: יו"רית בית הנבחרים של ארה"ב ננסי פלוסי דחתה את איומי בייג'ינג והגיעה לטייוואן כדי לתמוך במדינה הדמוקרטית. פלוסי הייתה הדמות הבכירה ביותר בממשל האמריקאי שביקרה במדינה זה 25 שנה, והביקור התקיים בתקופה של מתיחות שיא ביחסים בין ארה"ב לסין, שהכריזה כי מדובר בפגיעה בריבונות שלה.

נשיאת טייוואן צאי יינג-ון לצד יו''רית בית הנבחרים של ארה''ב ננסי פלוסי בביקורה בטייוואן / צילום: Associated Press, Taiwan Presidential Office

5 באוגוסט: המבצע הצבאי "עלות השחר" נפתח בשל ההסלמה הביטחונית בדרום לאחר מעצרו של ראש הג'יהאד האסלאמי בסאם א-סעדי בתחילת אוגוסט. במהלך המבצע, הג'יהאד האסלאמי שיגר מעל לאלף רקטות לכיוון ישראל. לפי נתוני צה"ל, בתקיפות ברצועת עזה נהרגו 36 בני אדם, מהם 25 מחבלים ו־11 אזרחים, שמתוכם ארבעה ילדים. המבצע הגיע לסיומו ב־8 באוגוסט עם חתימה על הסכם הפסקת אש.

יירוטים של כיפת ברזל מעל אשקלון במהלך מבצע עלות השחר / צילום: Associated Press, Tsafrir Abayov

12 באוגוסט: הסופר הבריטי-הודי סלמאן רושדי הותקף על ידי צעיר בן 24 בעת שהיה על במת כנס במערב מדינת ניו יורק, שעסק במקלט שמעניקה ארצות־הברית לאמנים שנמלטו מארצם. התקיפה מיוחסת לפתווה שיצאה נגד הסופר ב־1988 כשפרסם את הספר "פסוקי השטן", בשל האופן שבו הוצגה בספר דמות הנביא מוחמד. רושדי איבד את העין, את הכבד ואת העצבים באחת מידיו.

עצרת תמיכה בניו יורק בסופר סלמאן רושדי אחרי שהותקף, ב-19 באוגוסט / צילום: Associated Press, Yuki Iwamura

19 באוגוסט: הבצורת הקשה באירופה פגעה אנושות בנהר הדנובה הענק, השני באורכו ביבשת. הירידה במפלס המים חשפה בסרביה חלקי ספינות מלחמה גרמניות שטבעו במלחמת העולם השנייה.

ספינה גרמנית ממלחמת העולם השנייה שנחשפה בנהר הדנובה / צילום: Associated Press, Darko Vojinovic

27 באוגוסט: גשמי מונסון חריגים בהיקפים גרמו לשיטפונות קשים בפקיסטן, ויותר מ־30 מיליון בני אדם הושפעו ממזג האוויר הקיצוני. עונת המונסונים במדינה התרחשה בין יוני לאוקטובר השנה, ובמהלכה נהרגו 1,739 בני אדם, ויותר מ־2.1 מיליון איבדו את ביתם בשל השיטפונות.

31 באוגוסט: הפלישה הרוסית לאוקראינה הובילה למלחמה נוספת באירופה - מלחמת אנרגיה. זאת בשל התלות הגבוה של המדינות באיחוד האירופי - בהן במיוחד גרמניה - במקורות האנרגיה הזולים של רוסיה. בניסיון לחסוך בחשמל ולהתכונן לחורף הקר, הממשלה בגרמניה התחילה ליישם בחודשי הקיץ תקנות נגד הארת מבני ציבור, בהם גם שער ברנדבורג שהוא אחד מסמלי העיר ברלין.

6 בספטמבר: שרת החוץ של בריטניה, ליז טראס, מונתה לתפקיד ראשת ממשלת בריטניה. לאחר 45 ימים בלבד בתפקיד היא נאלצה להתפטר בעקבות כישלונה להעביר תוכנית כלכלית שהייתה אמורה להוציא את המדינה ממשבר כלכלי חריף. כהונתה הייתה הקצרה ביותר בהיסטוריה הבריטית.

ליז טראס מקבלת את ברכתה של המלכה אליזבת', יומיים לפני שהמלכה הלכה לעולמה / צילום: Associated Press, Jane Barlow/Pool Photo

6 בספטמבר: סופת הטייפון הינאמור שפגעה בדרום קוריאה נחשבת לאחת הסופות החזקות וההרסניות ביותר שפגעו במדינה בשנים האחרונות.

נהר ההאן ליד בירת דרום קוריאה סיאול עלה על גדותיו בשל סופת הטייפון / צילום: Associated Press, Ahn Young-joon

8 בספטמבר: מלכת אנגליה אליזבת' השנייה הלכה לעולמה בגיל 96. בנה הבכור צ'ארלס הכותר למלך במקומה, לאחר שהיה יורש העצר לתקופה הארוכה ביותר בתולדות מלכי בריטניה - 70 שנה.

המלך צ'ארלס השלישי מצדיע בעת שהוא עוזב את כנסיית וסטמינסטר לאחר הלווית אימו, המלכה אליזבת' השנייה, ב-19 בספטמבר / צילום: Associated Press, Martin Meissner

10 בספטמבר: במתקפת נגד מפתיעה ויעילה, הצליח צבא אוקראינה לשחרר מידי רוסיה אלפי קילומטרים במחוז חרקיב. לאחר מספר ימים גילו השלטונות אוקראינים עדויות קשות לפשעי מלחמה של הצבא הרוסי בשטחים ששוחררו. כך, למשל, בעיר איזיום נמצא אתר קבורה המוני עם מאות קברים, כאשר חלק מההרוגים נמצאו כשידיהם קשורות מאחורי גבם.

נשיא אוקראינה זלנסקי משתתף בטקס הנפת דגל אוקראינה בעיר איזיום, ב-14 בספטמבר / צילום: Associated Press, Ukrainian Presidential Press Office

16 בספטמבר: מהסה אמיני בת ה־22 נהרגה במהלך מעצר משטרתי באיראן, לאחר שנעצרה בטענה כי לא לבשה את החיג'אב שלה כראוי. מותה הצית גל הפגנות אימתני נגד השלטון, שנמשך עד היום ואף התרחב להפגנות תמיכה ברחבי העולם. לפי ארגוני זכויות האדם באיראן, מאז תחילת המחאה נהרגו יותר מ־500 בני אדם, ומעל 18 אלף איש נעצרו.

הפגנות באיראן בעקבות הריגתה של הצעירה מהסה אמיני / צילום: Associated Press, Middle East Images

19 בספטמבר: בצורת ממושכת באזור קרן אפריקה במהלך ארבע עונות הגשמים האחרונות הותירה כ־18 מיליון אנשים בסכנת רעב חמור בסומליה, באתיופיה ובקניה, על פי דיווחים של תוכנית המזון העולמית.



בקתות העשויות מענפים ובד מספקות מחסה לסומלים שנעקרו מביתם בשל בצורת קשה, ב-19 בספטמבר / צילום: Associated Press, Jerome Delay

21 בספטמבר: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הכריז על גיוס חלקי של 300 אלף חיילים. על פי הערכות, היקף המגויסים בפועל היה גבוה בהרבה, ורבים מהם מצאו את מותם בשדה הקרב. ההודעה הובילה לגל של פאניקה ברחבי רוסיה, ומאות אלפי גברים בגיל גיוס ברחו מהמדינה. במקביל, האמיצים שבאזרחי המדינה יצאו לרחובות להפגין, ורבים מהם נעצרו. לפי הערכות המערב, פוטין צפוי להודיע על גיוס נוסף בחודשים הקרובים.

כומר אורתודוקסי מברך קבוצת מגויסים חדשה במרכז גיוס בעיר וולגוגרד ב-24 בספטמבר. רבים מהמגויסים החדשים נהרגו בשדה הקרב / צילום: Associated Press

24 בספטמבר: אחרי שניתק יותר מ־11 מיליון בני אדם מחשמל בקובה, הוריקן איאן הגיע לחופי המפרץ של פלורידה. מדובר בסופה החזקה ביותר שפגעה בפלורידה מאז 1935. על פי הערכות, ההוריקן גרם לזנק בהיקף של יותר מ־50 מיליארד דולר.

הרס בעקבות הוריקאן איאן במפרץ סן קרלוס בפלורידה, ב-5 באוקטובר / צילום: Associated Press, Rebecca Blackwell

16 באוקטובר: ועידת המפלגה הקומוניסטית, שמתכנסת כל חמש שנים, נפתחה בפעם ה־20 בבייג'ינג. בהמשך אותו שבוע הוועידה אישרה באופן היסטורי את מינויו של נשיא סין שי ג'ינפינג לכהונה שלישית. ההחלטה הביאה לסיומה מסורת ארוכת־שנים, שלפיה נשיא סין אינו מכהן בתפקידו יותר משתי כהונות רצופות.

מלצריות מכינות את התה לקראת פתיחת וועידת המפלגה הקומוניסטית הסינית, ב-16 באוקטובר / צילום: Associated Press, Mark Schiefelbein

24 באוקטובר: רישי סונאק, שר האוצר הבריטי עד לקיץ האחרון ובן למשפחת מהגרים ממוצא הודי, נבחר לראש הממשלה החדש של בריטניה. סונאק הוא ראש הממשלה הצעיר ביותר במדינה זה 200 שנה.

ראש הממשלה הבריטי החדש רישי סונאק מקבל את ברכתו של המלך צ'ארלס השלישי, ב-25 באוקטובר / צילום: Associated Press, Aaron Chown/Pool photo

26 באוקטובר: המיליארדר אילון מאסק השלים את רכישת טוויטר ב־44 מיליארד דולר, מינה את עצמו למנכ"ל החברה והכריז על פיטורי אלפי עובדים. עם החלפת הבעלים נכנסה הרשת החברתית לסחרור ולאי־ודאות, ואילו מאסק איבד את התואר הנחשק של האיש העשיר בעולם, ונאלץ להסתפק כרגע רק במקום השני. בסרטון פה למטה רואים את מאסק נכנס למשרדי טוויטר עם כיור ביום השלמת הרכישה, כאשר הציוץ מסביר את משחק המילים: "אני נכנס למשרדי טוויטר - תתנו לזה לשקוע! (שמאויתת כמו המילה כיור באנגלית, פ"ט)".

Entering Twitter HQ - let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7