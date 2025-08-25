סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:59

במסחר במטבע חוץ, השקל נחלש הבוקר ב-0.5% מול הדולר ונסחר כעת ב-3.387 שקלים לדולר אחד, וזאת בהתאם למגמת הדולר מול המטבעות הזרים.

08:10

1. שוק המניות

המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, יתכן שהמומנטום החיובי מאתמול ימשך בזכות הדוחות של חברות הביטוח. השוק מושפע בימים האחרונים בעיקר מהדוחות הרבעוניים ומהנעשה בבורסות בעולם ופחות מההתפחויות הבטחוניות באזורנו, סוגיית עזה והמגעים לעסקת חטופים. הבוקר עליות באסיה וירידות קלות בוול סטריט.

אתמול, עליות השערים החדות בניו יורק בעקבות נאום פאוול עשו את הדרך אל השוק בת"א. מדד ת"א 90 עלה ב 2.7%, מדד ת"א 35 עלה ב-1.3%. תקוות להורדת ריבית גם בישראל, בעקבות ארה"ב, הקפיצו את סקטור הנדל"ן - מדד מניות הבנייה זינק בכמעט 5% ומדד הנדל"ן ב 4%, בלט גם מדד ת"א מניב חו"ל שקפץ ב-4.3%. מניית אלקטרה נדל"ן העוסקת בניהול קרנות ושותפויות להשקעה בנדל"ן בארה"ב זינקה ב-11%.

מניית טורבוג'ן זינקה במעל 3%, החברה, המייצרת מתקני אנרגיה ניידים בפטנט, צפויה להיכנס בקרוב לנאסד"ק. זאת בעזרת הנפקה של 7.5 מיליון דולר בנאסד"ק.

מניית אספן גרופ זינקה בכ-5% בעקבות הדוח הרבעוני. הקבוצה רשמה ברבעון השני של שנת 2025 רווח נקי בסך של כ-11.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-43 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אלטשולר שחם רשמה עלייה בהכנסות לראשונה מזה כמה רבעונים, של כ־1%, בהכנסות, שעמדו על כ־227 מיליון שקל. החברה רשמת גידול של כ־12% ברווח הנקי הרבעוני שעמד על כ־31 מיליון שקל. זאת בעיקר הודות לרווחי שיערוך בהיקף של 11 מיליון שקל.

● שלמה אליהו ממשיך לממש: מוכר עוד מניות ב-370 מיליון שקל

עונת הדוחות הכספיים של חברות הבורסה בתל-אביב לרבעון השני מתקרבת לסיומה. השבוע הזה שייך למניות הביטוח - אחרי שהמדד הענפי קפץ ביותר מפי 3 בשנה האחרונה, ומניות הסקטור זינקו בשיעורים תלת ספרתיים מתחילת השנה - בימים האחרונים נראה שהראלי עלה מדרגה, בחמישי שעבר הייתה זו מגדל ביטוח שהייתה הראשונה מבין חמש החברות הגדולות בתחום לפרסם את דוחותיה ושלחה את חברותיה לענף ליומיים של עליות חדות. אתמול מניית איילון זינקה בכ-12% לאחר שחברה הביטוח דיווחה על זינוק של 92% ברווח הנקי. היום יפרסמו הפניקס וכלל שדיווחו הבוקר, ובהמשך השבוע תדווח הראל, מנורה בראשון.

הפניקס ממשיכה להציג תוצאות חזקות. חברת הביטוח הגדולה בישראל סיימה את הרבעון השני עם קפיצה של כמעט פי 1.5 ברווח רווח הכולל שעמד על כ-928 מיליון שקל - תשואה להון של כ-35%. במחצית הראשונה של השנה הציגה החברה עלייה של כ-68% ברווח כולל שעמד על כ-1.49 מיליארד שקל, המשקף תשואה להון של כ-27%.

פסק דין שומות המע"מ שהוביל את חברות כרטיסי האשראי לבצע הפרשות מסיביות, פגע גם בתוצאות של כלל שרשמה רשמה רווח כולל לאחר מס של 531 מיליון שקל ברבעון השני, אך כאשר מנטרלים את השפעת ההפרשה בגין פסק הדין לשומת המע"מ הוא הסתכם ברווח כולל של 632 מיליון שקל. הרווח הכולל המנוטרל גדל ב-4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

מיכאל בן יעקב, מנהל השקעות ואנליסט בפרופאונד בית השקעות מסביר את זינוק במנות הביטוח: "לפני שנתיים החברות היו סופר זולות, זה היה מחיר בדיחה. חברות הביטוח נסחרו בהרבה פחות מההון העצמי שלהן. חלק מהחברות אפילו הציגו אז רווחי חיתום והצליחו להציג רווחים גם כששוק ההון ירד (למשל ב־2022). ועכשיו כשהשוק טוב על אחת כמה וכמה". לדבריו מה שמסביר את הזינוק האחרון במניות הביטוח היה ש"השוק לא ציפה לכאלה רווחי חיתום במגדל ולכן הנייר טס". גורם נוסף בשוק מציין ש"כמו בכל פעם, המשקיעים לא מחכים לכל החברות כדי להעלות את הסקטור. כשהסנונית הראשונה טובה הם מקישים ממנה לשאר הסקטור ופועלים בהתאם".

דוחות אחרים מסקרנים שיפורסמו היום הם של אאורה ואלקטרה נדלן מחר יפרסמו חברות אל על , שטראוס ואשטרום .

● החידה שמסעירה את הרשת: למה מסלול S&P 500 מציג תשואה שונה בין גופים?

המסחר באסיה נפתח בעליות הבוקר, מדד הקוספי של דרום קוריאה עולה ב־0.7%, ביפן, מדד הניקיי 225 מתחזק ב־0.6%, מדד שנגחאי עולה ב-1% ובהונג קונג מדד הנג סנג ב-2%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על ירידות קלות.

בשישי האחרון המשקיעים נשמו לרווחה לאחר שיו״ר הפד, ג'רום פאוול, רמז כי הפחתת ריבית מתקרבת. נאסד"ק ודאו ג'ונס שננעל בשיא זינקו ב-1.8%, S&P 500 ב-1.5%. למרות שהסנטימנט היה חלש לקראת נאום פאוול, כאשר מדד S&P 500 ירד במשך חמישה ימים רצופים - רצף ההפסדים הארוך ביותר מאז ינואר, דבריו של פאוול שלחו את ה־S&P 500 ליום הטוב ביותר מאז מאי ולמרחק נגיעה משיא חדש.

בסיכום שבועי, מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.3%, הדאו-ג'ונס עלה ב-1.5%, ואילו הנאסד"ק ירד ב-0.6%.

במורגן סטנלי מציינים ש״הכלכלה והשוק מספרים סיפורים שונים: הנתונים המאקרו כלכליים מצביעים על סביבה שמחלישה בהדרגה, בעוד שמדד S&P 500 מציג ביצועים חיוביים מתחילת השנה לאחר השפל המשמעותי באפריל״. לפי הבנק, הפער נובע מההשפעות השונות שיש לשינויים במדיניות על מגזרים שונים, ולמשקל השונה של מגזרים אלו בסך שווי השוק של מדד S&P 500. המסקנה שלהם היא שבעוד שהשינויים במדיניות הוסיפו דאגות מאקרו־כלכליות, משקיעי המניות מעריכים את ההשפעות על בסיס חברה־חברה ומגזר־מגזר, ולא מתמקדים במאקרו.

בוול סטריט ג'ורנל לעומת זאת, מציינים הבוקר את הדעיכה בראלי של מניות הטכנולוגיה הגדולות, הציפייה להורדת ריבית מחזקת חלקים רבים בשוק: חברות נדל"ן, בנקים ויצרנים. עם זאת, התחזית עבור המניות הפופולריות ביותר בוול סטריט, שבע ענקיות הטכנולוגיה שהובילו את המדדים המרכזיים לשיאים - הרבה פחות ברורה. מנהיגות השוק האלה - אמזון, אלפאבית, אפל, מטה, מיקרוסופט, אנבידיה ו־טסלה - ספגו לאחרונה טלטלות בשל שאלות לגבי הפוטנציאל של הבינה המלאכותית, חששות מהערכות שווי שהולכות ונמתחות ותחרות מחלקים אחרים בשוק שבעבר לא זכו לאהדה. ולמרות האופוריה בשוק, מניות הטכנולוגיה רשמו ירידה שבועית של 1.6%, ובכך פיגרו אחרי סקטורים במדד S&P 500 כמו אנרגיה, חומרים ונדל"ן, שכולם הוסיפו יותר מ־2%.

נתונים גם מראים שמשקיעים פרטיים רבים, שבדרך כלל מהווים את המעריצים הנלהבים ביותר של חברות טכנולוגיה, הפכו זהירים יותר. לפי דו"ח של ג'יי.פי.מורגן הם היו מוכרים נטו של מניות לראשונה מזה חודשיים.

השבוע הקרוב צפוי להיות מעניין במיוחד, כל העיניים יופנו לדוח של אנבידיה, שייתן תמונת מצב עדכנית לאן נושבת הרוח בתחום ה-AI. בנוסף, בגזרת המאקרו צפוי להתפרסם מדד ה-PCE המועדף על הפד.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונרצניים עלו קלות ביום א'. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ירדה, כאשר מדד תל גוב שקלי 10 + הוסיף לערכו 0.6%. באשר לתמחור הריבית בישראל, מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס, מסביר בסקירתו כי "המשקיעים נותנים סיכוי של 45% להפחתת ריבית בהחלטה הקרובה בספטמבר וקצת מעל שלוש הפחתות ריבית במצטבר בשנה הקרובה (ריבית גלומה של 3.67%, מ"ל)".

בשוק החוב האמריקאי תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו בסיכום שבועי, בין היתר על רקע העלייה בציפיות להפחתת ריבית, כאשר התשואה ל־10 שנים ירדה בכ־6 נקודות בסיס לרמה של 4.25%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח הדולר נחלש בחדות ביום שישי האחרון על רקע הערכות כי הריבית בארה"ב תרד בקרוב. שער הדולר־שקל עמד על 3.36 שקלים ושער האירו־שקל נסחר סביב 3.94 שקלים. בסיכום שבועי, המטבע הישראלי התחזק בכ־0.2% מול המטבע האמריקאי, לרמה של 3.37 שקלים לדולר. הבוקר נסחר השקל ביציבות מול הדולר, מדד הדולר מוסיף לעלות מעט, כך גם שער הדולר מול האירו.

בשוק הנפט, המחירים טיפסו קלות ביום ו', כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עמדה על 67.2 דולרים. סנדיפ ראו, אנליסט מחקר ב־Leverage Shares, מתייחס להשפעה של שיחות המו"מ בין רוסיה לאוקרינה, ומתאר תגובה כפולה להתפתחויות בחזית המלחמה בין השתיים: "בשווקי המניות נראה שילוב של זהירות וחוסר עניין, כאשר משקיעים זרים יצאו מהודו בעקבות הלחץ להפסיק רכישת נפט רוסי, אך הון מקומי שמר על שוק שורי".

בשוק הקריפטו, האתריום זינק לשיא חדש בפעם הראשונה זה כמעט ארבע שנים, כשהמטבע הקריפטוגרפי השני בגודלו נהנה מחידוש בביקוש, לאחר שזכה זמן רב לתדמית של חלופה גמישה יותר למובילת שוק הקריפטו, ביטקוין.

האתריום עלה ב-15% לרמה של 4,866.7 דולר, ואתמול ל-4,950 דולר ועבר את השיא הקודם מנובמבר 2021 תוך שהוא משלים זינוק של יותר מ־40% מתחילת השנה, יותר מהביטקוין שהגיע לשיא חדש באוגוסט. חברות אוצר (treasury firms) המתמקדות באתריום הוכיחו השנה שהן מקור משמעותי למומנטום של הטוקן. המטרה העיקרית שלהן היא לבנות מלאים גדולים יותר ויותר של נכסים דיגיטליים. באוגוסט, קרנות סל (ETF) בארה״ב על אתריום משכו יותר מ־2.5 מיליארד דולר בזרימות נטו, בעוד שקרנות הביטקוין רשמו יציאות של כ־1.3 מיליון דולר, לפי נתוני בלומברג.

4. מאקרו

במיטב סבורים שכמו הפד, בנק ישראל צריך להגדיל חשיבות לשיקולי צמיחה, במיוחד לאור ירידה מסוימת בסיכון האינפלציה. נוכח העובדה שהממשלה לא ממש יכולה להפעיל מדיניות מרחיבה ואף מתכננת להוריד גרעון בשנה הבאה, המדיניות המוניטארית צריכה להיות מרחיבה יותר. "אנו מעריכים שהסיכוי להורדת ריבית בספטמבר עלה", כתב זבז'ינסקי.

ארה"ב: בנאומו האחרון בכנס השנתי בג'קסון הול, פאוול, שמסיים את תפקידו במאי 2026, ציין כי "המדיניות המוניטארית ההדוקה, יחד עם התחזית הבסיסית והשינויים במאזן הסיכונים עשויים להצדיק התאמה של המדיניות". במילים אחרות, רמת הריבית הנוכחית והעמדה הניצית של הפד עד אותו נאום, התבססו על נתוני העבר, אך עם הופעת הנתונים האחרונים בשוק העבודה שהצביעו על חולשה משמעותית - מאזן הסיכונים נוטה כעת כלפי מטה.

דבריו של פאוול התקבלו כרמז גס להפחתת ריבית בספטמבר והמשקיעים מתמחרים לכך הסתברות של כ-82%. בבלומברג כתבו שלפי הערכות של כלכלנים וסקירת התבטאויוית של אנשי הפד, תהיה הורדה בודדת ולא רצף הורדות כמו זה שהביא בסוף 2024 להורדה מצטברת של 1%, "המסר שייצא מהישיבה בספטמבר צפוי להיות 'הורדה אחת, ונראה משם'", מציין סטיבן סטנלי, מבית ההשקעות סנטאנדר קפיטל מרקטס.

בבלומברג צופים שמדד האינפלציה המועדף ע"י הפד, ה-PCE יצביע בשישי הקרוב על עלייה, מה שמדגיש את האתגר שעומדים בפניו של הפד בניסיון לאזן בין עליית המחירים לבין הסיכונים הגוברים בשוק עבודה שברירי.

הדוח שיפורסם ביום שישי צפוי להראות שמדד מחירי ההוצאות לצריכה פרטית, ללא מזון ואנרגיה עלה ביולי ב־2.9% לעומת השנה הקודמת. זה יהיה הקצב השנתי המהיר ביותר בחמשת החודשים האחרונים. ברמה החודשית, המדד הבסיסי צפוי לטפס ב־0.3% לחודש שני ברציפות. "אנחנו מצפים לקריאה החמה ביותר מאז פברואר. ואם הפעילות הכלכלית מתחזקת, ייתכן שחברות יצליחו לגלגל יותר מעלויות המכסים לצרכנים. הדבר מעלה את הסיכון שדו״חות האינפלציה (CPI) והתעסוקה הקרובים של אוגוסט לא בהכרח יתמכו בהפחתת ריבית בספטמבר", כתבו.

5. תחזית

במיטב מעריכים שתשואות האג"ח האמריקאיות ימשיכו לרדת בחודשים הקרובים, והסיבה אולי תפתיע - החתירה של הנשיא טראמפ תחת עצמאות הפדרל ריזרב. "להערכתנו, לא פחות חשובה הייתה הכוונה של טראמפ לפטר את אחת החברות בוועדה המוניטארית. לא בטוח שזה יצליח, אך נחישות הנשיא מבשרת שכך או אחרת בעוד פחות משנה הוועדה המוניטארית תהיה אחרת במהותה".

"די בטוח שלרצון הנשיא תהיה תמיכה בוועדה העתידית. חלק גדול מהחברים העצמאים יפרשו לבד או יופרשו. זה אומר שעל הפרק יעמדו לא רק הורדות ריבית מהירות, אלא במידת הצורך גם צעדים אחרים כדי להוריד את התשואות כמו רכישות אג"ח (הרחבה כמותית - QE)".

במיטב מציינים שהשתלטות על הוועדה המוניטארית ע"י הנשיא, כאשר איש אמונו גם מתמנה למנהל הלשכה לסטטיסטיקה, עלולה להרתיע חלק מהמשקיעים, במיוחד הזרים מחשיפה לאג"ח האמריקאיות ולדולר, "ויש כבר עדויות שחלקם מקטינים חשיפה", כתב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב.

יתכן ויש כבר עדויות שחלקם מקטינים חשיפה: מאז שטראמפ נבחר בנובמבר 2024 רכשו המשקיעים הזרים כ-244 מיליארד דולר נטו באג"ח ממשלת ארה"ב. בתקופה המקבילה ב-2023-2024 הם קנו אג"ח ב-445 מיליארד דולר. "מלבד הכמות חשוב גם הרכב הקונים. ניכר גידול ברכישות מצד הגופים הממוקמים באיים הקריבים ובבריטניה, מקומות שמארחים קרנות גידור. מנגד, רכישות האירופאים והמשקיעים מאסיה (מחוץ לסין) ירדו, כאשר הסינים ממשיכים למכור. יתרת החזקות הבנקים המרכזיים מהעולם באג"ח ממשלת ארה"ב שמוחזקות בחשבונות הפד ירדה ב-70 מיליארד דולר בשלושת השבועות הראשונים של אוגוסט ל-2.83 טריליון דולר, הנמוכה ביותר מאז 2016".

גם בניו יורק טיימס מזהירים מפני פגיעה בעצמאות הפד. "מה שמדאיג במיוחד כלכלנים רבים הוא הקישור הישיר שעושה מר טראמפ בין דרישתו להורדת ריביות לבין רצונו להפחית את עלות החוב הפדרלי, שעומד על כ־30 טריליון דולר. הדבר מרמז שהוא רואה בכך תפקיד של הבנק המרכזי - לעזור לממשלה לשלם את חובותיה - במקום שתהיה זו אחריות הקונגרס והנשיא לקבוע מדיניות מס והוצאות באופן אחראי".

בעיתון אומרים שאם הפד ידפיס כסף למעשה כדי לעזור לממשלה לכסות את החוב, זה עלול לעודד הלוואות נוספות, בשעה שרוב הכלכלנים כבר סבורים שארה״ב נמצאת על מסלול פיסקלי לא־בר־קיימא, בין היתר בשל חבילת המסים וההוצאות העצומה שטראמפ חתם עליה בחודש שעבר. "כלכלנים מזהירים שאם המשקיעים יאבדו אמון בעצמאות הפד או באמינות נתוני האינפלציה של ארה״ב, הם יתחילו לראות בארה״ב מקום מסוכן יותר להשקעה. בטווח הקצר, הדבר עלול להביא לעלויות הלוואה גבוהות יותר עבור הממשלה, מה שישאיר פחות כסף לפרויקטים כמו תשתיות וחינוך. בטווח הארוך, זה עלול להגדיל את הסיכון שהממשלה לא תוכל ללוות כסף בעלויות סבירות כדי להגיב למשבר", נכתב.

״הפד נתפס ככוח המרסן שמחזיק את הכלכלה מתפקדת״, אמר פטריק הארקר, שכיהן כנשיא הבנק הפדרלי של פילדלפיה עד יוני. ״אנחנו מכירים את ההיסטוריה: כשפורצים את עצמאות הבנק המרכזי, אין מקרה שזה נגמר טוב בטווח הארוך. צריך להיות זהירים מאוד כשמתעסקים בזה.״