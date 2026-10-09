המענה לשורדי הנובה: המעטפת קיימת, הליווי עוד חסר

אודות המוניטור מדור "המוניטור" של גלובס ו"המרכז להעצמת האזרח" מנגיש לציבור מעקב אזרחי אחר יישום, או אי יישום, החלטות ממשלה וחקיקות, ומבוסס על עבודת חוקרי המרכז ומערכת גלובס. המרכז להעצמת האזרח (CECI) הוא עמותה הפועלת משנת 2003 ועוסקת ביכולות הביצוע של המגזר הציבורי. המדור מתפרסם פעם בשבועיים. תחקיר: שקד שינדר

עריכה: מיכל בן משה ואביטל שטרן למקורות ולמתודולוגיה, חפשו "המוניטור" באתר גלובס ובאתר המרכז להעצמת האזרח. אתר המרכז להעצמת האזרח: www.ceci.org.il

כך בדקנו המרכז להעצמת האזרח הוא ארגון חברה אזרחית הפועל למען הגברת יכולת הביצוע במגזר הציבורי וחיזוק האמון בין הממשל לאזרחים. מיזם "המוניטור" הוא האמצעי המרכזי עבור מטרה זו. "המוניטור" מבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ממשלה, לאור ערכי האחריותיות (Accountability) והשקיפות ובמטרה לטייב את עבודת הממשל בישראל, להצביע על הפער שבין ההצהרה וקביעת מדיניות הממשלה לבין ביצועה בפועל. מלבד הצגת תמונת יישום עדכנית של כל סעיפי ההחלטה האופרטיביים, תחקירני המוניטור, העוברים הכשרה מקיפה, מנתחים את החסמים והמאפשרים בכל החלטה, כלומר - מה היו הסיבות והתנאים שתרמו לביצוע או אי־ביצוע סעיפי ההחלטה השונים. התחקיר מתבצע באמצעות קריאה במקורות גלויים כגון פרוטוקולים, מאגר החקיקה, דוחות ממשלתיים, דוחות מבקר המדינה וכדומה. לאחר מיצוי המקורות הראשוני, מתבצעת פנייה אל אנשי המקצוע בממשלה, ובחלק מהמקרים נערכת היוועצות עם שחקנים רלוונטיים נוספים כגון גופי חברה אזרחית, מושאי המדיניות ועוד. דוח המוניטור כולל התייחסות לרקע, לנסיבות ולאקלים הציבורי סביב קבלת ההחלטה, הצגת סטטוס יישום סעיפיה השונים, ניתוח המאפשרים והחסמים, סיכום ואינטגרציה של המידע וכן המלצות לייעול תהליכים והסרת חסמים. כיצד נבחרות החלטות ממשלה למעקב? ■ החלטות בנושאים חברתיים וכלכליים, הנבחרות לאחר שיח ומיפוי מול גורמי ממשל, אקדמיה וחברה אזרחית.

■ החלטות ממשלה אופרטיביות - החלטות יישומיות.

■ החלטות אסטרטגיות - תקציב גבוה או השפעה נרחבת על אזרחי ישראל.

■ החלטות ממשלה מורכבות - בעלות פוטנציאל לחסמי ביצוע בשל מעורבות מספר משרדי ממשלה, תהליך ארוך וכדומה.

■ החלטות בשלות - עברה לפחות שנה מהרגע שהתקבלו בממשלה. אמות־מידה למדידת יישום סעיפי ההחלטה החלטות ממשלה כוללות בתוכן סעיפים ביצועיים מסוגים שונים - שינויי חקיקה, תקצוב, הקמת ועדות, ביצוע עבודת מטה ועוד. דוח המוניטור מביא את סטטוס היישום של כל אחד מסעיפי ההחלטה - יושם, לא יושם או יושם חלקית (לדוגמה - במקרה בו תקציב הוקצה אך לא מומש). ניתוח חסמים ומאפשרים המרכז להעצמת האזרח ביצע ניתוח ועיבוד נתונים של יותר מ־100 דוחות מוניטור לכדי מחקר כמותני המאפשר ראיית מאקרו על יכולת הממשלה ליישם את החלטותיה ואת התחייבויותיה לציבור. הניתוח העלה 13 מאפשרים ו־11 חסמים בדרך ליישום החלטות ממשלה. חסמים לדוגמה - היעדר לוח זמנים מחייב, קושי בביצוע התקשרויות, חוסר תיאום בין־משרדי ממשלה ועוד. מאפשרים לדוגמה - צוות מתכלל, מנגנון ביקורת חיצונית, הגדרת מדדי תוצאה ועוד. ניתוח המאפשרים והחסמים מסייע לקבל תמונת מצב רחבה מבוססת נתונים על אופן עבודת הממשלה, ולהפיק המלצות כדי לבנות החלטות ממשלה ישימות ויעילות יותר למען הציבור בישראל.

שנתיים לאחר אירועי 7 באוקטובר, המדינה עדיין מתמודדת עם אחת ממשימות השיקום המורכבות שנוצרו בעקבות המתקפה: מתן מענה מתמשך לשורדי המסיבות בדרום. החלטת הממשלה 1459, שהתקבלה בפברואר 2024, ביקשה לייצר עבורם מעטפת ייעודית לצד הזכויות המוקנות להם כנפגעי פעולות איבה - מעטפת שתאפשר טיפול, ליווי, מיצוי זכויות ותיאום בין הגופים השונים. היא נועדה לתת מענה למציאות שבה הפגיעה אינה מסתכמת ברגע האירוע, אלא ממשיכה להתבטא לאורך זמן בצרכים נפשיים, תפקודיים, משפחתיים ומינהליים.

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לכן, המבחן של ההחלטה אינו רק בעצם ההכרה בצורך, אלא ביכולת לתרגם אותה לשירותים שניתן להגיע אליהם, להבין אותם ולהיעזר בהם לאורך זמן. בדיקת היישום מעלה תמונה מורכבת: רוב סעיפי ההחלטה קודמו, תקציבים הועברו, נבנו מנגנונים ותוכניות יצאו לדרך. אבל לצד ההתקדמות, נותר פער חשוב בין עצם ההפעלה של מענים לבין היכולת של השורדים להיעזר בהם כרצף שיקומי אחד, נגיש, אישי ומתמשך.

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במילים אחרות, המדינה הניחה תשתית רחבה יותר מזו שהייתה קודם, אך עדיין נדרשת עבודה כדי להפוך אותה למסלול ברור ופשוט עבור מי שנושאים איתם פגיעה מתמשכת. הפער הזה אינו מבטל את ההתקדמות שכבר נעשתה, אבל הוא מסמן את נקודת המבחן המרכזית של ההחלטה: לא רק אם סעיף כזה או אחר בוצע, אלא האם מכלול המענים מצליח להצטבר לכדי חוויית שירות אחת, רציפה ומכבדת.

פגיעה בכל תחומי החיים

שורדי המסיבות אינם קהילה גיאוגרפית אחת, ולא מדובר באוכלוסייה המרוכזת במקום מגורים, בקהילה יישובית או במסגרת מוסדית אחת. הם מפוזרים ברחבי הארץ, רבים מהם צעירים, והפגיעה שחוו נוגעת במקביל לשורה של תחומי חיים: בריאות נפשית, תעסוקה, לימודים, משפחה ומיצוי זכויות. לכן, גם המענה שהמדינה נדרשה לבנות לא יכול היה להסתכם בשירות נקודתי אחד או בהרחבה רגילה של מערך קיים.

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ההחלטה ביקשה להתמודד בדיוק עם הפיזור הזה: להגדיר כתובת ממשלתית, לרכז מידע, להפעיל מענים קהילתיים וטיפוליים, וללוות את היישום לאורך זמן. מתוך ההבנה הזו נולדה גם החשיבות של תיאום בין־משרדי - משום שהצרכים שעלו אינם יושבים כולם תחת משרד ממשלתי אחד, וגם אינם נפתרים באמצעות מסלול יחיד.

כאשר אדם נדרש גם לטיפול, גם להכרה, גם לסיוע כלכלי או תעסוקתי וגם למידע ברור על זכויותיו, הפיצול בין מערכות עלול להפוך לחסם בפני עצמו. לכן, עצם גיבוש ההחלטה היה ניסיון ליצור מסגרת אחת שתוכל להחזיק יחד את מגוון הצרכים, גם אם המענים בפועל ממשיכים להינתן בידי גופים שונים.

לא הכל הושלם

מתוך מרכיבי ההחלטה שנבחנו, כמעט כולם יושמו במלואם או בעיקרם. משרד הרווחה והביטחון החברתי הקים צוות בין־משרדי שמרכז את עבודת התיאום; הופעלה התקשרות עם עמותת "קהילת שבט הנובה" כמענה קהילתי לשורדים; פורסמו תוכניות ייעודיות במסגרת "יובלים"; והורחבו מענים בתחום בריאות הנפש, לרבות טיפול ממוקד טראומה במסגרת "נוהל חרדה" ומענים משלימים.

לצד זאת, חלק מהצעדים עדיין נמצאים בשלבי השלמה או תלויים בהמשך תיאום בין הגופים. התמונה הכוללת אינה של החלטה שנותרה על הנייר, אלא של החלטה שרוב מרכיביה אכן קודמו: נבנו כלים, הוקצו משאבים ונוצרו ערוצי עבודה. במקביל, ריבוי הגופים המעורבים ממחיש עד כמה היישום מורכב, משום שכל רכיב נשען על שיתוף פעולה בין מערכות שונות ועל היכולת לתרגם החלטה ממשלתית רחבה לפעולות מול אנשים פרטיים, במצבים אישיים שונים מאוד זה מזה.

מדור מס' 81: החלטת ממשלה 1459 | פברואר 2024 שם ההחלטה: מעטפת מענים לשורדי המסיבות מ־7 באוקטובר המטרה במילים "רגילות": טיפול ממשלתי בצרכים הייחודיים של שורדי המסיבות הסבר: ההחלטה מייצרת כתובת ממשלתית לשנים הקרובות ומעטפת מענים לשורדי המסיבות, זאת כאמור לצד זכאותם של השורדים כנפגעי פעולות איבה גורם אחראי: מגוון גורמים ממשלתיים

במובן הזה, שיעור היישום הגבוה הוא נקודת פתיחה חשובה, אך הוא גם מבליט את המשך הדרך. עם זאת, עצם קיומם של מענים אינו מבטיח שהשורדים מצליחים להגיע אליהם, להתמיד בהם או לקבל ליווי רציף ביניהם. זהו ההבדל בין יישום פורמלי של סעיפים לבין חוויית שירות ושיקום שמורגשת בפועל אצל מי שההחלטה נועדה עבורם. לכן, גם כאשר שיעור היישום נראה גבוה, נותר צורך לבחון את איכות החיבור בין המרכיבים השונים ואת השאלה האם הם פועלים כמערכת אחת או כאוסף שירותים נפרדים.

הכתובת מתגבשת

אחד המהלכים המרכזיים בהחלטה היה ריכוז האחריות בידי משרד הרווחה והביטחון החברתי. המשרד מוביל את הצוות הבין־משרדי, עובד מול הביטוח הלאומי, משרד הבריאות, מערך הדיגיטל וגופים נוספים, ומקיים קשר עם קהילת השורדים ועם משפחותיהם. זהו רכיב חשוב במיוחד עבור אוכלוסייה שאינה קשורה לרשות אחת או למסגרת קהילתית קיימת. במקרים כאלה, השאלה מי הגוף שמרכז את האחריות משפיעה על היכולת לאסוף מידע, לזהות צרכים, להפעיל שירותים ולוודא שהמענים אינם מתפצלים בין מערכות שונות.

במובן זה, ההחלטה הצליחה ליצור נקודת כובד ממשלתית שלא הייתה קיימת בתחילת הדרך. לצד זאת, עצם קיומה של כתובת מרכזית עדיין אינו פותר את כל קשיי התיאום, ובמיוחד כאשר מדובר במידע רגיש, בזכאויות שונות ובצרכים שמשתנים לאורך זמן. גם כאשר יש משרד מוביל, השירותים עצמם נשארים מפוזרים בין גופים שונים, וכל אחד מהם פועל לפי סמכויות, נהלים ומערכות מידע משלו.

לכן, ההצלחה של הכתובת הממשלתית תלויה לא רק בעצם המינוי של גורם מתכלל, אלא גם ביכולת שלו לחבר בין המערכות באופן שיקטין את הצורך של השורדים ובני משפחותיהם לתווך בעצמם בין הגופים. ככל שהצרכים מתמשכים ומשתנים, כך נדרשת גם יכולת מעקב והתאמה: להבין אילו מענים כבר ניתנו, מה עוד נדרש, ואיך מונעים מצב שבו אדם נדרש להתחיל מחדש את התהליך בכל פנייה לגוף אחר.

פער המידע שנשאר

הפער הבולט ביותר נוגע למאגר המידע. התשתית הדיגיטלית הוקמה, ומתבצעות העברות מידע בין משרדי הממשלה, אך הסנכרון המלא בין הגופים טרם הושלם והמערכת עדיין אינה נגישה לשורדים עצמם. הסיבה המרכזית לכך היא משפטית: העברת מידע רגיש מחייבת הסדרים ברורים של הרשאות, סודיות ואבטחת מידע. זהו חסם מובן, במיוחד כאשר מדובר במידע אישי ובריאותי רגיש, אך המשמעות המעשית שלו אינה מבוטלת.

המדינה כבר עושה שימוש חלקי במידע לצורכי ניהול ותיאום, אולם הכלי שאמור לסייע לשורדים למצות זכויות ולהבין אילו מענים עומדים לרשותם עדיין לא פועל במלואו. במצב כזה, מאגר שאמור היה להיות רכיב מחבר בין מערכות נותר בשלב ביניים: קיים כתשתית, אך עדיין לא מממש את מלוא תפקידו עבור השורדים עצמם. הפער הזה חשוב במיוחד משום שמידע הוא לעיתים תנאי מקדים לשימוש בזכויות.

ההחלטה להנציח: החסם הוסר, כעת יש לבצע לפני מספר חודשים סקרנו במדור "המוניטור" של גלובס את החלטת הממשלה 2172 שעסקה במורשת ובהנצחת אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. אז אחד הממצאים המרכזיים היה שהקמת תאגיד הנצחה לאומי ואתר הנצחה לאומי טרם יצאה לפועל, בין היתר משום שהחקיקה שנועדה להסדיר את הגוף החדש עדיין לא הושלמה. מאז חל שינוי משמעותי. ב־8 ביולי 2026 אישרה ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, לאחר הליך חקיקה ממושך שבמהלכו נוספו בין היתר ייצוג לשורדי המסיבות במועצת הרשות ומנגנוני שיתוף ציבור. בהמשך אושר החוק במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, וב־22 ביולי פורסם בספר החוקים. תחילתו נקבעה ל־22 בינואר 2027. החוק מעגן לראשונה מסגרת ממלכתית קבועה להנצחת האירועים. הוא קובע יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, מועצה ציבורית, אתר הנצחה וזיכרון לאומי, מוזיאון בנגב המערבי וארכיון לאיסוף, שימור והנגשת חומרי התיעוד לציבור. במועצה אמורים להשתתף גם נציגי משפחות שכולות, חטופים ששוחררו או בני משפחותיהם, רשויות מקומיות ושורדי המסיבות. אלא שהשלמת החקיקה אינה סוף הדרך. החסם המשפטי שאפיין את תחילת הדרך אמנם הוסר, אך המבחן עובר כעת לשלב הביצוע: הקמת הרשות והמועצה בפועל, הקצאת תקציבים, גיבוש מנגנוני עבודה והקמת אתר ההנצחה, המוזיאון והארכיון. במובן הזה, הסיפור השתנה מ"האם יהיה חוק" ל"האם המנגנונים שהחוק יצר אכן יקומו ויפעלו". יובל אינהורן קראו עוד

כאשר המידע מפוזר בין גופים, או אינו מתורגם לכלי נגיש וברור עבור האדם עצמו, גם מענים קיימים עלולים להישאר רחוקים. כך, הרכיב שנועד לצמצם פערי מידע ולחבר בין הזכאויות, השירותים והגורמים המטפלים עדיין אינו משמש את מי שאמורים להפיק ממנו את התועלת הישירה ביותר.

בין זכאות לבין שיקום

הממצאים מצביעים על פער עדין אך משמעותי: שורד עשוי להיות מוכר כנפגע פעולות איבה, זכאי לטיפול נפשי, להפניה לתוכנית שיקום או לסיוע כלכלי - ועדיין להידרש לנווט בין כמה מערכות, להציג מסמכים, לעבור ועדות ולהבין לבד מהו המסלול המתאים לו. בדיוני הכנסת עלו עדויות על עומס בירוקרטי, צורך באיש קשר אחד וליווי מתמשך.

אלה אינם מבטלים את המענים שניתנו, אך הם ממחישים שהשאלה המרכזית אינה רק אם שירות מסוים קיים, אלא האם השורד יכול להשתמש בו באופן שמכבד את מצבו ואת קצב ההחלמה שלו. בהקשר הזה, מיצוי זכויות הוא חלק מהיכולת של אדם לקבל מענה מבלי להידרש שוב ושוב להסביר, להוכיח ולחפש בעצמו את הדרך בין הגופים.

עבור מי שמתמודד עם השלכות מתמשכות של טראומה, עצם הצורך לנהל את התהליך, לעקוב אחר שלבים ולוודא שהמידע עובר בין הגופים יכול להפוך לחלק מן הקושי. לכן, גם כאשר סעיפים בהחלטה מסומנים כמיושמים, נותרת חשיבות רבה לאופן שבו השירותים מתחברים זה לזה בפועל.

כאשר כל שירות דורש פנייה נפרדת, מסלול נפרד או בירור נפרד, הנטל המצטבר עלול להיות משמעותי דווקא עבור מי שהמערכת מבקשת לסייע להם. במובן הזה, ההבחנה בין זכאות לבין שימוש בפועל היא לב הסיפור: הזכויות יכולות להיות מוכרות, התקציבים יכולים להיות קיימים, והמענים יכולים לפעול - ועדיין הדרך אליהם עשויה להיות מורכבת מדי עבור חלק מן השורדים.

המעורבות של המשפחות

לאורך תקופת היישום התחדדה גם מעורבות המשפחות. הורים ובני משפחה תיארו צורך בליווי, תמיכה ומידע, ולעיתים גם פגיעה בתעסוקה ובשגרת החיים שלהם עצמם. ההכרה בכך חשובה משום שהשיקום אינו מתרחש רק במפגש בין השורד לבין המדינה; פעמים רבות המשפחה היא מי שמחזיקה את הרצף היומיומי, מלווה לטיפולים ומסייעת מול המערכות.

ההחלטה המקורית התמקדה בשורדים עצמם, אך תהליך היישום והעדויות שעלו סביבו הצביעו על כך שהמעגלים הקרובים נושאים גם הם חלק מהעומס. החלטת ההמשך, שמרחיבה את המבט גם לבני המשפחה, משקפת הבנה עמוקה יותר של היקף הפגיעה ושל הצורך לראות את השיקום כהליך שמערב לא רק זכאות אישית, אלא גם תמיכה בסביבה הקרובה שמלווה את השורדים לאורך הדרך.

במקרים רבים, בני המשפחה הם אלה שמזהים צורך, מסייעים בפנייה לגורמים הרלוונטיים, מלווים בתהליכים ומנסים להבין אילו אפשרויות קיימות בכל שלב. לכן, כאשר המערכת אינה מספקת מידע ברור או ליווי רציף, גם המשפחות נדרשות למלא חלק מן הפער. ההרחבה של המבט אליהן מדגישה שגם המעגל הקרוב זקוק להכוונה ולתמיכה.

החלטה 1459 מלמדת כי יישום גבוה של החלטת ממשלה הוא תנאי חשוב, אך אינו סוף הדרך. במקרה של שורדי המסיבות, האתגר הבא הוא להפוך את אוסף המענים לרצף שיקומי: ליווי אישי, מידע מסונכרן, קשר יזום, מדדי תוצאה ושירות שמצמצם ככל האפשר את הנטל על מי שכבר נושאים עמם פגיעה מתמשכת.

תוכנית לטווח ארוך

המעטפת כבר הונחה: יש גורם ממשלתי מוביל, יש צוות תיאום, יש התקשרויות ותוכניות, ויש הכרה בצורך במענים ייעו דיים. כעת נבחנת יכולתה של המדינה להפוך את כל אלה למסלול שיקום נגיש, יציב ורגיש לאורך זמן. המבחן אינו רק בשאלה האם הסעיפים הושלמו, אלא האם השורדים ובני משפחותיהם פוגשים מערכת שמצליחה לחבר בין הזכויות, השירותים והליווי באופן ברור, עקבי ומכבד.

לשם כך אי אפשר להסתפק בהפעלת המענים הקיימים; חשוב לוודא שהם מתפקדים יחד: שמידע עובר בין הגופים, שהפנייה לשירותים ברורה, שהמעקב אחר הצרכים נמשך, ושהמערכת אינה מסתפקת במענה חד־פעמי במקום שבו נדרש ליווי מתמשך. בדיקה כזו נוגעת גם ליכולת ללמוד מן היישום עצמו: לזהות היכן המענים עובדים, היכן הם נתקעים, ואיפה נדרש חיבור הדוק יותר.

בהקשר הזה, חשוב לציין שביולי האחרון התקבלה החלטה 4322 בעניין המשך מתן מענים לנפגעי המסיבות. זו מסתמנת כצעד חיובי: היא מעידה שהסיוע לשורדי המסיבות אינו נתפס כמהלך חד־פעמי בלבד, אלא כנושא שמצריך המשך מעקב, התאמות והפקת לקחים מן היישום עד כה. עצם קבלת החלטת המשך מצביעה על הכרה בכך שהצרכים אינם מסתיימים עם ההכרה הראשונית או עם הפעלת המענים הראשונים, ושנדרש להמשיך לבחון כיצד המערכת פועלת לאורך זמן.

ככל שהזמן חולף, הצורך הזה נעשה משמעותי יותר: שיקום אינו תהליך קצר, והמערכת נדרשת להתאים את עצמה גם לצרכים שמופיעים או מתחדדים בשלבים מאוחרים יותר. אם כן, השלב הבא של היישום הוא פחות הקמה של עוד מנגנון ויותר הידוק של המנגנונים שכבר קיימים, כך שיוכלו להפוך ממעטפת פורמלית למסלול שיקום ממשי עבור השורדים והמשפחות.