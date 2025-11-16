המניות שצפויות להעיב היום על המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:20

1. שוקי המניות

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בירידות שערים, כאשר המניות הדואליות חוזרות עם השפעה שלילית מסוף השבוע בוול סטריט, אחרי הירידות החדות ביום חמישי וחוסר הכיוון ביום שישי.

המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי של 0.9%, כאשר בין המניות שצפויות לבלוט בירידות נמצאת טבע (ירידה של 2.8%), מניות השבבים טאואר (3.8%), נובה (4.1%) וקמטק (5.3%), כאשר גם אלביט , איי.סי.אל , אורמת ואנלייט צפויות לרדת. למעשה, מבין כל המניות הדואליות במדד ת"א 35, רק נייס חוזרת בפער חיובי (1.5%) וצפויה לעלות. עוד מניות דואליות שצפויות לרדת משמעותית הן גילת (ירידה של 11%) ולייבפרסון (ירידה של 12.4%).

בשעה שבסיכום שבוע המסחר בוול סטריט, מדד ה-S&P 500 נותר ללא שינוי והנאסד"ק ירד קלות, שבוע המסחר האחרון בת"א היה חיובי והמדדים המובילים הוסיפו לערכם כ-3%, כשמדדי ת"א 35 ו-125 שברו את השיאים של עצמם 4 פעמים במהלכו. גם ת"א 90 שבר את השיא פעמיים. בכך, המדדים המובילים בת"א ממשיכים לרשום שנה פנומינלית, עם זינוק של יותר מ-50% במדדים המובילים, וזאת בהשוואה לעליות של 15% במדד ה-S&P 500 ו-23% בנאסד"ק.

המגמה החיובית הזו בתל אביב נרשמה במקביל להתחזקות השקל בשיעור של כ-1% (למרות היחלשות קלה בסוף השבוע), מה שהביא את השקל לרמתו החזקה ביותר מזה 3.5 שנים, כאשר לזמן קצר, הוא נסחר מתחת ל-3.2 שקלים לדולר. התחזקות השקל, לצד מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר שעמד בקנה אחד עם הציפיות בשוק, מחזקים את האפשרות שבנק ישראל יוריד ריבית בהחלטתו הקרובה ב-24 בנובמבר (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

עונת הדוחות בתל אביב תמשיך לצבור תאוצה השבוע, עם דיווחים של הבנקים הגדולים. ביום שני ידווחו הבנקים דיסקונט והבינלאומי , בשלישי יצטרפו אליהם בנק לאומי ומזרחי טפחות , וביום חמישי בנק הפועלים ישלים את הסדרה. ההנחה בשוק היא שגם הפעם, דוחות הבנקים בישראל יהיו חזקים, על רקע הריבית הגבוהה והיכולת של הבנקים לגבות ריביות גבוהות מהצרכנים.

מעבר לבנקים, יפרסמו תוצאות גם חברת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס של ניר צוק, חברת הספנות צים , חברת חיפושי הנפט של גדעון תדמור נאוויטס ועוד.

בוול סטריט, בהמשך למגמה בשבועות האחרונים, נרשמה תנודתיות רבה במהלך סוף השבוע. ביום חמישי, מניות הטכנולוגיה הובילו את הבורסה בניו יורק ליום הגרוע ביותר שלה מזה כחודש, כאשר יום למחרת, אלו רשמו התאוששות מסוימת. מניות שספגו לחצים לאחרונה, כמו אנבידיה ואורקל , רשמו עליות ביום שישי, לצד שמות מרכזיים נוספים כמו פלנטיר וטסלה .

ברקע לתנודתיות בימים האחרונים, נמצאים החששות מפני הערכות שווי מנופחות בשוק המניות והחולשה המסתמנת בשוק העבודה האמריקאי, כאשר גם הירידה בהסתברות שהשווקים מתמחרים להורדת ריבית נוספת מצד הפדרל ריזרב בדצמבר תרמה לסנטימנט השלילי בסוף השבוע (ראו הרחבה תחת סעיף 2).

ביום רביעי הקרוב, תפרסם אנבידיה , החברה הגדולה בעולם, את תוצאותיה הכספיות. כהרגלה, אנבידיה מפרסמת את התוצאות מספר שבועות לאחר שאר ענקיות הטכנולוגיה.

מניית אנבידיה סובלת לאחרונה ממגמה שלילית, כאשר היא נסחרת כעת לפי שווי של 4.6 טריליון דולר, אך בירידה של יותר מ-7% מהשיא, כאשר רק בחודש שעבר, היא הפכה לחברה הראשונה בעולם שמגיעה לשווי של 5 טריליון דולר. אם תשאלו את האנליסטים, כנראה שאין יותר מדי כאלה שמוכנים להמר נגדה, ו-59 מתוך 64 נותנים לה המלצת 'קנייה'. השאר נותנים לה המלצת 'החזק' ורק אחד מהמר על 'מכירה'.

דן אייבס מבית ההשקעות וודבוש (Wedbush) מעריך שהירידה האחרונה במניות הטכנולוגיה, כולל בפלנטיר , אנבידיה ואחרות, היה "רגע קצר־מועד של פאניקה עבור מניות הטכנולוגיה. אנו מאמינים שמניות הטכנולוגיה יחוו עלייה משמעותית בהמשך השנה, כאשר משקיעים ינסו לנצל את מהפכת הבינה המלאכותית ואת הנגזרות השנייה / שלישית / רביעית שמתרחשת כעת אצל חברות צרכניות וארגונים". לדעתו, זה עדיין גל שיימשך; אך גם הוא סבור שהדוחות של אנבידיה השבוע יהיו "רגע אימות משמעותי" למהפכת ה-AI.

מנגד, בריאן מולברי, מנהל תיקי השקעות בחברת ייעוץ ההשקעות Zacks, אמר ל-CNBC כי "אנחנו סוג של נעים הלוך ושוב בין מסחר ריסק־און וריסק־אוף... תהיה סוג של רצפה, אני חושב, בתנודתיות הזו. אנחנו פשוט מצפים לראות עוד מהירידות והעליות האלה של בין 1% ל-2% עד לסוף השנה הנוכחית, בזמן שאנשים מתאימים את הפוזיציה שלהם מחדש ומנקים את תיקי ההשקעות שלהם מסיכונים".

דייוויד קרקאוור, סגן נשיא ניהול תיקי השקעות ב-Mercer Advisors, אמר ל-CNBC כי "הבינה המלאכותית בוחנת באופן ממשי את הגבולות של טבלאות הנתונים בוול סטריט כרגע". לדבריו, המשקיעים מתמחרים "כל כך הרבה מהצמיחה העתידית הזו, שהם עדיין לא יכולים ממש למדוד", מה שמביא ל"סביבה של תנודות". "הערכות השווי כל כך מתוחות, וכל תנועה קטנה בציפיות בצד הרווחים או בצד רמות הריבית הולכת להביא לאפקט גדול יותר וגדול יותר".

עוד שני אירועים משמעותיים התרחשו בסוף השבוע. ברקשייר האת'וויי , חברת ההחזקות של וורן באפט, חשפה את ההשקעה החדשה שלה - מניית אלפאבית (גוגל) , החברה האם של גוגל, בשווי של 4.3 מיליארד דולר - מה שהופך את ההחזקה הזו לעשירית בגודלה בפורטפוליו של ברקשייר (1.62% מהפורטפוליו). במקביל, באפט מימש עוד נתח של 15% בהחזקותיו באפל, וירד בה להחזקה בשווי של כ-60 מיליארד דולר. עם זאת, היא עדיין הגדולה ביותר בפורטפוליו, עם נתח של 22.7% ממנו. עוד מניה גדולה בה הקטין באפט החזקות היא זו של בנק אוף אמריקה , שם הוא הקטין החזקות ב-6%, ומחזיק כעת במניות בשווי של 29 מיליארד דולר (11% מהפורטפוליו).

ההשקעה הזו של באפט בגוגל מגיעה דווקא בתקופה שבה גוגל משלימה זינוק של 45% מתחילת השנה, ודווקא כאשר כל מניות הטכנולוגיה נחשבות 'יקרות' יחסית. אלא שלפי האנליסטים, דווקא גוגל נחשבת יחסית 'זולה' מבין הענקיות. בכך, באפט עשוי לאותת שגוגל היא המניה המועדפת עליו כעת מבין ענקיות הטכנולוגיה. השאלה, כמובן, היא האם תחת ההנהגה החדשה של ברקשייר האת'וויי וחילופי הדורות, תימשך הגדלת ההחזקות בגוגל. כך או כך, האנליסטים אופטימיים, ו-57 מתוך 67 האנליסטים שמסקרים את המניה נותנים לה המלצת קנייה, כך על־פי נתוני יאהו פייננס. השאר נותנים לה המלצת 'החזק'.

במקביל, על פי דיווח בפייננשל טיימס, בחברת אפל נערכים לפרישתו של המנכ"ל טים קוק, כבר בשנה הבאה, וזאת אחרי יותר מ-14 שנים שהוא מוביל את החברה, מאז פטירת המייסד סטיב ג'ובס ב-2011. בחברה מציינים כי אמנם טרם התקבלה החלטה סופית, אך מי שמסתמן כיורש הוא ג'ון טרנוס, סגן נשיא בכיר להנדסת חומרה באפל.

בגזרת עונת הדוחות בוול סטריט, דוחות מעניינים נוספים שצפויים להתפרסם השבוע הם של ענקיות הקמעונאות וולמארט , טארגט והום דיפו .

2. שוקי האג"ח

איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות נסחרו בשבוע החולף במגמה חיובית, כאשר איגרות החוב הממשלתיות לטווחים הארוכים הובילו את העליות. האפיק הממשלתי הצמוד עלה בכ-0.4%, והאפיק הלא צמוד עלה בשיעור של כ-0.4%. מדד תל גוב צמודות 15+ הוביל את העליות והוסיף כ-1.3%, ומדד תל גוב-שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-0.9%. לפי שעה, התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עומדת על 3.91%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו עליות ביום שישי האחרון (משמע ירידה במחירים), על רקע אי־ודאות הולך וגובר באשר להחלטת הריבית הבאה של הפדרל ריזרב בדצמבר. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-4 נקודות בסיס, לרמה של 4.14%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה במעל 2 נקודות בסיס, לרמה של 3.61%. לפי שעה, השווקים מתמחרים הורדת ריבית נוספת בדצמבר בהסתברות של כ-44% - ירידה משמעותית של כ-20% לעומת תחילת השבוע שעבר.

התפתחות זו מגיעה על רקע השבתת הממשל האמריקאי (שהגיעה לסיומה ביום חמישי), שמנעה את פרסומם של נתונים כלכליים מרכזיים בהם נעזר הפדרל ריזרב כדי לקבוע את המדיניות המוניטרית שלו. נזכיר כי ביום רביעי האחרון, דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, אמרה כי ההשבתה גרמה לנזק מתמשך במערכות איסוף המידע הפדרליות, וכי ייתכן שחלק מהנתונים של חודש אוקטובר לעולם לא ישוחררו.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל הגיע בשבוע שעבר לשיא של 3.5 שנים ביחס לדולר ונסחר סביב 3.19 שקלים לדולר, אך בסוף השבוע הדולר התחזק בכ-1% מול השקל, ונכון לבוקר זה השער עומד על 3.23 שקלים. התחזקות השקל מגיעה על רקע סיום המלחמה והאופטימיות הכללית בשווקים, ומגבירה את ההערכות להפחתת ריבית בהחלטת בנק ישראל הצפויה בהמשך החודש, ב-24 בנובמבר.

ביום שישי האחרון, מחירי הנפט טיפסו במעל 2%, לאחר שנמל הים השחור בעיר נובורוסיסק שברוסיה הושבת, בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית על האתר - מה שעורר חששות מפני פגיעה בהיצע הנפט העולמי. זאת, לאחר שמוקדם יותר בשבוע שעבר, המחירים צנחו במעל 4%, לאחר שארגון אופ"ק מסר כי אספקת הנפט העולמית תתאם לביקושים ב-2026, מה שהציף דאגות מפני עודף היצע. מחיר חבית נפט אמריקאי נעמד על כ-60.1 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-64.4 דולר.

מחירי הזהב והכסף, שזכו לרצף עליות מתחילת השבוע החולף, על רקע ציפיות לפתיחה המחודשת של הממשל האמריקאי ולפרסומם של נתונים כלכליים רשמיים שנמנע עד כה, צנחו ביום שישי האחרון במעל 2% ו-4%, בהתאמה. זאת, על רקע הערות ניציות מצד בכירי הפדרל ריזרב, שהנמיכו משמעותית את הסיכוי להורדת ריבית נוספת בארה"ב בדצמבר. מחיר הזהב נעמד על כ-4,080 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הכסף נעמד על כ-50.6 דולר לאונקיה.

גם בשוק הקריפטו נרשמו ירידות שערים ביום שישי, על רקע הסנטימנט המעורב והתנודתי למדי כלפי נכסי סיכון בוול סטריט במהלך סוף השבוע, ובכלל בעת האחרונה - כאשר מעל המשקיעים מרחפות חששות מפני הערכות שווי מנופחות בשוק המניות, לצד החולשה המסתמנת בשוק העבודה האמריקאי. מחיר הביטקוין צנח לזמן קצר מתחת לרף ה-95 אלף דולר, כאשר בהמשך התאושש מעט והבוקר נע סביב 96 אלף דולר.

חואן פרז, ראש מחלקת המסחר בחברת Monex USA, אמר לרויטרס כי "ביטקוין וקריפטו באופן כללי נהנו מקורלציה חיובית עם תקופות טובות בשוקי המניות, כך שהם לא הפכו לנכסים בעלי ערך אלטרנטיבי, שניתן לגדר באמצעותם סיכונים בסקטורים אחרים. אם אין התלהבות לגבי לקיחת־סיכונים, נדמה שהדבר מיתרגם גם להיסוס באשר לביטקוין ולמטבעות דומים".

4. מאקרו

כאמור, עוצמת השקל צפויה להיות גורם משמעותי בהחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל ביום שני הבא (ה-24 בנובמבר), שכן התחזקות השקל מובילה גם להתמתנות האינפלציה. ואם כבר הזכרנו את האינפלציה, ביום שישי האחרון פורסם בישראל נתון חודשי גבוה יחסית של 0.5%, מה שהותיר את האינפלציה גם באוקטובר על רמה של 2.5%; אך הנתון הזה נחשב מעודד, שכן הוא היה צפוי, ובחודש הבא ההנחה היא שיהיה מדד שלילי. ובכל מקרה, גם הנתון הנוכחי נמצא בתוך יעד האינפלציה של בנק ישראל (1%-3%) מה שעשוי לסלול את הדרך לבנק ישראל להוריד את הריבית בהחלטתו הקרובה מרמה של 4.5%, בה היא נמצאת מאז ינואר 2024.

כך למשל, יוני פנינג, אסטרטג ראשי בחדר העסקאות של מזרחי טפחות, אמר ביום שישי כי זו "תוצאה מתונה, על רקע השקל המתחזק ומחירי השילוח הימי המתמתנים, מאשר סעיף אינפלציוני באמת". לדבריו, אם נקזז השפעות 'חד־פעמיות' בגלל המלחמה בשנתיים האחרונות, כמו העלאת המע"מ, העלייה המהירה במחירי החשמל וגם הארנונה, "בלי כל אלה, אנחנו כבר בסביבה שנמצאת עמוק מתחת לאמצע היעד".

להערכת פנינג, הנתון שפורסם תומך בהורדת ריבית בהחלטה הבאה ב-24 בנובמבר. "בזהירות המתבקשת, המדד הנוכחי כנראה יותיר אותנו בסביבות הסתברות של כ-90% להורדת ריבית על־ידי בנק ישראל".

בארה"ב, הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה הודיעה ביום שישי כי דוח התעסוקה - הדוח הראשון שפרסומו נמנע בשל השבתת הממשל האמריקאי (שהסתיימה בסוף השבוע שעבר) - יפורסם ביום חמישי הקרוב. הדוח מציג, בין היתר, את השינוי במספר המשרות החדשות בארה"ב (למעט בענפי החקלאות), וכן את רמת האבטלה, והוא קריטי לבחינת מצבו של שוק העבודה האמריקאי - ומכאן גם לקביעת המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב. מיותר לציין כי המשקיעים יעקבו אחר פרסום הדוח מקרוב.

נזכיר כי החולשה המסתמנת בשוק העבודה האמריקאי, כפי שבאה לידי ביטוי בנתונים רשמיים ואלטרנטיביים בשבועות האחרונים, היא זו שהכריעה את הכף לטובת שתי הורדות הריבית האחרונות שבוצעו בארה"ב. יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין לאחר ההחלטה האחרונה כי להערכתו, סיכון הדאונסייד של שוק העבודה גדול מסיכון האפסייד של האינפלציה.

בגזרת מדיניות הסחר של ארה"ב, ביום שישי פורסם כי הנשיא טראמפ פטר ממכסים מספר סחורות מרכזיות, כמו קפה, קקאו, בננות ומוצרי בקר מסוימים, במטרה להוריד את המחירים לצרכנים. סחורות נוספות שיהיו פטורות ממכס הן מגוון פירות, כמו עגבניות, אבוקדו, קוקוסים, תפוזים ואננסים.

ב-CNBC צוין כי חלק מרשתות השיווק העלו מחירים לאחרונה על רקע המכסים, מה שהוסיף ללחץ על משקי הבית בארה"ב. עוד צוין כי המהלך מהווה שינוי כיוון אצל טראמפ, שהתעקש כי המכסים דרושים להגנה על העסקים ועל העובדים בארה"ב, והתנגד לטענה שהצרכנים האמריקאים לא ישלמו בסוף על המכסים הגבוהים יותר.

5. תחזית

בעוד שסקטור הטכנולוגיה בוול סטריט סופג בשבועות האחרונים לחצים משמעותיים, על רקע חששות מפני תמחור־יתר ומפני בועה פוטנציאלית בתחום ה-AI, באתר הכלכלי מרקטוואץ' מסמנים 13 מניות טק בעלות צמיחה גבוהה שנסחרות בדיסקאונט לעומת הערכות השווי ההיסטוריות שלהן - וחלקן אף חברות ב"שבע המופלאות".

האופן בו בוצע הסינון של המניות עובד כך: תחילה, כתבי מרקטוואץ' לקחו את סקטור הטכנולוגיה במדד הנאסד"ק-100, אשר כולל 45 מניות להן אורייטנציה טכנולוגית. לאחר מכן, הם צמצמו את הרשימה לחברות שמכפיל הרווח העתידי שלהן (12 חודשים קדימה) נמוך מממוצע מכפילי הרווח העתידיים שלהן בחמש השנים האחרונות - ושבמקביל, קצב הצמיחה השנתי הממוצע שלהן בחמש השנים האחרונות עמד על 10% לפחות. לצורך ההשוואה, רווחי ה-S&P 500 הציגו קצב צמיחה שנתי ממוצע של 8.3% בחמש השנים שהסתיימו בתום שנת 2024.

ענקית השבבים אנבידיה מככבת בראש הרשימה, הן מבחינת קצב הצמיחה של הרווחים שלה לחמש שנים (כ-92%) והן מבחינת הירידה במכפיל הרווח העתידי שלה. מכפיל הרווח העתידי הנוכחי שלה עומד על 28.7, לעומת הממוצע לחמש שנים שעומד על 52.8 - הירידה הדרמטית ביותר מבין המניות שעברו את הסינון. לפי מרקטוואץ', הסיבה לכך נעוצה לא רק בכך שרווחיה זינקו באופן כה משמעותי, אלא גם בכך שתחזיות האנליסטים הנעות לרווח העתידי למניה (12 חודשים קדימה) עלו באופן מהיר יותר ממחיר המניה.

שתי ענקיות טכנולוגיה נוספות החברות ב"שבע המופלאות" ועברו את הסינון הן מיקרוסופט ומטא , גם הן מהוות שחקניות מרכזיות במסחר הבינה המלאכותית. מניית חברת השבבים AMD , שמככבת בכותרות בשבועות האחרונים, על רקע תחזיות אופטימיות במיוחד שהציגה המנכ"לית ליסה סו ועסקת ענק עם OpenAI, הצליחה להיכנס גם היא לרשימה.

מניות נוספות שעברו את הסינון כוללות שמות בולטים בתחום התשתיות ל-AI, ביניהן NXP , און סמיקונדקטור , מיקרון טכנולוג'י , ASML וסינופסיס . במרקטוואץ' ציינו כי בעוד שמיקרון ו-ASML קיבלו רוח גבית ממסחר הבינה המלאכותית, NXP ואון, המוכוונות יותר לתעשיית הרכב, חוו ירידה עונתית במהלך 2025.

הסינון מראה כי גם מספר מניות בתחום התוכנה - סקטור שבאופן כללי הניב ביצועים פחות חזקים השנה, על רקע חששות שהבינה המלאכותית תייתר מוצרים מסוימים - מציעות למשקיעים צמיחה טובה במחירים זולים. כך, עברו את הסינון גם אדובי , אוטודסק , פורטינט ואינטואיט . אלן בונד, מנהל תיקי השקעות בחברת Jensen Investment Management, התייחס לחברות הללו ואמר למרקטוואץ' כי "יש עננה מסוימת שמרחפת מעל חלק מהעסקים הללו, שמציגים תוצאות כספיות ממש טובות".