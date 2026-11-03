סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית ייפתח הבוקר ברקע המשך הירידות במניות הטכנולוגיה בעולם, מגמה שמשתקפת בפערי הארביטראז' השליליים שאיתם חוזרות המניות הדואליות ואשר צפויים להעיב על המדדים המובילים בפתיחה. כל זאת, בשעה ששוק האנרגיה רושם הבוקר התאוששות ועלייה קלה במחירי הנפט, בעקבות הדיווחים על תקיפה אמריקאית באיראן.

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המניות הדואליות יחזרו לתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי משוקלל של 1.04% על מדד תל אביב 35, נתון שעשוי להעיב על פתיחת המסחר בבורסה המקומית. למרות הפער השלילי ברמת המדד, מניית פריון נטוורק שוב מושכת את תשומת הלב וחוזרת עם פער חיובי של 0.74%, לאחר שזינקה בניו יורק בכ-31% על רקע הדיווחים כי היא נמכרת ל-Affle ההודית. לעומתה, מניות הטכנולוגיה והשבבים חוזרות עם פערי ארביטראז' שליליים בולטים: טאואר סמיקונדקטור חוזרת עם פער שלילי של 3.38% (לאחר שכבר נפלה בתל אביב אמש ב-8.76%), קמטק עם פער שלילי כבד של 5.61%, ונובה עם פער שלילי של 4.09%. מניית אלביט מערכות צפויה לרדת גם היא, כשהיא חוזרת עם פער שלילי של 2.25%. מנגד, טבע חוזרת עם פער שלילי מתון יותר של 2.03%, ונייס עם פער שלילי של 1.57%.

אתמול, יום המסחר בבורסת תל אביב ננעל במגמה מעורבת, בדומה למגמה שאפיינה את שעות המסחר המאוחרות, וזאת חרף הפתיחה החיובית בוול סטריט. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 0.5%, בעוד מדד ת"א 90 רשם עלייה של 0.2%.

את העליות בסקטורים הוביל מדד התוכנה שטיפס ב-1.8%. אחריו בלטו מדד המניות הדואליות שהוסיף 1% ומדד הבנייה שעלה ב-0.8%. מנגד, מדד החברות הביטחוניות ספג את הירידה החדה ביותר ואיבד כ-2%. מדדי הביטוח, הטכנולוגיה והנפט והגז בלטו גם הם לשלילה, עם ירידות של 1.5%, 1.4% ו-1.3%, בהתאמה.

במוקד הדיווחים העסקיים עמדה אתמול יצרנית השבבים טאואר . החברה פרסמה דוחות כספיים חזקים שעקפו את תחזיות האנליסטים (עם צמיחה של 33% בהכנסות) ואף סיפקה תחזית אופטימית להמשך השנה. עם זאת, המשקיעים הגיבו באכזבה ומניית החברה צללה ב-8.8% בנעילה.

בקרב חברות הנדל"ן, מניית ישראל קנדה הובילה את טבלת הירידות של הבורסה וצללה ב-9.2%. הירידה מגיעה ביום שבו הושלמה עסקת המיזוג בינה לבין קבוצת אקרו. החברה הממוזגת מתחילה את דרכה בשווי של כ-5.5 מיליארד שקל בלבד - רחוק משמעותית מההערכות המוקדמות בעת ההכרזה על המיזוג, שעמדו על כ-10 מיליארד שקל.

חברות נוספות שבלטו לשלילה בנעילה הן ארית תעשיות שאיבדה 8.4% וקווליטאו שירדה ב-6.1%.

מנגד, פריון נטוורק ריכזה עניין רב וחיובי, ורשמה זינוק חד בעקבות פרסום עסקת מכירתה לחברת Affle ההודית (הפועלת בתחום פתרונות פרסום מבוססי AI) תמורת כ-420 מיליון דולר. בעקבות העסקה, מניות פריון צפויות להימחק מהמסחר.

מניית טבע נחלשה במהלך היום אך ננעלה בירוק לאחר שהחברה הודיעה על הפסקת ניסוי קליני שלב 2 בתרופת ה-emrusolmin, המיועדת לטיפול בניוון רב מערכתי, זאת בעקבות המלצת ועדה בלתי תלויה (ובחברה מיהרו להבהיר כי לא מדובר בבעיה בטיחותית או באחת מתרופות הדגל העתידיות שלה).

בטבלת העליות, אופקו הלת' סיימה את היום כשיאנית התשואות בת"א 125 עם זינוק של 7.8%. לצידה בלטו במגמה הירוקה חברות הנדל"ן פרשקובסקי ודניה סיבוס , שהוסיפו לערכן 7.6% ו-7.1% בהתאמה, וכן קיסטון אינפרא שעלתה ב-5.1%.

בנוסף, יום המסחר לווה במספר הודעות בולטות נוספות: בנק דיסקונט דיווח כי הוא מתניע מחדש את המכרז למכירת חברת כאל בעקבות פקיעת ההסכם מול יוניון-הראל; גב ים דיווחה על עלייה של 68% ברווח הנקי לרבעון השלישי; חברת ביג הודיעה על התרחבות לשוק הבולגרי בעסקה של 223 מיליון אירו; ואפולו פאוור רשמה מומנטום חיובי בעקבות חתימה על הסכם להקמת מערכת סולארית על גג מרכז הפצה בארה"ב.

● המדינה שהעלתה את הריבית לשיא של 18 שנה

באסיה, המסחר בבורסות היבשת מתנהל היום במגמה מעורבת, תוך בולטות של ירידות חדות בקוריאה הדרומית. מדד הקוספי צולל ב-3.7%, מגמה המושפעת ישירות מהירידות שנרשמו אמש במניות הטכנולוגיה בוול סטריט. מניית סמסונג אלקטרוניקס, מהמובילות בשוק הדרום-קוריאני, בולטת לשלילה עם נפילה של 4.3%. במקביל, גם מדד שנגחאי הסיני יורד ב-1.5%. מנגד, מדד ההאנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של 0.1%.

ביפן, הבורסה סגורה לרגל יום התרבות.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחה שלילית ליום בחירות האמצע בארה"ב, כאשר החוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, ה-S&P 500 נסוג קלות ב-0.2%, בעוד החוזים על הנאסד"ק נסחרים בירידה של 0.1%.

אתמול, וול סטריט נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת, בעוד המשקיעים נערכים לבחירות האמצע שיתקיימו בארה"ב היום. ה-S&P 500 נחלש בכ-0.5% והנאסד"ק נפל בכ-1.1%. מנגד, הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.4%.

את הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה, שהמשיכו במומנטום השלילי שלהן מסוף השבוע, על רקע חששות לגבי הוצאות ההון העצומות של ענקיות הטכנולוגיה וההשפעה שלהן על תוצאותיהן הכספיות. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, נפלה במעל 3% לשפל של חצי שנה, עם ירידות בולטות בקרב מניות מארוול , AMD , מיקרון , אנבידיה ואינטל .

כך, אינטל השלימה ירידה של מעל 37% בשני ימי המסחר האחרונים, לאחר שביום שישי צללה בשיעור חד של כמעט 30% בעקבות תחזית מאכזבת שפרסמה לרבעון השלישי במסגרת הדוחות הכספיים.

מניית חברת השבבים מארוול צללה, לאחר שהודיעה על עסקת ענק לרכישת יצרנית הרכיבים האופטיים לומנטום . מארוול תרכוש את לומנטום תמורת 115 מיליארד דולר, שישולמו במניות בלבד. העובדה שמדובר בעסקה עם רכיב של מניות בלבד מטרידה את המשקיעים משני צידי המתרס - ההחזקה של בעלי המניות במארוול תדולל, ובעלי המניות בלומנטום, שיקבלו לפי הדיווחים 4.5 מניות של מארוול על כל מניה של לומנטום שברשותם, יצטרכו לסמוך על כך שמחיר המניה יישאר יציב עד להשלמת העסקה.

סקטור נוסף בו נרשמו ירידות חדות הוא סקטור האנרגיה, שנחלש במעל 3.5% על רקע הצניחה במחירי הנפט בעולם - הירידה היומית החדה ביותר מאז מאי. בין המניות שבלטו לשלילה ניתן למצוא את קונוקו-פיליפס , ואלרו , אקסון מובייל ושברון .

השפעה בולטת נוספת של הירידה במחירי הנפט ניכרת בקרב מניות חברות התעופה, שנסחרו בירוק בוהק. קרן הסל JETS , אשר עוקבת אחר מניות התעופה האמריקאיות, זינקה במעל 4%. עליות בולטות נרשמות במניות יונייטד איירליינס הולדינגס , אמריקן איירליינס גרופ , ודלתא איירליינס .

כספי המשקיעים המשיכו לזרום ממניות הטכנולוגיה לאזורים אחרים של השוק, כאשר הסקטורים שבלטו לחיוב היו ענף הצריכה המחזורית, שקפץ בכ-2.2%, לצד ענפי מוצרי הצריכה בסיסיים, חומרי גלם והפיננסים, עם עליות של כ-1.8%.

בגזרת פרסום הדוחות הכספיים, אפל רשמה ברבעון השלישי הכנסות שיא של 114.5 מיליארד דולר (עלייה של 12%) ורווח נקי של 2.10 דולר למניה, תוך עקיפת התחזיות המוקדמות שעמדו על 113.40 מיליארד ו-1.99 דולר בהתאמה. התוצאות החזקות נבעו בעיקר מביקוש שיא למכשירי האייפון, למרות שדגמי ה-18 Pro הושקו רק בשבוע האחרון של שנת הכספים. חרף המספרים החיוביים, מניית החברה צללה ב-3% במסחר המאוחר. ג'סי כהן, אנליסט בכיר ב-Investing, הסביר: "אפל היכתה בהכנסות וברווח, אבל אף אחד לא חוגג. 'טוב מספיק' זה לא מספיק טוב על רקע מצב השוק הנוכחי". המשקיעים הגיבו באכזבה להאטה בצמיחת מגזר השירותים (מ-12.1% ברבעון הקודם ל-9.8%), וכן לנתונים חלשים מהמצופה בסין ובמגזר המחשוב הלביש.

חברת התוכנה פלנטיר טכנולוג'יס הציגה דוחות חזקים ורשמה ציון דרך משמעותי כשחצתה לראשונה את רף ההכנסות הרבעוני של 2 מיליארד דולר (כמעט כפול מהרבעון המקביל אשתקד). לראשונה בתולדותיה, מכירות החברה למגזר המסחרי בארה"ב עקפו את ההכנסות מהמגזר הממשלתי, מה שמעיד על אימוץ גובר של תוכנות הבינה המלאכותית שלה בקרב עסקים. מנכ"ל החברה, אלכס קרפ, התגאה בשיחת המשקיעים ואמר: "עברנו מלהיות האדם הכי אטרקטיבי במחלקה לפיזיקה ללהיות הקפטן של קבוצת הפוטבול". למרות המספרים המרשימים והזינוק בתזרים המזומנים החופשי (ל-1.216 מיליארד דולר), מניית פלנטיר ירדה ב-3% במסחר המאוחר. לואי דיפאלמה, אנליסט ב-William Blair, הסביר למרקטוואץ' את הירידה באכזבת המשקיעים מקצב הצמיחה של החוזים המסחריים בארה"ב; סך החוזים שנחתמו הסתכם ב-1.46 מיליארד דולר (עלייה של 11%), נתון הנמוך מהצמיחה החריגה של 153% ברבעון השני והנמוך ביותר מאז 2023. ראיין לי מ-Direxion סיכם: "הציפיות הגבוהות נראות כגורם המרכזי שעוצר את המניה שטסה לאחרונה".

2. שוקי האג"ח

שוק האג"ח הישראלי נמצא בנקודה מעניינת להשקעה? הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבז'ינסקי טוען כי השקעה באג"ח ממשלתיות עדיפה על מניות מבחינת יחס הסיכוי־סיכון. הגופים המוסדיים, המנהלים את החיסכון ארוך הטווח, מכרו בשנה החולפת אג"ח ממשלת ישראל בהיקף נטו של כ־10 מיליארד שקל. חשיפתם לאג"ח ממשלתיות סחירות נמצאת כיום בשפל היסטורי, וגם חשיפת קרנות הנאמנות לאפיק נמוכה. זבז'ינסקי מוסיף כי המשקיעים הזרים באג"ח בארץ, מחזיקים כ־20% משוק המניות המקומי, אך רק כ־11% משוק האג"ח הממשלתיות, ורובן אג"ח קצרות. לכן, לדבריו, הסיכון שהון זר יצא מאפיק האג"ח הממשלתיות נמוך בהרבה מהסיכון בשוק המניות.

עם זאת, זבז'ינסקי ממליץ לקצר את המח"מ לבינוני (כ-5-6 שנים), לנוכח העלייה באי הוודאות, צמצום הפוטנציאל להורדת ריבית בישראל והירידה החדה יחסית בתשואות בחו"ל.

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח ירדו לרמתן הנמוכה ביותר מזה כחודשיים. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.89%, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה בשיעור דומה לרמה של כ-5.27%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל ממשיך להיחלש מול המטבעות המובילים. הדולר עלה בכ־0.6% ושערו היציג נקבע אתמול על 3.13 שקלים בזמן שהאירו עלה בכ־0.7% ושערו היציג עמד על 3.52 שקלים. "היעדר הכרעה בבחירות, החשש מסבב נוסף והתחזית השלילית של פיץ' מכבידים על המטבע המקומי", אומר רן סיני, הכלכלן הראשי באולטרה פיננסים.

להערכתו, "בטווח הקרוב, כיוונו של השקל צפוי להיקבע בעיקר בהתאם להתפתחויות במגעים להקמת הממשלה. התקדמות לקראת הקמת קואליציה יציבה, ובפרט ממשלת אחדות או הרכב שייתפס בעיני המשקיעים כממתן את הסיכון הפוליטי, עשויה לתמוך בהתאוששות המטבע המקומי".

הבוקר, מסחר המט"ח נפתח במגמה חיובית עבור המטבע האמריקאי, שרושם התחזקות של 0.25% מול השקל ונסחר בשיא מאז חודש מרץ. שער הדולר הרציף עומד על 3.15 שקלים, עלייה של כ-0.8 אגורות בהשוואה לשער הבסיס.

מחירי הנפט רשמו אתמול (ב') צניחה חדה של למעלה מ-7%, כאשר חוזה הברנט נסוג לרמה של 104.66 דולר לחבית והנפט האמריקאי (WTI) צלל ל-96.5 דולר. הירידות החריפות נרשמו לאחר שבכירים בארה"ב ובאיראן אותתו על נכונות לפתרון דיפלומטי למשבר במזרח התיכון לקראת בחירות האמצע בארה"ב, מהלך שצינן את החששות מהסלמה צבאית קרובה. שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, ציין כי הנשיא טראמפ טרם קיבל החלטה לגבי תקיפה ומעדיף לפתור את העימות בדרכי שלום, בעוד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אישר כי טהראן מחפשת לפתור את הבעיות באמצעות דיאלוג בהנחיית המנהיג העליון.

אולם הבוקר (ג') התהפכה שוב המגמה, ומחירי הנפט עברו לעליות קלות (כ-1% בברנט וב-WTI). ההתאוששות במחירים מגיעה בעקבות דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" שלפיו ארה"ב ביצעה תקיפה באי קשם שבאיראן אתמול בלילה. גורמים רשמיים בארה"ב תיארו את התקיפות כ"מוגבלות" ו"הגנתיות בטבען", שנועדו למנוע מאיראן את חופש הפעולה לתקוף ספינות סחר במצר הורמוז, שם לפי דיווחים מוחזקים טילים נגד ספינות ומל"טים במנהרות תת-קרקעיות.

טים ווטרר, אנליסט שוק ראשי ב-KCM Trade, הסביר את המהפך המהיר במחירים ל-CNBC: "הדיווח הוסיף בחזרה מידה של פרמיית סיכון למחיר הנפט. בדיוק כשהשווקים התחילו לתמחר נתיב דיפלומטי יותר, התזכורת הזו לפעילות צבאית מתמשכת הפכה את המגמה".

ראיין מקיי, מנהל אסטרטגיית סחורות ב-TD Securities, התייחס לתנודתיות והסביר ב-CNBC כי הדיווחים הדיפלומטיים שחקו את פרמיית הסיכון, אך מיהר לצנן את האופטימיות: "כל עוד אין סיום קונקרטי למלחמה, וההתקפות מצד החות'ים ועל מכליות נותרות שכיחות, איננו צופים שחיקה מוחלטת של פרמיית הסיכון אך ורק על בסיס כותרות על דיפלומטיה". סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די ואנס, חיזק את המסר הדואלי כשאמר אתמול כי למרות "התקדמות טובה" בשיחות, האיראנים "בלתי צפויים" והנשיא טראמפ שומר על אופציות התקפיות.

אזהרה חמורה יותר נשמעת מכיוון אנליסטים של גולדמן זאקס, בהובלת דאן סטרויבן, שהעריכו כי במקרה של החמרת שיבושי האספקה מהמזרח התיכון, מחירי הנפט עלולים לזנק לממוצע של 130 דולר לחבית ואף להגיע בשיאם ל-140 דולר בשנת 2027. הצוות ציין כי "הסכסוכים במזרח התיכון וברוסיה-אוקראינה, לצד קיטוב גיאופוליטי רחב יותר, יוצרים סיכון גבוה לשיבושים".

הנרי אלן, אסטרטג מאקרו-כלכלה בדויטשה בנק, הזהיר מהשלכות הרוחב של הטלטלות בשוק האנרגיה: "זעזועים באנרגיה יכולים להיות מועדים להשפעות מסדר שני, מכיוון שאנרגיה נצרכת ברחבי המשק. ואם הזעזוע נמשך, גדלים הסיכונים שפירמות במגזרים אחרים יגלגלו זאת הלאה למחירים גבוהים יותר". הוא הדגיש כי המשקיעים עלולים להיות שאננים מדי לגבי סכנת האינפלציה.

4. מאקרו

בחירות האמצע (Midterms) בארה"ב שייערכו היום מתקיימות בצומת מאקרו-כלכלי קריטי. הכלכלה האמריקאית ממשיכה להפגין עוצמה עם צמיחה של 3.4% בתוצר המקומי הגולמי ברבעון השלישי, אך ברקע, הפד מכיר בכך שסביבת הריבית הגבוהה מתחילה לקרר את הפעילות, וההשקעות האדירות בתשתיות בינה מלאכותית מאתגרות את משק האנרגיה הלאומי.

בעוד שפלטפורמות התחזיות (דוגמת Kalshi) מעניקות סיכוי של 71% ל"סוויפ" דמוקרטי (שליטה בשני בתי הקונגרס) ורק 24% לשמירת השליטה הרפובליקנית בסנאט, כלכלני המאקרו בוול סטריט מנסים לתמחר את השפעת התרחישים השונים על הגירעון, תשואות האג"ח, האינפלציה וצמיחת התמ"ג.

מבחינת שוק איגרות החוב, החשש המרכזי הוא מהרחבה נוספת של הגירעון התקציבי. סטיב אינגלנדר, מבנק סטנדרד צ'רטרד, מתריע ב-CNBC כי התרחיש שעלול לתפוס את המשקיעים לא מוכנים הוא דווקא "סוויפ" רפובליקני. לטענתו, שליטה רפובליקנית בשני בתי הקונגרס תקל על המפלגה להעביר חקיקה פיסקלית מרחיבה, שעלולה להגדיל משמעותית את הגירעון. הנגזרת המאקרו-כלכלית של צעד כזה תהיה עלייה חדה בתשואות האג"ח, שככל הנראה תוביל גם להתחזקות של הדולר בעולם.

מנגד, סזאר פרז-רואיז, מנהל ההשקעות הראשי בבנק השוויצרי פיקטה, מזהיר מפני השלכות הבחירות על המשמעת התקציבית בטווח הקצר. לדבריו, תוצאות הבחירות יכתיבו את הטון במשא ומתן התקציבי בוושינגטון לקראת ה-11 בדצמבר - המועד האחרון לאישור מימון הממשל הפדרלי למניעת השבתה (Shutdown).

למרות אזהרות אלו, אנליסטים בברקליס שופכים מים צוננים על החששות ומציינים כי היסטורית, שוק החוב נוטה לאדישות פוליטית; ביום שלאחר שלוש מערכות בחירות האמצע הקודמות, שהובילו כולן לממשל מפוצל (חלוקת שליטה בין הבתים - התרחיש הסביר ביותר כעת), תשואות האג"ח הממשלתי ל-10 שנים כמעט ולא זזו. היסטורית, קיפאון חקיקתי מונע זעזועים פיסקליים ומתקבל בחיוב על ידי השווקים.

ההשלכות של מדיניות הקונגרס החדש יורגשו היטב בכיסו של הצרכן האמריקאי, המנוע העיקרי של התמ"ג. מייק ווילסון, אסטרטג המניות הראשי של מורגן סטנלי, מציין כי רוב דמוקרטי עשוי להוביל לבלימת הקיצוצים המתוכננים בתקציבי ה-Medicaid ובתלושי המזון. מבחינת מאקרו, הזרמת כספים אלו לשכבות החלשות מהווה תמיכה ישירה וחזקה בצריכה הפרטית בארה"ב.

עם זאת, במבט רחב יותר על רווחיות המגזר העסקי, התמונה עשויה להתקדר. בפיקטה צופים האטה מובהקת: "למרות חוסנה של הכלכלה האמריקאית, אנו מעריכים כי קצב צמיחת הרווחים של חברות ה-S&P 500 צפוי להתמתן לקראת 2027", מסביר פרז-רואיז, ותולה זאת בעלייה במחירי האנרגיה ובלחץ גובר על שולי הרווח, בשילוב תנאי המימון ההדוקים.

מבחינת שוק המניות כאגרגט, במורגן סטנלי מעריכים כי בחירות האמצע ישמשו כ"אירוע ניקוי שולחן" שיסיר את אי-הוודאות ויזניק את השוק ללא קשר לזהות המנצח. ווילסון מציין במרקטוואץ' כי מאז 1982, מדדי המניות הגדולות זינקו ב-15% בממוצע בחצי השנה שלאחר הבחירות. הזרזים האמיתיים לתיקון שלילי, הוא מדגיש, אינם פוליטיים פנימיים, אלא סכנות של החרפת מכסי המגן או הסלמה צבאית מול איראן, שיזניקו את מחירי האנרגיה.

מניתוח של בנק וולס פארגו עלה כי מדד S&P500 עלה ב־12 החודשים שלאחר כל בחירות אמצע מאז מלחמת העולם השנייה. בחברת הביטוח הראל הציגו גם מספרים: ב־12 החודשים שאחרי בחירות האמצע בארה"ב נרשמו עליות בכל 19 הפעמים שבהן נערכו מאז 1950. התשואה הכוללת, כולל דיבידנדים, עמדה בממוצע על 18.6%.

התחזיות לשליטה דמוקרטית בשני הבתים עשויות לעורר חששות בשוק ההון. בנתוני העבר שמציגה חברת המחקר קרסון יש הבחנה בין הרכבים שונים של הקונגרס תחת נשיא רפובליקאי: בשנה שלאחר בחירות אמצע שמביאות לפיצול פוליטי בקונגרס, התשואה הממוצעת של המדד היא 13%. בבחירות שמביאות לשליטה רפובליקאית היא 8.3%, ובבחירות שמביאות לשליטה דמוקרטית היא 4.9%.

זווית מאקרו נוספת נוגעת להוצאות ההוניות האדירות בתחום הבינה המלאכותית. מורגן סטנלי מעריכים כי ענקיות הענן ישקיעו יותר מ-1 טריליון דולר בפרויקטים תשתיתיים עד 2027. השקעה זו דורשת שדרוג מאסיבי של רשת החשמל הלאומית בארה"ב. הקונגרס שייבחר ייאלץ להכריע בשאלת הרגולציה והמימון של תשתיות אלו, כאשר התנגדות ציבורית ודרישות דמוקרטיות להשית את עלויות השדרוג על חברות הטכנולוגיה עלולות להוות משקולת מאקרו-כלכלית על קצב ההתרחבות של הסקטור.

בסיכומו של דבר, כלכלני המאקרו מזכירים כי הפוליטיקה היא רק רעש רקע לכלכלה הריאלית. בברקליס מסכמים זאת היטב: "תוצאות הבחירות צפויות להיבלע על ידי פרסום הדוחות של ענקיות השבבים קוואלקום ו-AMD , ועל ידי דוח התעסוקה של יום שישי". המבחן האמיתי של השווקים יישאר ריבית הפד, האינפלציה ונתוני שוק העבודה.

5. תחזית

לאחר חודש אוקטובר מאתגר עבור מגזר הטכנולוגיה בוול סטריט, האסטרטגים של דויטשה בנק מעריכים כי יחס הסיכוי-סיכון חזר לפעול לטובת הסקטור. בסקירה שפרסמו ביום שישי האחרון, הפכו האסטרטגים את המלצתם, ושלושה שבועות בלבד לאחר שהורידו את ההמלצה לטכנולוגיה ל"ניטרלי", הם ממליצים כעת למשקיעים לחזור להחזקה ב"משקל יתר" (Overweight).

את התחזית השורית מבססים האסטרטגים של הבנק על שלושה פרמטרים מרכזיים: מיצוב, ביצועים ותפיסת צמיחת הרווחים. לדבריהם, "הקפיץ קנייה מחדש".

מבחינת ביצועים, התיקון במניות הצמיחה הגדולות היה חד ומשמעותי. מגזר הטכנולוגיה רשם ביצועי חסר של כ-16% מול מדד הייחוס, ה-S&P 500, כאשר ספג ירידה של 11% בעוד שאר חברות המדד רשמו יחד עלייה של קרוב ל-6%. כתוצאה מכך, הסקטור שוהה כעת בתחתית תעלת המגמה ארוכת הטווח שלו.

בדויטשה בנק מציינים כי מנקודת שפל זו, ביצע המגזר התאוששות מהירה בצורת V חמש פעמים במהלך 30 החודשים האחרונים. התאוששויות קודמות אלו אופיינו בעוצמה רבה, עם זינוקים של 32% וביצועי יתר של 30% על פני ה-S&P 500. האסטרטגים מציינים כי למרות שזעזועים מוקדמים יותר השנה (כמו תחילת המשבר מול איראן) דחפו את הסקטור לרמות נמוכות אף יותר, פרופיל הסיכוי-סיכון הנוכחי מצדיק חזרה להשקעה מוגברת.

גורם נוסף התומך בהערכת הבנק הוא ניקוי העודפים במיצוב המשקיעים, שנע בחדות מקיצון לקיצון. רק לפני כשלושה שבועות מיצוב המשקיעים בטכנולוגיה היה "גבוה בבירור", ואילו כעת הוא נחתך לרמה ניטרלית. להערכת דויטשה בנק, המיצוב הנוכחי עקבי עם צפי לצמיחה של 10% בלבד ברווחי סקטור הטכנולוגיה - זאת למרות שבפועל, הרבעון השלישי הציג התרחבות מרשימה הרבה יותר של כ-47% ברווח למניה (EPS) במגזר זה.

המיצוב ההגנתי של המשקיעים נרשם חרף רווחיות חזקה ברמת המדד הכללי. מדד ה-S&P 500 מציג צמיחה של 31% ברווחי הרבעון השלישי. למרות שהטכנולוגיה אחראית לשלושה רבעים מצמיחה זו, גם החברה החציונית במדד רשמה צמיחה של 14%. התאמת המיצוב כלפי מטה משקפת את הוויכוח הגובר בשווקים סביב מידת הקיימות של רווחי ענקיות הטכנולוגיה.

לצד החששות מרווחיות הטכנולוגיה, גורמים נוספים המעיבים על השוק הם שינויים רגולטוריים אפשריים במקרה של שליטה דמוקרטית בשני בתי הקונגרס בבחירות האמצע (Midterms) השבוע, וכן המתיחות הגיאופוליטית.

עם זאת, צוות הקצאת הנכסים של דויטשה בנק טוען כי המיצוב הנוכחי של המשקיעים כבר מגלם חלק ניכר מסיכונים אלו, דבר שמשתקף בציפיות הנמוכות לצמיחה ברווחים. בנוסף, מחירי הנפט נסחרים כיום בפרמיה של 65% מעל למה שהצוות רואה כ"שווי ההוגן" שלהם, נתון המצביע על כך שחלק ניכר מפרמיית הסיכון הגיאופוליטית כבר נאפה היטב אל תוך המחירים בשווקים.

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