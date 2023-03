עד כמה עלולה קריסתו של סיליקון ואלי בנק (SVB) לבשר על תחילת משבר כלכלי בסגנון זה שאירע ב-2008? בסוף השבוע היו מי שמצאו קווי דמיון מסוימים, ובהם ביל אקמן, ממנהלי קרנות הגידור המפורסמים בארה"ב, שהשווה את קריסתו של SVB לאירועים שהתניעו את המשבר הכלכלי העולמי שהחל לפני 15 שנה, ושכללו קריסת מספר בנקים גדולים (בר סטרנס, ליהמן ברדרס ואחרים).

אקמן כתב בחשבון הטוויטר שלו בסוף השבוע ציטוט ארוך, ובו ציין כי "לממשל האמריקאי יש 48 שעות לתקן את הטעות, שתהיה בקרוב בלתי הפיכה".

The gov’t has about 48 hours to fix a-soon-to-be-irreversible mistake. By allowing @SVB_Financial to fail without protecting all depositors, the world has woken up to what an uninsured deposit is - an unsecured illiquid claim on a failed bank. Absent @jpmorgan @citi or… https://t.co/SqdkFK7Fld