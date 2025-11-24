מגמה חיובית בבורסת ת"א; מניית ריטיילורס נופלת בעקבות הדוח

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:28

מניית ריטיילורס נופלת במעל 6% בעקבות הדוח הרבעוני שפרסמה הבוקר וגוררת למטה את מניית פוקס , בעלת השליטה בה.

ריטיילורס, המפעילה את חנויות מותג הספורט נייקי בארץ, באירופה ובאוסטרליה וניו זילנד, הציגה אמנם צמיחה של כ-10% בהכנסות, שעמדו בסוף הרבעון השלישי על כ-707 מיליון שקל. זאת, בעיקר בשל הגידול בשטחי המסחר והכניסה שלה לטריטוריות חדשות באירופה, בה קפץ מספר סניפי נייקי ל-81 (לעומת 56 אשתקד).

עם זאת, מבט על המכירות בחנויות זהות, החנויות הוותיקות של נייקי (שפעלו גם אשתקד), מעלה כי החברה חוותה ירידה של כ-10% במהלך הרבעון השלישי. תמונה דומה נרשמה גם במכירות למ"ר בסניפי נייקי, שירדו במהלך הרבעון בכ-16% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מאז תחילת השנה רשמה החברה ירידה של כ-16% בחנויות הזהות של מותג הספורט ושל כ-21% במכירות למ"ר.

10:26

במסחר במטבע חוץ, השקל מתחזק כעת בכ-0.3% למרות הורדת הריבית הצפויה אחר הצהריים ולמרות ההתחממות הבטחונית בצפון, מנגד השפעה חיובית על השקל נובעת מהעליות בחוזים בוול סטריט - כעת השקל נסחר ב-3.268 שקלים.

10:04

המסחר בת"א נפתח במגמה חיובית עם הרוח הגבית מהבורסות בעולם הבוקר. מדד ת"א 35 עולה ב-0.4% ומדד ת"א 90 ב-0.2%.

08:16

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת - הבורסה תושפע הבוקר מההתחממות הצבאית בצפון שתאוזן ע"י העליות בבורסות בעולם - הבוקר ההתאוששות בשווקים נמשכת עם עליות נאות באסיה ובחוזים בארה"ב. אחר הצהריים צפוייה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להוריד את הריבית המקומית לאחר קרוב לשנתיים (ראו הרחבה בהמשך). בארה"ב מוצאים עידוד לכך שהסבירות להורדת ריבית ב-10 לדצמבר גדלה ל-67% מ-41% לפני שבוע, אחרי שאחד מהנגידים של הפד המקורב לנגיד פאוול הביע תמיכה בהורדת ריבית.

אתמול, פתחה הבורסה המקומית את שבוע המסחר כמו שסיימה אותו בשבוע שעבר - ירידות שערים, וזאת בהשפעת ההסלמה בצפון ולמרות ההתאוששות בניו יורק ביום שישי. הסנטימנט השלילי הועצם במשך היום בעקבות הדיווחים על ניסיון החיסול של בכיר חיזבאללה בביירות.

נזכיר שנותרו 5 ימי ראשון בלבד בהם הבורסה תפעל - החל מינואר הקרוב, ימי המסחר יעברו לשני עד שישי.

מדד ת"א 35 נפל בכ־1.2% בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ־1.4%.

מדד ת"א נפט וגז המשיך ליפול ואתמול ב 3.2% - שתי התפתחויות השפיעו על מניות הנפט - הירידה במחירי הנפט בעולם ובלימת היתר היצוא לעסקת הענק של גז ישראלי למצרים, תמר פטרוליום המשיכה לצנוח בעקבות הדוחות החלשים שפרסמה ביום חמישי.

מניית דלק קבוצה ירדה בכ־4% לאחר שבנק ההשקעות גולדמן זאקס הוריד את הדירוג של מניית איתקה, הנסחרת בבורסה בלונדון ונמצאת בבעלותה של הקבוצה - "המניה נראית יקרה".

מדד מניות הטכנולוגיה ירד ב 2.2% בהשפעת הירידות במניות השבבים, טאואר וקמטק נפלו במעל 7% ו־5%, בהתאמה. מנגד, דואלית אחרת, נייס תיקנה ב-5% את הנפילה של רבע משוויה שבוע שעבר.

מניית יצרנית תוספי התזונה טופ גאם זינקה כב־14%, לאחר שדיווחה על הכנסות שיא רבעוניות של כ־29.5 מיליון דולר, גידול של כ־98%, הרווח הנקי - פי 4 מהרבעון המקביל אשתקד.

עוד בתוך עונת הדוחות - תפרון נפלה ב-35%, למרות שהחברה בחרה לפרסם את דוחות הרבעון השלישי ביום חמישי אחרי הנעילה.

פוםוום זינקה בכ-9% לאחר שהרווח הנקי עלה מ-3.5 לעומת 1.1 מיליון שקל רבעון מקביל, למרות ירידה של כ-8% בהכנסות.

פרטנר ירדה בכ-5% לאחר שהציגה צמיחה מתונה ברווח של כ-6%.

● האם שוק המניות האמריקאי יחזור לעלות, או שהריבאונד עדיין רחוק?

באסיה נפתח שבוע המסחר במגמה חיובית בעקבות העליות בוול סטריט בסוף יום המסחר בשישי - שנגחאי נסוגה ב-0.25%, לעומת זאת מדד הנג סנג של הונג קונג עולה ב-1.2%, הקוספי הדרום קוריאני יורד ב-0.2%, בהודו מדד ניפטי 50 עולה ב-0.1%. ביפן לא מתקיים היום מסחר.

החוזים העתידיים בוול סטריט ירוקים בינתיים הבוקר - נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 ודאו ג'ונס בכ-0.3%.

ארה"ב נכנסת רשמית לעונת החגים והקניות של סוף השנה: ביום חמישי, חג ההודיה, לא יתקיים מסחר בוול סטריט. בשישי, בלאק פריידי, המסחר יינעל מוקדם, 20:00 שעון ישראל.

וול סטריט תפתח אחר הצהריים את השבוע המקוצר לאחר שבוע סוער ותנודתי במיוחד. הדוח החזק של אנבידיה הצליח, לשעה קלה בלבד לשנות את מצב הרוח בוול סטריט, שהושפע בעיקר מחששות חוזרים לגבי התמחור הגבוה של החברות בתחום ה-AI.

מדדי המניות, סגרו את הרצף הגרוע ביותר מאז הירידות של אפריל האחרון. בסיכום שבועי, מדד ה-S&P500 ירד ב-1.9%, נאסד"ק ב-2.7% והדאו-ג'ונס ב-1.9%. עוד בצד של נכסי סיכון - הביטקוין, נפל בכ-22% מתחילת החודש והוא בדרך לחודש הגרוע ביותר מאז 2022.

"גם עם כל הרעש והתנודתיות, כדאי לשים דברים בפרופורציה", אומר מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, "מדד ה-S&P 500 נמוך בכ-4.4% בלבד משיא כל הזמנים שנרשם בסוף אוקטובר, תיקון סטנדרטי לגמרי. נזכיר כי היסטורית, תיקונים של 5% מתרחשים בממוצע 3 פעמים בשנה. כמו כן, למרות הירידות האחרונות, נציין כי מתחילת השנה המדד עדיין בתשואה דו-ספרתי של כ-12%".

● WSJ | ארבעים שנה הוא צדק לגבי הבינה המלאכותית. עכשיו הוא חושב שכולם טועים

בכיר בגולדמן זאקס מציע הסבר אחר לנפילות האחרונות בוול סטריט - גידור סיכונים. תחושת הסכנה דחפה רבים מהמשקיעים לחפש הגנות מפני ירידות נוספות, כתב ג'ון פלוד, שותף בגולדמן זאקס. "יש הרבה צלקות בשוק עכשיו והתמקדות קיצונית בגידור סיכונים".

בגולדמן דיווחו על עלייה חדה בשורטים במוצרים שונים - כולל תעודות סל על מניות וחוזים עתידיים. במחלקת המסחר ציינו גם נזילות חלשה, כאשר עומק ה־ top-of-book ב- S&P 500 ירד מתחת ל-5 מיליון דולר לעומת ממוצע שנתי של 11.5 מיליון (כלומר, הנזילות נחתכה בחצי), דבר שמגביר את תנודות השוק.

כך למשל, אורקל , ענקית מסדי הנתונים שבעבר נחשבה שמרנית, ושהתמנפה בעשרות מיליארדים ושילבה את עתידה בגל הבינה המלאכותית, הופכת במהירות למדד המרכזי בשוק האשראי לסיכון בתחום ה-AI. בשלושה חודשים מניית החברה צנחה ביותר מ-40% מאז השיא שרשמה בתחילת ספטמבר. לאורקל אף פעם לא הייתה נפילה כזאת.

מחיר ההגנה מפני חדלות פירעון של אורקל לחמש שנים שולש בחודשים האחרונים, והגיע ביום רביעי לשיא של 1.11 נקודות אחוז לשנה, מה שאומר כ־111 אלף דולר עבור כל 10 מיליון דולר של חוב מבוטח, לפי ICE Data Services.

● חשש מהרווח בטווח הקצר: מניית וויקס איבדה חצי מהשווי בתוך חודשיים

הצרכן האמריקאי נכנס לעונת החגים במצב מדשדש.

לפי בלומברג, זה היה המסר המרכזי משבוע של דוחות רבעוניים מצד רשתות קמעונאיות גדולות, שהציגו סימני זהירות בקרב קונים שמוטרדים יותר ויותר מהיחלשות שוק העבודה ומהמשך האינפלציה.

ביום שישי הצליחה מניית טרגט להתאושש, מה שמנע ממנה את השבוע הגרוע ביותר מאז אפריל, לאחר שהדוחות הראו כי החברה הורידה מחירים - על חשבון הרווחים - בעוד הצרכנים מצמצמים קניות של מוצרים לא חיוניים כמו ביגוד ומוצרים לבית. מניית הום דפוט ירדה ביותר מ־5% במהלך השבוע, הירידה החדה ביותר מאז מרץ, לאחר שהחברה הורידה תחזיות בשל בעלי בתים שמתקשים כלכלית ונדחים בקניית מוצרים יקרים.

בבלומברג מציינים שאפילו וולמארט שנחשבת ל"כוכבת הנשף" של עולם הקמעונאות, שיגרה בעצמה מעין אזהרה כלכלית. הצמיחה שהציגה הגיעה בעיקר ממכירות מזון ומלקוחות מהמעמד הבינוני שמחפשים מבצעים - שני סימנים לכך שהצרכנים נהיים זהירים יותר.

תוצאות השבוע, שכללו גם את גאפ , ‏רוס סטורס ו־טי.ג'יי.אקס , הראו שמספר הולך וגדל של צרכנים מתחילים לפקפק בקניות שאינן חיוניות, ועוברים למוצרים בסיסיים כדי למתוח כל דולר. ויותר מטריד: גם אמריקאים אמידים - שהובילו את הצמיחה הכלכלית רוב השנה - מתחילים להקפיד יותר על הוצאות.

את האווירה משקף מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, שירד החודש קרוב לרמת השפל ההיסטורית. לפי הדו"ח, "הצרכנים ממשיכים להיות מתוסכלים מהמשך המחירים הגבוהים ומהיחלשות ההכנסות". השבוע יתפרסמו תחזיות חשובות לקראת עונת הקניות של חג המולד מצד בסט ביי , ‏דיקס ספורטינג גודס וקמעונאיות האופנה אברקומבי ופיץ' ו־אורבן אאוטפיטרס .

למרות שהאינפלציה מתקררת, בבלומברג מעריכים שלחצי המחירים ימשיכו להיות מכשול מרכזי עבור מגזרי מוצרי היוקרה (discretionary) והמוצרים הבסיסיים (staples). לכן הטון שבו מנהלי הרשתות ידברו על מבצעים ועל עונת החגים יהיה קריטי.

ובכל זאת, יש גם מעט אופטימיות: לפי תחזית של הפדרציה הלאומית לקמעונאות (NRF), הוצאות החגים השנה יחצו את רף טריליון הדולר וישברו שיא - למרות זהירות הצרכנים.

עם זאת, נראה שעונת הקניות השנה תהיה מתונה יותר משנה שעברה. לפי נתונים שאספה מישל וויבר, אסטרטגית מניות ותמות בארה"ב ממורגן סטנלי, פחות צרכנים מתכננים להגדיל את הוצאות החג - בעיקר בגלל המחירים הגבוהים.

במהלך השבוע, ימשיכו לזרום לשוק האמריקאי נתוני מאקרו שעוכבו בימי ההשבתה הפדרלית. בחזית הדוחות רגיעה יחסית, לקראת החג. בין המפרסמות המעניינות: זום בשני אחרי הנעילה, עליבאבא בשלישי לפני הפתיחה, HP וזיסקיילר , בשלישי אחרי הנעילה.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, נרשמו עליות קלות בביקושים לאג"ח, זאת, על רקע תחזיות להורדת ריבית על ידי בנק ישראל היום.

כלכלני לידר שוקי הון ציינו בסקירתם השבועית כי הם "שילוב של מדיניות מוניטרית מרסנת יחסית, עם הרחבה פיסקאלית, מגביל את האטרקטיביות של האפיקים הארוכים. קיימת עדיפות לאפיקים הבינוניים, גם שקליים וגם צמודים". הורדת הריבית הצפוייה היום לא תשפיע כנראה על אגרות החוב - הרבה מהשפעת הריבית מגולמת מראש בשוק ההון, במיוחד באפיק הזה.

בעקבות הזינוק הדרמטי בהסתברות שמתמחרים בשווקים להורדת ריבית בארה"ב, שעלתה בסוף השבוע מכ־44% לכ־70% נרשמו ביום שישי ירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות לאורך העקום (המשקפות ירידה בסיכון שמתמחרים המשקיעים). התשואה לעשר שנים ירדה בכ־4 נקודות בסיס לרמה של 4.06%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בשיעור דומה לרמה של כ־3.51%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש בשבוע שעבר בעקבות הירידות בוול סטריט בכ-1.2% ונסחר בשישי בשווקים בעולם ב-3.27 שקלים. הבוקר נסחר השקל ביציבות.

מחירי הנפט סיכמו את השבוע החולף בירידות של מעל 3%, על רקע המגעים לעסקה לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין המשיך לצנוח בסוף השבוע. ביום שישי, מחירו התקרב לרף ה־80 אלף דולר, אם כי מאז הוא התאושש מעט ונסחר נכון לצהרי יום ראשון סביב 86 אלף דולר - ירידה של כ־30% מהשיא באוקטובר. הירידות מתרחשות, בין היתר, על רקע מגמה בולטת של מעבר מנכסי סיכון ספקולטיביים להשקעות דפנסיביות יותר, כמו מניות ביטוח בריאות ומוצרי צריכה בסיסיים.

4. מאקרו

כל העיניים היום יופנו היום לירושלים שם תפרסם אחר הצהריים הוועדה המוניטרית של בנק ישראל את החלטת הריבית, האחרונה לשנת 2025. האם לאחר כמעט שנתיים ו-14 פגישות רצופות בהן הריבית נותרה ללא שינוי (4.5%), תחליט סוף סוף על הורדתה?

רוב הכלכלנים צופים שכן, ושהבנק יצטרף לרוב המדינות שכבר החלו בסבבי הורדות ריבית בחודשים האחרונים, בעיקר הבנק הפדרלי של ארה"ב, הבנק המרכזי האירופי וזה של בריטניה.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס כתב שבעוד שבהחלטת הריבית האחרונה בספטמבר הבנק שם דגש על אינפלציה שעדיין קרובה לגבול העליון ועל אי הוודאות הגבוהה סביב המלחמה בעזה, "הפעם קשה יהיה להתעלם מההתפתחויות החיוביות. האינפלציה השנתית ברמה של 2.5% וצפויה לשמור על יציבות עד סוף השנה, ובחזית הביטחונית - המציאות השתנתה לחלוטין לאחר סיום המלחמה", כתב.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים, כתב ש"חרף הצמיחה החדה ברבעון השלישי, אנו נותרים בהערכתנו כי בנק ישראל יוריד את הריבית השבוע, אך כי יימנע מהורדת נוספת בפגישה בתחילת ינואר. השוק תמחר ביום שישי הורדת ריבית בהסתברות של כ- 90%, ורמת ריבית של קרוב ל- 3.45% בעוד כשנה".

"קשה להצדיק המשך החזקת ריבית ברמה גבוהה בכ-2% מעל האינפלציה, הפער הגדול ביותר בקרב הבנקים המרכזיים העיקריים, מיוחד כשהשקל כמעט בשיא מול סל המטבעות", אמר אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב.

הנעלם המרכזי בשווקים הוא לגבי הורדות נוספות, ולגביו יש ספק. לא קשה לנחש שהבנק ימשיך ויעקוב אחרי תקציב הממשלה ועד כמה זה יהיה תקציב אחראי ומחולל צמיחה, המתמודד עם אתגר הגירעון. המשך פריצת מסגרת התקציב והגרעון הממשלתי עלול להוות איום על היכולת להמשך הורדות ריבית.

זבז'ינסקי ממיטב אומר שעל פי התמחור בשוק, (IRS - חוזי החלפת ריבית), רמת הריבית של בנק ישראל צפויה להגיע לרמה של כ-3.4%. הפער בין ה-Terminal (ריבית שיווי משקל) בישראל לריבית הממוצעת של בנק ישראל בעשר השנים האחרונות (1.4%), עומד על 2.0% בין הגבוהים במדינות הרלוונטיות להשוואה. קשה למצוא סיבה מדוע הריבית בישראל תהיה יחסית גבוהה בהשוואה למדינות האחרות, לעומת המצב שהיה בעשור האחרון. הרי האינפלציה בישראל כבר לא גבוהה בהשוואה למדינות האחרות ואחרי מדד ינואר תהיה בין הנמוכות".

"רמת הריבית במדינות שונות בעשור האחרון הייתה קשורה בקשר הפוך לעוצמתו של המטבע. ככל שהמטבע היה חזק יותר הריבית הייתה נמוכה יותר. ריבית בנק ישראל ביחס למדינות האחרות הייתה בין הנמוכות בהתאם לחוזקו של השקל. אם לא יקרו אירועים חריגים, השקל ימשיך להתחזק ולהפעיל לחצים על בנק ישראל להוריד ריבית לרמה נמוכה יותר", אומר זבז'ינסקי.

גם כלכלני בנק הפועלים מחכים למסר שיצא מהבנק, "המסר הוא אולי חשוב יותר, השווקים מאמינים כעת שהריבית תפחת בשנה הקרובה בכנקודת אחוז לרמה של 3.5%. אפשר לראות במספר הזה אולי פשרה בין הערכה שהאינפלציה צפויה להתכנס ליעד, לבין הלחצים המתמשכים משוק העבודה ההדוק". בבנק חושבים שההורדה היום עשויה להספיק לטווח הנראה לעין, "יש במספר הזה גם הגיון כלכלי מסוים, הוא מייצג ריבית ריאלית של כ-1.5% מעל מרכז יעד האינפלציה - זו הקלה מוניטרית ביחס למצב הנוכחי, אבל ריבית ריאלית גבוהה ביחס לעבר, שנותנת מענה מסוים לגורמים מבניים כמו מחסור בעובדים".

בהראל אומרים ש"עם זאת, הצמיחה הגבוהה ושוק העבודה ההדוק מצמצמים את ההסתברות להפחתה נוספת כבר בתחילת ינואר 2026".

לפי התחזית האחרונה של חטיבת המחקר בבנק ישראל עצמו, הריבית הממוצעת ברבעון השלישי של 2026 תהיה 3.75%. המשמעות עשויה להיות שבשנה הקרובה יתקבלו שלוש החלטות להורדת ריבית.

5. תחזית

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב פרסם אתמול את התחזית של בית ההשקעות לשנת 2026, הכותרת "אין מניות זולות" מדברת בעד עצמה.

זבז'ינסקי אומר שכמעט כל מדדי המניות העיקריים בעולם קרובים שיא של 15 השנים האחרונות, למעט בורסת סין והונג קונג, עליהן הוא ממליץ, וגם על השוק המקומי - "תשואה שקלית ללא תחרות".

הוא מציין ש"וק המניות האמריקאי יקר, שהפער בין מכפיל רווח חזוי לבין הממוצע שלו של 20 השנים האחרונות במדדי S&P 500 ונאסד"ק הגבוה ביותר מכל מדדי המניות החשיפה למניות של המשקיעים קרובה לשיא ושחשיפת משקי הבית עומדת על 31% מסך הנכסים שלהם כאשר בשיא בועת הדוט.קום חשיפתם עמדה על כ-25%.

ובפרט ששוק המניות האמריקאי תלוי בענקיות הטכנולוגיה, "גם הן לא כיכבו השנה והשיגו תשואות בינוניות-מטה בהשוואה למדדי המניות בעולם, אך הביצועים של יתר 493 המניות במדד S&P 500 היו בתחתית בהשוואה למדדי מניות העיקריים בעולם".

במיטב אומרים שגם הורדת ריבית הפד לא תשנה הרבה, כך לפחות לפי ההיסטוריה, "במחזורי הורדות ריבית שהיו ב-50 השנים האחרונות, שוק המניות הציג ביצועים חיוביים פעמיים (1995, 2019 - שנה של תחילת הורדות ריבית), התרסק פעמיים (2000, 2007), ודשדשו פעם אחת (1989)".

לסיכום, אומרים במיטב, "שוק המניות האמריקאי לא נראה אטרקטיבי ביחס לסיכונים. היינו ממליצים להעביר מיקוד מהסקטורים בוני AI לסקטורים שאמורים ליהנות יותר משימוש בטכנולוגיה".

כאלטרנטיבה לשוק המניות האמריקאי מציעים במיטב בעיקר את אסיה. "השיפורים בפרמטרים כלכליים ופיננסיים במדינות אסיה, אלה ימשיכו לדעתו לתמוך בהשקעה בשווקים שלה. השנה אנו מוסיפים להמלצה גם את השוק הסיני. הימנעות מחשיפה לסין התחילה אחרי שהשלטונות בסין נקטו בהתערבות גסה בשווקים שפגעו בכלכלה הסינית והבריחו משקיעים זרים. נראה, שהממשלה למדה את השיעור. מעשיה והצהרות קובעי המדיניות בשנה האחרונה הראו שהממשלה מעוניינת לתמוך בשוק המניות ואף מבצעת רפורמות לטובת המשקיעים. כל ירידה בשווקים הובילה לתגובת הממשל שהגביר תמיכה בהם באמצעות הגופים שכפופים לו".

במיטב מציינים גם שתפיסת המשקיעים בעולם התחילה להשתנות, שזרם הכספים שנכנס לתעודות סל המתמחות בסין ונסחרות בארה"ב חזר לגדול. "יותר גופים בינלאומיים ממליצים על סין. המניות הסיניות ואלה בהונג קונג עדיין יחסית זולות בהשוואה לשוקי המניות בעולם. הסיכון של התפוצצות בועת ה-AI בסין נמוך יותר מאשר בארה"ב".

"אומנם, לאחרונה יש סימני האטה בכלכלה הסינית, במיוחד בשוק הנדל"ן ובהשקעות, אך זאת במידה רבה האטה-מנוהלת (הקטנת עודף כושר הייצור, הקטנת השקעות בתשתיות ע"י הגופים הממשלתיים). המדיניות הכלכלית בסין צפויה להיות תומכת, גם המוניטארית וגם הפיסקאלית. הגירעון הממוצע שצפוי בסין בשנים הקרובות עומד על כ-8% תמ"ג, אך להבדיל מארה"ב, מימונו פחות תלוי במשקיעים החיצוניים. יתרון נוסף של שוקי המניות הסיני וההונג קונגי, הקורלציה הנמוכה שלהם עם שוק המניות האמריקאי, לסיכום, אנו מוסיפים גם את המניות בסין להמלצה על שוקי המניות באסיה".

באירופה ויפן ממליצים במיטב על חשיפה במשקל שוק.

במיטב מציינים גם את היתרונות של שוק המניות המקומי - "השוק הישראלי השיג ביצועים עודפים משמעותיים בשנה האחרונה וכבר לא ממש זול בהשוואה לשווקים האחרים. היחס בין מכפיל הרווח בישראל ל-MSCI World עומד ברמה ממוצעת של 15 השנים האחרונות, אך היחס בין המכפיל הישראלי למכפיל של MSCI World ex US כבר די גבוה בהשוואה למה שהיה נהוג בעבר".

עם זאת, במבט לשנה הקרובה במיטב עדיין רואים מספר יתרונות של השקעה במניות בישראל: ציפיות לשיפור בצמיחה והורדת ריבית צפויה. "נמשך גידול בהפקדות לחיסכון ארוך טווח אצל המשקיעים המוסדיים וזרימת כספים לקרנות הנאמנות שעשויה אף להתגבר בעקבות הורדת הריבית - הפקדות נטו ב-12 החודשים האחרונים אל הגופים המוסדיים וקרנות הנאמנות (ללא הכספיות) הסתכמו בכ-113 מיליארד של, שיא של כל הזמנים וממשיכות לגדול".

"השפעת זרימת כספי המוסדיים על השוק המקומי חזקה במיוחד בגלל שאפילו אחרי העליות החדות בשנה האחרונה, שוק המניות המקומי עדיין קטן יחסית. ובפועל, הוא אפילו קטן יותר מכיוון שאחזקות בעלי עניין בישראל גבוהות בהרבה מהממוצע של מדינות ה-OECD, מה שמשאיר מעט 'סחורה צפה' לשאר המשקיעים".

לבסוף מציינים במיטב יתרונות נוספים לשוק שלנו - "הקורלציה בין שוק המניות המקומי לאמריקאי נמוכה מאוד ביחס לשווקים האחרים, למעט השוק הסיני, ותשואה שקלית ללא תחרות - יתרון נוסף של השוק המקומי זה השקל, במיוחד בשווקים עולים. התשואה השקלית שהשיג ת"א 125 ב-5 השנים האחרונות הייתה גבוהה בכמעט 50% מ-S&P 500 ונאסד"ק".