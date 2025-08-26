חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה שלילית לאור הירידות בבורסות אסיה הבוקר ובחוזים העתידיים בוול סטריט. השקל צפוי להתחזק מול הדולר בהתאם למגמה בעולם אך להיחלש מול האירו.

בנוסף, קרן העושר הנורווגית, הגדולה בעולם עם נכסים בשווי של 2 טריליון דולר, הודיעה (לפי רויטרס) אתמול כי מכרה את החזקותיה בחמש קבוצות בנקאיות ישראליות, מטעמים אתיים. לפי הדיווח הקרן מכרה מניות בבנק הפועלים, בנק לאומי, מזרחי טפחות, הבנק הבינלאומי ובפיבי. הגוף המפקח על נושאי אתיקה בחן בתחילה את מעורבותם של הבנקים הישראלים במימון התחייבויות הבנייה של מתנחלים ישראלים באזור.אתמול מסרה המועצה כי כל הבנקים שהוחרגו "באמצעות מתן שירותים פיננסיים שהם תנאי הכרחי לפעילות בנייה בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים … תרמו להמשך קיומן של ההתנחלויות הישראליות".

אתמול, אחרי העליות החדות בראשון ברקע נאום יו"ר הפד ג'רום פאוול, אשר חידש את הציפיות להורדת ריבית בספטמבר, המסחר אתמול החל ברגיעה והסתיים במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בקרוב לחצי אחוז, בעוד ת"א 90 איבד גובה. מניות הבנקים הצילו את השוק מירידות, אבל מניות הביטוח גררו למטה השוק.

מה עומד מאחורי הירידות בביטוח? דוחות החברות הציגו תוצאות טובות, וכנראה שמשקיעים החליטו לגרוף רווחים לאחר זינוק של יותר מ־200% במניות הענף. המדד ירד ב־3% ובלטו בו לרעה מניות כלל והפניקס . ביום א' מימש בעל השליטה במגדל, שלמה אליהו, מניות בחברה שלו.

אחד המרוויחים הגדולים מהזינוק של מניות הביטוח השנה הוא דווקא איש הנדל"ן אלפרד אקירוב, בעל המניות הגדול בכלל (באמצעות אלרוב נדל"ן שבשליטתו). החברה הציגה ברבעון השני רווח מהחזקה בני"ע של 709 מיליון שקל, מרביתו מההחזקה בכלל (13.9%).

● התקן החשבונאי שהקפיץ את מניות הביטוח והוביל לנתון היסטורי בדוחות IFRS17

והיו עוד בכירים שמימשו אתמול, מנהלי יבואנית הרכב קרסו מוטורס , איציק וייץ ואורן אלעזרא, ניצלו את הזינוק החד במחיר המניה בשנה האחרונה, כדי למכור מניות בהיקף חריג של כ-160.5 מיליון שקל. לגלובס נודע כי מי שרכש את המניות הוא בית ההשקעות מור.

אחת שתוצאותיה הכספיות אכזבו ביום ב', היא חברת הנדל"ן אאורה . במהלך הרבעון החולף חוותה אאורה ירידה בקצב מכירת הדירות, שיחד עם ההוצאות הקשורות לפעילות של חברת מגידו אותה רכשה אשתקד העיבו על השורה התחתונה. המניה ירדה בכ־5%.

● מנהל ההשקעות עם ההמלצה החריגה: תקטינו את החשיפה למניות כמעט בחצי

הבוקר באסיה ירידות לרוב בעקבות הסלמת הרטוריקה של טראמפ בנושא מכסים והתערבותו בעצמאות הפדרל ריזרב. בורסת טוקיו יורדת ב-1%, דרום קוריאה ב-0.8%, הונג קונג ב-0.4% ושנגחאי ב-0.2%, הודו ללא שינוי.

על פי דיווחים, טראמפ איים להטיל מכסים על סין אם זו לא תייצא לארה״ב מגנטים נדירים, ואף הזהיר מפני הטלת היטלים על מדינות שלא יסירו מסים דיגיטליים ורגולציות קשורות. "הם חייבים לתת לנו מגנטים, אם הם לא יתנו לנו מגנטים, אז נצטרך להטיל עליהם מכסים של 200% או משהו כזה," אמר טראמפ. סין שולטת בייצור מגנטים של יסודות נדירים, עם שליטה בכ־90% מההיצע העולמי, והיא מחזיקה בידיה שליטה דומה גם בזיקוק המינרלים הדרושים לייצורם. שליטה זו מעניקה לבייג’ינג מנוף משמעותי בשיחות הסחר שלה עם וושינגטון, שכן ארה״ב תלויה מאוד במגנטים הללו עבור מגזר הייצור, במיוחד בתחום הרכב, האלקטרוניקה והאנרגיה המתחדשת.

במהלך נוסף שגרם לטלטלה בשווקים, הנשיא האמריקני פיטר את מושלת הפדרל ריזרב ליסה קוק הלילה, כך לפי מכתב שפרסם ברשת Truth Social. קוק מצידה אומרת שלנשיא אין סמכות.

בעקבות כך, הין היפני, שנחשב מסורתית לנכס בטוח חוף מבטחים, התחזק ב־0.3% מול הדולר ל־147.32. מדד הדולר, ירד ב־0.16%. גם תשואות אג״ח האוצר האמריקניות ל־10 שנים עולות ובמקביל, הזהב התחזק ל־3,372 דולר ומטבעות הקריפטו יורדים בחדות.

במיטב הזהירו אתמול שתשואות האג"ח האמריקאיות ימשיכו לרדת בחודשים הקרובים, והסיבה אולי תפתיע - החתירה של הנשיא טראמפ תחת עצמאות הפדרל ריזרב. "נחישות הנשיא מבשרת שכך או אחרת בעוד פחות משנה הוועדה המוניטארית תהיה אחרת במהותה. די בטוח שלרצון הנשיא תהיה תמיכה בוועדה העתידית. חלק גדול מהחברים העצמאים יפרשו לבד או יופרשו. זה אומר שעל הפרק יעמדו לא רק הורדות ריבית מהירות, אלא במידת הצורך גם צעדים אחרים כדי להוריד את התשואות כמו רכישות אג"ח (הרחבה כמותית - QE)". במיטב מציינים שהשתלטות על הוועדה המוניטארית ע"י הנשיא, כאשר איש אמונו גם מתמנה למנהל הלשכה לסטטיסטיקה, עלולה להרתיע חלק מהמשקיעים, במיוחד הזרים מחשיפה לאג"ח האמריקאיות ולדולר, "ויש כבר עדויות שחלקם מקטינים חשיפה", כתב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב.

החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים הבוקר בעד 0.2%.

אתמול, לאחר מסחר תנודתי, ננעלה וול סטריט בירידות - הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.7%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.4% והנאסד"ק נפל בכ-0.2%.

אנבידיה , אלפאבית וטסלה עם עליות של 1-2%. אלאפבית בשיא כל הזמנים והעלייה במניית אנבידיה נרשמה על רקע הציפייה לפרסום התוצאות הכספיות שלה מחר, לאחר נעילת המסחר.

וורן באפט בן ה-95 לא מפסיק לעבוד - ב-CNBC דווח שבאפט לא מעוניין כעת לרכוש חברת רכבות נוספת - כך אמר לכתבת CNBC בקי קוויק. הדיווח מגיע לאחר שביום שישי האחרון, CSX ו־BNSF, חברת הרכבות שנמצאת בבעלותה המלאה של ברקשייר האת'וויי , הודיעו על שותפות שמטרתה לספק שירותי רכבות משא מחוף לחוף. על אף שבאפט אמר כי אין לו עניין ברכישת CSX, מניית CSX נפלה בכ-5% בעקבות הדיווח.

לאחר שממשל טראמפ רכש 10% ממניות אינטל בשישי האחרון - אתמול הצהיר נשיא ארה"ב כי הוא נחוש לבצע עסקאות דומות בעתיד. "אני אעשה עסקאות כאלה למען המדינה שלנו כל היום," כתב בפוסט ב־Truth Social. מוקדם יותר אתמול אמר קווין האסט, היועץ הכלכלי לבית הלבן, כי המהלך עם אינטל הוא חלק מאסטרטגיה ליצירת קרן עושר ריבונית שכוללת גם חברות נוספות. אינטל מצידה הודיעה אתמול כי החזקת הממשלה האמריקאית במניות החברה עלולה להציב סיכונים לעסקיה. מנכ"ל אינטל, ליפ־בו טאן, אף אמר בסרטון שפורסם שהחברה אינה זקוקה למימון הממשלתי: "אני לא צריך את המענק", אמר, "אבל אני בהחלט מצפה לכך שממשלת ארה"ב תהיה בעלת מניות בחברה שלי".

אחרי שלל שמועות ודיווחים, קרן ההשקעות האמריקאית תומא בראבו (Thoma Bravo) הודיעה על רכישת חברת התוכנה ורינט תמורת 2 מיליארד דולר. ורינט נסחרת כיום לפי שווי של 1.23 מיליארד דולר - קרי העסקה משקפת פרמיה של יותר מ-60% על מחיר השוק.

אורסטד מניית החברה, שמפתחת חוות רוח, צונחת במעל 15%, לאחר שרשויות בארה"ב הורו לה ביום שישי לעצור פרויקט כמעט מושלם מול חופי רוד איילנד - מה שמסכן את תוכניות גיוס ההון שלה.

מניית תאגיד המשקעות קוריג ד"ר פפר השילה כ-8% לאחר שפורסם כי ירכוש את חברת הקפה והתה ההולנדית JDE Peet’s בעסקה בהיקף של כ־18 מיליארד דולר. המניה של חברת הקפה ההולנדית JDE פיט עלתה ב-17.5% במסחר באמסטרדם. עוד באירופה אתמול: מניית פומה זינקה ב-16% בבורסת פרנקפורט, על רקע דיווח כי משפחת פינו, המחזיקה ב-29% בה, שוקלת למכור את הנתח שלה.

כאמור, כל העיניים מופנות כעת לדוח של אנבידיה, שייתן תמונת מצב עדכנית לאן נושבת הרוח בתחום ה-AI. הדחו שצפוי להתפרסם מחר, יסמן את שנתיים לצמיחה המואצת, לאחר שהחברה עברה מתדמית של יצרנית שבבי גיימינג למעמד הנוכחי שלה בלב תעשיית הטכנולוגיה.

בחודש שעבר הפכה אנבידיה לחברה הראשונה שהגיעה לשווי שוק של 4 טריליון דולר , והיא ממשיכה לעלות בערכה. מאז סוף 2022, בערך בתקופה שבה OpenAI השיקה את ChatGPT והציתה את בום הבינה הגנרטיבית, מחיר המניה של אנבידיה זינק פי 12. מתחילת השנה עלתה המניה בכ־33%.

הצמיחה עדיין משמעותית לחברה בגודלה של אנבידיה, אך היא האטה. אחרי חמישה רבעונים רצופים של צמיחה תלת־ספרתית ב־2023 ו־2024, קצב ההכנסות ירד ל־69% ברבעון הראשון הפיסקלי השנה. לפי קונצנזוס תחזיות האנליסטים של LSEG, החברה צפויה לדווח ברבעון השני על עלייה של 53% בהשוואה שנתית, להכנסות של 45.9 מיליארד דולר.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי נרשמה ביום ב' יציבות לכל אורך עקום התשואות באג"ח הממשלתיות, וגם מדדי האג"ח הקונצרניות נסחרו ללא שינוי. בלידר שוקי הון כתבו כי "נראה שבתקופה הקרובה השוק, בדומה לשוק המט"ח, ימשיך להגיב להתפתחויות הגיאו־פוליטיות באזורנו. בארה"ב, התשואות ירדו ביום שישי לאחר אמירה של פאוול: 'שינוי מאזן הסיכונים עשוי להצדיק התאמה של עמדת המדיניות שלנו'". השבוע יתפרסם מדד האינפלציה בארה"ב, מה שעשוי לשנות את הכיוון. בשורה התחתונה טוענים בלידר ש"האטרקטיביות באפיקים הארוכים בישראל פחתה לאור הימשכות הלחימה והגישה הניצית בבנק ישראל".

בארה"ב, התשואה על איגרות חוב של ממשלת ארה"ב לעשר שנים עלתה בשלוש נקודות בסיס, לרמה של 4.290%. התשואה על האג"ח האמריקאיות לשנתיים, הנחשבות לרגישות יותר לשינויי ריבית בטווח הקצר, עולה בשלוש נקודות בסיס לרמה של 3.743%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

לאחר שנסחר בירידה בבוקר יום ב', השקל שינה כיוון במהלך היום והתחזק בניגוד למגמה בקרב המטבעות בעולם. המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בכ־0.8% ונסחר ברמה של 3.37 שקלים, ומול האירו השקל נחלש מעט לשער של 3.95 שקלים. בשישי האחרון השקל זינק בחדות על רקע הערכות כי הריבית בארה"ב תרד בקרוב.

הבוקר נסחר השקל ביציבות מול הדולר, 3.38 שקלים אך נחלש מול האירו ב-0.5%, 3.93 שקלים לאירו.

מחיר הנפט עלה, על רקע חששות משיבושים באספקת הנפט של רוסיה בשל סנקציות של ארה"ב ומתקפות מצד אוקראינה על תשתיות אנרגיה ברוסיה. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס עלו ב-1.6% לרמה של 64.7 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט עלה ב-1.4% ל-68.7 דולר לחבית בלונדון. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזהיר שוב כי הוא עשוי להטיל סנקציות על רוסיה אם לא תחול שום התקדמות לכיוון הסדר עם אוקראינה בשבועיים הקרובים. שלשום (ראשון) שיגרה אוקראינה כטב"מים שגרמו לשריפה במסוף ייצוא הנפט באוסט-לוגה שליד סנט פטרבורג.

● עלייה של 190% בארבעה חודשים: מטבע הקריפטו ששובר שיאים

שוק הקריפטו חווה אף הוא מימושים זה היום השני ברציפות. לאחר ששבר שיא בן 4 שנים, האת'ריום שירד אתמול בכ־6% הוסיף וירד ב-8% נוספים ל-4,400 דולר. המטבע הקריפטוגרפי השני בגודלו נהנה מחידוש בביקוש, והשלים זינוק של יותר מ־40% מתחילת השנה. גם הביטקוין נסוג ב-3% ל-109,900 דולר.

4. מאקרו

בפסגות בית השקעות מתייחסים לכלכלת ישראל וטוענים שהמלחמה עם איראן נשארה מאחור,כלכלני פסגות צופים שהפגיעה הכלכלית גם היא תהיה קלה יחסית. "אומנם בשבוע שעבר ראינו חלק מההשפעה בהתכווצות התוצר ברבעון השני, אך יתר הנתונים שפורסמו במהלך השבוע מצביעים על כך שזה לא יהיה המצב בחצי השני של השנה".

"הנתונים משוק העבודה בחודש יולי דומים מאוד לנתונים כפי שהיו בחודש מאי. שיעור התעסוקה עלה חזרה ביולי ל-60.8% (כמו במאי), אחרי שירד ל-60.6% ביוני. שיעור האבטלה עלה ל-3.1% אחרי הירידה החדה ל-2.7% ביוני, עשירית האחוז גבוה יותר מנתון מאי".

"גם פעילות הסחר של ישראל חזרה למגמה שלה מתחילת השנה. יצוא הסחורות הסתכם ב-17.1 מיליארד שקל ויבוא הסחורות הסתכם ב-30.4 מיליארד שקל. נתוני יצוא השירותים שפורסמו השבוע מתייחסים לחודש יוני ומראים שבתחום זה הפגיעה במהלך "עם כלביא" הייתה מינימלית".

5. תחזית

אמנם, וורן באפט שב וצימצם ברבעון השני את ההחזקה של אפל , עם מכירה של 20 מיליון מניות, לראשונה מאז הרבעון השלישי של 2024, אבל בבנק אוף אמריקה דווקא אופטימיים לגבי יצרנית האייפונים. הבנק פרסם סקירה חיובית על מניית אפל ומותיר המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 256 דולר, שמשקף אפסייד נאה של כ-10%.

האנליסטים מדגישים כי אפל נהנית ממנועי צמיחה חזקים - בראשם ביקוש יציב לאייפון, הרחבת תחום השירותים שתורם לרווחיות גבוהה יותר, והשקעות משמעותיות בפיתוחי AI שעשויות להעניק לה יתרון תחרותי בשנים הקרובות. במקביל, החברה ממשיכה להציג ניהול הון יעיל באמצעות רכישות עצמיות וחלוקת דיבידנד. עם זאת, מצוין גם כי אפל מתמודדת עם אתגרים - האטה מסוימת בצמיחת מכירות החומרה, רגולציה גוברת בשווקים מרכזיים ותחרות עזה בסין.

לעומת זאת, בנק אוף אמריקה הוריד את המלצתו למניית אמריקן איגל מתשואת שוק לנמוכה מהשוק והפחית את מחיר היעד מ־11 ל־10 דולר, ב-25% פחות ממחירה כעת, וזאת בשל הערכה כי הדרך לחזרה לפרופיל רווחיות נורמלי תהיה ארוכה וקשה. התחזיות לרווח למניה לשנים הקרובות קוצצו משמעותית - ל־0.65 דולר ב־2025 ול־0.95 דולר ב־2026 - בעקבות השפעת המכסים ועל רקע ירידה במכירות מותג Aerie.

בעוד שהחברה נסחרת במכפיל גבוה יחסית למתחרות, קצב הצמיחה שלה נמוך יותר, והוצאות השיווק מצומצמות בהשוואה לשוק. בבנק מזהירים גם מפני סיכון להפחתת הדיבידנד, שכן שיעור החלוקה עומד על רמה גבוהה מאוד. בסיכומו של דבר, הדוח מצביע על סביבה עסקית מאתגרת: תלות גבוהה במוצרי ג’ינס, לחצים על שיעורי רווחיות, חולשה בסגמנט ההלבשה התחתונה והיעדר יכולת לגלגל עלויות לצרכן, וכל אלו הופכים את מהלך ההתאוששות של החברה למורכב וממושך .

עוד צוין שהקמפיין עם כוכבת הלוטוס הלבן, סידני סוויני עשוי להיות גורם חיובי קצר טווח למכירות ולחיזוק המותג, במיוחד בקרב קהל צעיר יותר, בתקופת "חזרה ללימודים". עם זאת, האנליסטים הדגישו שזה לא מהלך שצפוי לשנות את התמונה העסקית הרחבה, שעדיין מאתגרת מבחינת רווחיות וצמיחה.

בבנק אוף אמריקה החלו לסקר את אחת ההנפקות החמות בוול סטריט - זו של פיגמה, חברת תוכנה אמריקאית המתמחה בכלי עיצוב דיגיטלי ושיתופי פעולה בענן שזינקה ב-250% ביומה הראשון. בינתיים נותנים לפיגמה דירוג ניטרלי עם מחיר יעד של 85 דולר. החברה הנפיקה את מנייתה לראשונה ב־31 ביולי 2025 במחיר של 33 דולר למניה. מאז, המחיר התייצב ועמד לאחרונה בסביבות 75 דולר- מה שמצביע על תיקון משמעותי מהעליות הסוערות של ההופעה הראשונית בבורסה.

האנליסטים מציינים כי החברה נהנית מביקוש גובר לכלים מבוססי ענן, ממודל עסקי יציב של מנויים ומקהילת משתמשים נאמנה ההולכת וגדלה. בנוסף, הם מצביעים על פוטנציאל ניכר לשילוב טכנולוגיות AI שיחזקו את ההצעה ללקוחות ויתרמו להעמקת החדירה בשוק. לצד היתרונות, מצוינים גם אתגרי תחרות מול כלים חלופיים וסיכון בהאטה כלכלית שעשויה לפגוע בהוצאות הלקוחות על תוכנה. עם זאת, ב־BofA סבורים כי הובלת השוק, החדשנות והבסיס החזק של משתמשים מקנים לפיגמה יתרון אסטרטגי שמצדיק גישה חיובית לטווח הארוך.

פיגמה צמחה במהירות רבה בשנים האחרונות והפכה לסטנדרט דה־פקטו בקרב מעצבים וצוותי פיתוח, כשהיא מתחרה ישירות בשחקניות ותיקות כמו Adobe XD ו־Sketch. הפופולריות שלה נשענת על קלות שימוש, מודל עסקי מבוסס מנויים, קהילה רחבה של משתמשים ויכולות שיתופיות מתקדמות.