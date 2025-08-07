חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוקי המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח בעליות קלות. אמש (ד'), דומה שהשוק נטל הפוגה מהירידות החדות מתחילת השבוע, על רקע הדשדוש בעסקת החטופים ולקראת ישיבת הקבינט שתדון בכיבוש עזה. המדדים המובילים בבורסה, ננעלו בירידות קלות: מדד ת"א 35 ירד ב-0.6%, ת"א 90 השיל מערכו 0.4%. מדד הבנקים בלט לחיוב ועלה בכ-0.5%.

במדד ת"א 35 נרשם איזון כתוצאה מעלייה במניות האנרגיה והפיננסים מול הירידות במניות השבבים, זאת לאחר שטראמפ איים ביום ג' על הטלת מכסים על שבבים "החל משבוע הבא". הבוקר (ה') דווחו פרטים נוספים בנוגע למכסים שמתכנן טראמפ להטיל: מדובר על מכס של כ-100% על שבבים המגיעים מחוץ למדינה, אלא אם הם של חברות שהתחייבו לייצר בארצות הברית או שנמצאות בתהליך לעשות זאת. נכון לעכשיו טרם פורסם צו או כללים סדורים בנושא. כמו כן, טרם ברור בכמה שבבים מדובר ומי המדינות שייפגעו.

מניית חברת הבנייה צמח המרמן זינקה ב-7% בעקבות שדרוג הצעת הרכישה מצד עזריאלי, לאחר שמספר גופים המחזיקים במניותיה לחצו לשיפור במחיר העסקה. מניית הבורסה לניירות ערך זינקה ב-8% לאחר שדיווחה כי ההכנסות ברבעון השני של השנה צמחו בכ-29%.

גם אפיטומי מדיקל רשמה בשורות טובות וזינקה בעקבותיהן כ-6%. החברה שעוסקת בפיתוח מכשור רפואי להרזיה ולמתן תרופות בבליעה חתמה על הסכם הפצה בלעדי עם חברת התרופות רפא לשיווק ומכירה של הקפסולה בישראל.

במסגרת עונת הדוחות, היום (ה'), יפרסמו את תוצאותיהן הכספיות לרבעון חברות אלמוגים , ארבה רובוטיקס , מניבים ריט , נובה , וניו-מד אנרגי .

מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים חיוביים. גילת בולטת עם פער חיובי של כ-11%, לאחר שדיווחה אמש כי עקפה את התחזיות ברבעון השני והעלתה את התחזית השנתית שלה. החברה רשמה ברבעון השני הכנסות של 105 מיליון דולר, צמיחה של 37% ביחס לרבעון המקביל וכ-4 מיליון דולר מעל תחזיות האנליסטים. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרבעון השני הסתיים עם רווח נקי של 9.8 מיליון דולר, לעומת רווח של 1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.

ומנגד פורסייט ולייבפרסון בולטות עם פערים שליליים של כ-8% ו-4% בהתאמה.

עוד מניה דואלית שמרכזת עניין היא חברת השבבים טאואר , שבבנק הפועלים מעלים את מחיר היעד שלה ל-66 דולר (32% מעל מחירה כעת). בבנק מותירים המלצת "תשואת יתר" למניה לאור פוטנציאל הצמיחה בשנים הקרובות, אך מדגישים את הסיכון הגבוה נוכח המחזוריות המאפיינת את עסקיה. טאואר נסחרת בשווי שוק של 5.8 מיליארד דולר וזינקה בכ-40% ב-2025. "שיפור התחזיות מתבסס על שינוי מבני בחברה, עם הרחבת קיבולת הייצור במנוע הצמיחה המרכזי כיום - תחום ה-RF לתשתיות תקשורת", נכתב.

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. ניקיי עולה ב-0.5%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-0.1%, ההנג סנג עולה ב-0.5% ומדד הקוספי מוסיף לערכו 0.6%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.

אמש (ד') בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה חיובית. נאסד"ק עלה ב-1.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.7% והדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.

אפל בלטה לחיוב וקפצה ב-5%. על רקע המגמה, הערב דווח בבלומברג כי הנשיא דונלד טראמפ מתכנן להכריז כי אפל תגדיל את השקעתה בייצור מקומי בארה"ב ב-100 מיליארד דולר נוספים. הדיווח מגיע לאחר שענקית הטכנולוגיה התחייבה להגדיל את הייצור של מוצריה בארה"ב ב-500 מיליארד דולר, במטרה להימנע מהטלת מכסים על מכשירי הדגל שלה על ידי טראמפ.

ענקית טכנולוגיה נוספת שריכזה עניין היא טסלה , לאחר שאילון מאסק פרסם ברשת החברתית שלו X, כי החברה צפויה להשיק בחודש הבא דגם משודרג של מכונית בעלת נהיגה עצמית מלאה. "טסלה תשיק דגם חדש של FSD עם פרמטרים משודרגים פי 10 ושיפור גדול באובדן דחיסת הווידאו. אם הבדיקות יעברו בהצלחה, נשיק את הדגם כבר בחודש הבא", צייץ מאסק.

מספר ישראליות בוול סטריט ריכזו עניין אמש: קמטק צללה בכ-9%, לאחר שבנק אוף אמריקה הוריד את ההמלצה למניה מ"קנייה" ל"נייטרלי" ובמקביל העלה את מחיר היעד למניה מ-80 ל-95 דולר, אחרי הדוחות שפורסמו ביום ד'. בבנק ציינו שהורדת ההמלצה מגיעה על רקע "האטה משמעותית בצמיחת ההכנסות אחרי שנתיים חזקות". מחיר היעד נקבע על בסיס מכפיל רווח של 25 ל-2026 בהתאם לממוצע ההיסטורי בקמטק.

מניית לייבפרסון זינקה בשיעור דו ספרתי, לאחר שהחברה הודיעה על הרחבת שיתוף פעולה עם גוגל. לייבפרסון מתחום ה-SaaS לשירות לקוחות דיווחה שבמסגרת הרחבת השותפות עם Google Cloud היא תשלב יכולות AI של גוגל בפלטפורמה שלה ובכך תוכל להציע ללקוחות תובנות עמוקות יותר ויכולות משופרות. המנכ"ל ג'ון סבינו מסר ששיתוף הפעולה מחזק את תפקידה של לייבפרסון כמובילה בתחום.

טבע דיווחה כי ה-FDA אישרהרחבה להתוויה של התרופה אג'ובי, תרופה נגד מיגרנות. כעת טבע תוכל לשווק את התרופה בארה"ב גם לילדים בגיל 6-17 (במשקל 45 קילוגרמים ומעלה).

עוד ריכזו עניין מניות טאבולה , שננעלה בעליות לאחר שפרסמה דוחות רבעוניים חזקים. גם מניית ולנס סמיקונדקטור ריכזה עניין לאחר שצללה בשיעור דו ספרתי אחרי שהחברה עקפה את התחזית שמסרה לרבעון השני, אך הורידה את התחזית השנתית. סרגון נטוורקס ספקית פתרונות לתקשורת אלחוטית, גם נפלה בחדות לאחר שדיווחה על הכנסות נמוכות מתחזיות האנליסטים, אך בשורת הרווח נרשם סכום זהה לתחזית השוק. וקורנית דיגיטל , שירדה בכ-21%, עקפה את תחזית האנליסטים ברווח ופספסה אותה בהכנסות.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב נרשמו ביום ד' עליות קלות בלבד באג"ח הממשלתיות לכל אורך עקום התשואות. לאור האכזבה מכך שלא הושג הסכם להפסקת המלחמה למרות כל המסרים האופטימיים סביב המסע של ראש הממשלה לארה"ב, ועל רקע ההידרדרות במצב המדיני ולחצים לנקיטת סנקציות על ישראל, מגמת הירידה בפרמיית הסיכון נבלמה במקביל לפיחות מסוים בשקל.

אפשר היה לצפות לירידה באג"ח הממשלתיות, אך לפי רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI, "נראה כי השוק המקומי משקף עדיין הערכה אופטימיות יחסית שכן הוא עבר לעמדת המתנה, ככל הנראה מתוך הערכה שהלחץ הבינלאומי יוביל לתוצאה חיובית, ולא מתמחר תרחיש שבו הלחץ יקבל ביטוי בסנקציות משמעותיות".

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר (ה') במגמה מעורבת. אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על תשואה של 4.22% ואג"ח לשנתיים נסחרת סביב 3.71%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש קלות הבוקר מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל עומד על 3.43 שקלים ושער האירו-שקל נסחר סביב 4 שקלים.

בשוק הנפט נמשכו הירידות החדות ביום ד' ל-66.2 דולר לחבית נפט אמריקאי ול-67.4 דולר לחבית סוג ברנט. מחירי הנפט ירדו חמישה ימים ברצף, על רקע דיווחים לפיהם רוסיה שוקלת להציע ויתורים לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ - כולל הפסקת תקיפות אוויריות באוקראינה. במקביל דווח כי טראמפ עתיד להיפגש עם ראשי המעצמות רוסיה ואוקראינה.

4. מאקרו

בבנק אוף אמריקה מציינים כי להערכתם הפד לא יוריד ריבית השנה. "העדכונים כלפי מטה של 258 אלף משרות בדוח התעסוקה של יולי מאתגרים את עמדתנו. כעת נראה ששוק העבודה נתקע בחודשים מאי ויוני. הדבר מגביר את ההסתברות למה שאנו רואים כתרחיש החלופי הסביר ביותר: 'הורדות ריבית רעות' (bad cuts), בשל הידרדרות בשוק העבודה. אך אנו דבקים בתחזיתנו לגבי הפד לעת עתה", מציינים כלכלני הבנק.

בבנק אוף אמריקה מסבירים כי עיקר הטיעון שלהם הוא שהשווקים מבלבלים בין מיתון לסטגפלציה. "היצע העבודה קרס בשל הגבלות הגירה. כוח העבודה שנולד מחוץ לארה"ב ירד ב-802 אלף מאז אפריל. לכן, בעוד שהביקוש גם נחלש, הרפיון בשוק העבודה לא גדל. יו"ר הפד פאוול ציין שהוא 'יביט דרך' נתוני תעסוקה חלשים כל עוד שיעור האבטלה נשאר בטווח יציב".

עוד מדגישים כלכלני הבנק כי לפד יש בעיית אינפלציה. "אנו חושבים שיונים כמו הנגיד וולר אינם נותנים מספיק משקל לסיפור של היצע העבודה או לעובדה שהאינפלציה תקועה מעל היעד, עם סיכונים לזעזוע גדול ומתמשך יותר בעקבות העלאות המכסים האחרונות. הפד עדיין מפספס את יעד האינפלציה שלו בפער גדול הרבה יותר מאשר את יעד התעסוקה. אם הוא יוריד ריבית בספטמבר, הוא יביע אמון רב בתחזית להידרדרות שוק העבודה, ללא כל עדות לכך שהאינפלציה הגיעה לשיאה", מסבירים.

לבסוף מציינים כי הסכנה בהורדות ריבית מוקדמות מודגשת על ידי עדויות לכך שהכלכלה התאוששה ביולי. "ההוצאות המצרפיות בכרטיסי אשראי ודביט של בנק אוף אמריקה הואצו בחודש שעבר, ראינו הוצאות שיא בפריים דיי ומכירות הרכב והטיסות זינקו. התאוששות ביולי תהיה תואמת לרעיון שאי-הוודאות במדיניות הסחר נסוגה לאחר שהגיעה לשיאה ברבעון השני".

היום (ה'), צפויה להתפרסם החלטת הריבית בבריטניה, שם צפוי הבנק המרכזי להוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 4%.

5. תחזית

בסקירתו השבועית עובר האסטרטג הטכני באופנהיימר, ארי ואלד, לגישה זהירה יותר כלפי תיזת השקעה בשוק המניות, נוכח עונתיות חלשה יחסית בחודשי אוגוסט-ספטמבר, חודשים המתאפיינים היסטורית בתשואות שליליות לצד עליה במדד ה-VIX. ואלד שומר על המלצתו החיובית ארוכת הטווח על חברות הצמיחה בקבוצת ה-Large-Cap , ומדגיש את המלצתו על סקטור התשתיות כנגד זהירות מסקטורים של הסחורות והנדל"ן.

ואלד חיובי בנוגע לסקטור התשתיות לאור שילוב בין מומנטום חיובי, בסיס פונדמנטלי משתפר לאור השקעות הממשל האמריקאי בתשתיות חשמל ואנרגיה, וזאת לצד עונתיות חיובית בחודשי אוגוסט-ספטמבר, בניגוד לשוק הכללי. מלבד ההמלצה על סקטור התשתיות כולו , ממליץ ואלד על מניות ספציפיות של חברות חשמל - אנטרג'י , אמריקן אלקטריק פאוור , אן.אר.ג'י אנרג'י , אנוויסטה הולדינגס , קונסטליישן אנרג'י , וסנטר פוינט אנרג'י .

כנגד המלצה חיובית על סקטור התשתיות, מציג ארי ואלד שתי המלצות שליליות: על סקטור הסחורות, המדורג בתשואת חסר מאז נובמבר 2024, ועל סקטור הנדל"ן, עם הורדת המלצה במסגרת הסקירה הנוכחית ממשקל שווה למשקל חסר . "שני הסקטורים מפגינים לאורך זמן רב ביצועי חסר לעומת מדד ה-S&P500, ונראים פגיעים בפני הירידות הבאות", מציין ואלד. ברמת מניות ספציפיות, מחזיק ואלד בדעה שלילית כלפי מניות אייר פרודקטס אנד כמיכלס , אברי דניסון , פולי-פפטיד גרופ , דאו , אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנצס ו-ליונדל-בזל אינדסטריס בסקטור הסחורות, וכן ממליץ על "שורט" על מניות, בי.אקס.פי. , פור קורנרס פרופרטי טראסט , אקסטרה ספייס סטורג' , אקוויטי רזידנשלס , פאבליק סטורג' ו הלת'פיק פרופרטיס בסקטור הנדל"ן בארה"ב.