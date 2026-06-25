חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב ייפתח הבוקר (חמישי) על רקע ניסיונות התאוששות של השוק המקומי; זאת לאחר שבמסחר של יום שלישי חוו המדדים נפילות חדות (של עד 2% במהלך היום) ומדד ת"א 125 אף נכנס לראשונה מאז אוקטובר 2023 לטריטוריה של "תיקון" (ירידה של 10% מהשיא). ביום רביעי, הצליח השוק לעצור את הדימום ולמחוק חלק מהירידות, כאשר מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.2% ומדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.5% בסיומו של יום מסחר ער, בו הסתכם המחזור בכ-5.26 מיליארד שקל.

הסנטימנט המעורב בעולם ממשיך להקרין על השוק המקומי, כאשר מניות השבבים הדואליות צפויות להמשיך לרכז עניין רב בהמשך למגמות בוול סטריט ובעקבות הדוחות הכספיים של ענקית שבבי הזיכרון מיקרון שפורסמו הלילה בניו יורק - דוחות המהווים מבחן מפתח לסקטור כולו ויורחב עליהם בהמשך.

● למעלה תוספים, למטה מאפים: המרוויחות והמפסידות של גל ההנפקות בת"א עד כה

בין המדדים שבלטו אתמול במסחר המקומי היה את מדד הביומד, שזינק ב-5.8% בהובלת מניית פלסאנמור שהמריאה במאות אחוזים. החברה דיווחה על הסכם אסטרטגי בארה"ב עם ענקית הטלרפואה Ouma Health, שתשלב את מכשיר האולטרסאונד הביתי שלה בכל 50 המדינות - מהלך המעניק לה גישה ישירה למבטחים ומעסיקים גדולים, ומספק פתרון ל"מדבריות טיפול" רפואיים.

מדדי הנדל"ן 35 והבנייה רשמו התאוששות חדה של כ-2% לנוכח הערכות המשקיעים כי הנגיד עשוי להפחית את הריבית ביולי, לצד זרימת כספים לאפיקים סולידיים. מדד הביטוח בלט אף הוא בעלייה של קרוב ל-3%, בהובלת איי.די.איי ומנורה .

מדד הטכנולוגיה נחלש ב-0.9% בהשפעת מימושים חדים בחומרת השבבים בחו"ל. חברות השבבים הדואליות, קמטק , (שאיבדה מעל 7%), טאואר ונובה סיימו את המסחר בטריטוריה שלילית וימשיכו לעמוד למבחן בהתאם לתגובת השוק העולמי לדוחות מיקרון.

במניות סקטור הצריכה, מניית גלוברנדס צנחה בחדות (כ-46%) לאחר שביטלה את הסכם הפצת מותגי הטבק של חברת JTI (בהם ווינסטון וקאמל), המהווים כ-45% מהכנסותיה, מהלך שצפוי לחתוך כ-35 מיליון שקל מרווחיה הנקיים. מנגד, הזכויות עברו לענקית הלוגיסטיקה דיפלומט , שדיווחה על צפי לתוספת הכנסות שנתית מסיבית של כ-2.2 מיליארד שקל (לפני מס קנייה).

במניות סקטור האנרגיה בלטה קבוצת דלק שהודיעה על הרחבת תוכנית הרכישה העצמית של מניותיה ב-100 מיליון שקל נוספים (לסך כולל של 200 מיליון שקל). במקביל, רציו פטרוליום דיווחה על עסקת ענק לרכישת חברת Pharos בלונדון תמורת 163 מיליון דולר, המעניקה לה נכסי גז מפיקים בוויטנאם ובמצרים. בשוק הדשנים, איי.סי.אל (ICL) דיווחה על עסקת יצוא אשלג גדולה להודו בהיקף של 144 עד 163 מיליון דולר.

באסיה, הבורסות רושמות הבוקר, עליות שערים רוחביות בהובלת הקוספי הדרום-קוריאני שמזנק ב-5.8%. מדד הניקיי היפני ננעל בעלייה של 4.2%. שאר המדדים הציגו עליות מתונות יותר: מדד שנחאי עולה ב-0.4%, והאנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של 0.3%.

● אפקט אנבידיה: הכלכלן שטוען - מיעוט חברות מטות את נתוני הצמיחה

בוול סטריט, המסחר ננעל אמש במגמה מעורבת, בעוד מניות הטכנולוגיה והשבבים המשיכו לספוג לחצים. אחרי שביום שלישי צנח במעל 2%, מדד הנאסד"ק השיל מערכו אתמול כ-0.4%. ה-S&P 500 נחלש בכ-0.1% והדאו ג'ונס טיפס בכ-0.5%.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר מניות השבבים, נחלשה בכ-0.3%, לאחר שאיבדה כ-8% בצניחה החדה שרשמה ביום שלישי. בין היורדות, ניתן למצוא את אנבידיה , AMD , מארוול , ווסטרן דיגיטל וסנדיסק .

מיקרון ריכזה עניין במיוחד וירדה במעל 4% לקראת פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקאלי השלישי של 2026. החברה ניפצה את תחזיות האנליסטים ומנייתה זינקה במעל 10% במסחר המאוחר בוול סטריט. מיקרון הציגה הכנסות של 41.46 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה, זאת בהשוואה לציפיות האנליסטים שחזו כי החברה תדווח על הכנסות של 35.6 מיליארד דולר. הרווח הנקי של מיקרון הסתכם ב-25.11 דולר למניה, לעומת צפי ל-20.5 דולר למניה. מדובר בצמיחה בשיעור מסחרר של 1,215% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז החברה דיווחה על רווח של 1.91 דולר למניה.

לצד הלחצים שספגו מניות השבבים, גם מרבית ענקיות הטכנולוגיה נסחרו באדום אתמול, ביניהן אנבידיה , טסלה , מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל) ומטא . אפל נסחרה סביב רמת הבסיס, בעוד אמזון טיפסה קלות.

ריק גארדנר, מנהל השקעות ראשי ב-RGA Investments, אמר ל-CNBC כי "הנסיגה של מניות הטכנולוגיה היא נסיגה בריאה, מכיוון שהערכות השווי של מניות טכנולוגיה רבות הפכו למתוחות מדי. הנסיגה במגזר הטכנולוגיה מצביעה על כך שהמשקיעים מתחילים להבין שציפיות הרווח עבור מניות הטכנולוגיה הן גבוהות, מה שיוצר רף קשה יותר למעבר כאשר עונת הדוחות תתחיל מחדש ביולי, והיינו מאפיינים את הנסיגה הזו ככיול מחדש של הציפיות".

סקטור האנרגיה הכביד על המסחר, כאשר ברקע הירידה במחירי הנפט בעולם. בין המניות הבולטות שנסחרו באדום, ניתן למצוא את אקסון מובייל , שברון וקונוקו-פיליפס . מנגד, בלטו בעליות ענפי הצריכה הפרטית והתעשייה, ככל הנראה, בשל הציפיות לירידה במחירי הדלק, שתשפיע לחיוב על שולי הרווח של החברות. חברות התעופה (כמו יונייטד איירליינס ודלתא איירליינס ) והקרוזים (כמו קרניבל ונורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס ) נסחרו בעליות.

● עם נתונים כאלה, אין פלא שבאוצר כל כך רוצים לבטל את ההטבה על קרן השתלמות

באירופה, המסחר ברחבי היבשת התנהל במגמה מעורבת, תוך שונות ניכרת בין המדדים המובילים. בורסת פרנקפורט ריכזה את מרב הלחץ, כאשר מדד ה-DAX הגרמני השיל כ-0.9%, כשהוא מושפע ישירות מצניחה חדה של מניות הביטחון והתחמושת המקומיות בעקבות דיווחים על ביטול פרויקטים ממשלתיים. מנגד, שאר מדדי הייחוס המרכזיים ביבשת הציגו חוסן יחסי ונטו לעליות קלות, כאשר מדד ה-STOXX 600 הכלל-אירופי, מדד ה-FTSE הלונדוני ומדד ה-CAC הפריזאי הצליחו כולם להינעל בטריטוריה ירוקה.

2. שוקי האג"ח

בדומה למגמה שנרשמה באג"ח הממשלתי בארה"ב, שוק איגרות החוב הממשלתיות בישראל רשם אתמול (ד'), יום של ירידות תשואות לכל אורך העקום (עליית מחירי האיגרות).

הירידות החדות ביותר נרשמו בחלקים הקצרים והבינוניים, התשואה ל-3 חודשים צללה בכ-8 נקודות בסיס לרמה של 3.227%, בעוד התשואה ל-5 שנים נחתכה בכ-7 נקודות בסיס לרמה של 3.396%. בטווח הארוך, האיגרת ל-10 שנים איבדה כ-6 נקודות בסיס וננעלה על תשואה של 3.667%, והאיגרת ל-20 שנה ננעלה על 3.959% - נתונים השומרים על המבנה הסטנדרטי של עקום עולה. עם זאת, ניכר עיוות נקודתי בחלק הקצר מאוד של העקום, כאשר התשואה לחודש בודד (3.486%) נותרה גבוהה משמעותית מהתשואות לטווחים של חצי שנה עד שלוש שנים (הנעות סביב 3.2%-3.28%), מה שמעיד על לחץ נזילות קצר טווח או ציפייה מקומית של המשקיעים לתחילת תהליך הפחתת ריבית מדורג בטווח הבינוני.

בשוק איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב נרשמו ירידות תשואות חדות לאורך כמעט כל עקום התשואות, למעט יציבות נקודתית בטווחים הקצרים ביותר של עד ארבעה חודשים. את המגמה הובילו האיגרות לטווחים הבינוניים והארוכים: התשואה ל-10 שנים צנחה במעל 8 נקודות בסיס ונקבעה על רמה של 4.403%, בעוד התשואה ל-30 שנה נחלשה גם היא במעל 8 נקודות בסיס לרמה של 4.856%. בחלק הקצר של העקום, האיגרת לשנתיים איבדה מעל 5 נקודות בסיס וננעלה על תשואה של 4.152%.

הירידות הרוחביות הללו מוסברות בעיקר על רקע הצניחה החדה במחירי הנפט וההתקדמות במשא ומתן המדיני, מהלכים שמפחיתים את לחצי האינפלציה בטווח הבינוני. במקביל, המשקיעים ממשיכים לעקוב בדריכות אחר כלי ניטור הריבית הפדרלית לקראת החלטת הריבית ביולי, כאשר החוזים מתמחרים כעת בסבירות כמעט ודאית לפחות העלאת ריבית אחת עד סוף השנה הנוכחית.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

לאחר שרשם זינוק חד של כ-7% מתחילת החודש וכמעט נגע ברף הפסיכולוגי של 3 שקלים לדולר, המטבע האמריקאי שינה היום כיוון ונסוג לרמה של 2.99 שקלים (לאחר שער יציג של 2.96). במקביל, השקל התחזק מול האירו בכ־0.55% ושערו היציג נעמד על 3.39 שקלים.

התפנית החדה במסחר היום מוסברת בעיקר על ידי התאמות שביצעו הגופים המוסדיים המקומיים: הטלטלה וירידות השערים החדות שנרשמו השבוע בוול סטריט (ובייחוד בסקטור השבבים) שחקו את שווי התיק של המוסדיים בחו"ל. כדי לשמור על יחס הגידור המבוקש שלהם ולא לחרוג מחשיפת המט"ח, המוסדיים נאלצו למכור דולרים באופן אקטיבי - מה שלחץ את שער המטבע למטה ובלם את הראלי שלו.

יחד עם זאת, בשוק מציינים כי נקודת האיזון החדשה של השבועות האחרונים עדיין נתמכת ברוח גבית עולמית של התחזקות הדולר, לצד החששות הגיאופוליטיים מההסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן, שנתפס בשווקים כאירוע פחות מיטבי עבור ישראל.

בבנק אוף אמריקה מעריכים כי המומנטום החיובי של המטבע האמריקאי רחוק מסיום. במזכר פנימי שהגיע לידי "גלובס", ממליץ ענק הבנקאות לפתוח פוזיציית קנייה על הדולר מול השקל לחלון זמן של שלושה חודשים. האנליסטים מציבים יעד שער של 3.14 שקלים לדולר (פוטנציאל עלייה של כ-5%), לצד פקודת קטיעת הפסד ברמת 2.9 שקלים. התחזית נשענת על תמחור היתר של השקל ועל הערכה קודרת של הבנק לגבי מדד S&P 500, שלפיה הוא צפוי לרדת ביותר מ-3% לרמה של 7,100 נקודות. בשל מנגנון הגידור של הגופים המוסדיים בישראל, ירידות בוול סטריט מכווצות את שווי נכסיהם ומאלצות אותם לרכוש דולרים בהיקפי ענק, מהלך שמחליש את השקל. בנוסף, בבנק מציינים כי המדיניות המוניטרית הקשוחה של הפד, הכוללת צפי להעלאות ריבית מספטמבר, תמשיך להדק את התנאים הפיננסיים הגלובליים וללחוץ מטה את מטבעות השווקים המתעוררים, תוך נטרול גורמים חיוביים כמו ההסכם מול איראן.

בגזרת הסחורות, מחירי הנפט צנחו אתמול בכ-4%, בעוד מכליות נפט המשיכו לעבור במצר הורמוז, מה שעורר תקוות כי שיא השיבושים באספקת האנרגיה מהמזרח התיכון כבר מאחורינו.

החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI חצו במהלך יום המסחר שפל של 69.63 דולר לחבית, הפעם הראשונה שבה חוזה זה יורד מתחת לרף ה-70 דולר מאז ה-2 במרץ. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט, השילו 4.2% לרמה של 73.83 דולר לחבית, ורשמו את רמתם הנמוכה ביותר מאז ה-28 בפברואר, המועד שבו פתחו ארה"ב וישראל במתקפות אוויריות נגד איראן.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מתח ביום רביעי ביקורת חריפה על חברות הנפט על כך שאינן מורידות את מחירי הבנזין בהתאמה לירידות האחרונות במחירי הנפט הגולמי. "חברות הנפט הגדולות אינן מורידות את המחיר בתחנות הדלק באופן התואם למחירים הנמוכים משמעותית שהן משלמות על נפט. המחירים האלה צונחים כמו אבן!", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית Truth Social. "במילים אחרות, הצרכנים עוברים 'עושק'. הנחיתי את משרד המשפטים להתחיל לבדוק זאת באופן מיידי. כדאי שמחירי הבנזין יתחילו לרדת הרבה יותר מהר ממה שאני רואה כרגע!", הוסיף הנשיא.

קארן יאנג, חוקרת בכירה במרכז למדיניות אנרגיה גלובלית באוניברסיטת קולומביה, תיארה את הפוסט כ"תיאטרון פוליטי", וציינה כי "זה לא באמת האופן שבו מחירי הבנזין עובדים בארה"ב. ישנם מסים מדינתיים ומקומיים המוחלים על מחיר הדלק בתחנות בארה"ב", אמרה יאנג ל-CNBC. "זה באמת תלוי בבתי הזיקוק, ולוקח מספר שבועות מאז שמחירי הנפט הגולמי יורדים, ועד שהדבר מתגלגל למחירים בבתי הזיקוק, ומשם לצרכנים, לפני שהם יכולים באמת להגיב".

במקביל להתחזקות הדולר בעולם, הזהב ירד אתמול, לראשונה מאז נובמבר, מתחת לרף ה-4,000 דולר לאונקיה. הזהב סופג לאחרונה לחצים, שכן דולר חזק הופך את הזהב ליקר יותר עבור קונים זרים, וסביבת הריבית הגבוהה יותר הצפויה הופכת אותו לפחות אטרקטיבי, שכן הוא נכס שאינו נושא ריבית. הבוקר, הוא נסחר ביציבות עם נטייה חיובית קלה של כ-0.1%, ומחירו כעת, עומד על 4,010.70 דולר לאונקיה תוך שמירה על מגמת עלייה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ירד במעל 4% ונפל מתחת לרף ה-60 אלף דולר. בתחילת החודש, המטבע היה לזמן קצר מתחת ל-60 אלף דולר, אך לפני כן, רמה זו נצפתה רק בספטמבר 2024. הירידות מגיעות כשברקע הלחצים שסופגות ביומיים האחרונים מניות הטכנולוגיה עתירות הסיכון, כמו גם הציפיות לסביבת ריבית גבוהה יותר בארה"ב בטווח הזמן הקרוב. הבוקר הוא משנה כיוון ומציג התאוששות מהירה עם זינוק של 3.05% (תוספת של כ-1,822 דולר), מה שמחזיר אותו למגמת עלייה לרמה של כ-61,541 דולר.

4. מאקרו

נמשכת מגמת ההתאוששות בפעילות הריאלית של המשק הישראלי, כך עולה מסקירתו של רפי גוזלן, הכלכלן הראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי. "הפסקת האש הובילה כצפוי לשיפור בסנטימנט העסקי", כותב גוזלן, ומציין כי בחודש מאי נרשם זינוק ברכיב הציפיות של המגזר העסקי בחזרה לרמות טרום המלחמה - אף שהערכת המצב הכללי הנוכחי עדיין נמוכה בהשוואה לערב העימות.

באי.בי.אי מסמנים שורה של אינדיקטורים תומכים להתאוששות הריאלית: בהוצאות הצרכנים, נתוני האשראי מציגים זינוק ממוצע של 5.5%-6% ברכישות מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, בהשוואה לרבעון הראשון של השנה. בייצור וסחר חוץ, נתוני חודש מאי הצביעו על רמות פעילות גבוהות בסחר הבינלאומי, לצד התאוששות ניכרת במדדי הייצור התעשייתי. בשוק העבודה, נרשמה חזרה מהירה לשגרה עם ירידה בשיעור האבטלה ועלייה מחודשת בביקוש לעובדים.

הנקודה המעניינת ביותר בסקירות של בתי ההשקעות נוגעת לשוק הנדל"ן, שם מסתמנת תמימות דעים לגבי שינוי במאזן הכוחות. מנתוני אי.בי.אי עולה כי ברבעון הראשון נרשמה רמה גבוהה של אישורי והתחלות בנייה, לצד שיפור מסוים בגמר הבנייה. אלא, שכל זה קורה כאשר הביקוש לדירות ממשיך להתמתן - מה שמוביל לעליית עודף ההיצע ותומך בהמשך ירידות המחירים.

בבית ההשקעות הראל מחזקים קביעה זו ומעריכים כי העלייה בהיצע הדירות הגמורות תמשיך לעקוף את קצב גידול האוכלוסייה, מה שיקשה על המחירים לעלות. עם זאת, בהראל מסמנים סייג חשוב: "הורדת הריבית האחרונה והציפיות להמשך המגמה עשויות לעורר חלק מהביקוש ולמתן את לחצי הירידה". מנגד, בזירת הנדל"ן המניב התמונה הפוכה: בהראל מציינים כי התחלות הבנייה למשרדים צנחו בארבעת הרבעונים האחרונים לרמתן הנמוכה ביותר מזה עשור - תיקון חד שמורכב משילוב של אי-ודאות לגבי ביקושים עתידיים, לצד ההשפעה המצטברת של הריבית הגבוהה.

בשוק האמריקאי, העיניים נשואות למדד ה-PCE לחודש מאי - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, שיפורסם ב-15:30 שעון ישראל. הפרסום מגיע בעת רגישה, כאשר האינפלציה בשיא של כשלוש שנים ובשווקים מתמחרים לפחות העלאת ריבית אחת עד סוף השנה הנוכחית.

האנליסטים צופים עלייה חודשית של 0.3% (לעומת 0.2% קודם), בעוד מדד ה-PCE הכללי השנתי צפוי לזנק לרמה של 4.1%. עם זאת, בשוק מעריכים כי מדובר בשירת הברבור של גל האינפלציה הנוכחי. כלכלני בנק UBS ציינו לקראת הפרסום: "אנו מצפים שחודש מאי הנוכחי יהיה נקודת השיא עבור מדד ה-PCE הכללי, אשר צפוי לרדת באופן ניכר בחודש יוני, היות ומחירי הבנזין הקמעונאיים בתחנות הדלק ירדו בכ-0.56 דולר לגלון מאז ה-20 במאי".

לתחזית זו שותף גם פרסטון קולדוול, הכלכלן הבכיר של Morningstar, שמחבר את בלימת המחירים ישירות לרגיעה הגיאופוליטית: "בהנחה שהשפעת המכסים תתחיל להתפוגג, חלק מהגורמים לאינפלציית המוצרים צפויים לרדת. ככל שגם מחירי האנרגיה ירדו, כל זה אמור להפעיל לחץ כלפי מטה על האינפלציה בהמשך, בהנחה שמצר הורמוז לא ייסגר שוב לתקופה ממושכת".

במקביל לנתוני האינפלציה, תפורסם קריאת התמ"ג הסופית לרבעון הראשון, אשר צפויה להצביע על האטה בצמיחה לרמה של 1.6% (לעומת 2.0% בקריאה הראשונה). בנוסף, יתפרסמו נתוני הזמנות מוצרים ברי קיימא לחודש מאי, שם השוק צופה נפילה חדה של 5% (לאחר זינוק של 8.0% בחודש הקודם), לצד נתון התביעות הראשוניות לדמי אבטלה שצפוי להישאר יציב על 225 אלף תביעות.

הנתונים שיפורסמו יעמידו למבחן את תרחיש 'הנחיתה הרכה' של הכלכלה האמריקאית, ויקבע האם הפד יוכל להתקדם למתווה הפחתות ריבית, או שמא ייאלץ לבצע פניית פרסה ניצית. האנליסטים של דויטשה בנק מזהירים מפני האפשרות השנייה ומדגישים כי השווקים עשויים להיות מופתעים מתגובת הבנק המרכזי: "עידן וורש נפתח בהבטחה להשיב את יציבות המחירים. אנו מאמינים כי הפד יצטרך לגבות את הטון הניצי והתקיף שלו במעשים - ומוקדם מאשר מאוחר".

5. תחזית

"המניות בוול סטריט ימשיכו לטפס, אך המסלול לא יהיה בקו ישר" - כך מעריכים כלכלני ג'יי.פי מורגן. אסטרטג השווקים של הבנק, דוברובקו לקוס-בוג'אס, הקפיץ את מחיר היעד שלו לסוף השנה עבור מדד ה-S&P 500 מרמה של 7,200 ל-7,800 נקודות. בהתחשב בכך שהמדד נסחר כיום סביב רמת 7,422 נקודות, התחזית החדשה משקפת פוטנציאל עלייה (Upside) נוסף של כ-5.1%.

לקוס-בוג'אס ציין כי השווקים נעים לעבר 'תרחיש אופטימי במיוחד', בעיקר על רקע סימני הרגיעה והפתרון המסתמן במערכה הצבאית בין ארה"ב לאיראן, לצד הצהרת הנשיא דונלד טראמפ כי איראן התחייבה שלא לגבות דמי מעבר במצר הורמוז.

"עם זאת, חשוב לזכור כי המסלול כלפי מעלה צפוי להיות תנודתי ולא לינארי, שכן השוק יצטרך לצלוח מספר משוכות", כתב האסטרטג ללקוחותיו. "רצף של דוחות כספיים חזקים ברבעונים האחרונים העלה משמעותית את רף הציפיות לקראת עונת דוחות הרבעון השני (שיצא לדרך ביולי). הדבר יקשה על החברות לייצר הפתעות חיוביות חריגות, הן בשורת הרווח והן בהיקף השקעות ההון".

יצוין כי שתי עונות הדוחות האחרונות בארה"ב אכן הציגו עוצמה יוצאת דופן, שרובה תודלקה על ידי הראלי בסקטור הבינה המלאכותית. לפי נתוני FactSet, רווחי החברות ב-S&P 500 לרבעון האחרון של 2025 צמחו בכמעט 14% בחישוב שנתי, וברבעון הראשון של 2026 כבר זינקו ב-28.9%. Cרבעון השני של השנה, השוק מצפה להתרחבות של 22% ברווחים.

לצד מחסום הציפיות הגבוהות, בג'יי.פי מורגן מסמנים סיכונים נוספים: "היצע המניות הצפוי לגדול במהירות ברבעונים הקרובים, לצד אפשרות למדיניות מוניטרית מהודקת יותר, עלולים ללחוץ כלפי מטה את מכפילי הרווח". למרות זאת, לקוס-בוג'אס מעריך כי תנופת ההשקעות בתשתיות AI תימשך, וכי החוסן של הצרכן והמגזר העסקי האמריקאי, לצד קצב שיא של רכישות עצמיות (Buybacks), יקזזו את רוחות הנגד וימשיכו לדחוף את השוק למעלה.