עסקה אחר עסקה - החברה הביטחונית בבורסה שלא עוצרת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

שבוע המסחר הראשון של דצמבר התחיל באווירה חיובית בשוק המניות המקומי, כאשר המדדים בת"א זינקו. ת"א 35 קפץ ב-3.4% ושבר את שיא כל הזמנים בפעם ה-52 מתחילת השנה, ות"א 90 הוסיף לערכו 1.1%. מדד הבנקים בלט לטובה עם קפיצה של יותר מ-5% וגם הוא נסחר בשיאים חדשים, וגם מדד הביטוח שעלה ב-2.7%.

שבוע המסחר הנוכחי בת"א צפוי להיפתח היום במגמה מעורבת, עם השפעה קלה מצד המניות הדואליות שחוזרות בפער חיובי של 0.1%. טבע חוזרת בפער של 0.6%, בין מניות השבבים צפויה לבלוט קמטק עם פלוס 1.2%, נובה עם 0.7% וטאואר עם 4.3%. מנגד, איי.סי.אל צפויה לרדת ב-1.1% ואורמת ב-0.6%.

במהלך השבוע החולף, בלטה לרעה מניית איי.סי.אל , שירדה בעקבות קביעת בג"ץ שעליה לשלם על המים שמפעלי ים המלח שואבים, כשהיקף התשלום עשוי להגיע לכ־500 מיליון שקל. מניה נוספת שירדה בשיעור משמעותי במהלך השבוע היא זו של בית ההשקעות מיטב, שם דיווחו על גיוס ענק של כחצי מיליארד שקל בעיקר ממשקיעים זרים, בדיסקאונט של כ־10%.

מי שבלטה לרעה בסוף שבוע המסחר היא מניית ארית תעשיות , שצללה בכ-20% ביום חמישי, לאחר שדיווחה על כוונתה להנפיק את החברה הבת רשף לפי שווי 4.3 מיליארד שקל - נמוך משוויה של החברה האם, שזו פעילותה המרכזית. זאת, לאחר ששוויה של יצרנית המרעומים משדרות נסק בשלוש השנים האחרונות במעל ל־4,000%.

גם מניית צים ריכזה עניין בשבוע החולף, אחרי שנחשפה בגלובס הצעת הרכש של ענקית הספנות הפג לויד, שמחזיקה ב-7.4% משוק הספנות כולו והיא השחקן החמישי בגודלו בענף. צים מחזיקה לשם השוואה ב-2.5% מהשוק והיא במקום התשיעי. עוד נודע לגלובס כי גם שתי השחקניות הגדולות ביותר בעולם מביעות עניין בחברה הישראלית. MSC עם 20.2% מהשוק ומארסק עם 14.3% בוחנות אף הן את המהלך. המרוץ לרכישת החברה החל לאחר שהבעלים הקודם, עידן עופר, החליט למכור את החזקותיו בצים (דרך חברת קנון שבשליטתו). לאחר מכן, המנכ"ל אלי גליקמן ניסה את כוחו יחד עם איל הספנות רמי אונגר, אך דירקטוריון צים החליט לבחון חלופות נוספות.

ביום שישי האחרון, אלביט מערכות חתמה על עסקת ענק מול יוון - כך לפי רויטרס. לפי הדיווח, ועדת הביטחון של הפרלמנט היווני אישרה רכישה של 36 מערכות PULS מתוצרת אלביט תמורת 650 מיליון אירו. מה שתהיה רכישה יוונית משמעותית ראשונה מבין כמה שצפויות בקרוב, כחלק מתוכנית ההצטיידות של יוון שכוללת רכש בסך כ־32.66 מיליארד דולר עד 2036. זאת, בהמשך לעסקת הענק בהיקף של 2.3 מיליארד דולר עליה הכריזה לאחרונה ועסקאות נוספות. המניה רשמה עלייה של כ-65% מתחילת השנה.

השבוע יחלו להיסחר מניותיה של חברת המזון סוגת, לאחר שהיא השלימה הנפקה מוצלחת לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל (אחרי הכסף). סוגת תקווה להנות מהמומנטום בשוק המקומי, שבא לידי ביטוי, בין היתר, בעליות של 7% במניית עמל ומעבר , שהצטרפה לבורסה לפני כשבועיים.

במבט קדימה, עיני המשקיעים ברחבי העולם יהיו נשואת אל עבר החלטת הריבית של הבנק הפדרלי בארה"ב, הצפויה ביום רביעי הקרוב (10 בדצמבר). זאת, בתום כינוס חברי ועדת השוק הפתוח הפדרלית (FOMC) שתקבע את החלטת הריבית האחרונה של 2025. בזמן שהכלכלנים חלוקים בשאלה האם מתווה הורדת הריבית יימשך בפעם השלישית ברציפות, ההערכות בשוק הן שהבנק יוריד את הריבית ב־25 נקודות בסיס (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

בוול סטריט, המסחר ביום שישי ננעל בעליות שערים, כאשר מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק סיכמו יום רביעי ברציפות של עליות. ה-S&P 500 עלה בכ-0.2% ונסחר בסמוך לשיא כל הזמנים שלו, הנאסד"ק טיפס בכ-0.3% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.2%.

המסחר התנהל כאשר ברקע, פורסם בעיכוב מדד ה-PCE לחודש ספטמבר - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב. מדד הליבה הציג עלייה שנתית של 2.8%, מעט פחות מצפי הכלכלנים שעמד על 2.9%. נוסף על כך, סקר הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, היה גבוה מן הצפוי לחודש דצמבר.

מנגד, התמונה המצטיירת באשר למצבו של שוק העבודה האמריקאי ממשיכה להיות מורכבת. דוח התעסוקה של ADP, האומד את השינוי במספר המועסקים בארה"ב בקרב חברות פרטיות (להוציא עובדי ממשלה וחקלאות), העיד על האטה מפתיעה, עם ירידה של 32 אלף במספר המועסקים בנובמבר. מדובר בירידה חדה לעומת הנתון שנרשם באוקטובר, אז דיווחה חברת כוח האדם על עלייה של 47 אלף בכמות המועסקים, וגם לעומת צפי האנליסטים, שצפו דווקא תוספת של 40 אלף משרות. ב-ADP ציינו כי העסקים הקטנים, שבהם מועסקים 50 עובדים או פחות, הם אלו שספגו את רוב הלחצים, עם ירידה של 120 אלף משרות - הנפילה החודשית הגדולה ביותר מאז מרץ 2023.

לצד זאת, דוח שפרסמה חברת ההשמה Challenger, Gray & Christmas הצביע על כך שחברות בארה"ב קיצצו 71 אלף משרות בחודש נובמבר - הנתון הגבוה ביותר מאז 2022.

מניית נטפליקס ירדה ביום שישי בקרוב ל-3% ומנגד מניית אולפני הקולנוע וורנר ברדרס דיסקברי , קפצה ב-6%, לאחר שענקית הסטרימינג, נטפליקס, הודיעה על רכישת הענק של אולפני הקולנוע ב-72 מיליארד דולר ולפי שווי של 82.7 מיליארד דולר. בכך תקבל החברה לידיה גם את הארי פוטר, היקום של DC, סדרות כמו הסופרנוס, הלוטוס הלבן, חברים ומשחקי הכס, HBO ועוד מגוון סרטים. במקביל, הרשתות CNN ,TBS ו-TNT יועברו לחברה עצמאית ויפוצלו לפני השלמת העסקה.

2. שוקי האג"ח

בזמן שבשוק המניות נרשמו עליות, שוק החוב המקומי רשם במהלך השבוע החולף ירידות שערים. מדד תל גוב־כללי, הכולל בתוכו את כלל האג"ח הממשלתיות, ירד ב־0.3%. ירידה משמעותית יותר נרשמה באג"ח הקונצרניות, כשמדד תל בונד 20 רשם ירידה שבועית של 0.65% ותל בונד 60 השיל 0.4%.

בסקירתם השבועית, ציינו יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון כי "הנימה הניצית מכיוונו של בנק ישראל הורידה את הציפיות בשוק להורדת ריבית מהירה. שמרנות מוניטרית וחשש למדיניות פיסקלית מרחיבה ב־2026 יקשו על רווח הון באפיקים הארוכים". על כן, בלידר ממליצים למשקיעים לפנות לאפיקים הבינוניים, הן הצמודים והן השקליים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשבוע החולף חזר השקל להתחזק מול האירו והדולר. מתחילת השנה עלה ערכו של המטבע המקומי בכ־11% מול הדולר והוא נסחר ברמות של 3.23 שקל. זאת, אחרי שבשבועות האחרונים חלה התחזקות של הדולר מול השקל.

בגזרת המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין רשם השבוע התאוששות קלה, אחרי שבחודשיים האחרונים נרשמו ירידות חדות בערכו - לאחר שבמהלך חודש אוקטובר הוא הגיע לרמות שיא היסטוריות. הבוקר, נסחר הביטקוין סביב רמה של 89 אלף דולר.

מחיר הזהב ירד קלות במהלך שבוע המסחר, והוא המשיך להתרחק מרמות השיא שרשם בחודש שעבר, על רקע המתיחות בשוק ההון.

4. מאקרו

ביום רביעי תתקבל החלטת הריבית הקרובה של הפד (הבנק המרכזי האמריקאי) במה שתהיה החלטת הריבית האחרונה לשנת 2025. כזכור, מגמת ירידת הריבית בארה"ב התחדשה בחודשים האחרונים וזו כבר עומדת על 4%. אמנם לא כל הכלכלנים מסכימים על כך, אך בשוק החוזים כבר הכריעו שהריבית תרד בעוד רבע אחוז, כך על פי 86% מהחוזים, במה שתהיה הורדת הריבית השלישית ברציפות של הבנק המרכזי האמריקאי.

הסיבה למחלוקת בין הכלכלנים היא, שהאינפלציה בארה"ב עדיין נמצאת ברמה גבוהה מדי (3%) ביחס לרצון של הפד להגיע לאינפלציה ממוצעת של 2%. אך מנגד, שוק העבודה האמריקאי, הנושא השני במנדט של הפד, נמצא בהיחלשות. גם מפרוטוקול הישיבה הקודמת של הפד, להחלטת הריבית הקודמת של חודש אוקטובר, עולה כי חברי הפד חלוקים לגבי הצורך להמשיך ולהוריד את הריבית.

"אני מצפה שהפד יוריד את הריבית בפגישה. אני יודע שהיו הרבה ויכוחים, במיוחד אחרי אוקטובר, לגבי הנטיות של פאוול, אבל אני חושב שזה היה יותר בגלל חוסר נתונים זמינים עקב השבתת הממשל", אמר תומאס סימונס, הכלכלן הראשי של ארה"ב בג'פריס לרויטרס ביום חמישי האחרון.

"אמנם הגיוני שהוא (יו"ר הפד ג'רום פאוול, נ"א) יהיה מודאג, אך הוא לא בהכרח יכול לטעון שוב את אותו טיעון כעת. ראינו מספיק תמיכה בהמשך הורדת הריבית מצד רוב חברי מועצת המנהלים בתגובותיהם הפומביות מאז החלטת הריבית באוקטובר".

בחזרה לארץ, בבנק אוף אמריקה צופים לישראל צמיחה של 4.2% בשנת 2026 ושל 4% ב־2027. להערכתם, בשנה הקרובה, הריבית צפויה לרדת לרמה של 3.25% ולהישאר כך גם ב־2027. כמו כן, בבנק מחזיקים בהמלצת Overweight (תשואת יתר) על ישראל, בהתחשב "בתמחור אטרקטיבי ובתחזית פיסקלית איתנה".

בבנק מציינים כי התרחיש הסביר ביותר בעיניהם הוא שמירת סטטוס קוו של "לא מלחמה - לא שלום", עם סיכון מתמשך להפרעות לשיט בים האדום. עם זאת, הם מציינים, כי המתיחות בין ישראל לאיראן עשויה לשוב ולצוף, אך בעוצמה נמוכה יותר בהשוואה לאירוע האחרון, וכי רמות המתיחות עשויות לעלות גם בכל הקשור ללבנון ועזה.

בין הסיכונים לכלכלת ישראל הם מציינים אירועים גיאופוליטיים וכן הידרדרות במצב הביטחוני, כמו גם האטה בכלכלה וחוסר יציבות במגזר הפיננסי. מנגד, הם מעריכים כי תרחיש של הפחתת סיכונים גיאופוליטיים עשוי לתרום לכלכלה.

5. תחזית

בנק אוף אמריקה פרסם במהלך השבוע שעבר כי הוא שומר על המלצת ה"קנייה" שלו על מניית אמזון ומעלה את מחיר היעד שלה ל-303 דולר - המשקף אפסייד של מעל 35% לעומת מחירה נכון לנעילת המסחר ביום שישי האחרון. זאת, על בסיס עדכון תחזיות ה-EPS החל מסוף 2025 עד סוף 2027.

הבנק ציין כי "האירוע השנתי re:Invent של AWS הדגיש את המיקוד בבינה מלאכותית (AI). ההכרזות כללו זמינות של Trainium3, שיתוף פעולה טכנולוגי עם Nvidia בפיתוח Trainium4 והשקת Al Factories לפריסת תשתית ייעודית במרכזי נתונים של לקוחות. אף שלא נרשמה הכרזה מפתיעה גדולה, אנו סבורים כי הביקוש ל-AI חזק, ומוצרי AWS מתקדמים, עם יכולות מוגברות ואינטגרציה טובה יותר. אנו נותרים בגישה קונסטרוקטיבית לגבי האצת ההכנסות של AWS לעבר 25% ב-2026".