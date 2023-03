למרות ההבטחות: דיווחים על קשיים בכניסה לחשבונות SVB

יזמים ישראלים בארץ ובארה״ב מדווחים על קשיים להיכנס לחשבונות בבנק ההייטק הקורס SVB שהבטיח ללקוחותיו גישה מלאה אמש (שני). כמה יזמים דיווחו כי למשך זמן קצר הצליחו להיכנס לפיקדונותיהם ואף לבצע פקודות העברה, אך נראה שמיד לאחר מכן הושבתה הגישה לאתר, ככל הנראה בעקבות ריבוי הכניסות למערכת בו זמנית.

בסוף השבוע השתלטה חברת הביטוח הפדרלית FDIC על מטה הבנק בסנטה קלרה ועל מספר סניפים בעמק הסיליקון, משם מפעילים סוכנים מטעמה את פעילות הבנק. מייסד חברת הייטק שנמצא בקשר עם נציגי FDIC בסניף הבנק פאלו אלטו מסר כי לדברי נציגי הבנק מערכת האונליין של הבנק קרסה, ״אך הם מנסים להחזיר אותה במהירות האפשרית. בכל מקרה, הם הבטיחו לנו שהכסף מוגן״, אמר.

