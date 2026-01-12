חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת ותחת צל הירידות בחוזים בוול סטריט בעקבות פתיחת החקירה הפלילית נגד יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול. השוק קשוב גם הבוקר להתגברות ההפגנות באיראן והסלמה צבאית אפשרית.

בין המניות הדואליות, אלביט ונובה חוזרות עם פערי ארביטראז' חיוביים של מעל 2% ו־3%, בהתאמה, טבע עם פער שלילי של כ־3% תאזן.

טבע פרסמה הלילה שתי הודעות חיוביות: הראשונה נוגעת לשיתוף פעולה עם חברת Royalty Pharma להאצת פיתוח תרופה מקורית המיועדת לטיפול במחלת העור הכרונית ויטיליגו, והשנייה היא עיקרי הדברים שיאמר מחר (ג') המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס בכנס הבריאות השנתי של ג'יי.פי מורגן, וכוללת תחזיות לשנים הבאות.

אתמול בערב התבשרנו שהקונגלומרט הביטחוני האמירותי אדג' אישר את רכישת 30% ממניות החברה הביטחונית הישראלית עין שלישית , בעסקה שנסגרה בינואר אשתקד. האסיפה הכללית של החברה הישראלית צפויה להתכנס ב־15 בפברואר כדי לאשר את מתווה העסקה הסופי גם מצידה.

יום השישי הראשון של הבורסה ננעל בעליות. המדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 90 עלו ב-0.7%.

לצד העלייה הנאה במדדים, גם מחזור המסחר האיר פנים והסתכם ב-1.9 מיליארד שקל, כ-26% יותר מאשר הממוצע בימי ראשון בשנה האחרונה (1.5 מיליארד שקל) וזינוק של יותר מ-70% ביחס למחזורים ביום זה בשנת 2024. חלקם של המשקיעים הזרים בלט במיוחד. בעוד שבימי ראשון אשתקד עמדה פעילות הזרים בממוצע על כ-13% ממחזורי המסחר בבורסה, בשישי היא טיפסה לכ-25%. הגדלת חלקם של הזרים הייתה על חשבון המוסדיים הישראלים, שהפחיתו פעילות בהשוואה לימי ראשון. לצד זאת, המשקיעים הפרטיים (ריטייל) הראו אף הם נוכחות ערה וריכזו מחזור של כ-220 מיליון שקל (11.6% מהמחזור).

בשישי בלטו מדד רשתות השיווק ומדד ת"א מניב חול שעלו במעל 1.5%. מדד הבנקים עלה בכ-1.4%.

מנגד, מדד המניות הביטחוניות הוא המדד היחיד שנצבע באדום - את הירידות בו הובילו מניות בית שמש , נקסט ויז'ן ואלביט מערכות . מתחילת השנה מציג המדד עלייה חדה של 12% על רקע התחזית לביקושים חזקים לתוצרי הסקטור.

● הרווח העצום של זהבית כהן ועמיר בירם: מימושים של 1.8 מיליארד שקל בשבוע

מניית נקסט ויז'ן ירדה לאחר שמייסדי החברה מימשו (ו') מניות בהיקף של כ-350 מיליון שקל.

ג'פריז פרסמה בסוף השבוע עדכון בנוגע לחברה במסגרתו העלתה את מחיר היעד ל-285 שקל - כ-20% יותר ממחירה כעת, זאת, בעקבות עדכון כלפי מעלה של 30% בתחזית ההכנסות של נקסט ויז'ן והשיפור בראות העסקית.

האנליסטים של ג'פריז כתבו כי שמירה על שיעורי רווחיות וצמיחה גבוהים תומכת באפסייד להערכת השווי. ההערכה משקפת תמחור של נקסט ויז'ן לפי מכפיל 36 על EBITDA לשנת 2027, עם קטליזטורים לאפסייד בהמשך, הנובעים מהתמשכות הצמיחה וכן ממינוף של מהלכי מיזוגים ורכישות (M&A).

● "לא הגענו לשיא": במזרחי טפחות בטוחים שיש הזדמנות במניות האלו

גם מדד נפט וגז שעלה במעל 1% בלט, נאוויטס פטר יהש הובילה את המדד בעלייה של כ-3%. זאת בעקבות עליית מחירי הנפט.

מניות הבנייה תמכו בביצועי מדד ת"א 90 עם עלייה של 1.33% במדד ת"א בנייה וזינוק של 13% מתחילת החודש, בדחיפת הפחתת הריבית המפתיעה בתחילת השבוע.

מניית מקס סטוק התאוששה ועלתה ב-4%. בחמישי האחרון נפלה המניה לאחר שפורסם שקרן ההשקעות AMI, מקבוצת אייפקס, מכרה היום (ה') מניות של רשת הדיסקאונט, בהיקף של כ-300 מיליון שקל.

בסיכומו של השבוע הראשון של השנה, מדד ת"א 35 עלה ב־2.7%, ות"א 125 ב־3%. המדדים הבולטים בעליות בסיכום השבוע שעבר היו ביטוח (שעלה ב־19%) מדד הביומד (12%).

● חברת השבבים הישראלית שזינקה בכ-60% ביום אחד בוול סטריט

באסיה נפתח השבוע בעליות - מדד שנגחאי ומדד הנג סנג עולים ב-0.8%, מדד קוספי של דרום קוריאה עולה ב-0.4%, מדד הניפטי של הודו משיל כ-0.3%. ביפן לא מתקיים היום מסחר.

החוזים בוול סטריט יורדים הבוקר בעד 0.8% בעקבות החקירה הפלילית שנפתחה נגד יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול. הסיבה הרשמית לחקירה נעוצה בעדות שמסר פאוול אודות השיפוץ הנרחב שבוצע במטה הבנק המרכזי בבירה וושינגטון, ועלותו הסתכמה בכ-2.5 מיליארד דולר.

פאוול אמר שהחקירה היא תוצאה של כך שהפד שמר על עצמאות ולא יישר קו עם הדרישה של הנשיא דונלד טראמפ בנושא הריבית.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH - Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

בריאיון קצר ל־NBC News אתמול, טראמפ התעקש כי לא ידע על החקירה. כשנשאל האם מטרת החקירה היא להפעיל לחץ על פאוול בנוגע לריבית, השיב טראמפ: ״לא. אפילו לא הייתי חושב לעשות את זה בצורה כזאת".

בהראל פיננסים מצטטים מומחה לענייני הפד: "זה נשמע כמו נקמה טראמפיסטית וניסיון ללחוץ על פאוול לעזוב בחודש מאי לא רק את תפקידו כנגיד אלא גם את תפקידו במועצת הנגידים. אם פאוול יישאר, זה יסבך את הרוב שטראמפ רוצה שם - טראמפ צריך את הכיסאות האלה".

● מכמעט 30 מיליארד שקל ל־6 מיליארד: האם טרנד ה- S&P 500 חלף?

המדדים המרכזיים בוול סטריט נסגרו בסוף השבוע בעליות שערים, לאחר דו"ח התעסוקה שהנמיך את הציפיות להורדת ריבית החודש. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש בבית הלבן עם מנהלי חברות הנפט, בעקבות הצהרתו על השתלטות על תעשיית הנפט של ונצואלה. בנוסף, ציפו המשקיעים להחלטה של בית המשפט העליון בנושא חוקיות המכסים של הממשל, אך ההחלטה לא התקבלה.

מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וננעל בשיא, ובסיכום שבועי השלים עליה של 2.3%, S&P 500 טיפס ב-0.7%, גם כן לרמת שיא, ועלה ב-1.6% בסיכום שבועי, נאסד"ק הוסיף 0.8% לערכו, ובסיכום שבועי עלה ב-1.9%.

מניותיהן של חברות האנרגיה הגרעינית ויסטרה ואוקלו זינקו ב-11% ו-8%, בהתאמה, לאחר שחתמו על חוזים על מטא פלטפורמס (פייסבוק) לאספקת אנרגיה למרכזי הנתונים שלה. מטא עלתה ב-1.1% .

מניית אינטל זינקה ב-10.8%, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הודעה המחמיאה לחברה, בעקבות פגישתו עם המנכ"ל ליפ-בו טאן. "ממשלת ארה"ב גאה להיות בעלת מניות של אינטל, וכבר הכניסה באמצעות הבעלות הזו עשרות מיליארדי דולרים לעם האמריקאי - בארבעה חודשים בלבד ", כתב.

מניית ג'נרל מוטורס נפלה ב-2.7%, לאחר שיצרנית המכוניות הודיעה אמש כי תספוג הפסד של 7.1 מיליארד דולר בגין השקעתה במכוניות חשמליות.

זינוק יוצא־דופן נרשם במניית ולנס ביום שישי: המניה קפצה ב-59% במחזור מסחר עצום, שגבוה יותר מפי 30 מיום מסחר ממוצע במניה. ייתכן שהזינוק במניה קשור לציוץ ב-X ולפוסט ברשת החברתית רדיט שפורסם על־ידי "Serenity" - משתמש לא מזוהה בשמו. בציוץ ובפוסט נכתב על טעות בשל פרסום שגוי באחד האתרים בנוגע להיקף מלאי גדול של ולנס.

השבוע, נתוני מחירי הצרכן יתפרסמו ביום שלישי, וביום רביעי יגיעו נתוני מחירי היצרן והמכירות הקמעונאיות, כשסוחרים עוקבים אחר אותות לגבי מדיניות הריבית של הפד במפגש הריבית בסוף החודש, כשהשוק מעניק סיכוי של 95% שהריבית תישאר ללא שינוי.

במקביל, עונת הדוחות מתחילה עם הבנקים הגדולים: ג'יי.פי.מורגן תדווח בשלישי, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה ברביעי, יום אחר ידווחו גולדמן סאקס ומורגן סטנלי לצד יצרנית השבבים TSMC.

2. שוק האג"ח

במיטב מתייחסים השבוע לפערי התשואות בין האג"ח בישראל לאג"ח בארה"ב - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של החברה מציין שבעקבות הורדת הריבית, הפער בין האג"ח הממשלתיות הישראליות בשקלים לאג"ח ממשלת ארה"ב ירדו בחדות, הריבית של בנק ישראל וה-FED בעוד שנה צפויות להיות דומות (נגזר מ-IRS).

"לפיכך, האג"ח השקלית לא אמורה להתרחק משמעותית מהאג"ח האמריקאית. נוסיף שהתשואה בישראל מאוד נמוכה ביחס לצמיחה הצפויה. הפער בין התשואה הנוכחית ל-10 שנים לצמיחה הנומינאלית הצפויה ב-2026 עומד על כמינוס 3% בהשוואה לפערים שלא עולים על מינוס 1% במדינות האחרות. רמת התשואות משקפת מדיניות מוניטארית מקלה מדי. למרות זאת גם ציפיות האינפלציה ירדו לרמה נמוכה", לפיכך, ממליצים במיטב על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.

בנוסף, מציין זבז'ינסקי, "בזמן ששוק המניות הישראלי לא מפסיק להכות שיאים, המרווחים בשוק הקונצרני ירדו לשפל היסטורי חדש, במיוחד בדירוגי AA. רק שלמניות אין תקרה, אך המרווחים לא אמורים לרדת לאפס. במצב זה, אנו מעדיפים שילוב של מניות ואג"ח הממשלתיות על פני אג"ח חברות".

בארה"ב, התשואה על איגרות חוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.170%. התשואה על האג"ח האמריקאיות לשנתיים עלתה בארבע נקודות בסיס לרמה של 3.54%.

2. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל שוב מתחזק הבוקר ונסחר ב-3.148 שקלים מול הדולר, וב-3.67 שקלים מול האירו. זאת בהתאם למגמה הבוקר, מדד הדולר נחלש בכ-0.2%, האירו והליש"ט מתחזקים מולו.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו עליות נאות של מעל 2% וננעל ברמתו הגבוהה ביותר מאז תחילת דצמבר, והשלים עליה שבועית של יותר מ-3%, על רקע ההסלמה במהומות באיראן וההתפתחויות בוונצואלה. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה בפברואר עלו ב-2.4% וננעלו ברמה של 59.12 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. זו היתה הסגירה הגבוהה ביותר מאז 5 בדצמבר.

המשקיעים ממתינים לתוצאות פגישתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן עם מנכ"לי חברות האנרגיה הגדולות, כדי לקבל יותר בהירות לגבי תוכניותיה של ארה"ב לתעשיית הנפט של ונצואלה. טראמפ אמר לפני הפגישה כי ענקיות הנפט ישקיעו לפחות 100 מיליארד דולר בוונצואלה.

4. מאקרו

בנק ישראל מעדכן את תחזית הצמיחה לשנת 2026 לשיעור של 5.2%, לעומת 4.7% בתחזית הקודמת לפני רבעון. מבין השימושים בתוצר בולטת העלייה בשיעור של 13% בהשקעות בנכסים קבועים, זאת לאחר עלייה בשיעור של 10% ב-2025.

בבנק הפועלים מציינים ש"אם בוחנים פרוייקטים בתכנון של תשתיות ושל בנייה למגורים (היתרים שניתנו בשנים האחרונות), אז נראה שהערכה זו יותר מסבירה. המבחן הגדול יהיה אם יהיה מספיק כוח אדם לביצוע עבודות אלו. כוח האדם שצפוי להתפנות כתוצאה מצמצום ימי המילואים, הוא לא תחליפי לעובדים בענף הבנייה, וכל עוד עובדים פלשתינים לא שבים לעבוד בארץ, נראה שהתממשות התחזית תלויה במידה רבה בכניסה לארץ של עובדים זרים נוספים".

עיניי המשקיעים יופנו השבוע למדדי המחירים לצרכן בישראל ובארה"ב, אשר יפורסמו בימים חמישי ושלישי, בהתאמה. בבנק הפועלים מעריכים כי המדד לחודש דצמבר בישראל יעמוד על בין 0% ל־0.1%, מה שישקף עלייה בקצב האינפלציה השנתי.

במבט קדימה, מעריכים בבנק הפועלים כי צפויות עוד 2־3 הורדות ריבית עד סוף השנה: "אנו מעריכים כי הריבית תעמוד על כ- 3.25% - 3.5% , זאת בין היתר לאור הערכתנו להמשך התחזקות השקל. השוק צפה ביום שישי רמת ריבית של כ־3.12% בינואר 2027".

בנוגע להורדה הקרובה, נכתב בסקירה של מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסים חדרי עסקאות וברוקראג' בבנק הפועלים, "למרות שבנק ישראל מעריך כי הורדת הריבית תהיה 'מדורגת', אין לפסול עדיין הורדת ריבית גם בחודש פברואר, במיוחד במידה והשקל ימשיך להתחזק בחדות. השוק תמחר ביום שישי הורדת ריבית בפברואר בהסתברות של כ־34%.

באשר לארה"ב, הציפיות בשוק הן לעלייה חודשית של 0.3% באינפלציה ועלייה של 2.7% בקצב השנתי.

בשישי, נתונים שפירסם היום משרד העבודה האמריקאי הראו שמספר המשרות שנוספו לשוק התעסוקה האמריקאי בדצמבר היה 50 אלף, מתחת לתחזיות. עם זאת, שיעור האבטלה ירד מ-4.5% ל-4.4%. בעקבות דו"ח התעסוקה הפחיתו הסוחרים את ההימורים שלהם על הורדת הריבית החודש. החוזים על הריבית הפדרלית, המשקפים את ציפיות השוק מהריבית בארה"ב, מעניקים סיכוי של 95% לכך שהריבית תישאר ללא שינוי, בטווח של 3.50%-3.75%, לפי CME.

5. תחזית

האם אנחנו נמצאים בבועת בינה מלאכותית? שאלת 64 טריליון הדולר שנשאלת בוול סטריט לא צפוי להיעלם בזמן הקרוב.

לפי נתונים שנאספו על ידי בלומברג, יותר מ־12 אלף כתבות בחודש האחרון הזכירו את הביטוי ״בועת AI״, מספר הדומה כמעט לסך כל האזכורים בעשרת החודשים שקדמו לכך יחד.

כאשר מכפילי המניות מטפסים וה־S&P 500 רשם זה עתה שנה שלישית ברציפות עם תשואות דו־ספרתיות, הגיוני שהמשקיעים מודאגים מהיקף העליות שעוד נותר ומהיקף שווי השוק שעלול להימחק אם ה־AI לא יעמוד בהייפ.

במקביל הולכים וגוברים החששות סביב מאות מיליארדי הדולרים שחברות הביג־טק התחייבו להשקיע בתשתיות בינה מלאכותית. לפי בלומברג, ההשקעות ההוניות של מיקרוסופט, אלפאבית, אמזון ומטא צפויות לעלות ב־34% ולהגיע לכ־440 מיליארד דולר במצטבר במהלך השנה הקרובה. OpenAI התחייבה להשקיע יותר מטריליון דולר בתשתיות בינה מלאכותית. המון עבור חברה פרטית שאינה רווחית. מה שמדאיג אף יותר הוא האופי המעגלי של רבים מההסכמים שלה, שבהם השקעות והוצאות זורמות הלוך ושוב בין OpenAI לבין קומץ ענקיות טכנולוגיה ציבוריות.

CNBC אספה תגובות מ־40 מנהלי טכנולוגיה, אנליסטים ואנשי מקצוע נוספים בתחום, אשר שיתפו את דעותיהם לאחרונה בנוגע לטירוף ה־AI הנוכחי. למרות שהשאלה אם השוק נמצא בבועה נראית בינארית, רבות מהתשובות נעו על פני ספקטרום רחב של חשש. CNBC שקללה גם את רמת החשש, בין 0 ל-10 (מודאג מאד).

קת'י ווד מנכ״לית למשל רגועה. מנכ"לית Ark Invest לא מאמינה שה־ AI נמצא בבועה. "מה שכן, בצד הארגוני ייקח זמן עד שחברות גדולות ייערכו ויתכוננו לבצע טרנספורמציה אמיתית".

לדייויד סולומון, מנכ"ל גולדמן סאקס המלצה פרקטית. "כתלמידי היסטוריה, אנו יודעים כי לאחר תקופות של התלהבות רחבה סביב טכנולוגיות חדשות, בסופו של דבר מתרחשת הפרדה: חלק מהיוזמות מצליחות וחלק נכשלות. למרות שאני אופטימי לגבי התמונה הכוללת קדימה, השוק פועל במחזורים, ולכן ניהול סיכונים מוקפד ומשמעתי הוא חיוני".

ביל גייטס אמר: "אם הכוונה היא שזה דומה לבועת האינטרנט, שבסופה אכן התרחש שינוי עמוק והעולם הפך לשונה מאוד, אז כן: חלק מהחברות הצליחו, אבל רבות מהחברות נשארו מאחור ושרפו הון, ללא ספק. יש המון השקעות מהסוג הזה שיתבררו כדרכים ללא מוצא".

שניים שמודאגים הרבה יותר ג'יימי דיימון, מנכ״ל ג'יי.פי.מורגן מריי דליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר. דיימון: "מבחינה היסטורית, כשמודדים את הנתונים, אתם נמצאים ברמות גבוהות למדי. מרווחי האשראי נמוכים יחסית. יש הרבה נכסים שנראים כאילו הם נכנסים לטריטוריה של בועה. זה לא אומר שאין להם עוד 20% לעלות, זה פשוט עוד גורם לדאגה". לריי דליו התמונה די ברורה, "אנחנו נמצאים בשטח של בועה, אבל עדיין לא ראינו את התפוצצות הבועה".

לורן טיילור וולף, מייסדת־שותפה, Impactive Capital, חברת השקעות אקטיביסטית, היא המודאגת ביותר - "אנחנו לחלוטין נמצאים כעת בבועת AI. היא תתפוצץ. אני לא יודעת מתי, אני לא יודעת מה יהיה סדר הגודל של זה, אבל הרבה אנשים הולכים להפסיד כסף".

דאגה רבה מביע גם פול טיודור ג’ונס מייסד ומנהל השקעות ראשי (CIO) של Tudor Investment, קרן גידור שנוסדה ב-1980. "זה מרגיש בדיוק כמו 1999. אני לא יודע אם נחווה שחזור מדויק של אותה תקופה, אבל לדעתי כל המרכיבים כבר נמצאים במקום. ובוודאי שמנקודת מבט של מסחר, צריך להיערך כאילו זה אוקטובר 1999. אני לא רואה סיבה לעשות משהו אחר. צריך לזכור שהנאסד״ק הכפיל את עצמו בין השבוע הראשון של אוקטובר 1999 למרץ 2000". אמר.

"אז אם זה נראה כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, כנראה שזה לא תרנגולת, נכון?", הוסיף טיודור.

מה אומרת ההיסטוריה

בועות כלכליות נוצרות כאשר מחירי נכסים בשוק מסוים מזנקים במהירות, לעיתים בשל ספקולציה או התלהבות יתר. ולאחר מכן קורסים.

בבלומברג מציינים שהתשובה לשאלת הבועה אינה כה פשוטה. לפחות לפי ההיסטוריה.

בבלומברג ציינו שלפי בחינה של 10 בועות מנייתיות ברחבי העולם מאז שנת 1900, הן נמשכו בממוצע מעט יותר משנתיים וחצי, עם עלייה ממוצעת של 244% מהשפל לשיא, לפי מחקר של מייקל הארטנט, אסטרטג בבנק אוף אמריקה. הראלי הנוכחי נמצא נמשך עד כה שלוש שנים, כאשר מדד S&P 500 עלה ב־79% מאז סוף 2022, ומדד נאסד"ק 100 עתיר הטכנולוגיה זינק ב־130%.

כ-100 שנים עברו מאז בועת "The Roaring Twenties" (שנות ה־20 בארה״ב), שהתרחשה לפני המשבר הגדול של 1929 (Great Depression). מדד דאו ג’ונס שזינק ב-150% בתוך שלוש וחצי שנים ובכ-500% בעשור שקדם, איבד כ־25% תוך מספר ימים לאחר "יום חמישי השחור" (24 באוקטובר 1929) וארך כשלוש שנים. חלק מהמניות איבדו מעל 90% משווי השוק שלהן.

הזכורה ביותר היא בועת הדוט קום שנמשכה כשנה וחצי עד שנת 2000, נאסד"ק זינק אז ב-190%. בשנת 2000, עם תחילת העלאות הריבית ואכזבות מדוחות, הבועה התפוצצה. נאסד״ק קרס בכ־78% תוך כשנתיים, אלפי חברות נמחקו. אבל חברות בודדות עם בסיס עסקי אמיתי שרדו ואף הפכו לענקיות גלובליות.

בין ובין זכורות גם בועת "ניפטי פיפטי" שנמשכה שש שנים עד 1972, השוק זינק ב-150%. הבועה מתייחסת לקבוצה של כ־50 מניות אמריקאיות גדולות שהיו פופולריות. רבות ממניות ה-Nifty Fifty צנחו בעשרות אחוזים. הלקח המרכזי הוא אולי שגם חברות מעולות במחיר גרוע עלולות להפוך להשקעה גרועה.

זקני וול סטריט לא שוכחים גם את "יום שני השחור" של 1987. לאחר שדאו ג'ונס זינק ב-110% בשנתיים, ב־19 באוקטובר 1987, יום שני, קרס מדד הדאו ג’ונס בכ־ 22.6% ביום מסחר אחד - הירידה היומית החדה ביותר אי־פעם.

לא כל הבועות התנפחו והתפוצצו בארה"ב - היתה גם בועה ביפן, הניקיי טיפס ב-150% במשך שלוש שנים עד 1989, בסין במשך שנתיים וחצי עד 2005, מדד שנגחאי זינק במעל 500%, בערב הסעודית במשך כ-20 חודשים עד 2007 זינק מדד הדגל במעל 300%.

הדיבורים על בועה התעוררו מחדש בסוף השנה שעברה, לאחר שמנכ״ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, דחה את החששות, ״יש הרבה דיבורים על בועת AI״, אמר. ״מנקודת המבט שלנו, אנחנו רואים משהו שונה לחלוטין".

המשקיע מייקל בארי שהתפרסם בעקבות חיזוי משבר הדיור של 2008, חושב אחרת. ברי השווה במאמר ארוך בין האופוריה הנוכחית לבין הטירוף של בועת הדוט־קום. ״לפעמים אנחנו רואים בועות,״ כתב בארי בפוסט ב־ X באוקטובר. ״לפעמים יש מה לעשות בנידון. לפעמים המהלך המנצח היחיד הוא לא לשחק".

למרות שקשה להסיק מסקנות חד־משמעיות מהנתונים, הארטנט מבנק אוף אמריקה מזהיר משקיעים שלא למהר ולברוח משוק המניות גם אם הם סבורים שמדובר בבועה, אחת הדרכים לגדר את הסיכון, לדבריו, היא לרכוש מניות ערך זולות יחסית, כמו מניות בבריטניה וחברות אנרגיה. האסטרטג הוותיק אד ירדני, אמר בדצמבר כי כבר אין היגיון בהמלצה על משקל־יתר למניות טכנולוגיה.

היסטוריונים של שוקי ההון טוענים כי אף שרמת הריכוזיות נראית קיצונית ויש לכך תקדימים היסטוריים, בהשוואה לבועת הדוט־קום, לענקיות ה־AI של היום יש יחס חוב לרווח נמוך יותר מזה שהיה לחברות כמו וורלדקום. בנוסף, חברות כגון אנבידיה ומטא כבר מדווחות על צמיחה חזקה ברווחים שמקורה ב־AI, דבר שלא היה בתקופה הספקולטיבית שלפני 25 שנה.

אבל הסיכון האשראי הגלום במסחר ה־AI מטריד חלק מהמשקיעים. לאחר שאורקל מכרה אג״ח בהיקף של 18 מיליארד דולר ב־24 בספטמבר, מניית החברה צנחה ב־5.6% ביום שלאחר מכן והיא ירדה מאז בכ־37%. לפי הערכה של סוסייטה ג'נרל, מטא, אלפאבית ואורקל יידרשו לגייס יחד כ־86 מיליארד דולר כבר בשנת 2026 לבדה.

שווי השוק של מדד S&P 500 הוא הגבוה ביותר שנרשם אי פעם, למעט תחילת שנות ה־2000 - לפחות לפי מדד שילר, מדד שפותח על ידי הכלכלן רוברט שילר, המחלק את מחיר המניה בממוצע הרווחים הריאליים שלה בעשר השנים האחרונות.

משקיעים שוריים טוענים כי אף ששוויי השוק עולים בשל הטכנולוגיה, קצב העלייה איטי בהרבה מזה שנרשם בתקופת בועת הדוט־קום. כך למשל, בשנת 2000 נסחרה סיסקו לפי מכפיל של יותר מ־200, בעוד שאנבידיה נסחרת כיום לפי מכפיל הנמוך מ־50.

אפשר גם לזכור את ההמלצה של מנהל הקרנות המפורסם פיטר לינץ’: "הרבה יותר כסף אבד למשקיעים שניסו לנבא תיקונים או לתזמן את השוק, מאשר בתיקונים עצמם".