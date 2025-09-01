חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

חודש ספטמבר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת בעוד צה"ל נערך לקראת כיבוש עזה: התקיפות מהאוויר יתרחבו ועשרות אלפי לוחמים יתייצבו, מצד שני ההערכה הגוברת שבנק ישראל יוריד בקרוב את הריבית עשוייה לתמוך בשוק. היום לא יתקיים מסחר בוול סטריט שנכנסת לחודש הכי חלש בשנה וובאסיה המגמה מעורבת.

אתמול, ביומו האחרון של חודש אוגוסט ננעלה הבורסה המקומית בירידות שערים. מדד ת"א 35 השיל 0.6% ומדד הבנקים ירד ב־0.8%. מדד ת"א נפט וגז עלה ב 1% ומנגד, מדד מניות הטכנולוגיה ירד ב 1.5%.

מניית ארית תעשיות זינקה בכ-10% בעקבות הדוח הרבעוני. החברה שמייצרת מרעומים לפגזים במפעלה בשדרות, דיווחה על עלייה חדה של יותר מפי 5 בשורת ההכנסות בסיכום המחצית הראשונה של השנה. בכך השלימה המניה זינוק של כ-360% מתחילת השנה ומעל ל-3,700% בתוך שלוש שנים.

מניית זוז פאוור זינקה בכ-12%, למרות דוחות חלשים שהציגה בסוף השבוע. החברה הדואלית שעסקה בפיתוח טכנולוגיית אגירת אנרגיה קינטית לצורך הטענת רכב חשמלי, החליטה לשנות כיוון וכעת בכוונתה לגייס מימון לצורך הפיכתה לחברת אוצר המשקיעה בביטקוין.

קמטק וטאואר ירדו בכ-5% בעקבות הירידה במדד מניות השבבים בניו יורק בשישי, בין היתר בעקבות דוחות חלשים של מארוול.

גל ההנפקות בת"א ממשיך לצבור תאוצה. רמי לוי נדל"ן, הגישה בשבוע תשקיף להנפקת מניות שאמורה להעניק לחברה שווי של 3.6 מיליארד שקל, לפני הכסף. החברה צפוייה לגייס כ־900 מיליון שקל, הון שיזרום ברובו לכיסו של בעל השליטה, באמצעות דיבידנד והחזר הלוואות - בסך הכול כ-570 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה, יזכו שורה של בני משפחה להעלאות שכר של מאות אחוזים.

הנפקה נוספת שפורסמה אתמול היא של חברת שירותי השכר מיכפל טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונית (IPO) של מניותיה בבורסה המקומית, החברה תנסה לגייס סכום של 300 מיליון שקל, לפי שווי של 900 מיליון שקל לפני הכסף. מי שצפויה לרשום הצפת ערך משמעותית בעקבות המהלך, היא בעלת השליטה פורמולה מערכות , שעם השלמת ההנפקה צפויה להחזיק מניות מיכפל בשווי של 867 מיליון שקל.

למרות שהבורסה נסחרת בשיאים ואף קבעה שיא חדש במהלך השבוע שעבר, יש נתון מטריד שעולה מתוך סקירת הבורסה, השקעות הזרים בבורסה - באוגוסט משקיעי חוץ הקטינו את החשיפה שלהם למניות בת"א וביצעו מכירות בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל, וזהו כבר החודש השלישי ברציפות שבו המכירות נטו של המשקיעים הזרים הן שליליות. הזרים מכרו בעיקר מניות של הבנקים ב-1.6 מיליארד שקל. הם גם מימשו מניות של חברות טכנולוגיה בכ-600 מיליון שקל ושל חברות ביומד בסכום דומה. במקביל, חלק מכספם הם העבירו למניות חברות הביטוח, 700 מיליון שקל ולמניות הנדל"ן, 200 מיליון שקל.

לעומתם, משקיעי הריטייל הישראלים ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל בחודש יולי. המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל שביצעו בחודש יולי.

● "נטישת לקוחות" או "התייעלות"? מה באמת עומד מאחורי הנתון הדרמטי בדוחות שופרסל

באסיה מגמה מעורבת הבוקר בעקבות נתוני מאקרו טובים בסין, בעקבות זאת בורסת שנגחאי עולה ב-0.4%, בורסת הונג קונג עולה במעל 2%, עליבאבא מזנקת בכ-20% לאחר שדיווחה על זינוק בהכנסות מתחום הבינה המלאכותית, מה שמדגיש את ההתקדמות היציבה שלה מול מתחרים על רקע הטירוף הסיני לפיתוח שלאחר DeepSeek. לעומת זאת, מניית BYD יורדת לאחר שדיווחה ביום שישי האחרון על נפילה חדה של 30% ברווח הרבעוני.

מנגד טוקיו נופלת ב-1.8% ושם מניית סופטבנק נופלת ב-6%, בדרום קוריאה מדד קוספי יורד ב-0.4%.

● הנתון שמראה: המשקיעים בוול סטריט מסתכנים יותר מאי פעם

בוול סטריט החוזים העתידיים מצביעים כעת על ירידות קלות. היום לא יתקיים מסחר לרגל יום הפועלים ואולי טוב שכך, המשקיעים יקבלו יום נוסף כדי לעכל את החדשות האחרונות - בית המשפט הפדרלי קבע כי מרבית המכסים שהטיל טראמפ אינם חוקיים. הפסיקה צפויה להיכנס לתוקף בעוד כחודש וחצי, ובינתיים "מעלה לא מעט סימני שאלה", כתב מתן שיטרית הכלכלן הראשי של הפניקס. "אובדן הכנסות לממשל? אם יוחזרו הדולרים שנגבו מהמכסים, הגירעון יעמיק והממשל יצטרך לגייס יותר חוב, דבר שעלול ללחוץ את תשואות האג"ח כלפי מעלה בחלק הבינוני-ארוך של העקום, בזמן שהפד מתכונן להפחתת ריבית. השפעה על מחירי היבוא? ביטול המכסים עשוי להוזיל את מחירי היבוא, להפחית לחצים אינפלציוניים, ולתמוך במדיניות מוניטרית מקלה יותר. כך או כך, מדובר באתגר מהותי למדיניות הסחר של טראמפ, ומה שבטוח - שקט בשווקים לא נמצא בתפריט".

המסחר יפתח מחר כשהצל של ספטמבר מרחף מעל. באופן מסורתי, לפי נתוני דאו ג'ונס, המדדים נוטים לרשום את ביצועיהם הגרועים ביותר של השנה דווקא בחודש זה. מבחינה היסטורית, מציינים בבלומברג, זה היה החודש החלש ביותר עבור מניות אמריקאיות. לפי פול סיאנה מבנק אוף אמריקה, מאז 1927 מדד S&P 500 ירד ב־56% מהזמן בספטמבר, ובממוצע 1.17%.

למה זה ככה? הסיבות מגוונות: איזון מחדש של תיקי השקעות לאחר עליות בקיץ, שינויים עונתיים בנזילות ונטייה להצטברות אזהרות רווח לפני עונת הדיווחים של הרבעון השלישי. אחד הגורמים לכך הוא שהפעילות הקמעונאית פורחת בקיץ ורושמת נתונים חזקים בחודשים יוני ויולי. באוגוסט היא מתחילה להתמתן, ובדרך כלל בספטמבר היא מגיעה לנקודת השפל שלה. אבל לא בטוח שזה יהיה הסיפור גם הפעם. החודש הקרוב רצוף באירועים שיכולים לתקן במעט את המוניטין הרע של ספטמבר. קודם כל, יפורסמו השבוע נתוני השכר בארה"ב, ובשבוע הבא - יפורסמו נתוני האינפלציה.

למרות זאת, מציינים בבלומברג, המשקיעים ממשיכים בתנופת "תיאבון לסיכון" חזקה, ומעט מאוד משקיעים מגלים סימני היסוס. "תיאבון הסיכון מתפשט כמעט לכל פינה בשוק: מאג"ח קונצרניות ומטבעות קריפטו ועד למטבעות מחזוריים. ההיגיון מאחורי זה פשוט לכאורה: הפד נתפס כמי שעומד להפחית ריביות, הצרכן האמריקאי ממשיך להוכיח את הספקנים כטועים, וסיפור הבינה המלאכותית ממשיך להזין את המומנטום. גם לנוכח סיכונים גוברים, חיכוכים בסחר, שוק עבודה מתקרר ואיתותים סותרים מהאג"ח - המגמה נותרה חיובית. למעשה, כל אלה רק חיזקו את ההימור כי תמיכה מוניטרית קרובה, וכי ההתרחבות הכלכלית עדיין נמשכת".

אומאר אגילאר, מנכ"ל צ'ארלס שוואב, הסביר כי "המשקיעים מבינים שהשפעת המכסים אינה קטסטרופלית כפי שחששו בתחילה, וזה מחזק את תחושת הביטחון - תחושה שכעת מגובה גם ביסודות כלכליים מוצקים".

השבועות הקרובים צפויים לתת לוול סטריט אינדיקציה ברורה אם הראלי האחרון בשוק המניות ימשיך - או שייכנס לבלימה - בתוך 14 ימי מסחר יתפרסמו דוחות תעסוקה, מדד המחירים לצרכן והחלטת הריבית של הפד - אירועים שיקבעו את הטון למשקיעים עם חזרתם מחופשות הקיץ. זאת על רקע צומת קריטי בשוק: מדד S&P 500 רשם באוגוסט את העלייה החודשית הקטנה ביותר מאז יולי 2024 ונכנס לספטמבר, שנחשב כאמור לחודש החלש ביותר בשנה.

לדברי תומס לי, ראש מחקר ב־Fundstrat Global Advisors: "משקיעים פועלים נכון בזהירות בספטמבר. הפד חוזר למחזור הפחתות ריבית יוני אחרי הפסקה ארוכה - וזה הופך את המצב למאתגר עבור סוחרים בנוגע לפוזיציות שלהם".

● טראמפ רוצה להחזיר את השוק לימי המאה ה-19? זו לא בשורה טובה למשקיעים

ומעט מתחת לרדאר, בשורה לוורן באפט. בשישי פורסם שאחת מההשקעות הכושלות שלו, חברת קראפט היינץ מתכננת לפצל את עצמה, במהלך שיבטל למעשה את המיזוג שבוצע בשנת 2015, כך לפי הוול סטריט ג’ורנל שציטט המצטט גורמים המעורים בנושא. ההודעה הרשמית עשויה להתפרסם כבר בשבוע הבא, אם כי העיתוי והיקף העסקה עדיין עשויים להשתנות. המניה עלתה בשישי.

קראפט היינץ היא ההחזקה השמינית בגודלה בתיק ההשקעות (300 מיליארד דולר) של ברקשייר שמחזיקה כ-27% מהחברה ובשווי של 9 מיליארד דולר. צעד כזה יבטל חלק ניכר מהאסטרטגיה שעמדה בבסיס המיזוג של 2015, אותו הובילו באפט וחברת ההשקעות 3G Capital הברזילאית. אף שהעסקה יצרה אחת מחברות המזון הגדולות ביותר בצפון אמריקה, צעדי ההתייעלות לא הצליחו לספק צמיחה מתמשכת לנוכח שינויי טעם הצרכנים.

השבוע הקרוב יביא למשקיעים בארה"ב ארבעה ימי מסחר בלבד, אך גם דוח תעסוקה קריטי שיתפרסם בשישי - הראשון מאז תיקוני יולי הדרמטיים והשינוי הפתאומי בהנהגת לשכת הסטטיסטיקה של העבודה (BLS) שהפתיעו את השווקים. חשיבותו של דוח התעסוקה לחודש אוגוסט נובעת בעיקר מהשפעתו על החלטות הפד ב-17 לחודש. הצפי הוא כי הכלכלה האמריקאית יצרה 73 אלף משרות חדשות באוגוסט, וכי שיעור האבטלה עלה ל- 4.3%.

בנוסף, נתוני מפתח על סקטור הייצור ושירותים ישלימו יומן כלכלי עמוס. בצד הדוחות, יפורסמו תוצאות החברות לולולמון, ברודקום, סיילספורס, מייסי'ס ופיגמה.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד נסחרו ביציבות ביום א'. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ירדה קלות ונעה סביב 4.11%. אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, מציין בסקירתו השבועית שיש עוד מקום לירידת התשואות הארוכות.

"נראה שהשווקים בישראל בונים על תרחיש ביטחוני-גאופוליטי די חיובי ובהתאם גם בזירה הכלכלית: שוק המניות המקומי היה בין המצטיינים ב-3 החודשים האחרונים. באותה התקופה השקל היה בין המטבעות החזקים בעולם".

זבז'ינסקי מציין את העובדה שתשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים נמוכה בכ-0.4% מריבית בנק ישראל. זה הפער השלילי הנמוך ביותר בהשוואה למדינות האחרות, ולטענתו "תמחור נדיב של הנכסים בישראל, בפרט בשוק האג"ח, אינו מצדיק את הקטנת הסיכון, "הפסקת המלחמה תוביל לעליות מחיר הנכסים המקומיים. אומנם, הציפיות לסיום המלחמה קיימות כבר שנה וחצי ורק נדחות כל פעם מחדש, אך זה עדיין התרחיש הסביר ביותר לחודשים הקרובים. תחילת הורדות הריבית ע"י בנק ישראל, שצפויה להערכתנו בקרוב, תתמוך במהלך נוסף בשווקים המקומיים, בפרט בשוק האג"ח. אנו מעריכים שהריבית תרד בשנה הקרובה יותר מהירידה ל- 3.5%-3.75% אות השווקים מגלמים בעיקר בגלל התחזקות השקל, התחזית שלנו 3.25%-3.5%. בסוף התהליך של הורדת ריבית היא צפויה להגיע לרמות עוד יותר נמוכות ותתמוך בירידה נוספת בתשואות הארוכות".

בשוק האג"ח האמריקאי, התשואות ירדו בשבוע האחרון לאורך העקום, כאשר התשואה ל־10 שנים ירדה בכ־3 נ"ב לרמה של 4.23%. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס, ציין בסקירתו כי "בכל הנוגע לתמחור הריבית בארה"ב, המשקיעים מתמחרים קצת מעל שתי הפחתות ריבית עד סוף השנה, ובמבט שנה קדימה כמעט חמש הפחתות (ריבית גלומה של כ־3.1%)".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש בסוף השבוע האחרון מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל עמד על 3.32 שקלים, אך בסיכום שבועי השקל התחזק בכ־1% מול הדולר. שער האירו-שקל עמד על 3.9 שקלים ביום שישי האחרון. הבוקר השקל נחלש ב-0.3% ונסחר ב-3.34 שקלים לדולר.

בשוק הסחורות, מחירי הזהב עלו בכ־1% ביום שישי ורשמו את הביצועים החודשיים הטובים ביותר שלהם מאז אפריל, כאשר נתוני האינפלציה בארה"ב (PCE) חיזקו את הציפיות שהפדרל ריזרב עשוי להוריד את הריבית בחודש הבא. החוזים העתידיים על זהב בארה"ב לחודש דצמבר עלו ב־1.2% למחיר של 3,515 דולר לאונקיה.

סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב־Defiance, מעריכה כי חוסר הוודאות הפוליטי והכלכלי בארה"ב תומך בביקושים לזהב. "הציפייה להורדת ריבית בספטמבר, שעומדת על הסתברות של כ־89%, מפחיתה את התשואות הריאליות ותומכת במחיר הזהב", היא אומרת. בשילוב עם חששות סביב עצמאות הפד והגברת התנודתיות, היא צופה כי "הזהב ישמור על יציבות ואף ימשיך לעלות, גם אם העליות יהיו מתונות, כל עוד לא יתפרץ משבר רחב יותר".

4. מאקרו

לפי כלכלני בנק הפועלים "מתפתחת שגרה של מלחמה - צה"ל משתלט בהדרגה על העיר עזה, תוקף בתימן ומדי פעם יוצא למבצע בסוריה או בלבנון, זאת לצד חזרה של חברות התעופה הזרות לישראל, וכלכלה שאולי לא מראה סימני מיתון, אך גם רחוקה מפוטנציאל הצמיחה שלה".

כלכלני הבנק סבורים שרוב הנתונים אולי לא תומכים בהפחתת ריבית, אבל זה לא אומר שהיא לא תרד, "האינפלציה נמצאת כעת סמוך לגבול העליון של היעד, וגם לאחר מדד אוגוסט היא צפויה להיוותר שם (2.8%). שוק העבודה הדוק, והסיכונים הגיאופוליטיים עדיין עימנו. לבנק ישראל אין מנדט כפול כמו לפד, והאינפלציה היא בעדיפות העליונה. יחד עם זאת, אם מסתכלים קדימה, יש הרבה סיבות להניח שאפשר להשיג את יעד האינפלציה גם עם ריבית נמוכה יותר. הציפיות לאינפלציה לכל הטווחים התכנסו זה מכבר למרכז יעד האינפלציה, מחירי הדירות יורדים והשקל התחזק".

בבנק טוענים שבנק ישראל יושפע מההחלטה בארה"ב, ובהנחה שהפד יפחית את הריבית ב-17 בספטמבר, זה אולי יכריע את הכף גם להפחתת ריבית בישראל בסוף החודש. "עם כל הכבוד לטיימינג של הפחתת הריבית, החשיבות של זה משנית, וכל עוד האינפלציה בארה"ב ובישראל קרובה ל-3%, פחות סביר להניח שאנו עומדים בפני רצף של הפחתות ריבית כמו שקרה באירופה. גם אם האינפלציה תרד, כפי שאנו חושבים לרמה שקרובה ל-2% בשנה הקרובה, עדיין יהיה צורך בריבית ריאלית גבוהה ביחס לעבר".

ביום שישי פורסם מדד האינפלציה המועדף על ידי הבנק הפדרלי. המדד עלה ביולי ב־2.9% בהתאם לציפיות בשוק, והיה גבוה יותר מהחודש שלפניו בפעם השלישית ברציפות. כזכור, נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול לאחרונה הוביל לכך שבשוק מעריכים שהסבירות להורדת ריבית בספטמבר גברה, כאשר בפד עוקבים אחר נתוני האינפלציה והתעסוקה.

בשבוע הקרוב המשקיעים יעקבו מקרוב אחרי דו"ח התעסוקה לחודש אוגוסט, שיבהיר האם שוק העבודה אכן מאט בצורה חדה כפי שהשתקף מהנתונים האחרונים. בנוסף יתפרסמו גם מדדי מנהלי הרכש (ISM) ומספר המשרות הפנויות (JOLTS).

5. תחזית

חששות מבועה בתחום הבינה המלאכותית ואי-ודאות מאקרו-כלכלית משפיעים בימים אלו על שוק המניות. עם זאת, משקיעים יכולים להביט מעבר לתנודתיות קצרה ולהתמקד במניות בעלות פוטנציאל להחזיר תשואה גבוהה בטווח הארוך. אנליסטים בכירים בוול סטריט, מזהים מניות עם בסיס עסקי יציב ופוטנציאל צמיחה אטרקטיבי. פלטפורמת TipRanks , שמדרגת אנליסטים לפי ביצועיהם ההיסטוריים, הציגה שלוש מניות מועדפות על טובי האנליסטים.

הראשונה היא פאלו אלטו נטוורקס , חברת הסייבר פרסמה לאחרונה תוצאות טובות מהצפוי לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025, לצד תחזיות חיוביות לרבעון הראשון של השנה הפיסקלית הבאה ולכל השנה כולה. בעקבות כך, מת'יו הדברג מ-RBC Capital חזר על המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 232 דולר ל-12 חודשים, ב-22% מעל מחירה כעת.

לדברי הדברג, הדוחות והתחזיות מלמדים כי רכישת סייברארק נעשית מעמדת חוזק ולא מתוך חולשה עסקית. הוא ציין לטובה את סיום חזק לשנת הכספים, כאשר התוצאות והתחזיות עלו על הציפיות, בין היתר בזכות הביקוש למוצר XSIAM, לצורך בפתרונות פיירוול מבוססי תוכנה שמונעים על ידי AI, וצמיחה בפתרונות SASE (Secure Access Service Edge).

בנוסף, הנהלת החברה הציבה יעד לשנת 2028: יצירת מעל 40% מרווח תזרים מזומנים חופשי עבור החברה הממוזגת עם סייברארק. הדברג רואה במניה הזדמנות אטרקטיבית ביחס סיכון-סיכוי במחיר הנוכחי, במיוחד כשהוא מעריך כי החברה תיהנה מהביקוש הגובר ל-AI ותישאר מבודדת יחסית מהסיכונים שמאפיינים קטגוריות תוכנה.

המניה השנייה היא מונגו די.בי , יצרנית תוכנת בסיסי נתונים, שזינקה לאחר שפרסמה תוצאות חזקות מהצפוי לרבעון השני של שנת הכספים 2026, לצד תחזית חיובית להמשך.

האנליסט בראד ריבק מ-Stifel התרשם מהתוצאות, חזר על המלצת "קנייה" והעלה את מחיר היעד למניה מ-275 ל-325 דולר, כשהוא מציין שזהו אחד הרבעונים החזקים ביותר של החברה אי-פעם.

ריבק הדגיש כי ההכנסות ברבעון עלו על ציפיות השוק בכ-7%, בעיקר בזכות ביצועים טובים הן בשירות הענן Atlas והן בעסקי Enterprise Advanced (EA) והלא-Atlas. לדבריו, העלייה בהכנסות יחד עם המשך התייעלות תפעולית תרמו לרווח תפעולי בשיעור 14.7%, גבוה ביותר מ-4 נקודות אחוז מהתחזיות. האנליסט התרשם במיוחד מצמיחת Atlas , שנבעה מעלייה בריאה בצריכה בקרב לקוחות קיימים, תוספת מרשימה של 2,800 לקוחות חדשים , וכן מהתפתחות עומסי עבודה הקשורים ל-AI.

בסיכום, ריבק מאמין כי שירות הענן של החברה ימשיך להציג צמיחת הכנסות של מעל 25%, הודות ליציבות בצריכה, שיפור במכירות, והתרחבות סל המוצרים המרכזיים והמתפתחים.

המניה השלישית היא אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנצס (IFF) , המספקת טעמים, ריחות ורכיבים לתעשיות המזון, המשקאות והטיפוח האישי. כחלק מהאסטרטגיה להתמקד בעסקים בעלי תשואה גבוהה, החברה הודיעה על מכירת פעילותה בתחום ריסוק סויה, קונצנטרטים ולציטין.

בסקירה מ-26 באוגוסט, האנליסט איוון פיינסת’ מ-Tigress Financial חזר על המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 105 דולר. פיינסת’ ציין לטובה את ההתקדמות של החברה ביוזמות האסטרטגיות שלה, שמתמקדות בחדשנות במוצרים עתירי רווח, באופטימיזציה של סל המוצרים ובשיפור מבנה המאזן. לדבריו, החברה מציגה הרחבת שיעורי רווחיות ופוטנציאל צמיחה משמעותי בהכנסות ובתזרים המזומנים בטווח הארוך.

עוד הוסיף כי ל-IFF יש עמדת יתרון לנצל מגמות צמיחה ארוכות טווח בתחום התזונה הבריאה, בזכות "צנרת מוצרים פונקציונליים רחבה, מומחיות במדעי החושים ובביוטכנולוגיה, וקשרים עמוקים עם מותגים גלובליים". ברבעון השני, IFF חילקה דיבידנדים בהיקף של 102 מיליון דולר , וגם הכריזה על תוכנית חדשה לרכישת מניות עצמית בהיקף של 500 מיליון דולר .