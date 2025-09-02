סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת לאור המגמה השלילית בבורסות בעולם, וול סטריט חוזרת היום מחופשת יום הפועלים כשהחוזים בירידות קלות.

אתמול התנהל המסחר בבורסה המקומית במגמה שלילית. המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 90 ירדו בכ-0.5%, מדד הביטוח נסחר בירידה של 2.9% והוביל את המגמה השלילית בבורסה. בתוך המדד מנורה וכלל בלטו בירידות של 4.5% ו-4% בהתאמה. מדד ת"א נפט וגז ירד ב 1.5% ומדד הבנקים איבד 1% מערכו.

פלרם וארית תעשיות המשיכו לזנק בעקבות הדוחות הכספיים. אתמול הן עלו ב-7% וב-5% בהתאמה. גם, מניית קווליטאו זינקה, החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק ציוד בדיקה לתעשיית המוליכים למחצה פרסמה הכניסה 14.1 מיליון דולר ברבעון, והרוויחה 6.4 מיליון דולר.

אל על בלטה אתמול בעלייה של -6% - משקיעי חברת התעופה הישראלית, בראשות קני רוזנברג, צפויים להתחיל ליהנות בקרוב מחלוקת חלק מרווחיה, אך באשר לתשלומי מס - אלה צפויים רק לאחר סגירת הפסדי העבר הכבדים.

מניית כנפיים עלתה במעל 3% לאחר שדיווחה על רכישה שבאמצעותה תגדיל את פעילותה בתחום הביטחוני, שהפך לחם בשווקים. החברה, הנמצאת בשליטת תמי מוזס-בורוביץ', רוכשת את חברת אלבטרוס א.ד. מכלולים תעופתיים מידי בעליה והמנכ"ל שלה, דורי ששון, בתמורה ל-5.4 מיליון שקל.

אקסל ירדה ב-9% בעקבות הדוח הרבעוני.החברה הפסידה 1.5 מיליון שקל לעומת רווח של 2.26 מיליון שקל ברבעון המקביל - כשהתחזקות השקל גרעה לפי הערכת החברה כ־3 מיליון שקל מהרווח. בשבוע שעבר רכשה ספקית מוצרי התקשורת הציבורית את השליטה בחברת התוכנה הוותיקה סינאל לפי שווי של כ-134 מיליון שקל.

לגלובס נודע כי המו"מ בין חברת החשמל לשותפות הגז על עסקה בסך 8 מיליארד דולר נמצא בקשיים והחלו מגעים עם מאגר לוויתן כספק חלופי. יהיה מעניין לראות הבוקר את תגובת המניות הנוגעות לדבר, רציו וניו מד אנרג'י השותפות בלוויתן ותמר פטרוליום וישראמקו המחזיקות בתמר.

בתוך כך, לפי מגדל שוקי הון, בימים האחרונים מצרים פועלת לגיוון והרחבת מקורות האנרגיה שלה. היא חתמה על ארבעה הסכמים לחיפושי גז ונפט מול ארבע חברות בינלאומיות בולטות בענף בהיקף השקעה מצרפי מוערך של כ-340 מיליון דולר. לפי פרסום ברויטרס, ההסכמים נחתמו מול חברת הגז הטבעי המצרית הממשלתית EGAS וכוללים התחייבות לקידוח של 10 בארות, כחלק ממאמצי הממשל להגביר את קצב החיפושים וההפקה של מקורות אנרגיה במדינה.

באסיה הבוקר מגמה מעורבת, בטוקיו מדד ניקיי 225 עולה ב-0.25%, הנג סנג נסוג ב-0.5% לאחר שזינק אתמול במעל 2% ומדד שנגחאי יורד ב-1.1%.

באירופה צפוייה היום תנועה ערה במניית נסטלה השוויצרית, לאחר שזו פיטרה בפתאומיות את המנכ"ל לורן פריקס בעקבות קשר רומנטי עם כפופה לו, וזאת שנה בלבד לאחר שנכנס לתפקיד. העזיבה המפתיעה עלולה להגביר את חוסר היציבות בנסטלה, על רקע סביבה צרכנית מאתגרת והאיום הגלובלי של מכסי סחר.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על ירידות קלות של עד 0.2% במדדים המובילים.

המשקיעים נערכים לחודש סוער, על רקע הדרמה המשפטית סביב מכסי הנשיא טראמפ והחששות בנוגע לעצמאות הפדרל ריזרב - השבועות הקרובים צפויים לתת לוול סטריט אינדיקציה ברורה אם הראלי האחרון בשוק המניות ימשיך - או שייכנס לבלימה - בתוך 14 ימי מסחר יתפרסמו נתוני התעסוקה, נתוני האינפלציה והחלטת הריבית של הפדרל ריזרב, וזאת בזמן שסוחרים מתמודדים עם חודש שנחשב היסטורית לחלש ביותר בשווקים האמריקאיים.

נשיאת הבנק המרכזי של אירופה (ECB), כריסטין לגארד, הזהירה אתמול כי הניסיונות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפגוע בעצמאות הבנק הפדרלי מהווים איום על הכלכלה העולמית. בריאיון בצרפת התייחסה לגארד ללחצים שמפעיל טראמפ על יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ולדרישתו לפטר את חברת הפד ליסה קוק. "זו סכנה רצינית מאוד לכלכלת ארה"ב ולכלכלה העולמית".

המסחר היום יתן גם תשובה לגבי איך השוק תופס את הבשורה האחרונה שנחתה על השוק בשישי בלילה - בית המשפט הפדרלי קבע כי מרבית המכסים שהטיל טראמפ אינם חוקיים. הפסיקה צפויה להיכנס לתוקף בעוד כחודש וחצי, ובינתיים מעלה לא מעט סימני שאלה ואי וודאות.

במיטב מעריכים שרמת הסיכון בשוק המניות האמריקאי עלתה וממליצים על חשיפה בינונית אליו, תוך פיזור גאוגרפי רחב יותר. "בחודש האחרון בלטו בארה"ב מדדי המניות הקטנות על רקע הציפיות להורדת ריבית. Russell 2000 ו-S&P Small Cap 600 עלו בכ-5%. מנגד, הנתונים הכלכליים החלשים והספקות שהתחילו להופיע לגבי השיקולים הכלכליים מאחורי זינוק במניות הקשורות ל-AI גרמו לביצועים פחות חזקים במדדי המניות של החברות הגדלות. מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 השיגו בחודש האחרון תשואה חיובית, אך לא בולטת בכלל בהשוואה לשוקי המניות האחרים בעולם".

אנבידיה דיווחה על הכנסות שיא של 46.7 מיליארד דולר, עלייה של 56% מהשנה שעברה. מתוך הדוח מתברר ש כמעט 40% מהכנסות אנבידיה ברבעון השני הגיעו משני לקוחות בלבד ולא חשפה את שמותיהם. דייב נובוסל, אנליסט של Gimme Credit, אמר ל־Fortune כי "ריכוזיות ההכנסות בקרב קבוצת לקוחות קטנה מהווה סיכון משמעותי.

ב-RBC Capital ממליצים על מניית פאלו אלטו נטוורקס ,בעקבות הדוח הרבעוני המעודד, מת'יו הדברג מ-RBC חזר על המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 232 דולר ל-12 חודשים, ב-22% מעל מחירה כעת. לדברי הדברג, הדוחות והתחזיות מלמדים כי רכישת סייברארק נעשית מעמדת חוזק ולא מתוך חולשה עסקית. בנוסף, הוא מציין את העובדה שהנהלת החברה הציבה יעד לשנת 2028: יצירת מעל 40% מרווח תזרים מזומנים חופשי עבור החברה הממוזגת עם סייברארק. החברה תיהנה להערכתו מהביקוש הגובר ל-AI ותישאר מבודדת יחסית מהסיכונים שמאפיינים קטגוריות תוכנה.

השבוע הקרוב יביא למשקיעים בארה"ב ארבעה ימי מסחר בלבד, אך גם דוח תעסוקה קריטי שיתפרסם בשישי - הראשון מאז תיקוני יולי הדרמטיים והשינוי הפתאומי בהנהגת לשכת הסטטיסטיקה של משרד העבודה (BLS) שהפתיעו את השווקים. חשיבותו של דוח התעסוקה לחודש אוגוסט נובעת בעיקר מהשפעתו על החלטות הפד ב-17 לחודש. הצפי הוא כי הכלכלה האמריקאית יצרה 73 אלף משרות חדשות באוגוסט, וכי שיעור האבטלה עלה ל- 4.3%.

בנוסף, נתוני מפתח על סקטור הייצור ושירותים ישלימו יומן כלכלי עמוס. בצד הדוחות, יפורסמו תוצאות החברות לולולמון, ברודקום, סיילספורס, מייסי'ס ופיגמה.

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח בישראל פתחו את חודש ספטמבר באקורד שלילי. מדד תל גוב-כללי, ובו כל איגרות החוב של ממשלת ישראל ירד ב-0.1% בסיכום יום המסחר, והתשואה הגלומה בו טיפסה ל-3.38%. גם מדד תל בונד 20, הכולל את 20 איגרות החוב הגדולות בבורסה, ירד ב-0.2%, והתשואה הגלומה בו עומדת על 2.8%. אג"ח ממשלת ישראל לעשר שנים ירדה בשליש האחוז והתשואה לפדיון שלה טיפסה ל-4.16%. מאז השיא האחרון באמצע חודש יוני, לאחר פרוץ מבצע "עם כלביא", ירדה בהדרגה התשואה לפדיון של אותה איגרת מרמה של 4.62%, מה שמשקף ירידה במפלס הסיכון של החוב הממשלתי, כפי שתופסים זאת המשקיעים.

למרות זאת, בבית ההשקעות פסגות ממליצים לקצר את משך החיים הממוצע ברכיב האג"ח בתיק בשל "ירידת התשואות באג"ח השקלי".

לפי בית ההשקעות, "התשואות באפיק השקלי ירדו בחודש האחרון באופן ניכר לכל אורך העקום כתוצאה של שילוב בין ירידה בציפיות האינפלציה, ירידה בציפיות הריבית (בעיקר ב-2026), ירידת התשואות בארה"ב ואולי גם על רקע ציפיות (שמגובות רק במשאלת לב) שהמצב הביטחוני לקראת שיפור. בעוד שבתרחיש שבו הציפיות לסיום המלחמה אכן יתממשו בקרוב ייתכן שהסנטימנט החיובי עוד יחזק את כלל אפיקי ההשקעה בישראל, בכל תרחיש אחר נדמה שהתשואות כבר נמוכות מדי. ככל שהפעילות של ישראל בעזה תימשך כך גם הסיכונים ילכו ויגדלו בעיניים של בנק ישראל. הגירעון ילך ויגדל, האינפלציה תתקשה לרדת ואולי הכי משמעותי - הפגיעה במשק לא תהיה מספיק קריטית כדי לתמוך בהפחתת ריבית מהירה".

אתמול נודע שהבנק המרכזי של אירלנד לא יהיה מעורב יותר באישור תשקיפים להנפקת אג"ח ממשלתיות ישראליות באיחוד האירופי, ואת מקומו יתפוס הבנק המרכזי של לוקסמבורג -כך נקבע אתמול על ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר. ההחלטה הישראלית התקבלה ככל הנראה בעקבות לחץ ציבורי ופוליטי מתוך אירלנד על הבנק המרכזי שלה "לנתק מגע" עם גיוס כספים לטובת ישראל בשל המלחמה בעזה, וכן בשל חשש מהעמדות הביקורתיות מאוד של אירלנד בנוגע לישראל. מעשית, לא צפויה השפעה כלשהי על יכולת גיוס הכספים של ישראל, והנפגעת העיקרית תהיה אירלנד, שתאבד את נתח ההכנסות מניהול ההליך.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

עם פתיחת שבוע המסחר במטבע חוץ, השקל נחלש גם ביחס לדולר וגם ביחס לאירו. בסקירה השבועית של מיטב העריכו השבוע כי התחזקות השקל מגבירה את הסיכוי להורדת ריבית על-ידי בנק ישראל (להערכתם הריבית תרד ל־3.25%־3.5% השנה, בעוד שהשווקים מגלמים 3.5%-3.75%).

מחיר הביטקוין, שהגיע בחודש שעבר לשיא של מעל 124 אלף דולר, נסחר אתמול במחיר של פחות מ־109 אלף דולר - ירידה של כ־12%. ב־Yahoo Finance צוטט אסטרטג של ג'יי.פי מורגן שאמר שחברות אוצר מחזיקות כבר מעל 6% מהיצע הביטקוין, מה שלהערכתו תורם לירידה בתנודתיות המטבע, והופך אותו לאטרקטיבי יותר למשקיעי ערך. הבוקר מתחזק המטבע בכ-2% ל-110,300 דולר.

הזהב רשם שיא חדש, על רקע הציפיות לקיצוצי ריבית מצד הפדרל ריזרב והחששות הגוברים לגבי עתיד הבנק המרכזי, מה שנתן דחיפה נוספת לראלי המתמשך במתכות היקרות.

מחיר הזהב למסירה מיידית עלה עד 0.9% לרמה של 3,508.73 דולר לאונקיה - מעל השיא הקודם שנרשם באפריל - לפני שמחק חלק מהעליות במהלך המסחר המוקדם באסיה היום. המתכת היקרה זינקה ביותר מ־30% מתחילת השנה, מה שהופך אותה לאחת הסחורות המרכזיות בעלות הביצועים הטובים ביותר. העליות האחרונות מונעות מציפיות כי הבנק המרכזי האמריקאי יוריד את הריבית החודש, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול פתח בזהירות את הדלת להפחתה. דוח התעסוקה המרכזי של ארה"ב ביום שישי צפוי להוסיף סימנים להיחלשות מתמשכת בשוק העבודה - מה שמחזק את ההצדקה לקיצוצים. הדבר מגביר את האטרקטיביות של מתכות יקרות, שאינן משלמות ריבית למחזיקים בהן.

4. מאקרו

בחטיבה הפיננסית של בנק הפועלים, התייחסו לתחזיות להורדת ריבית בארה"ב ובארץ. הם מעריכים שגם אם הנגיד יחליט להפחית את הריבית שעומדת כיום על 4.5%, זה ככל הנראה יהיה מהלך נקודתי: "יש הרבה סיבות להניח שאפשר להשיג את יעד האינפלציה גם עם ריבית נמוכה יותר. הציפיות לאינפלציה לכל הטווחים התכנסו זה מכבר למרכז יעד האינפלציה, מחירי הדירות יורדים והשקל התחזק. בנק ישראל יושפע מההחלטה בארה"ב, ובהנחה שהפד יפחית את הריבית ב־17 בספטמבר, זה אולי יכריע את הכף גם להפחתת ריבית בישראל בסוף החודש".

"אבל עם כל הכבוד לטיימינג של הפחתת הריבית, החשיבות של זה משנית, וכל עוד האינפלציה בארה"ב ובישראל קרובה ל־3%, פחות סביר להניח שאנו עומדים בפני רצף של הפחתות ריבית כמו שקרה באירופה. גם אם האינפלציה תרד, כפי שאנו חושבים לרמה שקרובה ל־2% בשנה הקרובה, עדיין יהיה צורך בריבית ריאלית גבוהה ביחס לעבר, כדי לשמור אותה ברמה כזו".



במיטב אומרים שנוכח הנסיבות, האינפלציה מאפשרת הורדת ריבית הפד. "בהתחשב במכסים, אינפלציית ה-PCE בארה"ב נותרה יחסית יציבה. היא עומדת ברמה של 2.6% והליבה ב-2.9%. בנוסף, עצם העובדה שהחברות נאלצות לספוג חלק מעליות המחירים צפויה לגרום לשחיקת רווחיות ולמתן עליות מחירים. בנסיבות רגילות האינפלציה הנוכחית לא הייתה תומכת בהורדת ריבית, אך בהתחשב בחולשה בצריכה הפרטית ובכלכלה בכלל הפד צפוי להוריד ריבית בהחלטתו הקרובה".

5. תחזית

כמה מהאסטרטגים הבכירים בוול סטריט סבורים שמניות אירופה צפויות לעלות בחודשים הקרובים, כאשר תחזית כלכלית חיובית עשויה לסייע להן לפרוץ את טווח המסחר הצר שבו הן נעות.

חטיבת התחזיות של גולדמן זאקס מעריכה כי מדד Stoxx Europe 600 יעלה בכ־2% לרמה של כ־560 נקודות עד סוף 2025, הודות לשיפור בצפי הצמיחה, רמות פוזיציה נמוכות ושוויי שוק אטרקטיביים יחסית. הצוות בראשות שרון בל הדגיש גם את "הרצון ההולך וגובר של משקיעים לגוון ולהתרחק מחשיפה לשוק האמריקאי - הן בשל חולשת הדולר והן בשל הריכוזיות במניות הטכנולוגי", האסטרטגים מצפים לעלייה של כ־5% במדד בשנה הקרובה.

האסטרטג של ג'יי.פי מורגן מיסלייב מטייאקה, שחזה את תקופת ההתייצבות ביולי, כתב כי אובדן התנופה היה "בריא", וכי בתחילת השנה האופטימיות בשוק הייתה מוגזמת. לדבריו, "זמן הקנייה מתקרב". מטייאקה מעריך כי מניות גוש האירו עשויות להכות את ביצועי מקבילותיהן בארה״ב בחודש עד חודשיים הקרובים, אך הזהיר מפני סיכונים מתמשכים הנובעים מחולשה בשוק העבודה האמריקאי ומהסערה הפוליטית בצרפת. מדד קאק הצרפתי נפל בשבוע שעבר, לאחר שראש הממשלה פרנסואה בארו הכריז על הצבעת אמון בעקבות עימות סביב התקציב.

אך לדברי האסטרטגים הבכירים בוול סטריט, הסיכון לעוד כישלון ממשלתי בצרפת כבר מגולם במחירי השוק, והוא לא צפוי לבלום את השנה הטובה ביותר של מניות אירופה ביחס למניות ארה״ב לראשונה מזה שני עשורים. המשבר בצרפת אמנם ערער את ביטחון המשקיעים, אך אסטרטגים ב־גולדמן זאקס וסיטיגרופ טענו כי הסיכוי להדבקה לשאר אירופה נמוך, לאור הרפורמות הפיסקליות ההיסטוריות בגרמניה והתחזית הכלכלית החיובית של האזור כולו. בנוסף, מגזרים באירופה החשופים לשווקים בינלאומיים - כמו יצרניות מוצרי יוקרה - עשויים להרוויח מהקלה במתיחות הסחר העולמית. "לא נראה שיש דאגה משמעותית בהקשר של השוק האירופי," ציינה. "זה בהחלט בטווח הציפיות של המשקיעים. הפגיעוּת של צרפת תמיד הייתה קיימת", אמרה בל מגולדמן סאקס.

לאחר גל מכירות ראשוני, חלק ממניות הקאק הבולטות, בהן LVMH, הרמס ו־לוריאל, כבר מחקו את הירידות שנרשמו מוקדם יותר השבוע. "קל להגיד שעוד משבר פוליטי פירושו ‘למכור את אירופה’, אבל הבסיסים הכלכליים כבר מתמחרים תרחישים שליליים," אמרה ביאטה מנטי, אסטרטגית בסיטיגרופ. "העילה להשקיע באירופה תמיד התבססה על גרמניה, והיא נותרת יציבה, בעוד שנכסים צרפתיים מתמחרים פרמיית סיכון פוליטית."

הסערה הנוכחית מזכירה את יוני 2024, אז הנשיא עמנואל מקרון הכריז על בחירות מוקדמות שהובילו בסופו של דבר לפרלמנט משותק. מאז צנח מדד CAC 40 ב־3.2%, בעוד Stoxx 600 עלה בכמעט 6% באותה תקופה. "לדעתי, המצב בצרפת אינו גורם משנה משחק עבור הראלי האירופי כולו," אמר דיוויד קרוק, ראש תחום מסחר ב־La Financière de l’Echiquier. "ייתכן שהוא אפילו יעודד קנייה בירידות."

מדד Stoxx Europe 600 עלה על S&P 500 כמעט ב־13 נקודות אחוז במונחי דולר מתחילת השנה - הפער הגדול ביותר מאז 2006 - כשהמנועים העיקריים הם תוכניות ההשקעה האדירות של גרמניה, התחזקות האירו ובריחת משקיעים מנכסים אמריקאיים ברבעון הראשון. אמנם המדד מתקשה לעבור את שיאו שנרשם במרץ, לאחר שמשקיעים חזרו למניות הטכנולוגיה הגדולות בארה״ב בשבועות האחרונים, אך האווירה כעת אופטימית יותר כלפי הכלכלה האירופית.

האופטימיות ביחס לאירופה נובע גם משיפור בתחזיות הרווח לטווח הארוך באירופה, על אף העלאת המכסים בארה"ב. נתונים הראו כי מגזר העסקים הפרטיים בגוש האירו צמח באוגוסט בקצב המהיר ביותר זה 15 חודשים, עם יציאה של הייצור ממיתון שנמשך שלוש שנים. במקביל, גל הורדות תחזיות הרווח מאז אמצע מרץ הכין את הקרקע לכך שאנליסטים יחלו כעת להעלות תחזיות, כך לפי סופי הוין, מנהלת תיקים ואסטרטגית ב־BNP Paribas. לדבריה, הנתונים הכלכליים המעודדים והתחזית המשתפרת בסין "חשובים יותר" לאפיקי השוק מאשר חוסר הוודאות הפוליטי. "אם כבר, ייתכן שנראה נקודות כניסה אטרקטיביות למניות אירופיות," הוסיפה.

"אי אפשר להתעלם מכך שהסיכונים עלו, והשווקים מגלים סימני חשש, אבל זה לא משהו שאנחנו לא רגילים לראות כשמדובר בצרפת," אמר גיירמו פליסס, אסטרטג השקעות גלובלי ב־PGIM Fixed Income, בראיון לבלומברג.