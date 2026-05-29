חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

המסחר בבורסה בת"א ייפתח היום ברקע הדיווחים על כך שארה"ב ואיראן הגיעו להסכם ראשוני על מזכר הבנות להארכת הפסקת האש ב-60 יום - אם כי הנשיא טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי להסכם.

לפי בכירים אמריקאים, העסקה סוכמה ברובה בין צוותי המשא ומתן כבר ביום שלישי. צוות המו"מ תדרך את טראמפ והוא ביקש לקחת כמה ימים כדי לחשוב על כך לפני שיקבל החלטה סופית. בעקבות הדיווחים, השקל התחזק אמש מול הדולר, שירד לשער של 2.81 שקלים, אך הבוקר הוא נחלש מעט.

על אף ההתקדמות המגעים, המתיחות בין הצדדים נותרת גבוהה, במיוחד במצר הורמוז, שם נרשמו במהלך הלילה חיכוכים בין איראן לכוחות אמריקאיים. זאת, לאחר התקיפות שביצעה ארה"ב בדרום איראן בליל יום רביעי.

באסיה, נרשמות עליות שערים בולטות הבוקר. הניקיי מטפס בכ-2.6%, ההנג סנג מוסיף לערכו כ-0.9%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והבורסה בסיאול מזנקת בכ-3.3%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות קלות של עד 0.1%.

בתל אביב, המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל קל של 0.1%. אלביט מערכות צפויה לטפס בכ-2%, טאואר צפויה לרדת בכ-2%, בעוד קמטק ונובה צפויות לטפס בכ-1.3% ובכ-0.9%, בהתאמה.

אתמול, המסחר בבורסה ננעל בירידות: מדד ת"א 35 ירד בכ-1%, ת"א 90 איבד מערכו כ-0.2%. מבין המדדים הענפיים, מי שבלט במיוחד לשלילה הוא מדד הביטוח שהשיל מערכו כ-3.5%. בתוך כך, מניית חברת הביטוח ווישור ירדה בכ-5%, למרות שהציגה שיפור בשורה העליונה והתחתונה. את הרבעון הראשון סיימה החברה בניהולו של אמיל ויינשל, עם פרמיות ברוטו של כ-1.55 מיליארד שקל, גידול קל של כ-2% לעומת הנתון ברבעון הראשון של 2025. בשורה התחתונה, הרווח הכולל עלה בכ- 24.4% ועמד על כ-43.5 מיליון שקל, המשקף תשואה על ההון במונחים שנתיים בשיעור של 13.7%.

מנגד, על רקע העלייה במתיחות הגיאו-פוליטית, מדד הביטחוניות הוסיף לערכו כ-5% בהובלת ארית תעשיות , נקסט ויז'ן ובית שמש . גם מדד הטכנולוגיות רשם עליות של כ-1.7%.

המניה שהובילה את העליות במדד ת"א 125 היא איביאי בית השקעות , שזינקה בכ-13%, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון. החברה דיווחה על עלייה חדה של 204% ברווח הנקי שלה.

מניית יצרנית הכוונות החכמות סמארט שוטר זינקה גם היא, לאחר שדיווחה על עלייה של כ-26% בהכנסות הרבעון הראשון של 2026, שעמדו על כ-6.6 מיליון דולר. בשורה התחתונה, ההפסד הנקי המתואם עמד על כ-400 אלף דולר, לעומת הפסד של כ-1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. צבר ההזמנות של החברה קפץ בכ-67% והסתכם בסוף הרבעון על כ-36 מיליון דולר.

מניית שופרסל נחלשה לאחר פרסום הדוחות. הרשת, בניהול ובשליטת האחים יוסי ושלומי אמיר, רשמה עלייה של 4% במכירות חנויות זהות, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ב־11% ל־175 מיליון שקל. ככל הנראה, הירידות במניה הגיעו בשל אכזבה מקצב המכירות הכללי של הרשת, 3.7 מיליארד שקל, צמיחה של 4.5% ביחס לרבעון המקביל וזאת למרות שהקניות לחג הפסח בוצעו במהלך הרבעון.

מדוחות הפניקס עולה כי החברה רשמה ברבעון תשואה להון של 24.1%, בדומה לנתון שרשמה ברבעון המקביל. זאת, כאשר חברות ביטוח גדולות אחרות שדיווחו לאחרונה הציגו שחיקה בנתון.

לקראת סיום עונת הדוחות לרבעון הראשון של השנה בבורסה בת"א, החברות שצפויות לפרסום היום (ו') הן מיטרוניקס , אלומה תשתיות , קווליטאו ומבטח שמיר . בין החברות שיפרסמו בתחילת השבוע הבא נמצאות חברת הנדל"ן הכשרת הישוב , חברת שירותי התקשורת גילת טלקום וחברת התעשייה כפרית . גם ענקית אבטחת הסייבר פאלו אלטו , שנסחרת במקביל בנאסד"ק ובת"א, תפרסם דוחות לרבעון הפיסקאלי השלישי שלה, ואנליסטים צופים צמיחה של כ־29% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל. חברות נוספות בוול סטריט שיפרסמו דוחות בשבוע הקרוב הן חברת השבבים ברודקום , חברת אופנת הספורט לולולמון אתלטיקה , וכן החברות מישראל, אודיטי טק שמספקת פתרונות לעולם היופי וחברת הטכנולוגיה הביטחונית קוגנייט סופטוור .

בוול סטריט, נשברו אמש שיאים חדשים, על רקע ההתקדמות במגעים לעסקה בין ארה"ב ואיראן. הנאסד"ק טיפס בכ-0.9%, ה-S&P 500 התקדם בכ-0.6% והדאו ג'ונס סיים עם עלייה מזערית של פחות מ-0.1%.

מניות הטכנולוגיה בלטו לחיוב, בעיקר לאחר שתחזית רווח חזקה של סנופלייק החייתה את ההתלהבות סביב מסחר הבינה המלאכותית. מניות החברה זינקו בכ-37%, ביום הטוב ביותר שלהן אי פעם, לאחר שספקית פלטפורמת הנתונים מבוססת הענן פרסמה תחזיות ורודות לרבעון השני הפיסקאלי, כמו גם ירידה בשורות העליונות והתחתונות ברבעון האחרון שלה. החברה גם חתמה על תוכנית להוציא 6 מיליארד דולר על שירותי אינטרנט של אמזון במשך חמש שנים.

במקביל, גם מניות הזיכרון, המייצרות שבבי זיכרון למחשבים, לשרתים ולמכשירי קצה, עלו במהלך המסחר. כך למשל, מניית סנדיסק רשמה עליות של כ-3.5%. גם ענקיות שבבים זינקו - קוואלקום , למשל, קפצה בכ-4%.

מניית אפל עלתה היום בכ-0.5%, ובסך הכל היא רושמת השבוע עליות של כ-2.4%. אם היא תסגור את השבוע בעליות, היא תשלים עלייה שבועית עשירית ברציפות - לראשונה מאז 2009. רצף העליות הארוך ביותר של אפל היה ב-2004, אז רשמה 12 שבועות של עליות.

מניית דל המריאה במהלך הלילה במסחר המאוחר בקרוב ל-40%, לאחר שיצרנית המחשבים הניידים העלתה את תחזיתה לשנת 2026 המלאה ועקפה בפער את תוצאות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה הציגה רווח מתואם למניה של 4.86 דולר, לעומת צפי ל-2.94 דולר והכנסות של 43.84 מיליארד דולר לעומת צפי ל-35.43 מיליארד דולר.

הנתונים משקפים צמיחה שנתית בשיעור מסחרר של 88% בהכנסות - הנתון הגבוה ביותר מאז ההנפקה הראשונית לציבור שערכה החברה ב-2018, מאז הצמיחה השנתית בהכנסות לא עלתה מעל 39%.

ב-CNBC דיווחו כי ההתרחבות מונעת על־ידי בינה מלאכותית, שכן דל מרכיבה שרתים המכילים יחידות עיבוד גרפיות של חברות כמו אנבידיה. בדל ציינו כי הכנסותיה משרתי בינה מלאכותית זינקו ב-757% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה והגיעו ל-16.1 מיליארד דולר. עבור השנה המלאה, דל צופה כעת הכנסות של 60 מיליארד דולר מתחום הבינה המלאכותית, עלייה לעומת התחזית הקודמת, שעמדה על 50 מיליארד דולר בפברואר. נתון זה ישקף צמיחה שנתית של 144%.

2. שוקי האג"ח

בגזרת האג"ח - מדד תל גוב כללי, ובו כל אגרות החוב של ממשלת ישראל חתם את יום המסחר בעליה של 0.1%. מתחילת השבוע עלה המדד בשיעור חד יחסית של כ-1% על רקע קריסת הדולר מול השקל. זו עשויה לעודד את בנק ישראל להמשיך להוריד את הריבית, ולכן משקיעים מוצאים את האגח אטרקטיביות יותר ורוכשים אותן.

בשוק החוב האמריקאי, על רקע הדיווחים על המתווה המסתמן להארכת הפסקת האש בין ארה"ב ואיראן, לצד מדד ה-PCE לחודש אפריל שפורסם אמש (ראו הרחבה תחת סעיף 4), תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו ירידות אתמול. הירידות נמשכות גם הבוקר: תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת כעת בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.43%, התשואה ל-30 שנה יורדת גם היא בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.96% והתשואה לשנתיים יורדת בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.01%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל, כאמור, המשיך אתמול במגמת ההתחזקות שלו מול הדולר, לאור הדיווחים על התקדמות להסכם בין ארה"ב לאיראן, ושערו הרציף ירד ל-2.81 שקלים. הבוקר, השקל נחלש מול הדולר בכ-0.2% והשער עומד על כ-2.82 שקלים.

לנוכח ההתקדמות שנרשמת בימים האחרונים במגעים בין ארה"ב ואיראן, הנפט נסחר בפחות מ־100 דולר לחבית, אך המחיר עדיין גבוה לעומת טרום המלחמה. נכון לבוקר זה, המחירים רושמים ירידות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 92 דולר ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 87 דולר.

יובל סתיו, שותף־מייסד ומנהל האימפקט בבית ההשקעות Value 2, סבור שהזינוק במחירי הנפט חושף את החולשה האמיתית של התעשייה העולמית: "משבר הנפט שנוצר בעקבות ההסלמה, מחזיר את המשקיעים לאחת ההבנות הבסיסיות של הכלכלה המודרנית - הנפט אינו רק מקור אנרגיה, אלא גם חומר הגלם המרכזי של התעשייה העולמית. כאשר מחיר הנפט עולה או כאשר שרשראות האספקה מהמזה"ת נמצאות תחת איום - לא רק מחירי הדלק מושפעים, אלא גם מחירי הפלסטיק, הדשנים, הכימיקלים, האריזות, הסיבים הסינתטיים וחומרי הגלם לתעשייה".

לכן, לדברי סתיו, המשבר לא יוצר רק הזדמנות לאנרגיה חליפית, אלא גם לחומרי גלם חליפיים לנפט כמו חומרים ממוחזרים וביולוגיים או שימוש בפסולת. "ייתכן שזהו השלב הבא של מהפכת האנרגיה: מעבר רחב יותר לכלכלה המבוססת על חומרי גלם חליפיים לנפט לצד חיפוש אחר חברות בעלות איכות ניהול גבוהה ויכולת הסתגלות לעולם תנודתי יותר", מסכם סתיו.

4. מאקרו

מדד ה-PCE לחודש אפריל - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב. הציג אתמול, כצפוי, עלייה חודשית של 0.4% ועלייה שנתית של 3.8%. "אם בכירי הכלכלה בוושינגטון חיפשו ראיות לביסוס הטענה שאין משבר יוקר מחיה באמריקה, הם יצטרכו לחפש במקום אחר, מכיוון שאינפלציית ה-PCE של הצרכנים עדיין מתחממת בחודש אפריל, בעוד המלחמה מול איראן דוחפת את מחירי האנרגיה לעלייה חדה", אמר כריס רופקי, הכלכלן הראשי ב-FWDBonds.

היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים. נתוני מאקרו שיפורסמו בשבוע הבא כוללים את יצוא שירותים לחודש מרץ, רכישות בכרטיסי אשראי על־ידי צרכנים פרטיים לפברואר־אפריל (תקופה שכוללת את מבצע "שאגת הארי"), ושכר ממוצע ברוטו לשכיר למרץ. בעולם יתפרסמו מדד מנהלי הרכש בארה"ב למאי, נתונים משוק התעסוקה שם, וכן מדד המחירים לצרכן למאי בגוש האירו.

5. תחזית

איתוראן , המספקת טכנולוגיה ושירותים לתחום הרכב, נסחרת בנאסד"ק בשיא כל הזמנים לפי שווי שמתקרב ל־1.3 מיליארד דולר. זאת לאחר שהמניה זינקה בשנה האחרונה ב־62.8%, מתוכם כ־6% השבוע אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה, שבהם עקפה את התחזיות והציגה לראשונה הכנסות רבעוניות של מעל 100 מיליון דולר. במקביל הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד בסך 10 מיליון דולר ועל תוכנית לרכישה עצמית של מניות ב־10 מיליון דולר.

איתוראן לא זוכה לסיקור משמעותי של אנליסטים. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רק שני גופים מסקרים את החברה, אך שניהם ממליצים על המניה בהמלצות "קנייה". מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 15.1% על מחיר המניה הנוכחי בנאסד"ק. האנליסטים מרוצים ממודל ההכנסות החוזרות של החברה ומהצמיחה במספר המנויים שלה.