חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:05

1. שוק המניות

המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח ברקע ההסלמה הביטחונית בשתי החזיתות, המעיבה על סנטימנט המשקיעים. בצפון, נרשמים דיווחים על ניסיונות של חיזבאללה להסלים את המצב בשטח בהכוונת איראן כדי לחבל במשא ומתן הישיר בין איראן וארה"ב. בדרום, גוברת הדריכות בקרב הכוחות לאורך "הקו הצהוב" ברצועת עזה ברקע אזהרות מפני ירי תגובה אפשרי של חמאס ועשרות הפרות מצידו, התפתחויות המגבירות את פרמיית הסיכון בשוק המקומי ומעכבות את המגעים המדיניים באזור.

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המניות הדואליות יחזרו למסחר בבורסה המקומית בפער ארביטראז' משוכלל חיובי קל של 0.18% במדד ת"א 35, כשהוא מקבל תמיכה ממניות כבדות משקל שחוזרות בצידו הירוק של המתרס, ובהן טאואר (4.14%), טבע (1.63%), איי.סי.אל (0.24%) ואלביט מערכות (0.37%). מניות נוספות הבולטות עם פערים חיוביים כוללות את קמהדע (3.32%) ותאת טכנו (4.55%).

מנגד, מניות הטכנולוגיה והשבבים המובילות צפויות להטיל משקולת על המדדים ולהגביל את העליות, ברקע פערים שליליים בולטים בקמטק (5.61%), נייס (4.23%), פאלו אלטו (3.15%), נובה (0.69%) ונאייקס (1.77%). התנודתיות המעורבת בין המגזרים השונים תשמור על זהירות בקרב המשקיעים כבר משלבי הפתיחה.

באסיה, הבורסות המרכזיות ביבשת פותחים את שבוע המסחר בעליות שערים ברוב המדדים המובילים, כשהם מקבלים רוח גבית חזקה מסין ומדרום קוריאה. מדד הקוספי בסיאול מוביל את המגמה הירוקה עם זינוק של 2.4%, בעוד בהונג קונג מדד ההאנג סנג מטפס ב-1.6% ומדד שנחאי מעפיל ב-0.8%. ביפן, מדד הניקיי עולה בצורה מתונה בכ-0.3%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על מגמה מעורבת בפתיחת השבוע, כאשר החוזה על הנאסד"ק עולה ב-0.3% והחוזה על ה-S&P 500 מטפס בקלות ב-0.1%, בעוד החוזה על מדד הדאו ג'ונס רושם ירידה מתונה של 0.1%.

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בישראל, המשקיעים יגיבו להסלמה שנרשמה בסוף השבוע מול חיזבאללה בגבול הצפון, כאשר ברקע מרחף גם התהליך המדיני מול עזה והמאמץ לפירוק חמאס מנשקו.

בעונת הדוחות בתל אביב, יפורסמו השבוע דיווחים מעניינים רבים. ביום שני, ידווחו מזרחי טפחות , בית ההשקעות מיטב וחברת הביטוח מגדל ; ביום שלישי, ידווחו מטריקס , מור השקעות ואלוני חץ ; ביום רביעי, ידווחו קבוצת עזריאלי ומנועי בית שמש ; וביום חמישי ידווחו אלטשולר שחם , נופר אנרג'י וג'י סיטי .

הבורסה בת"א סיכמה את שבוע המסחר במגמה מעורבת, זה השבוע השלישי ברציפות. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.8%, מדד ת"א 125 התקדם בכ-0.2% ומדד ת"א 90 נחלש בכ-2.2%. כך, המדד שכולל את מניות השורה השנייה ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז דצמבר האחרון.

המדד הענפי שהוביל את הירידות בפער הוא מדד הביטחוניות, שנפל בשבוע החולף בכ-7.8%. תרמו לירידה מניות נקסט ויז'ן ואלביט מערכות , שנחלשו שתיהן במעל 10%, למרות תוצאות כספיות חזקות - מגמה שאנליסטים ייחסו לרף הציפיות הגבוה של המשקיעים משתי החברות, בהתחשב בתמחור הגבוה שלהן. כך, מדד הביטחוניות חתם שלושה שבועות שליליים רצופים, במהלכם סיכם צניחה של כ-17%; זאת, בעוד שקרנות הסל ITA ו-SHLD , אשר עוקבות אחר מניות הדיפנס בארה"ב ובעולם, בהתאמה, חתמו דווקא את אותה תקופה בעליות בולטות (מעל 5.5% וקרוב ל-12%, בהתאמה).

בצד החיובי, את העליות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שטיפס בכ-3.2%, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם והתוצאות הכספיות של ניו-מד אנרג'י ותמר פטרוליום . מדד הבנקים בלט גם הוא לחיוב וטיפס בכ-2.2%, לנוכח דוחות חיוביים של לאומי , הפועלים , דיסקונט והבנק הבינלאומי .

הבורסה בניו יורק חתמה את השבוע במגמה מעורבת, כאשר מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק סגרו שבוע חיובי שלישי ברציפות. ה-S&P 500 עלה בכ-0.4%, הנאסד"ק טיפס בכ-0.1% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.6%.

הסקטור שהוביל את העליות בשבוע החולף הוא סקטור האנרגיה, שקפץ בשיעור חד של 7.3% - העלייה השבועית הגדולה ביותר שלו מאז אוקטובר 2022. ברקע, אי־הוודאות הגדולה סביב מצר הורמוז ודוחות חזקים במיוחד של חברות הנפט לרבעון השני.

"נראה כי המשקיעים מרגישים בנוח יותר ויותר עם הרקע הנוכחי, מה שמותיר את ה'דובים' עם פחות ופחות נרטיבים להיאחז בהם", כתב ביום ו' מארק האקט, אסטרטג השווקים הראשי ב-Nationwide ל-CNBC. "ככל שה'שורים' עוברים יותר מבחנים, כך גוברת תעוזתם לדחוף את שווקי המניות כלפי מעלה".

מעל 90% מחברות ה-S&P 500 כבר פרסמו את תוצאותיהן הכספיות, אם כי נותרו כמה ענקיות שטרם עשו זאת, כמו ברודקום ואנבידיה. לפי FactSet, צמיחת הרווחים בקרב המדד נמצאת סביב 50%, נתון שאם יישאר על כנו בסוף העונה, יהיה החזק ביותר מאז הרבעון השני של 2021, אז הכלכלה העולמית התאוששה ממשבר הקורונה.

על אף שה-S&P 500 והנאסד"ק סיימו את השבוע בירוק, ביום שישי וול סטריט ננעלה בירידות שערים. ה-S&P 500 (שחצה במהלך השבוע לראשונה את רף ה-7,800 נקודות) ירד בכ-0.2%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה איבד מערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.2%.

ג'יי האטפילד, מנכ"ל Infrastructure Capital Advisors, אמר ל-CNBC ביום שישי כי לדעתו המגמה שנרשמה בוול סטריט היא סימן למה שצפוי לשוק המניות בשאר אוגוסט ובספטמבר. "היום זה כמו ההתחלה של ההתמתנות (במקור: flattening out) שאחרי עונת הדוחות", הוא אמר.

מכיוון שרוב עונת הדוחות נמצאת מאחורינו, להוציא דיווחים מצד כמה שחקניות מפתח כמו אנבידיה וברודקום , האטפילד ציין כי אין יותר קטליזטור משמעותי להמשך העליות, חוץ מאותם דוחות ומפתיחה אפשרית מחודשת של מצר הורמוז. האטפילד הוסיף כי בהנחה שהצמיחה ברווחים תישאר ברמתה הנוכחית עד סוף העונה, שמחירי הנפט ימשיכו לנוע סביב 80 דולר ושהפד ישאיר את רמת הריבית ללא שינוי - הוא צופה שה-S&P 500 יגיע ל-8,100 נקודות עד סוף השנה (אפסייד של קרוב ל-4%).

מנגד, מארק האקט, אסטרטג השווקים הראשי ב-Nationwide ציין ל-CNBC הסכים עם האטפילד אך הוסיף כי למרות שהשוק נכנס לשבוע דל בטריגרים, במרכז העניין יעמדו פרסום פרוטוקול פגישת הפד ביום רביעי ושורה של דוחות בתחום הקמעונאות - ובהם הום דפוט , לואו'ס ואימפרית הקמעונאות וולמארט .

חברה נוספת שאינה נסחרת בבורסה ודיווחה גם היא השבוע היא חברת אנת'רופיק. הכנסות חברת הבינה המלאכותית זינקו לפי הדיווחים פי 14 ברבעון השני בהשוואה לאשתקד, כשהיא נערכת להנפקה ראשונית לציבור שצפויה להיות ענקית. במקביל, אלפאבית, חברת האם של גוגל, הפכה להחזקה השלישית בגודלה בתיק המניות של ברקשייר האת'אוואי, כאשר הנתונים מצביעים על כך שברקשייר רכשה מניות אלפאבית (גוגל) בשוק החופשי בהיקף של כ-7 מיליארד דולר.

2. שוק האג"ח

בשוק איגרות החוב הממשלתיות בישראל נרשמה ביום שישי מגמה מעורבת, המציגה תמונה של התייצבות לצד שיפוע תלול ונורמלי בעקומה. בחלק הקצר, התשואה לאיגרת חוב לשנה רשמה עלייה של כ-2.7% לרמה של 3.300%, כשהיא מושפעת מהציפיות לצעדי המדיניות המוניטרית הקרובים של בנק ישראל על רקע נתוני האינפלציה והצמיחה. מנגד, בחלקים הבינוניים והארוכים של העקומה נרשמו ירידות שערים בתשואות (עליות במחירים): התשואה ל-5 שנים ירדה קלות ל-3.579%, התשואה ל-10 שנים נחלשה ב-0.42% לרמה של 3.822%, והתשואה הארוכה ל-30 שנה ירדה ל-4.375%. התנהגות זו של העקומה משקפת דרישת פרמיית סיכון מתונה לאופק הארוך ברקע אי-הוודאות הגיאופוליטית, אך לצד זאת מעידה על אמון יחסי של המשקיעים ביציבות הפיסקלית בטווח הבינוני.

תשואות איגרות החוב של הממשל האמריקאי רשמו עליות בסוף השבוע, כאשר התשואה ל-10 שנים טיפסה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.696%, והתשואה ל-2 שנים עלתה ל-4.171%. העלייה בתשואות נרשמה למרות נתוני מאקרו ממותנים, ובהם ירידה מפתיעה של 0.6% במכירות הקמעונאיות ביולי (לעומת צפי לעלייה של 0.1%) ומדד מחירי יצרן (PPI) שאינו הראה שינוי. הלחץ לעליית התשואות נבע בעיקר מהזירה הגיאופוליטית, לאחר שאיומי שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, בדבר "בידוד כלכלי חסר תקדים" לאיראן והצהרות הפנטגון על סגר ימי מתמשך הגבירו את חששות האינפלציה. באסטרטגיית ה-ING ציינו כי "נתוני האינפלציה השבוע היו ממותנים ומבורכים עבור שוק האג"ח, אך הלחץ לעליית תשואות רחוק מלהיעלם - התשואות הריאליות גבוהות וצפויות להישאר כך".

3. סחורות ומטבעות

מטבע השקל מגיע לפתיחת שבוע המסחר לאחר גל התחזקות מרשים, כשהוא מציג עלייה של כ-3.6% מול סל המטבעות מאז סוף יולי ונסחר מתחת לרף של 3 שקלים לדולר (שער יציג של 2.9540). יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם פייננשל סרביסס, מסביר כי "המגמה נשענת על נתוני סחר חוץ חיוביים והתייצבות פיסקלית מקומית, לצד נתוני אינפלציה וצריכה חלשים בארה"ב שהכבידו על הדולר והפחיתו את הציפיות להעלאת ריבית בספטמבר". הוא מציין כי "עם זאת, התמתנות האינפלציה בישראל ל-1.5% מגדילה את הסבירות להפחתת ריבית מקומית מצד בנק ישראל - צעד שעשוי לצמצם את פער הריביות ולבלום את התחזקות השקל בהמשך, כאשר התוצר ונתוני הצמיחה הקרובים יהוו נדבך מרכזי בגיבוש התוואי".

בגזרת הסחורות, המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון הגיעה לשיאים חדשים, מצר הורמוז חסום כמעט לחלוטין, תקיפות על מכליות נפט נמשכות, והשיחות בין ארה"ב לאיראן נקלעו למבוי סתום. למרות נתונים אלה, מחירי הנפט הגולמי מסרבים לזנק. מחיר הברנט נסחר ברמה של כ-88.7 דולר לחבית וה-WTI סביב 82.3 דולר - רמות נמוכות משמעותית מהציפיות לזינוק מעל ל-100 דולר.

הסיבה המרכזית לשקט היחסי בשווקים אינה התרגעות ביטחונית, אלא ירידה רוחבית בביקוש העולמי לנפט, לצד גידול מפתיע במלאים בארה"ב. סוכנות האנרגיה הבינלאומית עדכנה את תחזיותיה כלפי מטה, וכעת היא צופה כי הביקוש העולמי לנפט יתכווץ ב-1.6 מיליון חביות ביום בשנת 2026 בשל מחירי הדלק הגבוהים. במקביל, נתוני ה-EIA בארה"ב הציגו עלייה שבועית דרמטית של 17.4 מיליון חביות במלאי המסחרי - העלייה השנייה בגודלה בהיסטוריה.

אנליסטים בשוק האנרגיה מצביעים על כך שהסתגלות השווקים והתמתנות הביקוש מקזזות את סיכוני ההיצע. פיל פלין, אנליסט שוק בכיר ב-Price Futures Group, מסביר למארקטוואץ' את שחיקת פרמיית הסיכון ואומר כי "השוק פחות מודאג מכך שיהיה מחסור גלובלי נצחי - וככל שזה נמשך יותר, ההשפעה קטנה יותר, מכיוון שהשוק דינמי ומוצא דרכים לעקוף זאת".

בבית המחקר Eurasia Group מעריכים כי גם אם התנועה במצר הורמוז תתאושש לרמה של 30% עד 50% בלבד, "זרימת הנפט צפויה להיות מספקת כדי לענות על הביקוש", מה ששומר על החוזים בטווח של 65-80 דולר לחבית. אנליסטים ב-Oxford Economics צופים תנודתיות מתמשכת ללא הסכם רשמי, אך מעריכים כי הברנט יעמוד על כ-85 דולר בממוצע: "למרות ההפרעה המתמשכת, אנו מצפים שהמחירים יפגינו מגמת ירידה... שכן תנועה חלקית, הסדרים לא רשמיים ומעקפים יפחיתו את האובדן בהיצע, בעוד שמלאים מספקים וביקוש סיני ממותן ממשיכים לרכך את השוק".

מאט סמית, אנליסט ב-Kpler, מחדד את משמעות הנתונים מארה"ב ומציין כי העלייה של 17.4 מיליון חביות במלאי הגולמי מהווה את אחת העליות הגדולות בהיסטוריה, בניגוד מוחלט לתחזיות המוקדמות לירידה במלאים.

לצד היציבות במחירי הנפט הגולמי, בשוק מזהירים כי הצרכנים עלולים שלא להרגיש הקלה בכיס בשל נסיקה במחירי המוצרים המזוקקים (בנזין, דיזל ודלק סילוני). המרווח בין עלות הנפט הגולמי למחיר התוצר המזוקק הגיע לשיא של כל הזמנים ברקע מגבלות קשות בכושר הזיקוק העולמי.

טרייסי שוצ'ארט, כלכלנית בכירה ב-NinjaTrader, מדגישה במארקטוואץ' את הפער בין המחיר הגולמי למוצר הסופי: "כולם ממוקדים מדי במחירי הנפט הגולמי לטווח הקצר, מפני ששם לא נמצא הלחץ כרגע. המרווחים נמצאים בשיא של כל הזמנים, ושוק המוצרים המזוקקים זועק".

4. מאקרו

מגזר הטכנולוגיה, שהיווה לאורך השנים גורם ממתן אינפלציה בכלכלה האמריקאית הודות להוזלה המתמדת של מוצרי אלקטרוניקה, משנה כיוון. הריצה המסיבית של ענקיות הטכנולוגיה כדוגמת אלפאבית (גוגל) , מטא , אמזון ומיקרוסופט לפיתוח בינה מלאכותית ולהקמת מרכזי נתונים יוצרת לחצי מחירים רוחביים המשפיעים על מדדי המחירים בארה"ב.

מדד המחירים המועדף על הפדרל ריזרב, מדד מחירי הצריכה הפרטית (Core PCE), הציג עלייה שנתית של 3.7% ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני - רמה הגבוהה מיעד ה-2% של הבנק המרכזי. לפי הערכות כלכלנים ב-CIBC Capital Markets, הבום הנוכחי בתחום ה-AI עשוי להוסיף עד 0.4 נקודות אחוז לשיעור האינפלציה בארה"ב בשנת 2026.

הלחצים האינפלציוניים המיוחסים ל-AI נרשמים במספר ערוצים מרכזיים. התייקרות מוצרי קצה - מחסור ברכיבי זיכרון ושבבים ייעודיים הוביל חברות כמו אפל להעלות מחירי מוצרים מסוימים ב-100 עד 500 דולר. שון דוברבאק, הכלכלן הראשי של Global Electronics Association, מציין למארקטוואץ' כי מגמת עליית המחירים בסעיפי האלקטרוניקה צפויה להימשך בשל מחסור באבני הבניין של הרשתות. "זה באמת משהו חסר תקדים", הוא מציין "זו קטגוריה שתמיד עזרה לפד להשיג את יעד האינפלציה הנמוכה שלו. כעת היא מפעילה לחץ כלפי מעלה".

עליית מחירי תשומות הבנייה - הקמת מרכזי הנתונים המסיביים מקפיצה את הביקוש לחומרי גלם. העלייה השנתית בעלות החומרים לבנייה תעשייתית הגיעה ביולי ל-5.3%. אפקט העושר בשווקים - גאות במניות הטכנולוגיה מגדילה את השווי הנקי של משקי הבית ומזינה ביקוש קשיח למוצרי צריכה. סטיבן ג'ונו, כלכלן ארה"ב ב-Bank of America, מסביר למארקטוואץ' כי "ה-AI לא רק מעלה את עלויות התשומות לאלקטרוניקה, אלא גם מייצרת אפקט עושר חיובי שתומך בביקוש הצרכני".

בעוד שבשלבים מוקדמים נתפסה הבינה המלאכותית כטכנולוגיה שתגביר את הפריון ותוריד מחירים בטווח הארוך, בכירי הפד מביעים כעת דאגה מההשפעות האינפלציוניות בטווח הקצר. נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, ציין לאחרונה כי השפעות ה-AI מהוות את דאגת האינפלציה המרכזית שלו.

הכלכלנים הלן לאו ואברי שנפלד מ-CIBC Capital Markets מתארים את המורכבות המוניטרית החדשה למארקטוואץ' ואומרים כי "ארה"ב נכנסת לתקופה שבה ברור יותר ויותר שה-AI, בשורה התחתונה, דוחפת את האינפלציה כלפי מעלה. הזינוק בפריון והחיסכון בעלויות מה-AI יגיעו מאוחר יותר. החשבונות מגיעים עכשיו, תוך כדי מסע הוצאות הון מסיבי".

לפי ניתוח של CIBC, בתרחיש שבו לחצים אלה יותירו את האינפלציה סביב רמה של 3%, הפדרל ריזרב עשוי להידרש לשקול מחדש את מדיניות הריבית ואף לבצע העלאות ריבית נוספות כדי לרסן את הביקושים.

5. תחזית

ענק הבנקאות האמריקאי, ג'י.פי. מורגן צ'ייס נערך לחצות אבן דרך היסטורית ולהפוך לבנק הראשון בעולם שמגיע לשווי שוק של 1 טריליון דולר. מניית הבנק, שמנוהל על ידי ג'יימי דיימון, רשמה זינוק של 21% בשלושת החודשים האחרונים הודות לרווחי שיא שנשענו על גאות בפעילות המסחר והחיתום. לאחר שחתם את המסחר בסוף השבוע בשווי של 965 מיליארד דולר, בוול סטריט מעריכים כי המעבר מעבר לרף הטריליון הוא עניין של זמן קצר בלבד - אך התחזיות ארוכות הטווח מעזות ללכת רחוק הרבה יותר.

בבית ההשקעות וולס פארגו מעלים את מחיר היעד של המניה ל-390 דולר ומעריכים כי ג'יי פי מורגן נמצאת במסלול נסיקה שיכול להביא אותה לשווי פנטסטיונלי של 2 טריליון דולר בתוך כ-7 עד 8 שנים. מייק מייו, אנליסט הבנקאות הבכיר של וולס פארגו, הסביר בדו"ח מיוחד ללקוחות שפורסם ב-CNBC כי היתרון התחרותי של המוסד נובע מיכולתו לייצר צמיחה רב-זרועית. "היכולת הכי טובה מסוגה של ג'יי פי מורגן להשקיע עבור צמיחה מעולה יכולה לסייע לה לא רק לחצות את אבן הדרך של 1 טריליון דולר, אלא גם להגיע ל-2 טריליון דולר. הבנק הצטיין הן בהתקפה והן בהגנה בעשור האחרון, כבש נתחי שוק בכל קווי העסקים המרכזיים ויצר 'מאזן מבצר'".

לדברי מייו, מנוע הצמיחה של הבנק נשען על מודל של איזון חוזר, שבו התשואות הגבוהות מושקעות מחדש בטכנולוגיה, בסניפים ובאשראי כדי להמשיך ולדחוק את המתחרים: "הגעה לשווי של 2 טריליון דולר דורשת צמיחה ברווח למניה. גלגל התנופה של ג'יי פי מורגן הוא לולאה הממומנת עצמית ומניבה תשואה על ההון הגבוהה בהרבה מעלות ההון שלה". תחזית זו זוכה לרוח גבית מקונסנזוס האנליסטים הרחב, כאשר נתוני LSEG מראים כי רוב מוחלט של האנליסטים המסקרים את הבנק מעניקים לו המלצת קנייה.