ת"א 35 עלה ב-1% ועבר לתשואה שבועית חיובית; טאואר זינקה בחדות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

13:50

המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בעליות. ת"א 35 קפץ ב-1% בהובלת מניית טאואר , שזינקה ב-9%. ת"א 90 עלה ב-0.4%, מדד הבנקים טיפס ב-1.2%, ת"א טכנולוגיה הוסיף 1.3%. מדד ת"א נפט וגז, שנסחר במהלך רוב היום מעל ל-1%, נחלש ונסגר בעלייה של 0.4%. מדד ת"א בנייה ירד ב-0.7% ומדד הביטחוניות איבד 0.8%.

מדד ת"א 35 עבר היום לתשואה שבועית חיובית. בסיכום שבוע המסחר (מיום שני עד שישי) עלה המדד ב-0.5%. מדד ת"א 125 עלה אמנם ב-0.8% ביום שישי, אך ירד בסיכום שבועי ב-0.1%. מדד הבנקים טיפס בסיכום שבועי ב-2.5%. המדד מתאושש לאחרונה, על רקע צפי להקלה בשוק הנדל"ן והרגיעה המסויימת בזירת המלחמה מול איראן. אך בשנה החולפת עלה המדד ב-22%, כמחצית התשואה של מדד ת"א 35 (42%).

טאואר, יצרנית השבבים ממגדל העמק, עומדת בסוף יום שישי במקום השישי בבורסה במונחי שווי שוק (82 מיליארד שקל). המניה, שכאמור זינקה בשישי ב-9.1%, על רקע סנטימנט חיובי שמגיע מחו"ל, כנראה לגבי כלל סקטור השבבים. מתחילת השבוע עלתה המניה ב-6.5%, והוסיפה לשווי השוק שלה 5 מיליארד שקל.

פאלו אלטו עלתה ב-3% ביום המסחר הראשון של במדד ת"א 35. בנוסף בלטו בעליות היום גם קמטק , דיסקונט ונקסט ויז'ן .

מחזור המסחר הסתכם ב-2.1 מיליארד שקל.

יום שישי היה חיובי למדד האג"ח. מדד תל גוב-כללי, ובו כלל איגרות החוב של ממשלת ישראל חתם ללא שינוי, אך עלה ב-0.4% מתחילת השבוע. התשואה לפדיון הגלומה במדד נמצאת מתחת לקו 3% הסימבולי (2.97%), שזהו סימן חיובי שמעידן על אמון מחודש מהמשקיעים. מדד תל בונד 20, ובו עשרים איגרות הקונצרניות הגדולות בבורסה, עלה בשישי בשיעור קל ובסיכום השבועי עלה ב-0.5%. התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.35% (מרבית הסדרות צמודות מדד). גם כאן יש התעוררות מחודשת בביקוש המשקיעים לחוב קונצרני שמורידה את התשואות ומשחקת תפקיד חיובי.

13:20

העליות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 קופץ בכ-1%, בהובלת טאואר שמזנקת בכ-10%. מדד הבנקים מתחזק ב-1.4% בהובלת מניית דיסקונט .

13:00

מניית השלד הבורסאי תיקון עולם קנבט נופלת בכמעט מחצית במהלך לאחר שביהמ"ש אישר את הסדר החוב בעניינה. החברה עסקה בעברה בתחום הקנביס הרפואי, טרנד שפקד את הבורסה לפני קצת פחות מעשור אולם מאז דעך. בבקשה לביהמ"ש הוגדרה פעילות זו כזניחה כיום, כאשר לחברה אין בפועל פעילות ממשית. לאחר מספר עסקאות הצטמצמה עוצמת ירידת מניית תיקון עולם, אך עדיין מדובר בחברה ששווי השוק שלה נאמד במיליוני שקלים בודדים.

12:50

מדד ת"א 35 עולה ב-0.8% בהובלת מניית טאואר שמזנקת בכמעט 8%. נקסט ויז'ן וקמטק עולות ביותר מ-5%. פאלו אלטו שנכנסה היום למדד עולה בכ-4%.

העליות במדד הבנקים מתחזקות, וכעת הוא מתחזק במעל ל-1%. ת"א טכנולוגיה קופץ ב-1.3%. ת"א בנייה יורד ב-0.7% ות"א נדל"ן נחלש ב-0.1%.

11:25

המסחר בת"א מתנהל בשעה זו במגמה חיובית. ת"א 35 מוסיף 0.6%, בהובלת מניות טאואר , נקסט ויז'ן וקמטק . ת"א 90 עולה ב-0.5%. מדד הבנקים מטפס ב-0.4%, בהובלת מניית דיסקונט .

בשווקי חו"ל, החוזים בוול סטריט מאותתים על פתיחה מעורבת, כאשר החוזים על נאסד"ק עולים בכ-0.4%, ואילו על דאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%. המסחר באירופה מתנהל בעליות.

10:30

המסחר בבורסה מתנהל בעליות. ת"א 35 מטפס ב-0.5% ות"א 90 עולה ב-0.7%. מדד הבנקים נסחר ללא שינוי, ומדד גז ונפט מזנק ב-1% בהובלת מניות קבוצת דלק , תמר פטרוליום והזדמנות יהש .

טאואר מובילה את העליות בת"א 35. בנוסף בולטות נקסט ויז'ן , קמטק ופאלו אלטו .

הדולר נחלש מול השקל, ונסחר סביב 3 שקלים.

בשווקים חו"ל, בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת. ניקיי ירד ב-0.1% וקוספי איבד 0.6%, שנחאי קפץ בכ-1% והנג סנג הוסי, 0.4%.

המסחר באירופה נפתח בעליות: דאקס עולה בכ-0.4%, פוטסי וקאק מטפסים ב-0.2%.

10:00

המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בעליות. ת"א 35 עולה בכ-0.4% ות"א 90 מוסיף 0.6%. מדד הנפט והגז מזנק ב-1% ומדד הבנקים מוסיף כ-0.3%.

יצרני המצלמות הממוצבות לרחפנים ומל"טים נקסט ויז'ן מזנקת בכ-5%. זאת לאחר שהיא דיווחה הבוקר על חוזה חדש בסך של 11.7 מיליון דולר, שאליו נלוות הזמנה נוספת שנתקבלה מלקוח אחר בסכום של 2.7 מיליון דולר. שתי עסקאות שיכניסו לקופת נקסט ויז'ן הכנסה מצרפית של 14.4 מיליון דולר.

טאואר , קבוצת דלק וקמטק בולטות בעליות בת"א 35. פאלו אלטו עולה בכ-1.3% ביום המסחר הראשון שלה במדד ת"א 35.

קרן הריט מניבים מסכמת את הרבעון השני עם גידול של 14% בהכנסות מדמי שכירות וניהול הנכסים לסך של 74 מיליון שקל. דמי השכירות נטו (NOI) של הקרן גדלו ב-12% והסתכמו ב-66.5 מיליון שקל. שיעור הגידול בשני הנתונים במחצית הוא בשיעורים דומים ביחס למחצית המקבילה, ומדובר ב-143 מיליון שקל ו-129 מיליון בהתאמה. דמי השכירות נטו מנכסים זהים בשתי התקופות (NOI SP) עלו בשיעור מתון יותר של 2.8% והסתכמו ב-61.2 מיליון שקל ברבעון השני. כאן הייתה שחיקה ביחס לצמיחה במחצית (4.4%) שנבעה מכך שנרכשו נכסים שעדיין לא מניבים אך נכללים בשתי התקופות. שיעור התפוסה בנכסי מניבים עומד על 96% והונה העצמי נאמד ב-2 מיליארד שקל.

התפטרות בחברת אפולו פאוור . יו"ר החברה, האלוף במיל' יום טוב סמיה, הודיע לדירקטוריון על סיום תפקידו לאחר 8 שנים. מדובר בהתפטרות שאין לה נסיבות שצריך להביא לידי הציבור. ההתפטרות נכנסה לתוקף, וסמיה שהיה בעברו חבר מפלגת העבודה, ואף הקים מפלגה עצמאית (בעבר) בשם "ביחד" לבחירות בשנת 2019, עשוי לעדכן את הציבור בהמשך אם יש לו תוכניות פוליטיות חדשות.

7:45

1. שוק המניות

המסחר בת"א ייפתח הבוקר על רקע הסנטימנט השלילי בעולם. וול סטריט ננעלה אמש בירידות והחוזים הבוקר מאותתים על ירידות בפתיחת המסחר, והמסחר באסיה מתנהל במגמה אדומה, למעט מדדי סין.

המניות הדואליות חוזרות לת"א עם פערי ארביטרז' מאזנים - טאואר שזינקה אתמול בוול סטריט עם פער חיובי של כ-4%, נובה עם פער שלילי של 3% בעקבות הדוחות. קמטק תעלה ב-2%, יתר הדואליות בפערים קטנים שלא ישפיעו.

ת"א 35 ות"א 125 מקבלים אליהם הבוקר את החברה הגדולה בבורסה: פאלו אלטו הצטרפה אתמול בערב בעקבות עדכון המדדים. המניה שחוזרת מוול סטריט עם פער ארביטרז' שולי, נכנסת למדדי הבורסה בתהליך מדורג. בשלב הראשון במשקל מופחת של רבע מהמשקל המלא הצפוי לה (5%), או 1.25%. בנובמבר משקלה יעלה ל-2.5% ורק בעדכון השלישי תגיע למשקל המלא, 5%. המהלך מגיע במסגרת הרישום הכפול של החברה, וצפוי להגדיל את החשיפה של המשקיעים בישראל למניית ענקית הסייבר.

אתמול בתום יום תנודתי, ננעל המסחר בת"א הערב במגמה חיובית - מדד ת"א 35 עלה בכ-0.3%, ת"א 90 ננעל בעלייה מזערית. מחזור המסחר אתמול היה חריג, כ-16 מיליארד שקל ונבע מעדכון המדדים עם סיום המסחר, 1.3 מיליארד שקל החליפו ידיים רק בפאלו אלטו.

את העליות הובילו מניות האנרגיה שעלו 2%, ולאחריהן סקטורי הקלינטק והביומד, 1.1% ו-0.8% בהתאמה. בראש המניות הבולטות בירוק נמנות אורמת טכנו , אנרג'יקס ואופקו הלת' . גם הבנקים עלו בכ-1% בהובלת בנק לאומי שעלה במעל 2%.

מנגד, מדד ת"א נדלן מניב ומדד ת"א נפט וגז ירדו בכמעט 1%.

חברת האנרגיה התאורמית אורמת , בלטה אתמול לאחר שדיווחה על עלייה בהכנסות וברווח ברבעון השני של 2026 ביחס לרבעון המקביל. לשנת 2026, החברה מעלה את ציפיות ההכנסות שלה ל-1.15-1.2 מיליארד דולר. זאת לעומת תחזיות להכנסות של 1.11-1.16 מיליארד דולר.

מניית פוקס זינקה לאחר שחתמה על הסכם שיגדיל את החזקתה במותג האופנה איתי ברנדס מ-56% ל-63%.

מניית נופר אנרג'י ריכזה עניין בעקבות החלטת דירקטוריון החברה לבצע פדיון מוקדם וולונטרי ביוזמתה של אגרות החוב מסדרות א' ו-ה'.

המסחר באסיה הבוקר מתנהל במגמה אדומה, למעט מדדי סין שעולים. נייקי היפני יורד בכ-0.8% וקוספי הדרום קוריאני מאבד כ-1.5%. הנג סנג מהונג קונג עולה בכ-0.2% ושנחאי הסיני מוסיף 0.5%.

החוזים בוול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות של עד 0.2%. אתמול העלייה במחירי הנפט שלחה את המדדים המובילים בוול סטריט לירידות והעלתה את תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, על רקע חששות גוברים מהתגברות הלחצים האינפלציוניים לקראת פרסום דוח התעסוקה היום.

נאסד"ק ננעל בירידה קטנה על רקע חולשה במניות השבבים וזיכרונות האחסון, בהן סנדיסק וווסטרן דיגיטל . שתי החברות הציגו תוצאות חזקות, אך המשקיעים ציפו ליותר. S&P 500 ירד ב-0.2%, ודאו ג'ונס נעצר אחרי שישה ימים של עליות וירד ב-0.8%, הכבידו עליו ירידות במניות סיילספורס , בואינג ויונייטד הלת' מכבידות עליו.

כמעט כל הסקטורים במדד S&P 500 נסחרו בירידות, כאשר רק שניים מתוך 11 הסקטורים נמצאים בטריטוריה חיובית. סקטור האנרגיה (XLE ) הוביל את העליות עם זינוק של יותר מ־1%, בעוד שסקטור התקשורת (XLC) עם עלייה מזערית.

מבין מניות האנרגיה בלטו אקסון מובייל ושברון . העליות במניות האנרגיה מגיעות על רקע הזינוק במחירי הנפט. מוקדם יותר השבוע אמר הנשיא דונלד טראמפ כי אקסון מוביל ושברון "מרוויחות יותר מדי כסף" מהזינוק במחירי הנפט שנגרם בעקבות המתיחות במזרח התיכון.

התפתחויות במצר הורמוז ממשיכות להשפיע על מחירי הנפט - ההסלמה במזרח התיכון ואי ודאות סביב ההסכם לפתיחת מצר הורמוז דוחפים את מחיר נפט ברנט מעל ל־83 דולר לחבית. סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן פרסמה טיוטת תוכנית הכוללת תנאים מגבילים לתנועת כלי שיט במצר הורמוז.

לפי טיוטת התוכנית, ככל הנראה, איראן תאסור על ספינות אמריקניות וישראליות לעבור במצר. מדינות אחרות שפגעו באיראן לא יורשו לעבור במצר עד שישלמו פיצויים, בהתאם לטיוטה. טהרן תטיל על מפרים קנסות בשיעור השווה ל־20% מערך המטען שעל סיפון הספינה.

העלייה בנפט דחפה גם את תשואות האג״ח, התשואה ל־10 שנים עולה לכ־4.68% וזו ל־30 שנה לכ־5.23%.

ההתפתחויות הגיאופוליטיות מגיעות בשעה שחלק מבכירי הפדרל ריזרב תומכים בהעלאת ריבית נוספת כדי לרסן את האינפלציה. לדברי וייל הרטמן מ־BMO Capital Markets, הנתונים הכלכליים האחרונים ממשיכים להצביע על חוסנו של שוק העבודה, ומחזקים את ההערכה כי האינפלציה תהיה הגורם המרכזי בהחלטת הריבית של הבנק המרכזי בספטמבר.

על פי ההערכות, המעסיקים בארה"ב מגבירים את קצב הגיוסים בחודש יולי, מה שמעיד על ביקוש יציב לעובדים למרות סביבת האינפלציה הגבוהה. כלכלנים צופים כי דוח התעסוקה שיתפרסם היום (שי) יצביע על תוספת של 80 אלף משרות, לאחר שבחודש יוני נוספו 57 אלף משרות בלבד, נתון שהיה נמוך מהתחזיות.

עוד אתמול:

אלפאבית (גוגל) , בוחנת גיוס של עד 25 מיליארד דולר בשוק האג"ח האמריקאי, במהלך שבוחן את תיאבון המשקיעים לחוב של חברות טכנולוגיה לאחר גל המכירות בשוק האג"ח בחודש יולי.

קרן ההשקעות הפרטית אפולו גלובל מנג'מנט הסכימה לרכוש את חברת התעופה הבריטית איזיג'ט תמורת כ־ 5.7 מיליארד ליש"ט (כ־7.7 מיליארד דולר), לאחר שגברה על יריבה קסטל-לייק במאבק הצעות שנמשך חודשים.

מניית SpaceX היחתה במוקד כאשר לראשונה מאז ההנפקה יכולים היו בעלי עניין ומשקיעים מוקדמים למכור את מניותיהם. אבל בניגוד לתחזיות המניה התאוששה לאחר שחרור המניות לשוק. היא עולה לאחר שירדה לשפל חדש. דומה שהמשקיעים ספגו את גל ההיצע הראשוני.

אחרי חודשים של מאבק: אפולו משתלטת על חברת התעופה איזי ג'ט . קרן ההשקעות האמריקאית תשלם 5.7 מיליארד ליש"ט עבור איזי ג'ט, לאחר שעקפה ברגע האחרון יריבה נוספת במאבק השתלטות שנמשך חודשים. השלמת העסקה תהפוך את איזי ג'ט לחברה פרטית, לאחר שהונפקה בבורסת לונדון בנובמבר 2000. עם זאת, הדרך להשלמת העסקה אינה פשוטה: מכיוון שאפולו היא קרן אמריקאית, העסקה תצטרך לעמוד בכללי הבעלות בתעופה בבריטניה ובאירופה, הדורשים שליטה אירופית בחברות תעופה המחזיקות ברישיונות הפעלה.

ישראליות בוול סטריט:

אספת בעלי המניות של מאנדיי אישרה את הכפלת חבילת התגמול של המנכ"לים המשותפים רועי מן וערן זינמן, שבועות ספורים לאחר פיטורי כ-620 עובדים לפני כשבועיים, ולאחר שמניית מאנדיי איבדה כ-38% מערכה מתחילת השנה. שווי חבילת השכר של כל אחד מהם צפוי לעלות בהדרגה מ-7.3 מיליון דולר ל-14.6 מיליון דולר עד 2029. אתמול, לפני האישור, פרסמה החברה הסבר למהלך לעובדיה בעקבות הביקורת על הסמיכות בין בקשת ההעלאה לבין הפיטורים. "תהליכים נפרדים לחלוטין, עם לוחות זמנים שאינם תלויים אחד בשני", נכתב.

חברת הגיימינג פלייטיקה נפלה בחדות למרות שחזרה לרווח ברבעון השני של 2026, לאחר שסיימה את הרבעון הקודם בהפסד.

אמדוקס זינקה לאחר שדיווחה על רווח רבעוני של 1.84 דולר למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים, זאת בהשוואה לרווח של 1.72 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

2. שוק האג"ח

הרגיעה היחסית בזירה המלחמתית בין ארה"ב לאיראן לצד הדיונים ההפכפכים בנוגע למצר הורמוז, מתבטאת בשוק החוב האמריקאי.

מתחילת השבוע ירדו התשואות לפדיון באג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים מאזור 4.74% ל־4.62%. זהו לא עניין של מה בכך עבור השוק הסולידי. במבט רחב יותר, עדיין מדובר בעלייה חדה בתשואות מאז השפל האחרון במרץ - אז נמצאו מתחת לקו 4%.

במעלות פרסמו נתונים של סטנדרד אנד פורס שמציינים כי "הירידה בעצימות המלחמה במזה"ת על רקע חתימת הסכם ההבנות בין ארה"ב לאיראן, לצד המשך הנפקות אג"ח גדולות של היפר־סקיילרים (ענקיות המחשוב), תרמו לגידול של כ־11% בהיקף הנפקות האג"ח בעולם (225 מיליארד דולר עד כה)".

עוד ציינו במעלות כי בששת החודשים הראשונים של השנה נמשכה פעילות אינטנסיבית של גיוסי חוב גם בארץ. "היקף ההנפקות הגיע לשיא חדש של 100 מיליארד שקל, לעומת כ־65 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של יותר מ־50%. הבנקים המשיכו לבלוט כדומיננטיים בשוק החוב, עם הנפקות בהיקף של כ־48 מיליארד שקל, כמעט מחצית ההנפקות מתחילת השנה".

בארה"ב, העלייה בנפט דחפה גם את תשואות האג״ח, התשואה ל־10 שנים עולה לכ־4.68% וזו ל־30 שנה לכ־5.23%.

בשוק האג"ח הקונצרני בארה"ב - אלפאבית (גוגל) , בוחנת גיוס של עד 25 מיליארד דולר בשוק האג"ח האמריקאי, במהלך שבוחן את תיאבון המשקיעים לחוב של חברות טכנולוגיה לאחר גל המכירות בשוק האג"ח בחודש יולי.

לפי גורמים המעורים בנושא, החברה עדיין לא קיבלה החלטה סופית לגבי היקף ההנפקה. במקביל, החברה עדכנה משקיעים באמצעות בנקי ההפצה כי בכוונתה לבצע שתי הנפקות חוב בארה"ב מדי שנה - מסר שנועד ככל הנראה להרגיע חששות מפני הצפה של השוק בחוב חדש מצד חברות הטכנולוגיה.

המהלך מגיע לאחר שאלפאבית גייסה 20 מיליארד דולר באג"ח בפברואר, ובהמשך הנפיקה חוב גם בפרנקים שווייצריים, ליש"ט, אירו, דולר קנדי וין יפני. בסך הכול גייסה החברה יותר מ־ 50 מיליארד דולר בחוב במחצית הראשונה של 2026 , לצד גיוס של כמעט 85 מיליארד דולר באמצעות מניות.

הגיוסים משקפים את הצורך של ענקיות הטכנולוגיה לממן את ההשקעות האדירות בתשתיות בינה מלאכותית, הכוללות הקמת מרכזי נתונים ורכישת שבבים.

3. שוק הסחורות והמטבעות

ההסלמה במתיחות במזרח התיכון והיעדר ודאות סביב הסכם לפתיחה מחדש של מצרי הורמוז דחפו את מחיר נפט ברנט מעל ל־84 דולר לחבית. איראן הודיעה על הסכמה עם עומאן לגבי נתיב שיט זמני, אך הבהירה כי היישום תלוי בכך שגורמים אחרים לא יכשילו את המהלך.

השקל הבוקר נחלש מול הדולר, שעומד על שער של 3.01 שקלים. לאחר שכבר ביקר באזור 3.08 שקלים, נחלש הדולר מתחילת אוגוסט במעל 2% (יציג: 3.013).

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פייננשל סרביסס, סבור כי "המסחר ימשיך להיות מושפע בעיקר מהכיוון של הדולר בעולם ומההתפתחויות האזוריות. כל עוד לא יושג הסכם סופי שיבטיח חופש שיט בהורמוז, פרמיית הסיכון צפויה להמשיך ללוות את המסחר ולהשאיר את שוק המט"ח תנודתי".

4. מאקרו

אחר הצהריים יתפרסם הנתון החשוב של השבוע - דוח התעסוקה החודשי, כאשר כלכלנים מעריכים כי הוא יצביע על המשך גידול בריא במספר המשרות, על רקע המשך התמיכה של הצריכה הפרטית בפעילות הכלכלית.

בבנק אוף אמריקה מעריכים כי דוח התעסוקה לחודש יולי יצביע על שוק עבודה יציב, עם תוספת של כ-80 אלף משרות ועלייה קלה בשיעור האבטלה ל-4.3% בשל גידול בהשתתפות בכוח העבודה - נתונים שלדבריהם אינם מעידים על היחלשות הכלכלה.

להערכת הבנק, לצד אינפלציה שנותרה עיקשת, שוק העבודה החזק מחזק את התחזית לשלוש העלאות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב עוד השנה, ואף עשוי להקל על קבלת החלטה להעלות את הריבית כבר בספטמבר. בהתאם לכך, הבנק ממליץ להמשיך להעדיף השקעה באג"ח ממשלת ארה"ב לטווח קצר, ומעריך כי כל נתון תעסוקה חזק מהצפוי יוביל לעלייה נוספת בתשואות האג"ח ולתמחור אגרסיבי יותר של העלאות ריבית.

אתמול, מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב נותר ברמה נמוכה, מה שמצביע על המשך חוזקה של שוק העבודה. לפי נתוני משרד העבודה האמריקאי, הבקשות החדשות הסתכמו ב־ 199 אלף בשבוע שהסתיים ב־1 באוגוסט - עלייה קלה בלבד לעומת השבוע הקודם.

זהו השבוע השלישי ברציפות שבו מספר הבקשות נותר מתחת לרף של 200 אלף, רצף שלא נראה מאז 1969 (57 שנה) תקופה שבה רמות כה נמוכות של אבטלה היו שכיחות יותר ושוק העבודה האמריקאי היה קטן משמעותית. גם הממוצע הנע לארבעה שבועות, שמנטרל תנודתיות שבועית, ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2022.

הבוקר פורסמו נתוני היוצא של סין, שצמח מעבר לצפוי בחודש יולי, אף על פי שהצמיחה האטה לעומת הקצב המסחרר של יוני, כאשר הביקוש העולמי לרכיבי הייטק מסייע בקליטת הסחורות של המדינה. היצוא גדל ב-23% (במונחים דולריים) ביולי לעומת אשתקד, כך הראו נתונים רשמיים של המכס הסיני, ובכך עקף את תחזיות האנליסטים שצפו צמיחה של 22.2%. נתון זה מסמן האטה לעומת הזינוק של 27% ביוני, שהיה הקצב המהיר ביותר מאז אוקטובר 2021. היבוא עלה ב-27.5% בחודש שעבר, מעט פחות מהערכות האנליסטים שעמדו על 27.9%, והאט לעומת הזינוק של 36% ביוני - שהיה המהיר ביותר מזה חמש שנים.

5. תחזית

הירידות החדות שנרשמו לאחרונה במניות הטכנולוגיה באסיה ובמדדי השבבים בעולם לא מבשרות על סיום גל ההשקעות בבינה מלאכותית, כך מעריכים בבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן.

בדוח מעודכן למשקיעים, מבהירים בבנק כי התיקון הנוכחי בשווקים נובע מחשש יתר, בעוד היסודות הכלכליים של הסקטור נותרו איתנים. "אם נביט מעבר לתנודות במחיר המניות, איננו מזהים אינדיקטורים פונדמנטליים המצביעים על חולשה משמעותית ב־6 עד 12 החודשים הקרובים", נכתב בדוח. בג'יי.פי מורגן הדגישו שענקיות הענן לא צפויות לצמצם את תרחישי ההצטיידות בתשתיות מחשוב עד 2027, וימשיכו לגייס הון וחוב לשם כך.

להערכת הבנק, השוק מתמחר האטה שלא תתרחש בפועל, בעוד שהביקוש ליכולות AI, לצד שילוב סוכנים אוטונומיים (Agentic AI) במגזרי הבריאות והפיננסים, מקפיץ את הרווחיות. בשרשרת האספקה, יצרניות הציוד למיקרו־מעבדים וטכנולוגיות אריזה מתקדמות מסומנות כבעלות פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר. בטווח הארוך, בבנק מעריכים כי זמינות תשתיות החשמל, ולא המחסור בשבבים, תהפוך לצוואר הבקבוק המרכזי של התחום.