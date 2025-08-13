חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:39

ספקית פתרונות הטכנולוגיה לתחום הביטוח סאפיינס נרכשת על-ידי קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית Advent בעסקה של 2.5 מיליארד דולר.

מחיר המניה בעסקה הוא 43.5 דולר, ומשקף פרמיה של 64% למחיר הנעילה של סאפיינס בשבוע שעבר (לפני שפורסמו דיווחים על עסקה שמתגבשת) ושל 47.5% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

מדובר במחיר מניה שסאפיינס לא הגיעה אליו בשנים האחרונות. סאפיינס נסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב ושווי השוק שלה הוא 1.65 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 12% במחיר המניה בשנה האחרונה. החברה מנוהלת על-ידי רוני על-דור.

המגעים למכירת החברה מגיעים לאחר שבשנה האחרונה, האיצה פורמולה, בניהולו של גיא ברנשטיין, את המהלך, אותו היא החלה לבחון כבר לפני שנתיים. אם החברה תגיע להסכם, הרי שהיא צפויה לרשום רווח משמעותי, שכן שווי החזקותיה (43.5%) של סאפיינס בספרי פורמולה עומד על כ-257 מיליון דולר בלבד, בעוד שווי החזקתה הנגזר מהעסקה המסתמנת מעל כמיליארד דולר.

08:10

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת - המתיחות הבטחונית הגוברת תאוזן אולי ע"י העליות אתמול בוול סטריט והבוקר בעולם. התפתחות חשובה נוספת של הימים האחרונים - קרן העושר של נורבגיה יוצאת מחברות ישראליות ומוסיפה שמן למדורה. יו"ר הקרן גם הבטיח "ככל הנראה לחסל את ההשקעות בעתיד בחברות ישראליות נוספות".

● ניתוח | בשוק בטוחים: היציאה של הקרן הנורבגית היא דווקא הזדמנות

אתמול המשיכה הבורסה התל אביבית לאבד גובה על רקע החשש מהסלמה בטחונית בעזה. מדד ת"א 35 ירד ב-1.6% ומדד ת"א 90 ירד במעל 2%.

מתחילת חודש אוגוסט מדובר כבר במימושים כבדים למדי, יחסית לאופוריה שפקדה את השוק מאז מבצע "עם כלביא" בחודשים יוני-יולי. מאז השיא בת"א ב-23 ליולי איבדה הבורסה כ-5.5% בעוד מדדי וול סטריט עלו במעל 1%.

בין המדדים בלטו לשלילה מדדי הטכנולוגיה שירדו בכ-2.5%, אל אלה יש להוסיף את מדד הביטוח שירד בכ-2.6%. מדדי הנדל"ן והבנייה השילו אף הם מעל 2%, ההבנה שהורדת הריבית וסוף המלחמה בעזה רחוקים הובילה לשינוי הסנטימנט והמניות צונחות.

מדד הבנקים ירד ב-1.5% ורשם יום שני של תיקון לאחר שזינק ביום ראשון ב-6% בעקבות הודעת המפקח שמאפשר להם להגדיל את חלוקת הרווחים ל-50%. הבוקר דיווחו שני הבנקים הגדולים על תוצאות הרבעון השני.

הרווח הנקי של לאומי , עלה ב-15% בתוך שנה והסתכם ב-2.6 מיליארד שקל ברבעון השני. דירקטוריון לאומי החליט על חלוקת מחצית מהרווח הנקי לבעלי המניות. התשואה על ההון שהציג הבנק עמדה על 16.2% ברבעון השני, שיפור מול 15.9% ברבעון המקביל אשתקד. בנק הפועלים רשם עליה של 14% בשורת הרווח הנקי, אשר הסתכם ב-2.5 מיליארד שקל ברבעון השני. בדומה למהלכי הבנקים האחרים שדיווחו עד כה (לאומי והבינלאומי) גם הפועלים יחלק מחצית מהרווח הנקי כדיבידנד.

אלביט מערכות הודיעה הבוקר כי זכתה בחוזה של 1.635 מיליארד דולר עבור אספקה של מגוון פתרונות הגנה למדינה אירופאית. יישום החוזה צפוי להימשך על פני תקופה של 5 שנים.

בי קומיונקיישנס נפלה אתמול בכ-7% לאחר שבעלת השליטה בבזק (21.6%) מכרה כ-6% ממניותיה בחברת התקשורת בדיסקאונט של 5% על מחיר השוק. המהלך יאפשר לה לפרוע את התחייבויותיה למחזיקי האג"ח, ולהפוך אותה לחברה נקייה מחוב. עם השלמת המהלך, צפויה החזקתה של החברה, שנמצאת בשליטת קרן סרצ'לייט האמריקאית ודוד פורר, לרדת לכ-16%. זאת, לאחר שבחודש מרץ האחרון, מכרה בי-קום כ-5.8% מבזק, למשקיעים זרים וישראליים, תמורת 912 מיליון שקל.

● פורר, פורטיסימו ואבי גבאי: המרוויחים הגדולים מהראלי במניות התקשורת

במדד ת"א 90 מניית הבורסה רשמה את העלייה הגדולה ביותר, בשיעור 4.4%. וואן טכנולוגיות ירדה ב-1.6%. החברה פרסמה אתמול את דוחותיה לרבעון השני, הכנסותיה צמחו בכ-15% לכ-1.1 מיליארד שקל, והרווח עלה בכ-24%.

אל על , איבדה כ-4%, אף שבחודש האחרון עדיין עלתה בכ-10%. זאת לאחר שהתברר שמשרד התחבורה מקדם הקמת מרכז מקומי לענקית הלואו-קוסט וויזאייר. במקביל הודיעה ארקיע על השקת קווי תעופה לבנגקוק ולהאנוי.

חברות האשראי החוץ-בנקאי פנינסולה ויעקב פיננסים הציגו תוצאות חיוביות לרבעון השני. בעבר הלא רחוק חששו רבים שהחברות יתקשו להתמודד עם עידן הריבית הגבוהה, שמייקרת עבורן את עלויות המימון, אך הן הוכיחו אחרת.

מניית לייבפרסון נפלה בכ-18% לאחר שחברת התוכנה האמריקאית הדואלית עקפה את התחזיות כשהציגה הכנסות גבוהות יותר והפסד נמוך יותר מהצפוי. במקביל היא הורידה את התחזית השנתית.

● יותר תשואה, פחות מיסוי: הקרנות שעשויות לחולל מהפכה בשוקי הכספים

בורסות אסיה עולות הבוקר ועוקבות אחרי וול סטריט, ביפן מדד ניקיי שובר שוב שיא ועולה ב-1.5%, גם המדד הרחב ביפן, טופיקס עולה ב-1% ולשיא, בסין מדד שנגחאי עולה ב-0.3%, בהונג קונג מדד הנג סנג ב-1.3%, בדרום קוריאה מדד קוספי ב-0.5%, הניפטי ההודי ללא שינוי.

החוזים עתידיים בוול סטריט נסחרים כעת ביציבות וללא שינוי.

אתמול לעומת זאת המסחר בניו יורק ננעל בעליות כאשר המשקיעים נשמו לרווחה לאחר שדוח אינפלציה מתון מהצפוי עשוי לתת, כך מקווים, לבנק הפדרלי אור ירוק להוריד את הריבית בחודש הבא. נאסד"ק עלה ב -1.4%, S&P 500 ב-1.1% ודאו ג'ונס ב-1%. שני הראשונים ננעלו בשיא. מדד ראסל 2000 של המניות הקטנות שרגישות יותר לשיעור הריבית, זינק ב-3%.

עם פתיחת המסחר נחשפנו לאיום החדש של נשיא ארה"ב על יו"ר הבנק המרכזי - לפי CNBC, טראמפ מאיים בתביעה גדולה נגד יו״ר הפד פאוול בשל עלות שיפוץ מטה הבנק המרכזי. המהלך מסמן פרק נוסף בלחציו על ראש הפד להוריד את הריבית. "על ג'רום ‘Too Late’ פאוול להוריד את הריבית עכשיו", כתב טראמפ בפוסט. "טראמפ הוסיף: "סטיב "מנוצ'ין באמת נתן לי מכה כשדחף למנות את פאוול כיו"ר הפד ב־2017. הנזק שגרם על ידי היותו תמיד מאוחר מדי הוא בלתי ניתן להערכה. למזלי, הכלכלה כל כך טובה שצלחנו את פאוול ואת המועצה השקטה," טען טראמפ. "אני שוקל לאפשר לתביעה גדולה נגד פאוול להתקדם בגלל העבודה הנוראית וחסרת הכישורים שהוא עשה בניהול בניית בנייני הפד", הוא כתב.

בשוק עצמו, מניית יצרנית ההלבשה התחתונה האמריקאית הנסברנדס זינקה בכ-25% במסחר, לאחר דיווחים על כך שהיא נמצאת בשיחות מתקדמות להירכש על ידי חברת האופנה הקנדית גילדן אקטיב וויר ‏.

מניית יצרנית נעלי הספורט השווייצרית און הולדינג זינקה בכ-8% בעקבות הודעתה על כך שהיא מצפה שמכירותיה יעלו לפחות ב־31% לעומת השנה הקודמת.

מניית אינטל עלתה בכ-5% לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפר כי נפגש עם מנכ"ל יצרנית השבבים ליפ-בו טאן, בסופה אמר: "ההצלחה והעלייה של טאן הן סיפור מדהים". בשבוע שעבר קרא טראמפ להדחתו המיידית של טאן בשל קשרים לעסקים בסין.

למרות הדוחות החיוביים שפרסמה היום חברת הפינטק הישראלית איטורו היא נפלה בוול סטריט במעל 8%. החברה שהונפקה לראשונה בנאסד"ק לפני כחודשיים וחצי, ופיתחה פלטפורמת מסחר, עקפה את תחזיות האנליסטים, אך כנראה שהמשקיעים ציפו ליותר.

חברת הבינה המלאכותית Perplexity הציעה אתמול (ג') לרכוש את דפדפן החיפוש כרום של אלפאבית (גוגל) תמורת 34.5 מיליארד דולר, כך לפי הוול סטריט ג'ורנל. ההצעה מגיעה בעיצומו של הליך משפטי פדרלי שבו נשקלת האפשרות לחייב את גוגל למכור את הדפדפן שלה, זאת על מנת להחליש את כוחה בתחום החיפוש המקוון.

● הבנק שמפקפק באפשרות רכישת צים והפיכתה לפרטית

וגם: בוול סטריט רבים מסוקרנים לקראת פתרון התעלומה מחר. ההשקעה המסתורית האחרונה של ברקשייר האת'וויי עשויה להיחשף, ולפי בארונ'ס, יש סיכוי טוב שמדובר בחברת תעשייה. על פי רמזים בדוחות הרבעוניים (10-Q) של הקונגלומרט לרבעון הראשון והשני, היקף ההחזקה עשוי להגיע כמעט ל־5 מיליארד דולר.

הגילויים צפויים כי מחר מסתיים מועד ה־45 יום שבו על החברה לדווח על אחזקותיה במניות הנסחרות בארה"ב נכון ל־30 ביוני. ברקשייר בדרך כלל מגישה את הדיווח ברגע האחרון. באמצע מאי, כאשר פרסמה את אחזקותיה נכון ל־31 במרץ, החברה ציינה כי ביקשה חיסיון על אחזקה אחת או יותר שצברה ברבעון הראשון.

הסודיות הזאת אינה חדשה. מנכ"ל ברקשייר, וורן באפט, מבקש מדי פעם חיסיון מהרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) כאשר החברה בונה פוזיציה במניה לאורך יותר מרבעון ואינה רוצה לחשוף למשקיעים אחרים את זהותה של המניה. חשיפה כזו עלולה להקפיץ את מחירה ולהפוך את הרכישה ליקרה יותר עבור ברקשייר. רבים מהמשקיעים עוקבים אחר פעולות ברקשייר, וגילוי על אחזקה חדשה בדרך כלל גורם לעלייה במחיר המניה.

ייתכן שברקשייר תבקש תקופת חיסיון שנייה עבור המניה המסתורית, כפי שעשתה כאשר צברה מניות של חברת הביטוח צ'אב בסוף 2023 ותחילת 2024. ההחזקה בצ'אב עמדה על כ־7 מיליארד דולר כאשר נחשפה במאי 2024. צ'אב הייתה ההשקעה המסתורית האחרונה של ברקשייר. בעבר, ברקשייר ביקשה חיסיון גם בעת רכישת מניות שברון ומניות ורייזון בסוף 2020 ותחילת 2021.

רמזים נוספים בדוח ה־10-Q לרבעון השני מצביעים על כך שברקשייר ייתכן שהמשיכה לצמצם את השקעתה בבנק אוף אמריקה. לפי הערכת Barron’s, פרטי הרווחים הממומשים ממניות בתקופה זו עשויים להעיד שברקשייר מכרה מניות של הבנק בשווי של עוד כ־4 מיליארד דולר ברבעון השני.

2. שוקי האג"ח

למרות המסכים האדומים בשערי המניות, בשוק החוב המגמה ביום שלישי הייתה כמעט ללא שינוי. מדד תל גוב-כללי נסחר סביב רמת הפתיחה, והתשואה לפדיון הגלומה בו עמדה על 3.38%. אג"ח ממשלת ישראל לעשר שנים, שתיפרע במרץ 2035, אומנם עלתה קלות ביום המסחר, אך בחודש האחרון נסוג מחירה ב-0.7%. התשואה לפדיון הגלומה בה עומדת על 4.22% והיא עדיין נמוכה בכ-1% משיא הבהלה בשוק המקומי ביולי אשתקד.

במדד תל בונד 20, הכולל את עשרים איגרות החוב הקונצרניות הגדולות בבורסה, נרשמה ירידה קלה במהלך המסחר. התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.72%. בחודש האחרון עלה מדד זה בכ-0.5%, לא עניין של מה בכך אם זוכרים את הירידות החדות במחירי המניות. גיוסי החוב בבורסה צפויים השנה לשבור שיאים, ועד סוף יולי הסתכמו גיוסי האג"ח הקונצרניות ב-100 מיליארד שקל כמעט, יותר מאשר בשנת 2024 כולה.

בארה"ב, תשואות האג"ח הקצרות בארה"ב ירדו לאחר שדוח אינפלציה לחודש יולי, שפורש ברובו כחיובי, חיזק את הציפיות שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית בחודש הבא. בעוד שהתשואות על אג"ח האוצר בכל טווחי הפדיון לא הצליחו לשמור על הירידה הראשונית לשפל יומי, תשואת האג"ח לשנתיים נותרה נמוכה בשלוש נקודות בסיס כאשר בשוק מגלמים כמעט 90% סיכוי להורדת ריבית ב־17 בספטמבר - לעומת כ־80% לפני פרסום הנתונים. תשואות האג"ח הארוכות בארה"ב עלו בכארבע נקודות בסיס, סמוך לשיאי היום, לאחר שמחקו את הירידות שנרשמו מיד לאחר דוח האינפלציה. תשואת האג"ח ל־30 שנה עלתה כמעט ל־4.9%, הגבוהה מאז 1 באוגוסט, לאחר שמחקה ירידה ל־4.82%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר היציג טיפס ביום שלישי ב-0.3%, לאחר שנחלש יום קודם לכן מול השקל. לאחר קביעת השער היציג הוא נסוג מעט ונסחר סביב 3.42 שקלים, ומאז נקודת השפל האחרונה שלו ב-10 ביולי, עלה כבר המטבע האמריקאי בכ-3.6%, ומחק בכך חלק מהירידות שרשם בחודשיים האחרונים. נראה כי התרחבות של המערכה הצבאית, לצד חולשה בשוק המניות המקומי, שעשויה להחזיר את הסטת כספי המשקיעים לאפיקים דולריים, תורמים להתחזקותו של המטבע מול השקל בזמן האחרון.

הבוקר בעקבות מדד המחירים המתון שהתפרסם אתמול בארה"ב, הדולר נחלש מול המטבעות המובילים ובפרט מול השקל, 3.408 שקלים לדולר אחד, האירו מתחזק מול הדולר ב-0.1% ולכן מול השקל בשיעור דומה, 3.97 שקלים.

4. מאקרו

בארה"ב, מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש יולי עלה ל-2.7%, מתחת לצפי וכמו ביוני, 2.7%. הדוח, מגיע בזמן שהמשקיעים עוקבים בדריכות אחר השפעת מכסי הנשיא טראמפ על עלויות הצרכנים. במונחים חודשיים, נרשמה עלייה של 0.2%, כצפוי ומעט מתחת לעלייה של 0.3% ביוני, בעיקר בזכות ירידה במחירי הדלק ותחזיות לאינפלציית מזון מתונה יותר.

במונחי "ליבה" - כלומר ללא מחירי מזון ואנרגיה תנודתיים - האינפלציה השנתית ביולי עלתה ל-3.1% מעלה לצפי ולעומת 2.9% ביוני, מה שמעיד שאינפלציית המוצרים כבר אינה מתקזזת עם ירידה באינפלציית השירותים. מחירי הליבה עלו ב-0.3%, כצפוי, לעומת עלייה של 0.2% ביוני - הקצב החודשי המהיר ביותר בשישה חודשים.

לפי נתוני ה־FedWatch של CME, השוק מגלם כעת כמעט 91% סיכוי להורדת ריבית בחודש הבא, לעומת 85% לפני פרסום הנתונים. הסוחרים גם הגבירו את ההימורים על הורדות ריבית באוקטובר ובדצמבר. הדוח מגיע על רקע בחינת ההתפתחויות האחרונות בחזית המכסים. הנשיא טראמפ אמר ביום שני כי יאריך ב־90 יום את ההקפאה בהטלת מכסים גבוהים יותר על סחורות סיניות.

ריק רידר, מנהל ההשקעות הראשי של בלקרוק בתחום האג"ח העולמי, ממשיך לעמוד על תחזיתו להורדת ריבית משמעותית מצד הפדרל ריזרב בחודש הבא, "רואים שהפד יתחיל להוריד את הריבית בספטמבר, וייתכן שיהיה מוצדק להוריד את ריבית הקרנות ב-50 נקודות בסיס, כדי ליישר אותה יותר עם ציפיות האינפלציה לטווח הארוך", כתב רידר.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, התייחס לנתוני האינפלציה בארה"ב ולאפשרות להורדת ריבית אצלנו. לדבריו, "על פי הנתונים, אנחנו מתקרבים להפחתת ריבית בארה"ב בחודש הבא, עם ודאות שוק של כ-94% להורדה של רבע אחוז, אם כי ההכרעה תלויה בנתוני התעסוקה שיפורסמו בתחילת ספטמבר. בישראל, ירידת הריבית צפויה להתרחש מאוחר יותר, בשל האתגר הביטחוני ורמות האינפלציה, כאשר בחודשים יולי-אוגוסט מדדי המחירים הם חיוביים באופן עונתי וצפויים להסתכם לכ-1% במצטבר - מה שיקשה על בנק ישראל להפחית ריבית. עם זאת, בשורה התחתונה, נתוני האינפלציה בארה"ב הם בשורה חיובית לשווקים הפיננסיים גם בעולם וגם בישראל".

5. תחזית

הלם כלכלי פתאומי עלול לשים קץ לאופוריית שוק המניות הנוכחית, כך מזהירים בבית ההשקעות סטייפל (Stifel). תומאס קרול ובארי בניסטר כתבו שייתכן שהאטה כלכלית כבר בדרך - תרחיש שעלול להביא חדשות רעות למניות, למרות הראלי שמביא את המדדים לשיאים היסטוריים השנה.

"כאשר השווקים מזנקים לשיאים חדשים (עם מכפילים גבוהים במיוחד), אנחנו שואלים את עצמנו - מה יכול לשבור את אווירת ה'מסיבה כמו ב־1999'?" כתבו השניים. "לקח ההיסטוריה הוא שבדרך כלל מדובר בהאטה כלכלית פתאומית - וזה מה שאנו צופים למחצית השנייה של 2025."

קרול ובניסטר ציינו כי הם צופים "סטגפלציה" - מצב המאופיין באינפלציה גבוהה, אבטלה גבוהה וצמיחה כלכלית תקועה. הם הוסיפו כי סביבת מאקרו כזו כבר מאטה תחומים מסוימים בצריכה הפרטית, אם כי השקעות עתק בתשתיות בינה מלאכותית ורכישות מוקדמות לקראת כניסת המכסים לתוקף, סייעו להסתיר את הבעיות.

לדבריהם, הם "לא מרגישים נוח" עם העובדה שמדד S&P 500 נמצא ביותר מ־30% מעל השפל התוך־יומי שנרשם ב־7 באפריל - ראלי שמתרחש "בעוד הכלכלה מאטה עד כדי זחילה". "המכפילים לא חשובים - עד שהם חשובים", אמרו האסטרטגים, תוך ציון השנים 1929, 1999 ו־2021 כדוגמאות.

כעת הם מעריכים כי ה־S&P 500 עשוי לרדת עד 14% מהשיא האחרון. יעד המחיר שלהם למדד הוא 5,500 נקודות - ירידה של כ־6.5% מתחילת השנה - יעד שנחשב נמוך יחסית במונחי וול סטריט.

"'הופיום' היא סם חזק", כתבו. הופיום הוא שילוב של Hope (תקווה) ו-Opium (אופיום). "אבל אנחנו נמנעים ממנו וממליצים למשקיעים להגדיל חשיפה למניות ערך דפנסיביות (מוצרי צריכה בסיסיים, בריאות, תשתיות, ואיכות) כהיערכות לתיקון חד במדד S&P 500, שככל הנראה יתרחש ברבעון השלישי של 2025 - כמה חודשים לפני נתוני הצמיחה המאוחרים של סוף 2025".