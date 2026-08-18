סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:35

1. שוק המניות

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בירידות שערים. המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.4%, כאשר טאואר צפויה לרדת בכ-3% ונייס צפויה לאבד כ-2%.

יום המסחר בעולם נפתח ברגל שמאל, אחרי שאיומו של הנשיא טראמפ להפציץ את עומאן אמש, לצד הדיווח ברויטרס על כך שאיראן שוקלת לעבור ממדיניות של מגננה להתקפה, החריפו את הסנטימנט בשווקים. מחירי הנפט טיפסו ותשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עלו לשיאים חדשים, בין היתר, בשל חששות מחודשים מפני אינפלציה גבוהה יותר בטווח הארוך.

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות שערים ניכרות, על רקע ההסלמה בין ארה"ב ואיראן והירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט. בורסת טוקיו נחלשת בכ-1.8%, בורסת הונג קונג מאבדת כ-0.8%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.4% והבורסה בסיאול מאבדת מערכה כ-0.5%.

במקביל, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בירידות. החוזים על הדאו ג'ונס נסחרים מעט מתחת לרמת הבסיס, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים בכ-0.3% והחוזים על הנאסד"ק נסוגים בכ-0.6%.

אתמול, הבורסה בתל אביב פתחה את השבוע בירידות שערים, שהחריפו לקראת נעילת המסחר, לנוכח ההסלמה בקונפליקט בין ארה"ב ואיראן. מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.7%, מדד ת"א 125 איבד מערכו כ-1.1% ומדד ת"א 90 נפל בכ-2.7%. כך, מדד מניות השורה השנייה חתם את היום החלש ביותר שלו מזה כחודשיים - מאז ה-15 ביוני, אז השוק המקומי הגיב בחריפות למזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב ואיראן.

את הירידות הוביל מדד הקלינטק, שנפל בכ-3.7%, אך עדיין מוביל את העליות בקרב המדדים הענפיים מתחילת השנה, עם עלייה של כ-30%. אחריו, בלטו לשלילה מדדי הנדל"ן והבנייה, עם ירידות של כ-3.1% וכ-2.7%, בהתאמה.

בלט לשלילה גם מדד הבנקים, שנחלש בכ-2.6%. את הירידות במדד הובילו מניות הבינלאומי ומזרחי טפחות , כאשר האחרון פרסם את תוצאותיו לרבעון השני ובכך השלים את דוחות הבנקים. מנגד, מניות הביטוח טיפסו לאחר שמגדל פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני, במה שפתח את דיווחי חברות הביטוח, שיפרסמו את תוצאותיהן בשבועיים הקרובים. למעשה, מדד הביטוח הוא היחיד שסיים את היום בירוק, עם עלייה של כ-0.2%.

בעוד שקשה לנתק את המגמה השלילית בקרב מניות הבנקים מהסנטימנט השלילי הכללי ששרר בתל אביב (ובהמשך היום גם בוול סטריט), מספר אנליסטים ששוחחו עם גלובס סיפקו כמה הסברים לירידות.

גורם במערכת הבנקאית העריך בשיחה עם גלובס כי הירידות הגיעו בשל חשש גובר לחזרה להפחתות הריבית. מדד המחירים לצרכן ליולי, שפורסם ביום שישי האחרון, אף שלא היה נמוך יותר מהצפוי, כן מבסס אינפלציה שנתית ברמה של 1.5% - וייתכן שזה הבהיל את המשקיעים. אותו גורם ייחס את המגמה השלילית ל"צפי מוגבר להורדה קרובה של הריבית שתפגע במרווחי האשראי של הבנקים. הצפי הזה הושפע מזה שביום שישי פורסם מדד מחירים לצרכן שהראה שהאינפלציה בישראל מתמתנת ונמצאת מתחת לאמצע יעד הריבית של בנק ישראל".

ואולם בשוק יש מי שבחן דווקא את הגידול בהוצאות להפסדי אשראי של הבנקים השונים. ברבעון השני, נרשמו הוצאות של 711 מיליון שקל לחמשת הבנקים - עלייה של 14% בתוך שנה. אך ברבעון הראשון, הן היו מתונות הרבה יותר והסתכמו ב-414 מיליון שקל בלבד. כלומר, בתוך רבעון זינקו ההוצאות להפסדי אשראי ב-72%. בשוק יש כלכלנים שאומרים שכדאי להתחיל לפקוח עין על הנתון, משום שהוא מסמן הרעה אפשרית במצב המשק. בבנקים מקפידים להגיד שהגידול בהוצאות להפסדי אשראי נובע מעצם גידול ההלוואות שמצריכות בעיקר הלוואות קבוצתיות - אך יש מי שלא קונים את ההסבר הזה.

פעיל אחר בשוק סבור כי הסיבה נעוצה בקווי האשראי לקבלנים. לדבריו, הבנקים ממשיכים להזרים לקבלנים אשראי נדיב, כדי להקל עליהם בתקופה שהם מתקשים למכור דירות. "התוצאות של הבנקים טובות, אבל ניכר שהם נותנים לקבלנים יותר אשראי, וזה אולי סימן פחות חיובי", הוא אמר.

מי שבלטה לטובה היא מניית יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות מיטרוניקס שמנייתה זינקה בקרוב ל-40%, לאחר שהודיעה כי היא מנהלת מגעים ראשוניים עם קרן פימי, להשקעה בחברה הנמצאת כיום בשליטת קיבוץ יזרעאל. זאת, לאחר שאיבדה 98% משווי השיא שבו היא נסחר במהלך משבר הקורונה.

גם המניה הביטחונית נקסט ויז'ן נהנתה מיום חיובי, אחרי שמתחילת החודש איבדה יותר מ־15%, על אף דוחות חיוביים במיוחד.

אתמול בערב, נודע כי כחמישה חודשים לאחר ששטראוס דיווחה על עסקת הענק להרחבת פעילותה בברזיל מעבר לשוק הקפה, רשות התחרות הברזילאית אישרה את רכישת חברת המזון Yoki מידי ג'נרל מילס , תמורת כ-475 מיליון שקל. האישור צפוי להפוך לסופי ב-2 בספטמבר, ככל שלא יוגשו התנגדויות עד אז.

בעונת הדוחות בתל אביב, צפויים היום מספר דיווחים בולטים, ביניהם של חברת התוכנה מטריקס , בית ההשקעות מור וחברות הנדל"ן מבנה ואלוני חץ . גם חברת מרכזי הקניות ביג תפרסם את תוצאותיה הכספיות.

אמש, כאמור, גם וול סטריט פתחה את שבוע המסחר בירידות שערים, על רקע העלייה במפלס המתיחות בין ארה"ב ואיראן ומחירי הנפט המטפסים. הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.5%, ה-S&P 500 ירד גם הוא בכ-0.5% והנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה איבד מערכו כ-0.3%. למעט סקטור האנרגיה, שטיפס בכ-0.9%, על רקע העלייה במחירי הנפט, כלל הסקטורים של ה-S&P 500 סגרו את היום באדום.

בין נקודות האור הבודדות ביום המסחר הנוכחי, ניתן למצוא את מניות השבבים, שסיכמו דווקא יום חיובי. קרן הסל DRAM , אשר עוקבת אחר מניות שבבי הזיכרון, טיפסה במעל 5%. ברקע, מזכיר מחלקת המסחר האמריקאי הווארד לוטניק אמר לוול סטריט ג'ורנל כי ממשל טראמפ מעיף שאפל לא תרכוש שבבים מסין. מניות מיקרון , ווסטרן דיגיטל וסיגייט נסחרו בירוק.

גם קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר מדד השבבים הרחב, טיפסה במעל 1%, עם עליות בולטות של מניות כמו ברודקום ואנבידיה . ב-CNBC ייחסו את הסנטימנט החיובי לדיווח של בלומברג לפיו ההכנסות של חברת ה-AI אנתרופיק הכפילו את עצמן פי 14 לפחות ברבעון השני של השנה. לפי הדיווח על התוצאות הראשוניות של החברה, הכנסותיה עמדו על מעל 11.5 מיליארד דולר, לעומת 787 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מניית נייקי ריכזה עניין ובלטה לשלילה במיוחד במסחר. ב-CNBC דיווחו כי המניה נסחרה בשפל שנראה לאחרונה רק בספטמבר 2014. המניה ירדה בקרוב ל-40% מתחילת השנה. בדיווח נכתב כי המניה איבדה גובה בעוד שהחברה התמודדה עם תחרות הולכת וגוברת ממותגים כמו On ו-Hoka, לצד היחלשות בביקושים משוקי מפתח כמו סין. בנוסף, התוכנית לשיקום העסק תחת המנכ"ל אליוט היל ספגה לאחרונה ביקורת מבנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן, שם ציינו כי היא איטית מדי. מוקדם יותר החודש, הבנק הוריד את המלצתו למניה מ-"נייטרלי" ל-"משקל־חסר" (שקול למעבר מהמלצת "החזק" להמלצת "מכור").

בעונת הדוחות היום בוול סטריט, יתפרסמו היום שני דיווחים בולטים. ענקית הקמעונאיות הום דיפו תפרסם את תוצאותיה הכספיות, ותשפוך מעט אור על מצבו של הצרכן האמריקאי. בהקשר זה, נזכיר כי מחר וביום חמישי צפויים גם דוחות של טארגט ו־וולמארט , בהתאמה. חברה גדולה נוספת שתדווח היום היא קבוצת BHP , חברת הכרייה הגדולה בעולם.

2. שוקי האג"ח

העלייה במפלס הסיכון השתקפה גם בשוק החוב האמריקאי, שם התשואה ל-30 שנה טיפסה במעל 4 נקודות בסיס וחצתה את רף ה-5.3% - רמתה הגבוהה ביותר מזה קרוב לשני עשורים (מאז יוני 2007). התשואה לעשר שנים טיפסה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.72%.

גם תשואות האג"ח במדינות אחרות בעולם מטפסות לשיאים חדשים. תשואת האג"ח ל-30 שנה בקנדה טיפסה לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2010, כאשר בגרמניה היא טיפסה לרמה הגבוהה מאז 2011. ביפן, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים טיפסה לרמה של 2.94% - שיא של כשלושה עשורים.

מאט מיילי, אסטרטג השווקים הראשי של Miller Tabak + Co, אמר לבלומברג כי "העובדה שתשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח נותרות מוגבהות אפילו לאחר נתוני האינפלציה הרכים של שבוע שעבר - זה משהו שמייצר קצת רוח פנים (headwinds) בעבור משקיעים".

כלכלני ING כתבו בהודעה ללקוחות כי "בדרך כלל, תנועות מעל 4.65% בתשואות איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים באו יחד עם דברי הרגעה מצד ממשל טראמפ, שהתמקדו בדרך כלל בפתרון קרב למלחמה עם איראן. הפעם, אנחנו לא שומעים את אותו הדבר. למעשה, האינדיקציות האחרונות מצביעות על כך שאין פתרון באופק, עם סיומה של הפסקת האש השברירית בת 60 הימים".

בשוק החוב המקומי, סקטור האג"ח חזר למגמת עליות בשבועיים האחרונים, גם ביום שני נפתח שבוע המסחר בבורסה של תל אביב במגמה חיובית. מדד תל גוב־כללי עלה מתחילת אוגוסט ב־0.4% והתשואה לפדיון נסחרת מעט מתחת לקו 3% הסימבולי. אם מבצעים הבדלה בין האג"ח הממשלתית צמודות המדד לאלה שאינן צמודות מדד מגלים פערי תשואה. מדד תל גוב-צמודות עלה באוגוסט ב־0.2%, ומדד תל גוב-שקלי עלה ב־0.6%.

הפער, כך נראה, נובע ממדד המחירים לצרכן שהתפרסם בסוף השבוע והיה בסיכומו של דבר מתון (1.5% קצב שנתי ביולי). המשקיעים מעריכים שהאינפלציה בשנה הקרובה תהיה מתונה יותר ולא תזנק, מה שמעלה את האטרקטיביות של האפיקים הלא צמודים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, המסחר בשקל אתמול אופיין בתנודתיות. בתחילת היום, השקל התחזק מול הדולר ונסחר לזמן קצר מעט מתחת לרף ה-2.95 שקלים. עם זאת, בהמשך היום, על רקע העלייה במפלס המתיחות בין ארה"ב ואיראן המגמה השתנתה והשקל נחלש מול המטבע האמריקאי בכ-0.2%. הבוקר, השקל ממשיך באותה מגמה ונחלש בכ-0.1%, כאשר שערו הרציף עומד על מעט מעל רף ה-2.97 שקלים.

לנוכח ההתפתחויות הגאופוליטיות, מחירי הנפט טיפסו אתמול במעל 2%. הבוקר, המחירים ממשיכים במגמה זו ורושמים עליות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 91 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 84 דולר לחבית.

סוכנות התובלה הימית הבריטית UKMTO דיווחה הבוקר כי הותקפה מכלית שחצתה במצר הורמוז, כאשר נהרג במקום איש צוות אחד ונגרם נזק לחדר המנועים. התקרית מגיעה לאחר שבפוקס ניוז דווח הבוקר כי איברהים זולפגארי, דובר של הצבא האיראני, אמר שמכליות שינסו לעבור בהורמוז "ימצאו כמה חורים יפים בשלדות שלהן".

לפני חצי שנה, חסימת מצר הורמוז, תקיפות מכליות ומבוי סתום בין ארה"ב לאיראן היו מזניקים את הנפט מעל 100 דולר. כעת, השוק מגיב יחסית באדישות.

מאחורי התגובה עומדת ירידה בביקוש: סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) צופה ירידה לצריכה של 1.6 מיליון חביות ביום ב־2026. לכך, מצטרף זינוק מפתיע של 17.4 מיליון חביות במלאי המסחרי בארה"ב - העלייה השנייה בגודלה בהיסטוריה. אנליסט שצוטט באתר המשקיעים מרקטוואץ' אמר כי "השוק פחות מודאג ממחסור מתמשך; הוא דינמי ומוצא דרכים לעקוף את הבעיה".

אנליסטית אחרת אמרה: "להערכתי פוטנציאל העליות מכאן מוגבל, אלא אם נקבל ראיות ברורות להסלמה מחודשת במצר הורמוז - ובפרט נזק מהותי למכליות או לתשתיות נפט".

4. מאקרו

מדד המחירים לצרכן שהתפרסם בסוף השבוע, עלה בחודש יולי בכ־0.3%, והציב את האינפלציה השנתית על רמה נמוכה של כ־1.5%. עם זאת, במבט קדימה, רפי גוזלן, כלכלן ראשי, אי.בי.אי בית השקעות מעריך, כי "מגמת הירידה באינפלציה קרובה למיצוי".

לדבריו, "ההתמתנות במהלך החודשים האחרונים אל מתחת למרכז היעד נבעה בחלקה מגורמים זמניים ובראשם התחזקות השקל, כך שהתפוגגות הדרגתית של השפעה זו כאשר ברקע המשק מתאפיין בשוק עבודה הדוק עם עודף ביקוש, צפויים להוביל לעלייה בסביבת האינפלציה בהמשך השנה".

בהתאם, באי.בי.אי מצפים "לעלייה בשיעור של 2.2% בשנה הקרובה, תוך סיכון מסוים כלפי מעלה לתחזית שנובע מהתאמות נדרשות בתקציב שתבצע הממשלה הבאה, שבחלקן עשויות להתבצע דרך העלאת מסים".

בארה"ב, אתמול דווח כי פעילות המפעלים בניו יורק הגיעה לשיא של יותר מארבע שנים - כך לפי מדד הייצור של האמפייר סטייט אותו מפרסם הפד בניו יורק. המדד הציג קריאה של 20.6 נקודות - עלייה של חמש נקודות מיולי והרבה מעל קונצנזוס הכלכלנים של הדאו ג'ונס, שעמד על 12 נקודות. המדד אומד את ההבדל באחוזים בין מנהלים שמדווחים על צמיחה בפעילות למנהלים שמדווחים על התכווצות.

היום לא צפויים להתפרסם בארץ או בעולם נתוני מאקרו מהותיים. המשקיעים מצפים בעיקר לפרסום הפרוטוקול של פגישת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב בערב יום מחר, שם ינסו לחפש רמזים באשר למדיניות המוניטרית בהמשך הדרך.

5. תחזית

עונת הדוחות החזקה במיוחד בוול סטריט הצליחה להניע לאחרונה את שוק המניות האמריקאי לשיאים חדשים, על אף אי‏־הוודאות בחזית שבין איראן וארה"ב והתנודתיות במחירי הנפט. במקביל, בשבועות האחרונים, גופי השקעות ואנליסטים העלו אחד אחרי השני את התחזית שלהם ל-S&P 500 בסוף השנה הנוכחית, כאשר רובם מתרכזים באזור ה-8,000 נקודות. כעת, מצטרפת אליהם תחזית אופטימית נוספת.

Evercore ISI, זרוע המחקר של בית ההשקעות Evercore, מאמינה שמדד הדגל האמריקאי מסוגל להגיע לרמה של 9,000 נקודות ב-12 החודשים הקרובים - מה שמשקף לו אפסייד של מעל 16% לעומת רמתו הנוכחית.

ג'וליאן עמנואל, אסטרטג בחברה, כתב בהודעה למשקיעים כי "האלמנטים המסורתיים שמסמנים את סופו של שוק שורי נעדרים כרגע - מיתון, זינוקים חדים בתשואות האג"ח הממשלתיות, או FOMO מושרש בשוקי ההון".

עמנואל הוסיף כי בניגוד לעליות שנרשמו לקראת בועת הדוט-קום ב-1999-2000, תיקי ההשקעות של המשקיעים הרבה יותר מגוונים כיום. לראיה, הוא מציין כי מספר המניות ברשימת הבטא השלילית שלו - כלומר, המניות שמציגות מתאם הפוך ביחס ל-S&P 500 בששת החודשים האחרונים - טיפס למספר שיא של 121. זאת, כאשר ביניהן נמנות מניות שנחשבות לדפנסיביות כמו מקדונלד'ס , פפסיקו ועוד. במילים אחרות, לדבריו השוק מתנהג פחות כמו עדר ודואג לפזר סיכונים, מה שמעיד על שוק בריא.