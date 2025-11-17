סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:13

1. שוק המניות

המסחר צפוי להיפתח הבוקר במגמה חיובית לאור השיפור בתוצר ברבעון השלישי וכשבאופק הורדת הריבית מתקרבת והולכת, משהו שאמור להיטיב עם השוק בכלל, ועם מניות הנדל"ן והמניות הקטנות בפרט. גם החוזים בוול סטריט מאותתים על יום ירוק.

מניות התקשורת ירכזו הבוקר עניין לאחר שקבוצת בזק דיווחה הלילה לבורסה, כי פלאפון והוט חתמו על מזכר עקרונות בלתי מחייב בעניין רכישת מלוא הבעלות בחברת הוט מובייל על ידי פלאפון.

בנק דיסקונט פרסם הבוקר את תוצאות הרבעון השלישי. הבנק רשם רווח נקי של 1.13 מיליארד שקל בסיכום הרבעון השלישי של השנה. מדובר בנתון דומה (ירידה קלה של 0.4%) ביחס לרווח הנקי שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשם דיסקונט רווח נקי של 3.28 מיליארד שקל, עלייה של 1.6% ביחס לתקופה המקבילה.

דיסקונט נמצא בהליך למכירת מניותיו (72%) בחברת כאל. מדוחות הרבעון השלישי עולה, כי עם השלמת העסקה שעשויה להגיע בעוד חודשים ארוכים ויידרש בה אישור של הרגולטורים לרבות רשות התחרות, הבנק מעריך כי הוא צפוי לרשום רווח שנאמד בסך של כ-450 מיליון שקל, לאחר השפעת המס.

הבנק הבינלאומי רשם שחיקה של 6.2% ברווח הנקי שלו ברבעון השלישי שהסתכם ב-581 מיליון שקל. הירידה ברווחיות נבעה מהפסד חד פעמי שהציגה חברת כאל. חלקו של הבנק הבינלאומי ברווח של כאל לפני השפעות מסים נפל ב-71% ל-20 מיליון שקל ברבעון השלישי. הבנק מחזיק בכאל בכ-28% מהונה. כאל רשמה הפסד בגין הפרשה לפסק דין בעניין חברות כרטיסי האשראי וכן בגין הוצאות שיערוך של אופציית "פאנטום" שניתנה לאל על על מכירתה של כאל.

אתמול ננעלה הבורסה בעליות על אף הירידות החדות שנרשמו בסוף השבוע בוול סטריט. מדד ת"א-35 עלה בכ-0.4%, בעוד שמדד ת"א-90 טיפס בכ-0.5%.

בין המדדים הענפיים בלטו מדדי הביטוח והבנקים, שהתחזקו שניהם בכ-1.5%. גם מדד ת"א-נפט וגז טיפס בכ-1.2%, על רקע העלייה במחירי הנפט שנרשמה בסוף השבוע. ירידות נרשמו במניות הדואליות, שחזרו מוול סטריט עם פערי ארביטראז' שליליים משמעותיים. כך, מניות השבבים טאואר , קמטק ונובה סיימו את היום בירידות של 3%-4%, טבע איבדה מעל 2% וגילת השילה קרוב ל-10%.

בין המניות שבלטו לחיוב אתמול היו את חברת התוכנה הדואלית נייס , שקפצה במעל 5%, שותפות חיפושי הנפט נאוויטס פטר יהש , שעלתה גם היא ביותר מ-5%, ומנועי בית שמש , 3%.

מניות נוספות שריכזו עניין אתמול:

אפולו פאוור זינקה בכ7% לאחר שחתמה על חתימת מזכר הבנות לא מחייב עם חברה אמריקאית בבעלות מלאה של Arko Corp. ההסכם עשוי להוות כניסה משמעותית של אפולו פאוור לשוק תחנות הדלק האמריקאי.

חברת התוכנה וואן טכנולוגיות עלתה, לאחר שפרסמה מוקדם יותר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2025, ודיווחה על צמיחה דו־ספרתית בשורה העליונה והתחתונה.

מניית חברת המחשוב הייפר גלובל (שבשליטת קרן פימי) זינקה לאחר שהודיעה על הזמנות בהיקף של 23.5 מיליון דולר מלקוח קיים בישראל לפרויקטים בתחום ה-AI.

השבוע צפויים להתפרסם הדוחות של הבנקים הגודלים והיום שניים - הבינלאומי ודיסקונט, עוד ידווחו היום בין היתר, ויליפוד ואפי נכסים.

● איך הפכה אחת מקבוצות המזון הגדולות והמסתוריות בישראל ללהיט בבורסה

באסיה הבוקר מגמה מעורבת - בורסת טוקיו יורדת ב-0.3%, שנגחאי ב-0.4% והונג קונג ב-0.8%, דרום קוריאה מזנקת ב-1.7%, בורסת הודו עולה ב-0.2%.

החוזים עתידיים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחת שבוע חיובית - נאסד"ק עולה ב-0.7% ו-S&P 500 ב-0.5%.

מכירת החיסול שטלטלה את שוק המניות בניו יורק בשבוע שעבר התנגשה ביום שישי באחד מהכוחות החזקים ביותר שתדלקו את הראלי הרב-שנתי באמריקה. לאחר הפתיחה בניו יורק ביום שישי, מניות אנבידיה , אורקל וחברות נוספות הנמצאות בלב פריחת הבינה המלאכותית צללו מספיק כדי לאותת ל"רוכשים בירידות" (dip buyers) להיכנס כדי לאפשר למדדים המרכזיים לסיים את השבוע במגמה מעורבת.

נאסד״ק שצנח בפתיחה עד 1.9% התאושש וסיים בעלייה של 0.1% - ההתאוששות התוך־יומית החדה ביותר מאז סופת המכסים באפריל. גם מדד S&P 500 צמצם ירידה חדה וחתם בירידה זעירה של פחות מ־0.1%, בעוד הדאו ירד 0.7%. בסיכום שבועי, מדד S&P 500 עלה בפחות מ־0.1%, הנאסד״ק ירד ב־0.5%, והדאו ג'ונס עלה ב־0.3%.

התנועות הגיעו בזמן שמשקיעים ברחבי וול סטריט בוחנים יותר מקרוב האם ההוצאות העצומות של ענקיות הטכנולוגיה - על שבבים, מרכזי נתונים ועוד - אכן יניבו פירות. גורם נוסף שמגביר את חוסר הוודאות הוא הצפת נתונים כלכליים שקרבה לאחר תקופה שבה השוק נותר ללא נתוני ממשל בשל השבתת הממשל - נתונים שעשויים להעיד על האטה בכלכלה האמריקאית.

למרות הגורמים הללו, שתרמו לנסיגות תקופתיות בראלי השיא של השנה, ההפרעות היו עד כה קצרות ובעלות השפעה מוגבלת. ואם יום שישי היה אינדיקציה כלשהי - נראה שעדיין יש מספיק "ציידי מציאות" כדי להיכנס ברגעי חולשה. "זה קרה כבר כמה פעמים, אבל אז הקונים חזרו," אמר דיוויד בהנסן, מנהל ההשקעות הראשי של קבוצת בהנסן. "באיזשהו שלב - הם לא יחזרו."

המסחר השבוע הצביע גם על כך שלפחות חלק מהמשקיעים ניצלו את ההזדמנות להעביר כסף ממנוע הצמיחה המרכזי של השנה, ה־AI, לכיוון סקטורים הגנתיים יותר. חברות מתחומי הבריאות שעלו בכ-4% השבוע והאנרגיה (3%), הובילו את העליות ב־S&P 500.

במקביל, מספר חברות הקשורות לעסקאות ההדדיות בעולם הטכנולוגיה סביב OpenAI רשמו ירידות חדות. מניית אורקל ירדה ב־6.9% השבוע, בעוד ספקית שירותי הענן למרכזי נתונים קורוויב צנחה ב־26%.

● כולם מסכימים שזו תהיה המהפכה הטכנולוגית הבאה. אבל מי תהיה ה"אנבידיה" של התחום?

כעת כל המבטים - או לפחות כל מבטי המשקיעים - מופנים השבוע אל אנבידיה, החברה בעלת השווי הגבוה בעולם, תפרסם את דוחותיה הרבעוניים ביום רביעי.

המשקיעים מפנים את המבט לסדרת הופעות של דוברים מהפד בשבוע הבא, בתקווה לקבל רמזים על כיוון הבנק המרכזי - על רקע שווקים יקרים והתגברות אי־הוודאות הכלכלית. פרוטוקולי ישיבת הריבית באוקטובר של ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) יספקו למשקיעים תמונה מעמיקה יותר של הדיונים על רמת הריבית - נושא שמפלג בין חלק מהבכירים. המשקיעים יעקבו גם אחרי הדוח הסופי לחודש נובמבר על סנטימנט הצרכנים, אשר בתחילת החודש הראה כי השבתת הממשל החלה לגרום לחלק מהצרכנים להיות חרדים יותר לגבי מצב הכלכלה.

● טביעת אצבע של היורש והשקעה מפתיעה: 3 תובנות על השינויים בתיק של באפט

משהו שקורה פעם ברבעון - מסמכי ה־13F שפורסמו בסוף השבוע האחרון הם הזדמנות ללמוד מהמהלכים של המשקיעים הכי מפורסמים. הנה כמה מהם.

ברקשייר האת'ווי של וורן באפט חשפה החזקה חדשה במניות אלפאבית (גוגל) , בשווי 4.3 מיליארד דולר. נתון מעניין - אלפאבית היתה ברבעון השלישי המניה הזולה ביותר בין "שבע המופלאות", היא נסחרה במכפיל של 23 ו-26 עתה, טסלה לעומתה, היקרה ביניהן נסחרת במכפיל של כ-260. במקביל, ברקשייר המשיכה לצמצם את ההחזקות באפל בעוד 15%, לשווי של 60.7 מיליארד דולר, ועדיין זו ההחזקה הגדולה של ברקשייר.

ביל אקמן לעומתו, מי שנחשב ליורש של באפט, המיליארד היהודי שמנהל את קרן הגידור פרשינג סקוור, אמנם לא עשה הרבה ברבעון הזה, לפיכך בולטת העובדה שהקרן דווקא הפחיתה את החזקתה באלפאבית ב-10% כשמכרה 519 אלף מניות, וזאת שרק ברבעון השני הגדילה פרשינג את החזקתה בחברה ב-20%.

משקיע נוסף שגילו הוא 95 ושרכש מניות אלפאבית הוא ג'ורס סורוס. על פי גורופוקס, סורוס רכש 630 אלף מניות של אלפאבית, עלייה חריגה של 2,340% בכמות המניות, בשווי כולל של 160.מיליון דולר. הוא רכש את קרן הסל S&P 500 במשקל שווה (RSP ), בשווי כולל של 157 מיליון דולר ומניות וולט דיסני , בשווי של 75 מיליון דולר. העלייה הבולטת ביותר בהחזקה קיימת שלו הייתה באמזון בשווי של 480 מיליון דולר.

סטנלי דרוקנמילר,שבעבר ניהל את חברת ההשקעות של סורוס, הוסיף ברבעון השלישי 29 מניות חדשות לתיק ההשקעות שלו. בין הבולטות שבהן תעודת הסל על השווקים המתעוררים (EEM ) בשווי של 100 מיליון דולר. 95 מיליון דולר הוא השקיע באמזון ו-76 מיליון דולר ב-Figure Technology, מנגד הוא חיסל את השקעתו בפיליפ מוריס.

ביל גייטס דרך הקרן שלו - קרן ביל ומלינדה גייטס, צמצם את ההחזקות שלו ב־10 מניות. השינויים הבולטים ביותר כוללים: הפחתת ההחזקה במיקרוסופט ב־17 מיליון מניות, ירידה של 65%. הקרן מכרה גם 10% מאחזקתה בברקשייר התאוויי, האחזקה הגדולה ביותר של הקרן שמהווה כ-30% מסך ההשקעות שלה, וחיסלה לחלוטין את אחזקותיה בחברת התקשורת קראון קאסל ובחברת השילוח UPS .

המשקיע דיוויד טפר ביצעה מספר השקעות מפתיעות ברבעון השלישי, ורכשה מניות בחברות שאינן אהודות כרגע בשוק - Whirlpool, גודייר טייר אנד רובר ו־אמריקן איירליינס גרופ , הפתעה נוספת היא סגירת הפוזיציה שלה באינטל , וזאת לאחר שרק ברבעון השני חשף פוזיציה חדשה בה.

2. שוקי האג"ח

על אף ההערכות שבנק ישראל יוריד ריבית בשבוע הבא, מדדי תל גוב־שקלי 10+ ותל גוב־שקלי 5+ נסחרו בירידות של עד 0.2%. בבית ההשקעות מיטב ממליצים על מח"מ בינוני באפיק האג"ח, תוך הטיה לשקליות.

אתמול פורסם שאגף החשב הכללי במשרד האוצר בוחן הנפקת איגרות חוב ממשלתיות של ישראל ביפן, במטבע הין המקומי - כך נודע לגלובס. בשבוע שעבר ביקר יהלי רוטנברג בטוקיו עם אנשיו, שם נפגשו עם עשרות נציגי קרנות ומשקיעים גדולים. המשקיעים היפנים הפגינו בקיאות בשיחות מול אורחיהם הישראלים באשר למצב בארץ, בשאלות בנושאים שנעו בין תקציב הביטחון, תחזיות הגירעון ואפילו סוגיית גיוס החרדים.

בארה"ב, תשואת איגרת החוב האמריקאית ל־10 שנים ננעלה ביום שישי ברמה של 4.147%, לעומת 4.092% לפני שבוע.

בבלומברג מציינים שבעוד שהתשואות על אג"ח ממשלתיות ותאגידיות ירדו בהדרגה, הן עדיין גבוהות בהרבה מהרמות הנמוכות שנראו במשך חלק גדול מהעשור הקודם - ומשקיעים רוצים לנעול אותן כל עוד ניתן. מוקדם יותר השנה, מכירות חיסול קצרות אך חדות באג"ח האוצר האמריקאי עוררו חשש שהשוק הזה עשוי סוף־סוף להישבר תחת לחץ ההלוואות הגבוהות של ממשלת ארה״ב. גודל הגירעון התקציבי משפיע על התשואות, משום שגירעון גדול פירושו שהממשלה צריכה ללוות יותר באמצעות הנפקת אג"ח - ובתמורה למשוך ביקוש לחוב הזה באמצעות ריביות גבוהות יותר.

הירידה בתשואות גברה על כל החששות הללו, משום שאג"ח שהונפקו כשהריביות גבוהות עולות בערכן כשהריביות צפויות לרדת. בתחילת השנה משקיעים לא היו בטוחים אם הפד יוכל להפחית ריבית, על רקע אינפלציה עיקשת והציפייה שטראמפ יאמץ מדיניות פיסקלית מרחיבה. אך התקררות שוק העבודה כבר הובילה לשתי הפחתות ריבית השנה, ועוד אחת עדיין על הפרק.

תשואות האוצר - שיורדות כשהמחירים של האג"ח עולים - ירדו בהתאם. תשואת האיגרת ל־10 שנים ירדה בכמעט חצי נקודת אחוז השנה, ונקבעה ביום שישי על 4.147%.

גורם נוסף שמסייע לאג"ח: ממשל טראמפ עקב מקרוב אחר השוק, ולעיתים התערב בתקופות תנודתיות. הנשיא הקפיא את רוב מה שמכונה "מכסי הגומלין" שלו באפריל בשל משקיעי אג"ח ש״הבהילו״ את השווקים. שר האוצר, סקוט בסנט, אמר כי שמירה על תשואות נמוכות באג"ח לטווח ארוך היא עדיפות עבור הממשל - שכן הן משמשות כמדד בסיסי לעלויות ההלוואה של הכל, ממשכנתאות ועד הלוואות סטודנטים.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ עצמו המשיך בעונת הסתיו הנוכחית לרכוש אג״ח מוניציפליות ותאגידיות, כולל אג״חים של חברות שהושפעו ישירות ממדיניות ממשלו. על-פי גילויים חדשים שפורסמו בשבת על-ידי משרד האתיקה הממשלתית של ארה״ב, רכישותיו של טראמפ - בהיקף של לפחות 82 מיליון דולר - כוללות אג״חים של נטפליקס, ‏ יונייטד הלת', בואינג, מטא, ברודקום, אינטל ועוד.

בבריטניה תשואות האג"ח ל־30 שנה שוב חצו את רף ה־5%, אחרי דיווחים כי הממשל זנח את התוכניות להעלאת מס הכנסה במסגרת התקציב. בשנה האחרונה החוב הממשלתי של בריטניה ספג לא מעט טלטלות, ובשוק אף חששו בחודשים האחרונים ממשבר חוב שעלול להתפשט באירופה. הסיבה המרכזית: עלויות הלוואה ששברו שיא של 27 שנה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל הגיע בשבוע שעבר לשיא של 3.5 שנים ביחס לדולר, שנסחר סביב 3.19 שקלים, אך בסיומו הדולר התחזק מעט, ושערו התייצב לבסוף על 3.23 שקלים. הבוקר מתחזק השקל בכ-0.2% ל-3.22 שקלים לדולר אחד.

ביום שישי האחרון, מחירי הנפט טיפסו ביותר מ-2%, לאחר שנמל הים השחור בעיר נובורוסיסק שברוסיה הושבת, בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית.

מחירי הזהב והכסף, שזכו לרצף עליות בתחילת השבוע החולף, צנחו ביום שישי במעל 2% ו-4%, בהתאמה; זאת, על רקע הירידה בסיכוי להורדת ריבית נוספת, כמו גם פתיחת הממשל האמריקאי, שהפחיתה מעט את האטרקטיביות של נכסי "מקלט בטוח".

הביטקוין ירד מתחת ל־95,000 דולר לראשונה זה כחצי שנה, כאשר גל של בריחה מסיכון ששוטף את השווקים גרם למשקיעים למשוך כמעט 900 מיליון דולר מקרנות המשקיעות בטוקן. הנכס הדיגיטלי הגדול בעולם קרוב למחיקת כל העליות שלו מתחילת השנה, לאחר שצנח עד 4.7% לרמה של 94 אלף דולר. הביטקוין נסחר בשיא של 126 אלף דולר בתחילת אוקטובר, והוא סיים את 2024 ברמה של 93.8 אלף דולר.

לתחושת הלחץ בשוק הצטרפה גם הירידה במניית סטרטג'י , צוברת הביטקוין הגדולה, שגרמה לשווי התאגידי (enterprise value) של החברה להתקרב לרמה הנמוכה משווי אחזקות הביטקוין שלה - כ־60 מיליארד דולר. המניה ירדה בכ־4% ביום שישי, וירדה ביותר מ־30% מתחילת השנה.

בריאיון ל־CNBC ביום שישי בבוקר, מייקל סיילור אמר כי Strategy רוכשת "כמות לא קטנה" של ביטקוין, וכי החברה תחשוף את הרכישות האחרונות שלה היום. מחיר הביטקוין אמור "לזנק מכאן", אמר סיילור, מייסד־השותף ויו״ר החברה. מוקדם יותר ביום שישי, סיילור פרסם פוסט ברשת X עם הביטוי המוכר בקריפטו "hodl" - כלומר: להחזיק ולא למכור - כמסר למשקיעים לא להילחץ ולהמשיך להחזיק את הביטקוין שברשותם.

4. מאקרו

חדשות טובות לכללה הישראלית: כאמור, התוצר של ישראל התאושש ברבעון השלישי של 2025, לאחר ירידות ברבעון הקודם. התוצר רשם צמיחה מרשימה של 12.4%, במונחים שנתיים, לעומת הרבעון הקודם - כך עלה מאומדן ראשון שפרסמה אתמול (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים המעודדים מצביעים על עלייה של 14.9% בתמ"ג העסקי, וזינוק של 23% בהוצאה לצריכה פרטית של הציבור במונחים שנתיים (5.3% בחישוב רבעוני). ההשקעות בנכסים קבועים קפצו ב-36.9% בין הרבעונים.

בקרב הכלכלנים הולכות וגוברות ההערכות שבנק ישראל יבצע הפחתת ריבית ביום שני בשבוע הבא. זאת, בין היתר, לנוכח מדד המחירים לצרכן, שהצביע על כך שהאינפלציה נותרה בקצב שנתי של 2.5% - בתוך טווח היעד. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, ציין בסקירתו כי "קשה להצדיק המשך החזקת ריבית ברמה גבוהה בכ-2% מעל האינפלציה, הפער הגדול ביותר בקרב הבנקים המרכזיים העיקריים".

בארה"ב, דוח התעסוקה לחודש ספטמבר - הדוח הראשון שפרסומו נמנע בשל השבתת הממשל האמריקאי - צפוי להתפרסם ביום חמישי הקרוב. הדוח מציג, בין היתר, את השינוי במספר המשרות החדשות בארה"ב (למעט בענפי החקלאות), והוא קריטי לבחינת מצבו של שוק העבודה, ומכאן גם לקביעת המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב.

5. תחזית

לאחר שמתחילת השנה התחזק השקל מול הדולר בשיעור של יותר מ-11%, מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מעריך שהוא ימשיך להתחזק מול הדולר גם בטווח הארוך. הוא ממליץ כבר שנה "להיכנס לפוזיציות לונג שקל, כלומר להוריד את החשיפה למט"ח". לפי הסטטיסטיקה של שפריר, בתשע מתוך עשר השנים האחרונות השקל התחזק מול הדולר בחודש נובמבר, ובשיעור ממוצע של 2%.

התחזית הזאת מצטרפת גם לדברי נגיד בנק ישראל שהציג השבוע מצגת באירוע של איגוד קרנות הגידור, ובה הדגיש כי עדיין קיים "פיחות עודף" בשקל - על פי המודל המקשר בין דולר-שקל לנאסד"ק, כלומר, השקל חלש יותר ממה שהיה צפוי להיות לפי הנתונים והמודלים הכלכליים. לפי אותו מודל, לולא ההשפעות של ההפיכה המשטרית והמלחמה, שער החליפין היה צפוי להיסחר ברמה של כ-3.0 שקלים לדולר.

לעומת זאת, מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס מציע למשקיעים ארוכי טווח במסלולי חו״ל (כדוגמת - S&P 500), שלא להתרגש מתנודות המט״ח. מי שיבחן את התנהגות הדולר-שקל בשלושת העשורים האחרונים ימצא באופן עקבי כי תוחלת התשואה השנתית במט"ח קרובה לאפס. "מה שמייצר את הערך האמיתי בטווח הארוך הוא ביצועי שוקי המניות, לא תנודות המטבע", כתב.