סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:43

חברת האוצר הדואלית זוז אסטרטגיה קיבלה מכתב התראה מהנהלת נאסד"ק מכיוון שמחיר המניה שלה ירד מתחת למחיר של דולר אחד, כך שהיא אינה עומדת בתנאים להמשך מסחר בנאסד"ק.

בשלב ראשון יש לחברה פרק זמן של 180 יום (עד אמצע יוני 2026) לחזור ולעמוד בתנאים ולהשיג מחיר מניה של מעל דולר אחד במשך 10 ימי מסחר רצופים. לאחר מכן היא אולי תוכל לקבל עוד הארכה של התקופה. פתרון טכני לנושא יכול להיות איחוד הון (ספליט הפוך). מניית זוז איבדה מתחילת השנה 82.7% והיא נסחרת כיום בשווי של 68 מיליון דולר שנמוך משווי הביטקוין שהיא מחזיקה.

08:20

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת. החוזים בוול סטריט נסחרים כעת ביציבות, באסיה מגמה מעורבת וללא שינויים גדולים.

אתמול ננעל המסחר במגמה מעורבת. ת"א 35 הוסיף 0.6% ושבר שיא בפעם ה-61 השנה, וגם ננעל לראשונה מעל 3,700 נקודות. גם ת"א 125, שעלה ב-0.4%, ננעל בשיא - הפעם ה-56 השנה. ת"א 90 ננעל בירידה של כ-0.2%. בין המדדים הענפיים - ת"א בנקים עלה ב-1.4%, ת"א ביומד הוסיף 1%, ת"א נדל"ן ירד ב-0.6% ות"א בנייה איבד 1%.

האופטימיות מגיעה למרות התגברות המתיחות הגיאופוליטית מול חיזבאללה ואיראן. בשבוע הבא תיערך פסגה בין נתניהו לטראמפ בפלורידה, וייתכן שהמשקיעים דווקא מצפים להתפתחות מדינית חיובית כתוצאה מהפגישה.

בתחילת 2026 תעבור הבורסה לפעול בימי שני עד שישי, אתמול שיגרה הבורסה מכתב למנכ"לי החברות הציבוריות במטרה לעודד אותן לנצל את שינוי שבוע המסחר ולעניין משקיעים זרים במניותיהן. כבר ב-4 בינואר לא יתקיים מסחר ובאותו שבוע, 9 בינואר יהיה יום מסחר שישי הראשון שבו יתקיים מסחר סדיר בתל אביב.

"המעבר לימי מסחר גלובליים אינו שינוי תפעולי בלבד", כותב רון קליין, סמנכ"ל בכיר ומנהל המחלקה הכלכלית בבורסה, למנכ"לי החברות הציבוריות. "הוא מייצר מסגרת חדשה שמיטיבה עם כלל השחקנים ומרחיבה את היכולת של החברות להגיע למשקיעים, למקורות הון ולחשיפה בינלאומית". בבורסה מבקשים לעודד פעילות של החברות הציבוריות גם בשפה האנגלית. "כדי לממש את מלוא הפוטנציאל, מומלץ לחברות לנצל את המהלך וליישם סטנדרטים המקובלים בשווקי ההון המובילים. התאמות אלו אינן דרישה, אלא כלים שעשויים לשרת את החברות עצמן", מצוין במכתב.

מניות שריכזו עניין אתמול:

אתמול נרשמו מימושים בחברות הביטחוניות - מניות נקסט ויז'ן וארית תעשיות ירדו ב-6% וב-4% בהתאמה. ארית ירדה לאחר שדווח כי החברה הבת, רשף, בדרך להשלמת גיוס פרטי של כ-550 מיליון שקל, לפי שווי מוערך של כ-3.75 מיליארד שקל, נמוך מהמתוכנן.

ריטיילורס המפעילה את חנויות נייקי בישראל ובאירופה נפלה בכ-6%, זה היום השני ברציפות, זאת, בצל הביצועים החלשים שהציג מותג הספורט ברבעון האחרון.

המושב השיתופי משואות יצחק מכר מניות עלבד (המהוות 6% מהחברה) תמורת כ-33 מיליון שקל. בצד הרוכש, בית ההשקעות מור וקרנות הגידור של נוקד לצד משקיע פרטי נוסף. מניית החברה זינקה אתמול בכ-16%.

מניית נופר אנרג'י נפלה בכ-5% לאחר שאתמול נודע שסמנכ"ל הכספים שלה, ניר פלג התפטר מתפקידו, שלושה חודשים בלבד לאחר שמונה לתפקיד.

חברת הגז הישראלית ניו-מד השותפה הגדולה ביותר במאגר לוויתן, החלה בקידוח אקספלורציה בשני מאגרי גז פוטנציאליים בבולגריה, בשווי פוטנציאלי של עשרות מיליארדי דולרים.

● המניות שעלו ב־65%, והבכיר באנליסט ש"לא רואה משהו יותר אטרקטיבי מהן"

באסיה הבוקר עליות ברוב השווקים - מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.8%, הקוספי ב-0.2%, מדד ניפטי בהודו יורד ב-0.2% והניקיי היפני ללא שינוי.

החוזים העתידיים בוול סטריט יציבים הבוקר וללא שינוי.

אתמול בוול סטריט נרשמו עליות בתחילת שבוע המסחר המקוצר, מה שמגביר את הסיכוי לראלי סוף שנה, בעוד שהזהב טיפס לשיא היסטורי על רקע עלייה במתיחות של ארה"ב, מול ונצואלה.

מדד נאסד״ק הוסיף כ־0.5%, S&P 500 בכ־0.6%, ומדד דאו ג'ונס התחזק בכ־0.5%. שלושת המדדים המרכזיים רשמו בכך יום שלישי ברציפות של עליות. מחר ינעל המסחר ב-20:00 שעון ישראל וביום חמישי לא יתקיים מסחר.

● ביל אקמן מציע לאילון מאסק להנפיק יחד את SpaceX בדרך לא שגרתית

טסלה עלתה ב-1.6% לאחר שבית המשפט בדלאוור החזיר למאסק אופציות ששווין כיום כ-13 מיליארד דולר. אך, ב-UBS הורידו את תחזית המסירות שלה לרבעון ה-4 ל-415 אלף רכבים, כ-5% מתחת לקונצנזוס. אתמול דווח שלפחות 15 בני אדם נהרגו בכ-12 מקרים בעשור האחרון, שבהם נוסעים לא הצליחו לפתוח את דלתות רכב של טסלה אחרי תאונה.

אנבידיה עלתה לאחר דיווח ברויטרס לפיו יצרנית השבבים מבקשת להתחיל לשלוח עשרות אלפי שבבי H200 לסין עד אמצע פברואר.עם זאת, רויטרס הוסיפה כי מאחר שסין טרם אישרה רכישות של השבבים, לוח הזמנים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות ממשלת סין.

אלפאבית (גוגל) הודיעה על חברת התשתיות Intersect Power ב-4.75 מיליארד דולר. המהלך משתלב בגל השקעות רחב של ענקיות הטכנולוגיה, המבקשות להרחיב במהירות את קיבולת מרכזי הנתונים והאנרגיה הנדרשת.

המאבק על נכסי הליבה של וורנר ברדרס עולה שלב. לארי אליסון, מייסד אורקל הודיע כי הוא מעמיד ערבות אישית בהיקף של 40 מיליארד דולר להצעת הרכישה של פרמאונט . המהלך נועד לחזק את אמון דירקטוריון וורנר במקורות המימון של העסקה ולהתמודד עם ההצעה המתחרה של נטפליקס. מניית וורנר ברדרס ומניית פרמאונט עלו אתמול בכ-3%.

סולאראדג' המשיכה את מסע ההתאוששות שלה וזינקה בכ-7%. גורמים בשוק כבר רואים "אור בקצה". מתחילת השנה מניית סולאראדג' יותר מהכפילה את השווי שלה. השוק מתגמל את המניה על רקע תוכנית התייעלות שמוביל המנכ"ל שנכנס לתפקיד לפני כשנה, שוקי ניר.

2. שוקי האג"ח

שוק החוב בבורסה בת"א נסחר במגמה שלילית עם נטייה לירידות, בניגוד למגמה החיובית במדדי המניות. מדד תל גוב-כללי שירד קלות, משלים ירידה של 0.3% בחודש החולף. התשואה לפידיון שלו טיפסה מעט ל-3.22%.

החלשות המדד נובעת מחשש לאישור תקציב עם גרעון גדול, והכבדה בהוצאות הביטחון לנוכח המתיחות הגיאופוליטית. כמו כן, ייתכן ובנק ישראל לא יפחית את הריבית בהחלטתו הקרוב בינואר. מה שימשיך לייקר את עלויות גיוס החוב הממשלתי. מדד תל בונד 20, ובו עשרים אג"ח הקונצרניות הגדולות בבורסה ירד בשיעור דומה של 0.3% בחודש האחרון והתשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 3.26%. בדומה לחוב הממשלתי, בגיוס האג"ח הקונצרני נרשמו גלים גדולים ושנת 2025 עשויה להיות שנת שיא בגיוסים. גיוסי יותר סדרות אג"ח מקטינים את הביקוש ומחלישים את התשואות.

בארה"ב הסוחרים מהמרים שתשואת האג"ח ל־10 שנים בארה״ב תרד ל־4% בתוך שבועות. לפי בלומברג, סוחרים מעמיסים פוזיציות באופציות על אג"ח ממשלת ארה״ב, מתוך הימור על ראלי בשוק האג"ח שיחזיר את תשואת האג"ח ל־10 שנים לרמה של כ־4% כבר בשבועות הקרובים - רמה שלא נראתה מאז סוף נובמבר.

ההימור השורי הזה מגיע למרות שתשואות האג"ח האמריקאיות דווקא עלו בשבועות האחרונים, כאשר תשואת ה־10 שנים נגעה בתחילת החודש בכ־4.20%. מאז היא תנודתית, ונסחרה אתמול סביב 4.16%, כאשר המשקיעים מנתחים את נתוני המאקרו האחרונים ואת דברי בכירי הפד בניסיון להעריך את העיתוי וההיקף של הורדות ריבית נוספות.

לפי אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, ישנן דווקא סיבות שלוחצות לעליית התשואות, בעיקר קיימת הערכה שמתקרבת תפנית במדיניות הבנקים המרכזיים אחרי תקופה של הורדות ריבית. "ה-ECB והבנקים המרכזיים בשבדיה ונורבגיה הותירו בשבוע שעבר ריבית ללא שינוי. הבנק המרכזי של אנגליה החליט להוריד ריבית ברוב דחוק למרות הירידה המפתיעה והמשמעותית באינפלציה. בקנדה, אירופה, שבדיה, אוסטרליה וניו זילנד השווקים מגלמים שהצעד הבא של הבנק המרכזי תהיה עליית ריבית".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות סביב 3.19 שקלים לדולר. בסוף השבוע נמשכה מגמת ההתחזקות של השקל מול המטבעות המובילים. הדולר ירד ב־0.3% לרמה של כ־3.2 שקלים, והאירו ירד ב־0.4% לרמה של כ־3.757 שקלים. בחודש האחרון התחזק השקל בכ־2.1% מול הדולר, ובכ־0.4% מול האירו. זאת לאור העלייה המחודשת במדדי המניות בארה"ב והכוחות הבסיסיים התומכים בייסוף השקל.

מטבעות הקריפטו נסחרים הבוקר בירידות של כ-1%. הביטקוין בכ-88,000 אלף דולר והאתריום ב-2,990 דולר.

● ניתוח | חורף ביטקוין? ההיסטוריה מלמדת מה קורה אחרי שהמטבע צולל ב־30%

בתוך כך, סטרטג'י של מייקל סיילור חיזקה את עתודות המזומנים שלה ל־2.19 מיליארד דולר והפסיקה בשבוע האחרון רכישות של ביטקוין. חברת אחזקות הביטקוין הגדולה בעולם נראית כמי שמתכוננת ל"חורף קריפטו" ממושך.

החברה גייסה 748 מיליון דולר באמצעות מכירת מניות, גם בשבועיים שקדמו לכך רכשה החברה ביטקוין בהיקף של כ־2 מיליארד דולר, מה שהביא את סך אחזקותיה לכ־60 מיליארד דולר. מוקדם יותר החודש הקימה החברה קרן רזרבה בהיקף של 1.4 מיליארד דולר, שנועדה לממן תשלומי דיבידנד וריבית עתידיים, במטרה להפיג חששות שהחברה תיאלץ למכור ביטקוין אם מחירי המטבע ימשיכו לרדת. הביטקוין ירד בכ־30% מאז שהגיע לשיא כל הזמנים בתחילת אוקטובר, ומניית סטרטג'י צנחה ביותר מ־50% באותה תקופה.

יחס ה-mNAV של החברה, שווי הנכסים של החברה, לאחר התאמות, פחות החוב, עמד ביום שני על כ־1.1, מה שמעיד שהמשקיעים עדיין חוששים שהיחס עלול להפוך לשלילי, לאחר שבעבר נסחרה בפרמיה משמעותית.

לחברה חובות תשלומי ריבית ודיבידנדים שנתיים של כ־824 מיליון דולר, לפי האנליסט לאנס ויטנזה מ־TD Cowen, שמחזיק בהמלצת "קנייה" למניה. פעילות התוכנה של החברה אינה מייצרת תזרים מזומנים חופשי מספק כדי לכסות את תשלומי הריבית והדיבידנד, ולביטקוין עצמו אין דיבידנד.

מחרי הזהב זינק לשיא היסטורי, בפעם ה־50 השנה על רקע הסלמה במתיחות הגיאופוליטית וציפיות להמשך הורדות ריבית בארה״ב. גם הכסף קבע שיא כל הזמנים.

מחיר הזהב עלה בעד 1.2% ונסחר סמוך ל־4,500 דולר לאונקיה, כשהוא ממשיך את העליות לאחר הזינוק היומי החד ביותר מזה יותר מחודש. הסוחרים מהמרים כי הפדרל ריזרב, לאחר שלוש הורדות ריבית רצופות, יפחיתה שוב בשנה הקרובה, מה שתומך בנכסים שאינם נושאי ריבית כמו מתכות יקרות. מעמדו של הזהב כנכס מקלט התחזק בשבוע האחרון גם בשל החרפת המתיחות הגיאופוליטית, במיוחד בוונצואלה, שם ארה״ב חסמה מכליות נפט כחלק מהגברת הלחץ על ממשלתו של הנשיא ניקולס מדורו.

4. מאקרו

במיטב מאמינים שהריבית בישראל תרד רק בפברואר. "מדד המחירים בנובמבר משקף היחלשות בסביבת האינפלציה במשק, קצב האינפלציה ירד ל-2.4%, השוק מגלם הסתברות גבוהה להורדת ריבית בנק ישראל כבר בינואר, אך להערכתנו, הסיכוי עדיין נמוך, אלא אם השקל יתחזק באופן משמעותי בשבועיים הקרובים. אנו מעריכים שהורדת הריבית הבאה תהיה בפברואר", נכתב בסקירה של אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של החברה.

במיטב גם מזהים מאפייני תקופות מיתון בשוק העבודה האמריקאי. "נתוני שוק העבודה האמריקאי היו חלשים והציגו ירידה חזקה מהצפוי בקצב עליית השכר, עלייה מעבר לתחזית בשיעור האבטלה, גידול במפוטרים ובאנשים שסיימו עבודה זמנית, עלייה בעובדים במשרה חלקית, ירידה בשיעור העובדים הזמניים ועוד".

קצב הגידול השנתי במשרות במגזר הפרטי האמריקאי ירד ל-0.8%, "תמונת שוק העבודה די משקפת מצב הכלכלה מחוץ להשפעות AI, יחד עם זאת, אלמלא AI אולי היו מגייסים יותר עובדים והמצב בשוק העבודה היה נראה יותר טוב".

לפי CNBC, פיטורים היו מאפיין מרכזי של שוק העבודה ב־2025, כאשר שורה של חברות גדולות הודיעו על קיצוץ של אלפי משרות, בין היתר בשל חדירת הבינה המלאכותית. למעשה, לפי חברת הייעוץ Challenger, Gray & Christmas, בינה מלאכותית הייתה אחראית לכמעט 55 אלף פיטורים בארה״ב השנה.

בסך הכול נרשמו בשנת 2025 כ־1.17 מיליון קיצוצי משרות, הרמה הגבוהה ביותר מאז מגפת הקורונה ב־2020, אז הוכרזו כ־2.2 מיליון פיטורים עד סוף השנה.

בחודש אוקטובר הודיעו מעסיקים בארה״ב על כ־153 אלף פיטורים, ובנובמבר על יותר מ־71 אלף פיטורים, כאשר AI צוין כסיבה ליותר מ־6,000 מהם באותו חודש, לפי הנתונים.

בתקופה שבה האינפלציה מכבידה, המכסים מייקרים עלויות, וחברות מחפשות דרכים לצמצם הוצאות, הבינה המלאכותית הפכה לפתרון קצר־טווח אטרקטיבי. מחקר שפרסם מכון MIT בנובמבר מצא כי AI כבר מסוגלת לבצע את עבודתם של כ־11.7% משוק העבודה האמריקאי, ולחסוך עד כ־1.2 טריליון דולר בשכר בענפים כמו פיננסים, בריאות ושירותים מקצועיים נוספים.

עם זאת, לא כולם משוכנעים שהבינה המלאכותית היא הסיבה האמיתית לגל הפיטורים. פביאן סטפני, מרצה ל־AI ועבודה במכון האינטרנט של אוניברסיטת אוקספורד, אמר בעבר ל־CNBC כי ייתכן ש־AI משמשת כתירוץ. לדבריו, חברות רבות שהצליחו בתקופת הקורונה "גייסו יתר על המידה", והפיטורים האחרונים הם למעשה סוג של "ניקוי שוק".

"במידה מסוימת מדובר בפיטורי עובדים שלא הייתה להם פרספקטיבה ארוכת טווח בת קיימא. במקום לומר ‘טעינו לפני שנתיים־שלוש’, החברות מוצאות שעיר לעזאזל, ואומרות שזה בגלל AI," הוסיף.

החברות המרכזיות שציינו את הבינה המלאכותית כחלק מאסטרטגיית הפיטורים וההתייעלות שלהן ב־2025 הן בעיקר אמזון שפיטרה 14 עובדים ומיקרוסופט, 9,000.

5. תחזית

ראלי מונע־בינה מלאכותית דחף השנה את המניות בארה״ב לשיאים חדשים. אך למרות זאת, המדדים המרכזיים בארה״ב פיגרו עד כה ב-2025 אחרי שוק המניות הבריטי.

אי־הוודאות הפוליטית והכלכלית לא מנעה ממדד הדגל של לונדון, פוטסי 100, לעלות ביותר מ-21% מתחילת השנה, מעט יותר מנאסד"ק (נכון לתחילת השבוע), מדד S&P 500, מעט מאחור עם עלייה של 17% בלבד מתחילת השנה.

בסקירתו טען ראס מולד, מנהל ההשקעות בבית ההשקעות הבריטי AJ Bell, כי מדד פוטסי עשוי לרשום שיאים חדשים גם ב־2026, לאחר שקבע שורה של שיאים במהלך השנה הנוכחית. השיא האחרון, 9,930 נקודות, נקבע ב־12 בנובמבר.

לדבריו, שילוב של עלייה ברווחי החברות, החזרי מזומנים נדיבים לבעלי המניות ופעילות מיזוגים ורכישות תרם לעליות במדד השנה, בסיוע ירידת הריביות. "בהנחה שכל שאר התנאים נותרים שווים, הסימנים כיום חיוביים למדי. אנליסטים צופים צמיחה של 14% ברווחי החברות במדד FTSE ב־2026, וגידול בדיבידנדים לצד גל מתמשך של רכישות עצמיות של מניות עשויים להמשיך ולתמוך בתשואה הכוללת של מניות בריטיות", אמר.

מולד הוסיף כי המדד מהווה חשיפה טובה הן לצמיחה עולמית והן לאינפלציה, שכן הוא מורכב ממניות מחזוריות, סחורות ופיננסים, עם "בסיס יציב של תשואת דיבידנד מחברות תשתית ומוצרי צריכה בסיסיים".

"והחשוב מכל - אנליסטים החלו להעלות את תחזיותיהם לשנים 2026 ו־2027. זהו שינוי חד לעומת הדפוס של השנים האחרונות, ואם המומנטום הזה יימשך, הוא עשוי להעניק דחיפה נוספת למדד ולשוק המניות הבריטי כולו בשנה הקרובה," אמר.

גם כריס ראש, מנהל השקעות בקבוצת Kingswood (IBOSS), אמר ל־CNBC כי הוא רואה פוטנציאל לעליות נוספות במניות הבריטיות, אך הדגיש שהן צריכות להיות חלק מתיק השקעות מגוון. "למרות הביצועים החזקים השנה, מניות בריטיות עדיין אינן אהובות במיוחד ונסחרות בתמחור אטרקטיבי ביחס לממוצעים ההיסטוריים שלהן", כתב. "שילוב הגורמים הללו מחזק את הטענה להשארת נכסים בריטיים כחלק מתיק מפוזר, גם נוכח חוסר הוודאות הצפוי בשנה הקרובה."

עם זאת, מיסלָב מטייקה, ראש אסטרטגיית מניות גלובליות ואירופיות בג'יי.פי.מורגן טען כי מניות בריטיות נוטות להציג ביצועים טובים דווקא משום שמשקיעים "מאוד פסימיים לגבי כל השאר", שכן השוק הבריטי נתפס כשוק נזיל, דפנסיבי ובעל איכות גבוהה.

שוק המניות הבריטי הוא אחד ממספר מדדים מחוץ לוול סטריט שנהנו השנה ממהלך רחב של פיזור השקעות הרחק מארה״ב. המהלכים הללו, שבאו בעקבות מכסי ה"יום השחרור" של הנשיא דונלד טראמפ, זכו לכינויים כמו "Sell America", ‏"Anywhere but the USA (ABUSA)" ואפילו "Trump Dump". עם זאת, לקראת סוף השנה נראה כי הרוטציה הזו נחלשה: הפערים בביצועי היתר של חלק מהשווקים הבינלאומיים הצטמצמו, בעוד שמניות ארה״ב חזרו קרוב לשיאים.

בדברים שנשא בשולחן עגול בלונדון מוקדם יותר החודש, אמר מיסלַב מטייקה כי משקיעים בינלאומיים רבים ששוחח איתם לאחרונה חשים "אי־נוחות רבה" ביחס למניות בריטיות. "החשש הוא מצמיחה, ממסים ומפוליטיקה", אמר. במבט קדימה ל־2026 הציג מטייקה תמונה מעורבת לגבי השוק הבריטי.

"הוא עדיין זול בצורה יוצאת דופן", הוסיף. "יש היגיון בגישה חיובית כלפי בריטניה, אבל אני לא שם אותה במשקל יתר, משום שאין זווית משכנעת, אין האצה ברורה בצמיחה."

מטייקה, שדיבר עוד לפני שבנק אנגליה הפחית את הריבית ב־18 בדצמבר, ציין כי אחת הדרכים להשקיע במניות בריטיות היא להתמקד בחברות הרגישות לריבית, לאור הציפיות לעד ארבע הפחתות ריבית נוספות בשנה הקרובה. מניות של חברות בנייה למגורים ושל חברות שירותים פיננסיים רשמו עליות לאחר החלטת הבנק ביום חמישי.

עם זאת, מטייקה טען כי לשוק הבריטי אין "נקודת מפנה" או זרז לצמיחה, כפי שקיים בשווקים מתחרים כמו גרמניה או סין. "אנחנו חושבים שבמונחים אבסולוטיים המדד יעלה ב־5% עד 10% בשנה הבאה, משום שלדעתנו רוב השווקים יעלו," אמר. "אבל אנחנו לא במשקל יתר, פשוט כי אין סיפור בסיסי חזק שמניע את השוק".