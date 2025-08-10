סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:23

1. שוקי המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. את עניין המשקיעים השבוע תרכז השאלה מה יקרה בפועל בגזרת עזה - האם זו תהיה מכת בזק, או אירוע מורכב יותר שיסתבך. אי-הוודאות הגדולה בשבועיים האחרונים כבר נתנה את אותותיה, כשהובילה את הבורסה המקומית לירידות של כ-5% במדדים הגדולים. בשוק בינתיים מתייחסים לירידות כאל "מימושים בריאים", אחרי הראלי החזק כל כך של הבורסה בשנה האחרונה, שהשלימה עלייה שנתית של כמעט 50% במדד ת"א 125, והפכה לבורסה הטובה בעולם בתקופה הזו.

אורי תובל, מנכ"ל תובל בית השקעות ויו"ר קרן הגידור אלמנדה קפיטל מסביר בשיחה עם גלובס כי: "לאחר קריסת המו״מ על עסקת החטופים, לצד השמועות וההערכות בדבר כיבוש העיר עזה, השוק הגיב בהתאם, ובשבוע שעבר ראינו את הבורסה יוצאת ממצב האופוריה ועוברת תיקון בריא של כ-5% בתוך כשבועיים. להערכתי, מדובר בתגובה צפויה, וכבר ביום חמישי ניכר היה שהשוק מנסה לשוב ולתקן כלפי מעלה. שמועות על ניסיונות לחדש את המו״מ מול חמאס עשויות לתמוך בעליות - ואף חדות - במיוחד על רקע עונת הדוחות הכספיים המתפרסמים לאורך החודש, אשר ישפיעו אף הם על כיוון השוק".

● "נער הפלא" של שוק ההון חוזר לזירה המקומית עם שלל עסקאות

בסיכום שבועי, הבורסה המקומית מסכמת שבוע של ירידות כשמדד ת"א 35 ירד בשיעור של כ-2.7%, מדד ת"א 125 ירד בשיעור של כ-3.3%, ומדד ת"א 90 ירד בשיעור של כ-5.2%. מחזור המסחר היומי השבוע הסתכם בכ-6 מיליארד שקל. המחזור החריג בהיקפו נובע ממחזור מסחר של כ-11.3 מיליארד שקל ביום חמישי שנבע מעדכון משקולות המדדים של אוגוסט. זהו היקף המסחר היומי השלישי בגובהו בכל הזמנים.

● עם נפילות של עשרות אחוזים: כך התקרר התחום הלוהט בבורסה

למרות הירידות, היו גם לא מעט ניצחונות בבורסה בשבוע החולף עם שורה של עסקאות. מוסדיים רכשו 30% ממניות KSP תמורת לפי שווי של 2.3 מיליארד שקל. קבוצת עזריאלי הודיעה על רכישת חברת המגורים צמח המרמן תמורת 873 מיליון שקל ובזן הודיע שתשקיע 100 מיליון דולר בחברה להפקת נפט במרכז אמריקה. אבל השיא היה ביום חמישי אז נודע על עסקת הגז הגדולה בתולדות המדינה: ניו-מד תייצא גז למצרים ב-35 מיליארד דולר.

המניות הדואליות צפויות להעיב הבוקר (א') על המסחר בתל אביב, וחוזרות מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.4%. בולטות לשלילה במיוחד מניית אלביט מערכות , שחוזרת עם פער שלילי של 5.4%, על רקע ההתפתחויות החיוביות במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שעלולות להוריד את הביקושים של אלביט. בסוף השבוע פורסם כי הבית הלבן שוקל להזמין את נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי לפסגה שתתקיים באלסקה בסוף השבוע הבא, שם צפויים להיפגש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

גם מניית חברת התוכנה נייס , צפויה להעיב על המסחר עם עם פער שלילי של 3.3%.

בשבוע הקרוב עונת הדוחות בתל אביב תצבור תאוצה. חמשת הבנקים הגדולים יפרסמו את התוצאות שלהם למחצית הראשונה של השנה והן צפויים להציג רבעון חזק עם תשואה דו-ספרתית על ההון. מתחילת השנה מדד הבנקים היה אחד המצטיינים בתל אביב עם תשואה של יותר מ-43%, אבל בשבוע האחרון הוא צלל בכמעט 7% - יותר מכפול מהירידה במדד ת"א 35.

● "מנוע צמיחה חדש": הולמס פלייס רוכשת 51% מרשת פילאטיס מכשירים בכ-12 מיליון שקל

באופן מפתיע ושונה מהשנים האחרונות, הבנק הראשון שיפרסם את דוחותיו הוא הבנק הבינלאומי, שיפרסם את תוצאותיו ביום שני. שני הבנקים הגדולים בישראל, לאומי ופועלים , ידווחו ביום רביעי, ובחמישי ינעלו את החמישיה מזרחי טפחות ודיסקונט . בין השאר, יפרסמו גם חברת המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן, שהיא כבר מועמדת רצינית להצטרף למדד ת"א 35; חברת בתי הזיקוק בזן; ענקית הקניונים מליסרון; חברת תחנות הדלק והסופרמרקטים פז; חברות הסלולר פרטנר וסלקום; חברת התעשיות הביטחוניות אלביט מערכות, שהשלימה זינוק של 268% במהלך חמש השנים האחרונות, כשהיא נישאת על גל המלחמות בעולם; וחברת התוכנה נייס.

אפשר לומר מזל טוב לשתי חברות גדולות בת"א. מניית חברת הביטוח הפניקס ומניית חברת בדיקת השבבים נובה , יצטרפו בסוף חודש אוגוסט למדד MSCI ISRAEL , בו נסחרות 13 חברות גדולות בת"א, מה שיאפשר לשתיהן גישה נוחה יותר למשקיעים מחו"ל. הפניקס עשתה זאת אחרי ראלי מדהים במניות הביטוח, בשיעור של מאות אחוזים תוך מעט יותר משנה. נובה חוזרת למדד אחרי שנפלטה ממנו מוקדם יותר.

בנוסף, מספר חברות יצטרפו בסוף החודש למדד המניות הקטנות של MSCI - קרסו מוטורס , איטורו , אינרום ומיטב .

מעבר לים, המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו במגמה חיובית ביומו האחרון של שבוע המסחר. מדד הדאו התרומם בכ-0.5%, מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.8%, הנאסד"ק ננעל בעליות של כמעט 1%. שלושת המדדים סיימו את השבוע בעליות. הדאו עלה בממוצע שבועי בכ-1.4%, ה-S&P 500 התרומם השבוע בכ-2.5%, והנאסד"ק עלה בממוצע שבועי בכ-4%.

אפל סיכמה ביום שישי האחרון את השבוע הטוב ביותר מאז יולי 2020 ומשכה מעלה את מגזר הטכנלוגיה, כשעלתה השבוע ב-13%. זאת לאחר שהודיעה על תוכניותיה להשקיע כ-600 מיליארד דולר במשך ארבע שנים בארה"ב, במטרה לפייס את טראמפ.

עונת הדוחות בוול סטריט מתקרבת לסיומה (בסוף החודש, תפרסם חברת השבבים אנבידיה, החברה הגדולה בעולם), ועד כה, מדובר בעונה חיובית. על-פי נתוני FactSet, החברות במדד ה-S&P 500 יותר אופטימיות מאשר ברבעון הראשון של השנה, אך רמות חוסר הוודאות עדיין גבוהות בשווקים. כך, "רק" 64% מהחברות עד כה הזכירו בשיחות המשקיעים שלהם את חוסר הוודאות, לעומת 84% ברבעון הקודם. את המכסים הזכירו הפעם 74%, לעומת 91% ברבעון הקודם. את החששות מהאינפלציה הזכירו רק 41% מהחברות, לעומת 47% ברבעון הקודם, ונדמה כי החששות ממיתון בארה"ב ירדו מהפרק - רק 3% מהחברות הזכירו את הנושא, לעומת 25% ברבעון הקודם.

על-פי נתוני FactSet מסוף השבוע, עד כה דיווחו 90% מהחברות במדד ה-S&P 500, כאשר 81% מהחברות עקפו את צפי האנליסטים בשורת ההכנסות ובשורת הרווח למניה. קצב צמיחת הרווחים עומד כעת על 11.8%, ואם העונה תסתיים כך, יהיה מדובר ברבעון השלישי ברציפות במהלכו נרשמת צמיחה דו-ספרתית בהיבט זה.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות ב-Themes ETFs, מציין כי בעונת הדוחות הנוכחית הסקטור הטכנולוגי בלט עם ביקוש גואה לשבבי AI: "מטא , אלפבית , מיקרוסופט ואמזון נהנו מצמיחה, ואילו אפל התקשתה להציג קפיצה ב AI וסבלה מלחצי מכסים. ג'יי פי מורגן רשם זינוק של 15% בהכנסות ממסחר במניות, אך בנקים אחרים כמו וולס פארגו הציגו חולשה בהכנסות מריבית. מנגד, סקטור הרכב נחלש: מניית טסלה צנחה ב 9% עקב ירידה במשלוחים ומחלוקות פוליטיות סביב החברה. בתחום האנרגיה, שברון דיווחה על רווח של 2.5 מיליארד דולר, ירידה לעומת השנה הקודמת. בתחום מוצרי הצריכה, יוניליוור ואדידס הציגו עמידות למרות תנודות במטבעות, וענף הבריאות רשם תוצאות מעורבות".

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, התשואה לפדיון של איגרת החוב ל-10 שנים של ישראל ירדה השבוע. במקביל התשואה לפדיון של איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים של ארה"ב ירדה בחדות בשל דוח תעסוקה חלש והתגברות ההערכות להורדת ריבית בארה"ב. כתוצאה מכך התשואה לפדיון של איגרת החוב ל-10 שנים של ישראל כמעט השתוותה לרמת התשואה לפדיון של האיגרת חוב של ארה"ב ל-10 שנים.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו כ-1.9 מיליארד שקל ב-6 הנפקות לציבור ובהקצאה פרטית אחת. כל הגיוסים היו בחברות נדל"ן.

בשוק החוב האמריקאי, בסיכום שבועי, התשואה ל-10 שנים עלתה בכ-4 נ״ב לרמה של 4.27%. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס ציין בסקירתו כי "ההסתברות להפחתת ריבית בספטמבר עלתה ועומדת על כ-90%, לאחר שבכירי פד רמזו על אפשרות להפחתת ריבית, ובנוסף, טראמפ הודיע על מינוי סטיבן מירן למועצת הפד - צעד שהמשקיעים רואים כתומך במדיניות מקלה".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בסוף השבוע האחרון השקל נחלש מול המטבעות הזרים. מול הדולר, השקל נחלש ב-0.3% ונסחר סביב רמה של 3.41 שקלים. בסיכום שבועי השקל נחלש בכ-0.5% מול הדולר ובסיכום חודשי הדולר השלים זינוק של כ-4% מול המטבע הישראלי. ועדיין, במבט ארוך יותר, השקל עדיין חזק יחסית. השער היציג נקבע ביום חמישי על 3.42 שקלים לדולר - גבוה בכ-6% בהשוואה לתחילת השנה.

מחיר הנפט חזר לנוע בתנודתיות. לאחר שכבר חצה את רף 70 הדולרים לחבית, בתחילת החודש, החליטו מדינות ארגון אופק+ להגדיל את התפוקה. מה שהפיל את מחירו לאזור 64 דולרים לחבית כיום. הנשיא טראמפ ממשיך ללחוץ על מדינות העולם להפסיק לקנות נפט רוסי והוא החליט להעלות את המכסים על הודו ל-50% (תוספת של 25% לשיעורם הקודם), משום שהודו רוכשת נפט מרוסיה.

4. מאקרו

שני האירועים המאקרו-כלכליים המשמעותיים של השבוע הקרוב יהיה נתוני האינפלציה בארה"ב שיתפרסמו ביום שלישי, ונתוני האינפלציה בישראל, שיתפרסמו ביום שישי. אצל האמריקאים, קצב האנפלציה שינה כיוון בחודשים האחרונים, חזר לעלות והגיע ל-2.7% בחודש שעבר. גם הפעם, ההערכות הן שתהיה עלייה קלה נוספת, לרמה של 2.8%.

גם בישראל, קצב האינפלציה חזר לעלות בחודשים האחרונים ועומד כעת על 3.3%. הכלכלנים מעריכים שבחודשים הקרובים, המדד ימשיך לשהות מעל החלק העליון של טווח היעד של בנק ישראל (3%), בעקבות המערכה מול איראן, ואולי כעת גם בעקבות התגברות הלחימה בעזה. הנתון שיתפרסם בישראל צפוי להיות משמעותי להחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל, בעוד שבוע וחצי. הריבית כעת עומדת על 4.5%, וההנחה היא שיהיה קשה לבנק ישראל להוריד את הריבית, כל עוד האינפלציה נמצאת מעל היעד.

שטרית מהפניקס מעריך כי ציפיות החזאים הן לעלייה חודשית של 0.3%-0.4%, מה שצפוי להוביל להתמתנות קלה בקצב השנתי לרמה של 3.0%-3.1%. "הסעיפים שצפויים לבלוט לחיוב הם סעיף הדיור ומחירי טיסות לחו"ל שצפויים לעלות מעבר לעונתיות, כאשר חלק מההשפעה של המלחמה מול איראן תתחיל לבוא לידי ביטוי במחירים. מצד שני, הסעיפים שצפויים לקזז חלק מהעליות הן פירות וירקות, והלבשה והנעלה".

5. תחזית

לא פחות מ-20 חברות ישראליות שנסחרו בוול סטריט פרסמו את תוצאותיהן למחצית הראשונה של השנה. שתיים מהחברות שפרסמו דוחות זכו להמלצות חמות במיוחד על ידי אנליסטים: וויקס וקמטק.

​האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס כתב שסביר שדוחות וויקס.קום , יתקבלו בהקלה אחרי ירידה של 40% במניה מתחילת השנה ועד פרסום התוצאות. הוא מציין לטובה את התוצאות ברבעון והאצת ההזמנות של המשתמשים החדשים, ואת העובדה שהחברה רכשה מניות של עצמה ב-100 מיליון דולר. המלצתו על המניה נותרת ללא שינוי - "קנייה" במחיר יעד של 200 דולר, המשקף פרמיה של 56% על מחיר הנעילה לפני פרסום הדוחות. שווי השוק של החברה בנאסד"ק מגיע לכ-7 מיליארד דולר.

האנליסטים שמסקרים קמטק את המניה חלוקים בדעותיהם עליה: בעוד שבנק אוף אמריקה הוריד את ההמלצה מ"קנייה" ל"נייטרלי", באופנהיימר ההמלצה נותרה "תשואת יתר" ומחיר היעד עלה מ-100 ל-105 דולר שמשקף פרמייה של כ-30% על המחיר ביום חמישי. לדבריהם, קמטק שומרת על מומנטום עסקי חזק והמוצרים החדשים שהשיקה ימשיכו לתרום לצמיחה. גם בג'פריס מחיר היעד עלה מ-85 ל-105 דולר בהמלצת "קנייה", ושם ציינו שהתחזית לרבעון השלישי (הכנסות של 125 מיליון דולר) הייתה טובה מעט מהצפוי.