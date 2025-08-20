חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח מגמה מעורבת. את מרכז תשומת הלב ירכזו הדיווחים על המגעים לעסקת חטופים, כשברקע פורסם הבוקר (ד') כי המבצע לכיבוש העיר עזה יחל בשבועות הקרובים. במקביל, החלטת הריבית של בנק ישראל שצפויה להתקיים היום בשעה 16:00 (הרחבה מטה), תרכז גם היא את עניין המשקיעים.

אמש (ג'), יום המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית. מדד ת"א 35 עלה ב-0.6%, ות"א 90 הוסיף לערכו 0.9%. את המגמה החיובית הובילו מדדים סקטוריאליים שונים, בהם בלט מדד ת"א רשתות שיווק שעלה בכ-1.5%. גם מדד ת"א-בנייה עלה בכ-1.4% ביום שלישי, ובכך מחק חלק מהירידות שרשם מתחילת אוגוסט. מניות חברות הבנייה סובלות מסנטימנט שלילי לנוכח ההאטה במכירת דירות במשק, כמו גם העובדה שהפחתות הריבית על ידי בנק ישראל אינן נראות קרובות.

מניית עזריאלי בלטה עם ירידות יומיים ברציפות של כ-5%. זאת, לאחר העזיבה הדרמטית של המנכ"ל רון אבידן אחרי 4 חודשים בתפקיד בלבד. הרקע לעזיבה, לפי גורמים שונים, הוא יחסים מורכבים בין המנכ"ל היוצא לבין בעלת השליטה דנה עזריאלי. רגע לאחר הודעת העזיבה ענקית נדל"ן פרסמה את הדוחות שלה למחצית השנה והציגה תוצאות טובות, עם עלייה ברווחים, בהכנסות ובתפוסה בנכסיה.

חברת הרובוטים לניקוי בריכות של קיבוץ יזרעאל, מיטרוניקס , הציגה עוד רבעון חלש כשהרווח הנקי צלל ב-72% לסכום של 12.5 מיליון שקל בלבד. במקביל חשפה בדוחות כי מנכ"ל החברה שרון גולדנברג צפוי להתפטר מתפקידו בקרוב, כשהיא מציינת כי זה יתרחש "במהלך שנת כהונתו החמישית". התאריך הסופי לא ברור אך הוא נכנס לתפקידו בנובמבר 2021 כך שהכוונה היא לפחות בעוד חודשיים.

במסגרת עונת הדוחות, היום ידווחו את תוצאותיהן חברות איביאי בית השקעות , אפקון החזקות בזא , דלתא גליל , מספנות ישראל , ריטיילורס , רציו יהש , ופוםוום .

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. ניקיי יורד ב-1.5%, בורסת שנגחאי משילה מערכה 0.1%, ההנג סנג יורד ב-0.6% ומדד הקוספי משיל מערכו 1.2%.

החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בירידות שערים קלות.

אמש בוול סטריט, המדדים ננעלו במגמה מעורבת. נאסד"ק ירד ב-1.5%, S&P 500 השיל מערכו 0.6% ודאו ג'ונס ננעל סביב רמות הבסיס.

מניות של חברות טכנולוגיה ענקיות ויצרניות שבבים גדולות העיבו על המסחר אמש. אנבידיה ירדה בכ-3.5%, AMD וברודקום ירדו בכ-5% ו-4% בהתאמה. גם מניית התוכנה פלנטיר נסחרה בירידות של כ-9%, ורשמה את הביצועים הגרועים ביותר במדד S&P 500 אמש. ג'ייסון ברונצ'טי, מנהל ההשקעות הראשי בלינקולן פייננשל מסביר כי "ייתכן כי המשקיעים מממשים רווחים מהזינוק החד במניות הקשורות לתחום הבינה המלאכותית לאחר ריצה של יותר מ-40% עבור הנאסד"ק מאז אפריל, מבחינה היסטורית, הפסקה היא נורמלית, כאשר השוק מתכוונן מחדש סביב הנתונים הכלכליים האחרונים ומדיניות הפד הצפויה".

מנגד, אינטל קפצה בכ-7% לאחר שדווח אמש כי סופטבנק תבצע השקעת ענק של 2 מיליארד דולר בענקית השבבים. סופטבנק תשלם 23 דולר למניה עבור מניית אינטל הרגילה, כאשר ההשקעה תקנה לסופטבנק כ-2% ממניות אינטל. אינטל נמצאת לאחרונה באור הזרקורים עם דיווחים על חבל הצלה אפשרי מכיוון אחר - הממשל האמריקאי. אמש דווח בבלומברג כי בוושינגטון רוצים נתח של 10% בחברה, ולכן שוקלים לערוך מול אינטל עסקה במסגרתה חלק או כל המענקים שהגיעו לחברה מכוח חוק השבבים בארה"ב, יומרו לניירות ערך. מניית סופטבנק קופצת כעת ב-9% במסחר באסיה.

2. שוקי האג"ח

למרות שהממשלה אישרה אמש (ג') את הצעת האוצר לפתיחת תקציב המדינה לשנת 2025, למימון הוצאות הביטחון החריגות מדדי האג"ח השונים עלו בשיעור מתון אמש. מדד תל גוב-כללי עלה ב-0.1%, ומדד תל גוב-שקלי עלה בכ-0.2% מאז יום ראשון. התשואה לפדיון הגלומה בהם היא 3.4% ו-4.1% בהתאמה.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות קלות הבוקר. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 4.31%, והתשואה לשנתיים עומדת על 3.76%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת השקל דולר, נחלש המטבע האמריקני מול הישראלי מעט ביום שלישי לשער של כ-3.38 שקלים. הבוקר (ד'), השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל נסחר סביב 3.39 שקלים ושער האירו-שקל עמד על 3.94 שקלים.

מחיר הנפט נחלש בשבוע האחרון בכ-2%. על רקע המגמה, אמש (ג'), התקיימה פסגה נוספת בארה"ב, הפעם בין הנשיא טראמפ לנשיא אוקראינה זלנסקי בוושינגטון. בעוד שלא ידוע על התפתחויות משמעותיות מהפגישה הנוכחית, כמו גם על תוצאות כאלה מפגישת טראמפ עם נשיא רוסיה פוטין באלסקה בסוף השבוע, הרגיעה במחיר הנפט נובעת ככל הנראה מהערכה של הסוחרים שלא יוחמרו בשלב הזה הסנקציות על ייצוא הנפט הרוסי.

האם מחיר הביטקוין יגיע בקרוב לרמה של 145 אלף דולרים למטבע (מול 115.5 אלף דולר כיום)? פיטר ברנדט, משקיע הסחורות האגדי שחזה את השיא הגדול של הביטקוין ב-2017 (אז הגיע ל-20 אלף דולר למטבע), טוען שכן. ברנדט מנסה לחזות התנהגות של סחורות ומטבעות לפי דפוסים ארוכי טווח ולדבריו ייתכן שנראה בחודש הקרוב זינוק חד במחיר הביטקוין.

ברנדט מצא שהביטקוין מתנהג במחזוריות בת 75 שבועות. כלומר על פני תקופות של מספר שנים, להערכתו יש דפוס עקבי שחוזר על עצמו. והוא מזכיר בתחזית שלו את ההתנהלות של הביטקוין בשנים 2015-2017 וכן בין השנים 2018-2021. לפי אותם מחזורים (סייקלים) בעבר, מעריך ברנדט כעת כי דפוס שהחל בשנת 2022 עשוי להוביל את הביטקוין לגעת עד 22 בספטמבר הקרוב (בתוך חודש) בין רמות של 125 עד 145 אלף דולרים.

4. מאקרו

היום (ד'), בשעה 16:00 צפוי לפרסם נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, את החלטת הריבית. הכלכלנים השונים סבורים כי הריבית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית (4.5%) לפי שעה. זאת משום שנתוני מדד המחירים לצרכן שפורסמו בסוף השבוע האחרון היו מעט גבוהים מהצפוי. כמו כן, הרמה הגבוהה של חוסר הוודאות במשק, בגזרה הבטחונית, וגם נתוני הנסיגה בתוצר שפורסמו לאחרונה, לצד שוק עבודה עם אבטלה נמוכה, שתומך בלחצי שכר, צפויים גם כן להשפיע שלא להפחית את הריבית כרגע.

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים ציין בסקירתו כי "למרות ירידת קצב האינפלציה השנתית (שבאוגוסט תיכנס לטווח היעד) ונתוני הצמיחה המאכזבים לרבעון השני, ריבית בנק ישראל צפויה להיוותר היום (ד') ללא שינוי. יחד עם זאת, הנתונים מחזקים את דעתנו שנראה יותר הורדות ריבית בישראל מאשר השוק צופה כרגע עד לסוף 2026".

לעומת הקונצנזוס הכללי בשוק, יונתן כץ מלידר שוקי הון מעריך כי צפויה יציבות בריבית, אך תתכן גם הפתעה. "כל החזאים (כולל אנחנו) צופים אי שינוי בריבית היום, אך קיים סיכוי לא מבוטל להורדה. למה להוריד? מחירי השירותים למעט מחירי הטיסות מאטים, מחירי הסחורות ליבה מאטים, ציפיות האינפלציה ירדו (גם בקרב החזאים ל- 2.2% מ- 2.4% לפני חודשיים), השקל נותר חזק יחסית, פרמיית הסיכון של ישראל ממשיכה לרדת, וכנראה הפד יוריד את הריבית בחודש הבא. סך הכול האינפלציה (3.1% שנה אחורה) נושקת ליעד ויש סימני סדקים בשוק הנדל"ן".

כץ הסביר כי "ריבית של 4.25% עדין משקפת מדיניות מרסנת. בסופו של דבר, כנראה לא צפוי שינוי בריבית על רקע האופי הניצי של הוועדה המוניטארית, אך לא נופתע אם הריבית תרד ב- 0.25%".

5. תחזית

פאלו אלטו הישראלית, שמרכזת עניין לאחר שפרסמה דוחות מצויינים של ברבעון השני, והודעתו של מייסד החברה, ניר צוק, על עזיבתו, זוכה להעלאת המלצה על המניה מבנק אוף אמריקה.

"אנו משדרגים את המלצתנו למניית פאלו אלטו ל-"קנייה" מ-"נייטרלי" ומשאירים את מחיר היעד על 215 דולר, המשקף פוטנציאל אפסייד של 22%", מציינים כלכלני הבנק.

בבנק אוף אמריקה מציינים כי החברה הציגה תוצאות חזקות לרבעון הרביעי ותחזית מרשימה לשנת הכספים 2026, המדגימות את הצלחת אסטרטגיית הפלטפורמה שלה. מדדים מרכזיים כמו הכנסות חוזרות שנתיות, צבר הזמנות והכנסות ממוצרים, עלו כולם מעל צפי השוק, כאשר החברה מציינת חוזקה בעסקאות פלטפורמה וצמיחה משמעותית במוצרי התוכנה, המהווים כעת 56% מהכנסות המוצרים.

"אנו רואים צמיחה בתחומים הנכונים, כמו פלטפורמת הענן Prisma Cloud ופתרונות ה-SASE. למרות ביצועים תפעוליים מרשימים, חששותינו העיקריים נותרו סביב תמחור המניה הגבוה (כ-46 x מכפיל הרווח החזוי ל-2026) ושולי רווח תפעולי חופשי שעשויים להתייצב סביב 38.5%, מה שמצביע על פוטנציאל אפסייד מוגבל יותר ברווחיות בעתיד", ציינו בבנק.

בבנק גם התייחסו לענקית הטכנולוגיה מטא , וציינו כי הם חוזרים על המלצת "קנייה" למניה, על רקע מספר התפתחויות אסטרטגיות. "החברה מתכננת ארגון מחדש נוסף בחטיבת הבינה המלאכותית שלה, הרביעי במספר בשישה חודשים. בעוד ששינויים תכופים כאלה עשויים לעורר דאגה לגבי מימוש תוכניות ה- AI , אנו סבורים שההזדמנות בתחום עודנה בתחילתה ולמטא רקורד מוכח של ביצועים. בסיס המשתמשים העצום והעליונות הטכנולוגית ממצבים אותה בעמדה חזקה".

בנוסף ציינו כי דיווחים מצביעים על השקה אפשרית בספטמבר של משקפיים חכמים ראשונים מסוגם עם צג מובנה: "מהלך כזה עשוי להוות צעד משמעותי קדימה עבור חטיבת Reality Labs וקטליזטור חיובי למניה. במקביל, מטא ממשיכה לייעל את מערכת הפרסום שלה לקראת אוטומציה מלאה מבוססת AI , מהלך שאנו צופים שיגדיל את ההוצאה על פרסום בזכות שיפור בהחזר על ההשקעה (ROI) למפרסמים".